Делегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", - российские СМИ
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представляет российскую делегацию на переговорах "нормандской четверки", предложил изменить принцип организации заседаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в российской делегации.
Замглавы администрации Путина уверен, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении результатов в ходе переговоров является ненадлежащая организация.
"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", — говорится в письме Козака, которое адресовано коллегам из Украины, Франции и Германии.
По его мнению, такой подход позволит определить самые эффективные механизмы организации переговоров и сократить время на их проведение.
В настоящее время на онлайн-встречах политсоветников "нормандской четверки" председательствуют поочередно Германия и Франция.
Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.
Пожалуйста, подождите...
Виктор Таран
Теперь уже официально. Путина перевели из разряда глав государств в разряд международных преступников-убийц.
Он не простит Байдену правду о себе и будет мстить. Преступники больше всего ненавидят тех, кто ловит их за руку.
Злобная мстительная путинская натура заставит его, вопреки здравому смыслу и реальному соотношению сил, пытаться наказать обидчика.
Гибридная война может перейти в новую, еще более острую фазу.
Скорее всего, будут предприняты еще более масштабные попытки дискредитировать Байдена и дестабилизировать ситуацию в США.
В ход пойдут трамписты, конспирологи, расисты всех рас, ультраправые и ультралевые.
Путину нужны любые внутренние конфликты в США, способные ослабить позиции страны в противостоянии с Кремлем.
В ходе новой информационной войны российские власти будут возбуждать недоверие к основным политическим институтам США и лично к президенту, сеять панику, хаос и ненависть. Ничего в конечном итоге не получится, но дров могут наломать немало.
Игорь Эйдман (двоюродный брат Немцова)
затеяли сыграть квартет ))
В статусе внештатного советника Ермак отвечал за организацию встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Параллельно Ермак - главный переговорщик Зеленского с Россией. Он фактически заменил Виктора Медведчука в качестве главного переговорщика по обмену пленных.
Можно сказать, что Ермак с задачей справился. В прошлом году в Украину сначала вернулись 35 политзаключенных из России, а накануне Нового года - 76 пленных из «ЛНР» и «ДНР». В качестве переговорщика по Донбассу Ермак, который когда-то https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30197800.html вел бизнес в России, https://24tv.ua/ru/ermak_rasskazal_kto_iz_okruzhenija_putina_bolshe_nastroen_na_dialog_s_ukrainoj_n1278770 контактирует с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
О подробностях переговоров с россиянами Ермак не слишком рассказывает. Но о стиле его работы можно узнать из https://hromadske.ua/ru/posts/sluga-naroda-v-kartochnom-domike-ukrainskaya-istoriya-impichmenta-prezidenta-ssha истории переговоров ЗеКоманды с Дональдом Трампом. Ермак вел переговоры с адвокатом президента США Руди Джулиани.
Тот хотел, чтобы Зеленский публично заявил о причастности вероятного конкурента Трампа к коррупции. Ермак продемонстрировал, что умеет спокойно тянуть время, когда больше месяца не мог согласовать с Джулиани текст заявления, которое по требованию американцев должен был сделать президент Украины. ЗеКоманда согласилась на выгодную Трампу редакцию заявления только после того, как стало понятно, что Украина может потерять оборонительную помощь США на $350 млн.https://hromadske.ua/ru/posts/chelovek-spokojstvie-vmesto-cheloveka-konflikta-chto-znachit-smena-glavy-ofisa-prezidenta
Остыньте Штирлиц,Германия победила СССР еще в 1941 году...
Сразу после слов Байдена о Путине, в РФ начались массовые аресты "проукраинской молодежи" - счет идет на десятки. Так, ФСБ сообщила о задержании в Ярославле и Геленджике группы, в которою входят "неонацисты из Украины". Задержанными оказались члены организации "М.К.У" (Молодежь, которая улыбается), создателем которой, якобы, является гражданин Украины Егор Краснов 2000 г.р. В Краснодаре был арестован один человек, а в Геленджике задержали сразу 30 "украинских неонацистов".
Задержанные уже "признаются" в преступлениях, а инструкции по изготовлению средств террора, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан они, якобы, получали из Харькова и Киева. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы, - говорится в сообщении ФСБ.
Улыбаться в России - терроризм, сжечь фейковое знамя - нацизм, не любишь Путина - украинский фашизм.
В феврале в Воронеже уже задерживали "украинских террористов", которые на поверку оказались российскими неонацистами. История повторяется?
А знаете, это хороший знак. Это от бессилия. Вчера Джен Псаки заявила, что Байден по отношению к России не намерен сдерживать себя не только в словах, но и в действиях. Путин сигнал принял. И зная, что противопоставить ему нечего, начал "бомбить Воронеж". Трусливый подонок из питерской подворотни действует проверенными дворовыми методами - боишься сильного, пни в сердцах котёнка.
Байден и Порошенко прямо назвали Путина убийцей и отказались идти с ним на компромиссы. Зеленский готов совершить мужской поступок или криворожская подворотня ничем не отличается от питерской?
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Helgi Sharp
ню-ню. Уверены?!
Ратифікація (лат. ratificatio від ratus - вирішене, затверджений + facere - робити) - процес надання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 юридичної сили документу (наприклад, договору) шляхом затвердження його відповідним органом кожної зі сторін. До ратифікації такий документ, як правило, не має юридичної сили і не є обов'язковим для сторони, що його не ратифікувала.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Ратифікація
г.к. жуков "Воспоминания и размышления" издательство агенства печати новости, москва 1975, том 1, стр.220: "с января 1939 года по 22 июня 1941 года красная армия получила более 7000 танков ... Что касается кв-1 и т-34, то к началу войны заводы успели выпустить ВСЕГО 1861 танк".
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
не погодиться на запропонований принцип ротації головування в нормандському форматі. Згода означатиме визнання, що РФ не є стороною конфлікту. Маємо пильнувати за реакцією Банкової.
Константин Елесеев
https://twitter.com/k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - прорашистський політичний центр ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри! Подивіться на ці фото - вони усі е викисали з каналів Медведчука.