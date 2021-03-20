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Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в

По состоянию на 20 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также Одесской областях и городе Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе  Министерства зравоохранения Украины. 

Так, в "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям и Киеву добавилась еще Одесская область. 

В "оранжевой" зоне карантина оказались 11 областей: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Винницкая области.

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Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в красную зону, в оранжевой - 11 областей, - Минздрав 01

Напомним, с сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве по решению местных властей ужесточаются карантинные ограничения.
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20.03.2021 12:47 Ответить
Местные власти заранее должны были развернуть запас обустроенных больничных коек,требовать соблюдения сан гигиены,а они сопли жуют и надеются на Путина.Сегодня очередное сборище фанатиков в Киеве.Очередной всплеск.В голове -опилки.
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20.03.2021 12:51 Ответить
Баран винторогий, Тупин на Моржовии вас,Емель, обирает хрюсских
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20.03.2021 13:01 Ответить
Нда,свинособака...не часто такое палево увидешь))...
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20.03.2021 13:12 Ответить
...важно, как посчитают (с - товарищ Сталин)
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20.03.2021 12:51 Ответить
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66

Подвійні стандарти? Ні, не чули.
Хоч в Києві і ввели локдаун, але «Ліга Сміху» скасовувати не можна. Святе.

Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6942
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20.03.2021 13:02 Ответить
На кутні зуби вони б сміялися.
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20.03.2021 16:10 Ответить
 
 