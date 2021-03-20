Набсовет "Укрзализныци" максимально замедляет реформирование компании и наносит ущерб интересам государства, – экс-топ-менеджер УЗ
Наблюдательный совет Укрзализныци и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит ущерб интересам государства и экономике страны.
Об этом рассказал экс-директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая в интервью Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, разделение "Укрзализныци" и формирование филиала УЗ Карго было вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета еще в ноябре прошлого года.
"Тогда предложение поддержали, и процесс пошел. А в феврале мы получили выписку из Набсовета о прекращении реформы. Без объяснений. Несмотря на все конструктивные действия менеджмента, я увидел желание Набсовета максимально замедлить процесс реформирования. Заявлением об уходе с должности я решил обратить внимание рынка, что этот процесс наносит ущерб интересам государства", - пояснил Эзугбая.
Вызывает у него удивление и тот факт, что созданная народными депутатами Временная следственная комиссия, которая должна была расследовать причины ухудшения финансового состояния УЗ в 2017-2020 году, начала вместо этого расследовать деятельность команды Владимира Жмака, которая была назначена лишь в конце 20 года.
"ВСК создана, чтобы проанализировать состояние УЗ в течении 2017-2020 годов, есть даже вопросы о 2015 годе. Но почему-то ВСК сконцентрирована на четырех месяцах 2020 года и на том, справляется ли правление. Это кажется странным. На уровне фактов: УЗ теряла свои позиции, [пришел] новый менеджмент, пошла пиковая погрузка, дефицита вагонов нет, вроде все хорошо", - недоумевает Эзугбая.
К тому же, как поясняет экс-топ-менеджер, только после завершения реформы и выделения УЗ Карго "Укрзализныця" могла формировать справедливые тарифы на перевозки грузов и пассажиров.
"Реформирование на бизнес-вертикали с разделением счетов, доходов, расходов и активов является инструментом для решения проблемы (с тарифообразованием. – Ред.). Без этого УЗ не может предоставить рынку справедливую себестоимость. То есть, повысить тариф можно после реформы. Но реформа остановилась без объяснения", - пояснил Эзугбая.
Напомним, 15 января Министерство инфраструктуры запустило процесс разделения УЗ в соответствии с обязательствами перед ЕС. Из состава компании отделили филиал грузовых перевозок УЗ Карго (которую должен был курировать Эзугбая) и оператора инфраструктуры - УЗ Инфра. Но в начале февраля процесс разделения остановил Наблюдательный совет компании.
В итоге Эзугбая объявил об уходе из компании. А немного позже Набсовет УЗ единогласным решением отправил в отставку с должности главы УЗ Владимира Жмака.
Кабинет министров уволил Жмака по представлению Набсовета. А премьер Денис Шмыгаль дал поручение ВСК подготовить отчет о деятельности Набсовета компании в 2017-2020 году.
Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Набсовет уволил Жмака, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодны членам Набсовета. А народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по "Укрзализныци" Константин Бондарев заявил, что члены Набсовета получают по 300 тысяч гривен зарплаты, и при этом месяцами вообще не появляются в Украине. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в этом составе, и создать новый.
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Пы сы деньги любят тишину , а значит жмака наступил на чьи то интересы , явно ахметки , потому что первый шум пошёл от его топ менеджера Шмыгаля
Жмак работает на ахмэта. И это факт. Достаточно того, как его на ахметовских каналах защищают говорящие головы на ахмэтовской зарплате. Жмак и есть коррупция.
ПС Я не фанат Шморгаля. Тоже считаю его креатурой ахмэта (достаточно того, как он в угоду ахмэта закрывал блоки АЭС, вырабатывающие дешевую электроэнергию для населения) и уверен, что решение об увольнении Жмака он принял под давлением. А дальше-посмотрим. Посмотрим, что он будет делать дальше и ответит ли за то, что уже наделал.
С ваших слов получается , что и зе назначил Шмыгаля под чьим то давлением )))
И да. Дело вРоттердам+ тоже периодически закрывают. Хотя то, что там был сговор по обворовыванию народа за необоснованно завышенными тарифами- это факт. Потому что СИСТЕМА такая. Система, которую надо ломать. И не через т.н. "суды". Ждём решений СНБО.
А органы, надеюсь таки займутся. В том числе и государственной трубой, с каких-то **** подаренных пеце хутиновскому куму.
По мнению чувака "государство- это есть Ахметов". Хоть постеснялся бы так прямо.
Лещенко отрабатывает каждую копейку хотя бы тем, что убирает (способствует "убратию") ахметовской креатуры из УЗ.
Не завидуй.
На рахунок Лещенко, я як платник податків з яких він отримує дохід цілком справедливо можу поставити питання.
Які послуги надає Лещенко, якими унікальними навиками володіє, навіщо на нього витрачати стільки коштів платників податків?
И заметьте Серёжа тогда был в наблюдательном совете и молчал , а жмак ещё не был главой УЗ , но со слов лещика виноват жмак
Какие то сплошные нестыковки у Серёжи
А може він експерт по корпоративному управлінню?
А може крутий юрист з серйозною підготовкою?
А може має професійну підготовку зрозуміти як з двох бізнес проектів вибирається кращий?
Я так розумію ні.
Тому питання залишається. Поясню простіше.
Чому платники податків мають платити некомпетентному чоловікові, чисто за його присутність в наглядовій раді великі гроші?