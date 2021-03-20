С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Пасекой простятся 21 марта в Хмельницком

Завтра, 21 марта, в городе Хмельницкий в Доме ритуальных событий (ул. Толстого, 5а) с 11.00 до 13.00 состоится церемония прощания с Виктором Степановичем Пасекой, 1965 года, уроженцем села Мончинцы Красиловского района, жителем Хмельницкого, младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 18 марта около полудня в районе пгт Пивденне Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны оккупированной Горловки .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похороны Героя состоится на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Рахове в 14.00.

Напомним, вблизи Пивденного 18 марта оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Позже стало известно, что от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека.

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