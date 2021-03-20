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С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Пасекой простятся 21 марта в Хмельницком

С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Пасекой простятся 21 марта в Хмельницком

Завтра, 21 марта, в городе Хмельницкий в Доме ритуальных событий (ул. Толстого, 5а) с 11.00 до 13.00 состоится церемония прощания с Виктором Степановичем Пасекой, 1965 года, уроженцем села Мончинцы Красиловского района, жителем Хмельницкого, младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 18 марта около полудня в районе пгт Пивденне Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны оккупированной Горловки .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похороны Героя состоится на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Рахове в 14.00.

Напомним, вблизи Пивденного 18 марта оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Позже стало известно, что от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 марта в Херсоне

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Покойся с миром, брат!
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20.03.2021 11:40 Ответить
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"








Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:


Від Донецька до Кремля - українська це земля.


Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки


Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!


Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.


Жаль, що путін це не знає,


на Вкраїну зазіхає.


Де стояли шахт громади


він поставив свої "Гради".


Зруйнував наші мости


І наставив блокпости.


Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".


Де були сади, левади,


зараз там його гармати.


Де хліба росли високі,


вирви там навкруг глибокі.


Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.


Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.


Надсила на нас конвої ************* зброї.


Він мінує лани чисті -


так робили лиш фашисти.


Ллється кров в моїй країні


Та не вмерти Україні,


Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,


За землю мою святую,


за пролиту кров людськую,


За могили в чистім полі,


за всі зламанії долі,


За скалічених людей


І за смерть малих дітей.


Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!


І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.


Я благаю на колінах:


"Мир дай, Боже, Україні!"


Щастя дай захисникам,


її донькам і синам.


Матір Божа, я благаю,


спокій дай моєму краю,


Дай загиблим місце в раю -


я молю тебе, благаю!


путіна я проклинаю,"


щоб ти здох", йому бажаю.


В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,


Та залишиться країна,


наша ненька Україна.


Вільная і працьовита,


не раз кровію полита.








P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .


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20.03.2021 11:49 Ответить
Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Віктором Пасєкою попрощаються 21 березня в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 2152
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20.03.2021 12:04 Ответить
Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Віктором Пасєкою попрощаються 21 березня в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7260
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20.03.2021 12:29 Ответить
Вічна пам'ять герою....Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Віктором Пасєкою попрощаються 21 березня в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 336
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20.03.2021 13:00 Ответить
Земля пухом защитнику.
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20.03.2021 15:46 Ответить
Вечная память Герою.
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20.03.2021 16:31 Ответить
 
 