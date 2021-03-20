Делегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", - российские СМИ

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представляет российскую делегацию на переговорах "нормандской четверки", предложил изменить принцип организации заседаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в российской делегации.

Замглавы администрации Путина уверен, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении результатов в ходе переговоров является ненадлежащая организация.

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", — говорится в письме Козака, которое адресовано коллегам из Украины, Франции и Германии.

По его мнению, такой подход позволит определить самые эффективные механизмы организации переговоров и сократить время на их проведение.

В настоящее время на онлайн-встречах политсоветников "нормандской четверки" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

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