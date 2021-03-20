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За сутки в ВСУ зарегистрирован 191 новый случай заболевания COVID-19, 13 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрирован 191 новый случай заболевания COVID-19, 13 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 20 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1980 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17292 человека, летальных случаев 52.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 528 человек.

За минувшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

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С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11104 человека получили 1 дозу вакцины. Из них - 1714 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировались 882 человека.
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20.03.2021 12:26 Ответить
 
 