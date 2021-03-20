Центральная власть переложила всю ответственность за ситуацию с коронавирусом на местное самоуправление, - Марина Порошенко

Темпы распространения коронавируса в Украине во время третьей волны требуют неотложных мер со стороны центральной власти.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Она напомнила, как еще две недели назад предупреждала - столица на пороге "красной" зоны.

"Я говорила о том, что нас ждет впереди "красная" зона, и мы входим в опасную ситуацию с распространением коронавируса по всей территории Украины", - говорит Марина Порошенко.

"Власть своим собственным примером показывала, как нужно придерживаться всех необходимых правил для того, чтобы не заболеть и не распространить инфекцию. Фотографируясь без масок, ездя на горнолыжные курорты и проводя свои дни рождения среди большого скопления людей", - подчеркунула она.

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По ее словам, власть расписалась в своей беспомощности и несостоятельности сделать что-то для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Украины, а теперь перекладывает ответственность на органы местного самоуправления.

"Сегодня после заседания СНБО ни слова не было сказано, что уже в большинстве регионов страшная ситуация, переполненные больницы. У нас сейчас наблюдается новый штамм коронавируса, более агрессивный, который проявляется через более короткий срок, и уже на 3-5 день заболевания человек попадает в больницу с признаками недостаточности кислорода в крови", - отмечает председатель профильной комиссии.

"Статистика последних дней просто шокирует, у нас каждый день погибают до 300 украинцев. Для сравнения - это как большой самолет у нас разбивается ежедневно. А для нашей власти это просто статистика. И делайте сами, что хотите, сами себя спасайте, сами себе помогайте", - возмущается Марина Порошенко.

"В такой ситуации надо, чтобы центральная власть определила четкие приоритеты для всей Украины. "Европейская Солиарнисть" действительно в свое время предложила пять шагов для того, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса на территории Украины, но ни один пункт из этого не был выполнен. И на сегодняшний день мы не имеем вакцин, и вакцинация полностью провалена. У нас не проводится достаточно тестирований. Вообще мы даже не знаем реальной статистики, сколько больных коронавирусом у нас сегодня есть", - объясняет Марина Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" еще в прошлом году предложила комплексный антиковидний план. Лидер партии Петр Порошенко требовал немедленно прекратить разворовывание Коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей. А также проведение массовой вакцинации, государственное регулирование цен на тесты, вакцины, лекарства от коронавируса и медицинские услуги.

"Европейская Солидарность" также предлагала внести расходы на лечение коронавируса в налоговую скидку для граждан.

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Фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде Украины требует немедленно созвать заседание СНБО из-за критической ситуации с распространением коронавируса в Украине и срыва вакцинации.