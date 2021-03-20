РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3450 посетителей онлайн
Новости
5 777 41
Укрзализныця (2685) Эзугбая Ираклий (5)

Набсовет "Укрзализныци" максимально замедляет реформирование компании и наносит ущерб интересам государства, – экс-топ-менеджер УЗ

Набсовет

Наблюдательный совет Укрзализныци и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит ущерб интересам государства и экономике страны.

Об этом рассказал экс-директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая в интервью Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, разделение "Укрзализныци" и формирование филиала УЗ Карго было вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета еще в ноябре прошлого года.

"Тогда предложение поддержали, и процесс пошел. А в феврале мы получили выписку из Набсовета о прекращении реформы. Без объяснений. Несмотря на все конструктивные действия менеджмента, я увидел желание Набсовета максимально замедлить процесс реформирования. Заявлением об уходе с должности я решил обратить внимание рынка, что этот процесс наносит ущерб интересам государства", - пояснил Эзугбая.

Вызывает у него удивление и тот факт, что созданная народными депутатами Временная следственная комиссия, которая должна была расследовать причины ухудшения финансового состояния УЗ в 2017-2020 году, начала вместо этого расследовать деятельность команды Владимира Жмака, которая была назначена лишь в конце 20 года.

"ВСК создана, чтобы проанализировать состояние УЗ в течении 2017-2020 годов, есть даже вопросы о 2015 годе. Но почему-то ВСК сконцентрирована на четырех месяцах 2020 года и на том, справляется ли правление. Это кажется странным. На уровне фактов: УЗ теряла свои позиции, [пришел] новый менеджмент, пошла пиковая погрузка, дефицита вагонов нет, вроде все хорошо", - недоумевает Эзугбая.

Читайте также: Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления "Укрзализныци": решение принято с нарушением закона, - Жмак

К тому же, как поясняет экс-топ-менеджер, только после завершения реформы и выделения УЗ Карго "Укрзализныця" могла формировать справедливые тарифы на перевозки грузов и пассажиров.

"Реформирование на бизнес-вертикали с разделением счетов, доходов, расходов и активов является инструментом для решения проблемы (с тарифообразованием. – Ред.). Без этого УЗ не может предоставить рынку справедливую себестоимость. То есть, повысить тариф можно после реформы. Но реформа остановилась без объяснения", - пояснил Эзугбая.

Напомним, 15 января Министерство инфраструктуры запустило процесс разделения УЗ в соответствии с обязательствами перед ЕС. Из состава компании отделили филиал грузовых перевозок УЗ Карго (которую должен был курировать Эзугбая) и оператора инфраструктуры - УЗ Инфра. Но в начале февраля процесс разделения остановил Наблюдательный совет компании.

В итоге Эзугбая объявил об уходе из компании. А немного позже Набсовет УЗ единогласным решением отправил в отставку с должности главы УЗ Владимира Жмака.

Кабинет министров уволил Жмака по представлению Набсовета. А премьер Денис Шмыгаль дал поручение ВСК подготовить отчет о деятельности Набсовета компании в 2017-2020 году.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Набсовет уволил Жмака, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодны членам Набсовета. А народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по "Укрзализныци" Константин Бондарев заявил, что члены Набсовета получают по 300 тысяч гривен зарплаты, и при этом месяцами вообще не появляются в Украине. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в этом составе, и создать новый.

Читайте также: С начала года Укрзализныця нарастила свои позиции на рынке грузоперевозок с 19% до 28%, - экс-топ-менеджер УЗ

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
В этом нет никаких сомнений. Достаточно посмотреть на личность Сирьожи Лещенка, такая продажная мразь, а вот пролезла во власть! Стал железнодорожником. Его собрат пуштун - таперь рулит Укроборонпромом, бааальшой спец по вооружениям. НО тогда вопрос: какая, еще большая мразь, их туда назначила?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:01
+10
серлещ! на выход с вещами! антикоррупционер хренов
показать весь комментарий
20.03.2021 13:14
+5
Заскулила ахметовская шавка. Может, для выяснения истины, интервью Лещенко записать? Чтобы всем было понятно, почему лоббиста Ахметова отправили восвояси. Не?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В этом нет никаких сомнений. Достаточно посмотреть на личность Сирьожи Лещенка, такая продажная мразь, а вот пролезла во власть! Стал железнодорожником. Его собрат пуштун - таперь рулит Укроборонпромом, бааальшой спец по вооружениям. НО тогда вопрос: какая, еще большая мразь, их туда назначила?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:01 Ответить
Набсовет "Укрзализныци" максимально замедляет реформирование компании и наносит ущерб интересам государства, – экс-топ-менеджер УЗ - Цензор.НЕТ 7595
показать весь комментарий
20.03.2021 13:04 Ответить
Заскулила ахметовская шавка. Может, для выяснения истины, интервью Лещенко записать? Чтобы всем было понятно, почему лоббиста Ахметова отправили восвояси. Не?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:07 Ответить
Да, Лещенко "знатний правдолюб та правдоруб". А ще більший "спеціаліст" по залізним дорогам за космічну зарплатню. А також, як хоббі мабуть, у вільний час облизує та вихваляє бубочку.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:16 Ответить
А что же он "врёт"? То, что Ахмэт перевозит железную руду из недр Украины- по тарифым минимум (!!!) в 2,5 раза дешевле, чем в Европе (то есть почты задаром), тем самым делая дыру на 8 лярдов в бюджете УЗ? Любишь сепара Ахметку?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:33 Ответить
* почти задаром
показать весь комментарий
20.03.2021 13:34 Ответить
Извините а вы сами как связаны с ж.д. ( только как клиент пас.перевозок в расчёт не идёт ) .
показать весь комментарий
20.03.2021 13:43 Ответить
В смысле? Я "связан" тем, что, как клиент УЗ, вынужден ездить в консервных банках 100-летней давности, потому что УЗ НЕ может обновить подвижной состав по причине дыры в своём бюджете на 8 лярдов (из-за бесплатной перевозки железной руды ахмэтова). Теперь понятно?
показать весь комментарий
20.03.2021 14:23 Ответить
Так там не только ахметке бесплатно возят , а насчёт ахметки есть такие компании , как лемтранс , портинвест , скм связанные с ж д перевозками и появились они в бытность ещё чучмы и вы думаете тогда они уже имели преференции перед государством , вам виноват жмака , не знаю бороться он с коррупцией или чьи то другие интересы решил проталкивать ( свечку не держал ) , но только явно не ахметки , а насчёт скидки по руде для ахметки , так её ввели ещё до жмаки , когда шмыгаль ( топ менеджер ахметки ) стал премьер министром
Пы сы деньги любят тишину , а значит жмака наступил на чьи то интересы , явно ахметки , потому что первый шум пошёл от его топ менеджера Шмыгаля
показать весь комментарий
20.03.2021 14:37 Ответить
Значит, доберутся и до других. Начали с монополиста, который не знает берегов.
Жмак работает на ахмэта. И это факт. Достаточно того, как его на ахметовских каналах защищают говорящие головы на ахмэтовской зарплате. Жмак и есть коррупция.

ПС Я не фанат Шморгаля. Тоже считаю его креатурой ахмэта (достаточно того, как он в угоду ахмэта закрывал блоки АЭС, вырабатывающие дешевую электроэнергию для населения) и уверен, что решение об увольнении Жмака он принял под давлением. А дальше-посмотрим. Посмотрим, что он будет делать дальше и ответит ли за то, что уже наделал.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:10 Ответить
Интересно под чьим давлением ?
С ваших слов получается , что и зе назначил Шмыгаля под чьим то давлением )))
показать весь комментарий
20.03.2021 17:20 Ответить
Тоді постає логічне питання - чому до цього часу Ахметкою не зацікавились відповідні органи, такі як СБУ, НАБУ, РНБО і т.д.? Я повністю згоден, що Ахметкою в першу чергу мали б зайнятись всі ці органи. Але якщо його не чіпають, доречі статки його збільшились за останній рік вдвічі при Зелі, то це мабуть комусь потрібно. Але це ніяким чином не відбілює брехуна-корупціонера Сірожу Ляща, який закриває очі на тотальну корупцію в укрзалізниці. Тут бачу, а тут не бачу, не чув, не знаю, нічого поганого не скажу. Впору вже самою персоною Лещенко зацікавитись РНБО.
показать весь комментарий
20.03.2021 14:10 Ответить
Пытання не погичне. Патаму шта платит он согласно тарифам, оговоренным В ДОГОВОРЕ. Договор со стороны УЗ заключён, ессно, его же платными шавками типа Жмака. Одни подписывают такие "договора" со стороны государственной компании, другие на всех ахметовских эфирах орут "не душите частный бизнес!" В итоге УЗ в *опе, а Ахмэт сыновьям дворцы в Европе за миллиарды покупает.
И да. Дело вРоттердам+ тоже периодически закрывают. Хотя то, что там был сговор по обворовыванию народа за необоснованно завышенными тарифами- это факт. Потому что СИСТЕМА такая. Система, которую надо ломать. И не через т.н. "суды". Ждём решений СНБО.
А органы, надеюсь таки займутся. В том числе и государственной трубой, с каких-то **** подаренных пеце хутиновскому куму.
показать весь комментарий
20.03.2021 14:19 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/-kushniruk-pochemu-vse-tak-dobivalis-otstavki-zhmaka-on-nachal-perekryvat-vozmozhnosti-dlya-razvorovyvaniya-ukrzalznic-1544992.html Кушнирук: Почему все так добивались отставки Жмака? Он начал перекрывать возможности для разворовывания "Укрзалізниці"
показать весь комментарий
20.03.2021 13:36 Ответить
Одна ахметовская шавка похвалила другую такую же. "ЭксперД"!
показать весь комментарий
20.03.2021 13:40 Ответить
Наблюдательный совет Укрзализныци и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит ущерб интересам государства и экономике страны. Источник: https://censor.net/ru/n3254584

По мнению чувака "государство- это есть Ахметов". Хоть постеснялся бы так прямо.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:10 Ответить
Сэр Лещ в наблюдательном совете - куда уж смешнее
показать весь комментарий
20.03.2021 13:15 Ответить
А кто должен быть, чтобы было "не смешно"? Свинарчук?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:31 Ответить
От цікаво які саме професійні навики Лещенко, оцінили в триста тисяч гривень коштів платників податків.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:40 Ответить
То спитай в того, хто таку зарплатню визначав.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:49 Ответить
У зе что ли ?
показать весь комментарий
20.03.2021 13:50 Ответить
У жмака, который лобировал интересы ахмэта, зарплата куда боооооольше, чем у Лещенко!
Лещенко отрабатывает каждую копейку хотя бы тем, что убирает (способствует "убратию") ахметовской креатуры из УЗ.
Не завидуй.
показать весь комментарий
20.03.2021 14:26 Ответить
Менеджмент великого колективу потребує серйозний рівень управлінських і фінансових навиків. Тобто я розумію чому це може коштувати немало.

На рахунок Лещенко, я як платник податків з яких він отримує дохід цілком справедливо можу поставити питання.
Які послуги надає Лещенко, якими унікальними навиками володіє, навіщо на нього витрачати стільки коштів платників податків?
показать весь комментарий
20.03.2021 15:08 Ответить
Ответ очень прост. Бабки, которые получат Лещенко, с лихвой окупаются тем, что он (в составе Наблюдательного совеа) наблюдает за тем, чтобы "менеджмент" (который получает в разы больше- за счет тех же платныкив податкив) принимал верные управленческие и финансовые решения. "Верные" с точки зрения государства в целом и УЗ в частности. А не с точки зрения одного олигарха Ахмэта и иже с ним. Надеюсь, я доступно пояснил.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:03 Ответить
А как так получилось , что на перевозку руды ахметке дали сумасшедшие скидки ?
И заметьте Серёжа тогда был в наблюдательном совете и молчал , а жмак ещё не был главой УЗ , но со слов лещика виноват жмак
Какие то сплошные нестыковки у Серёжи
показать весь комментарий
20.03.2021 17:24 Ответить
И пы сы реформы на ЖД перестали делать ещё со времён , как от туда ушёл бальчун - это я вам говорю ,как человек немного знакомый с работой УЗ , не с болтовни леща , а так сказать немного из нутри
показать весь комментарий
20.03.2021 17:28 Ответить
Тобто Лещенко експерт по фінансах і глянувши на баланс чи фінансові документи з ходу може побачити невідповідності і потенційні зловживання?

А може він експерт по корпоративному управлінню?
А може крутий юрист з серйозною підготовкою?
А може має професійну підготовку зрозуміти як з двох бізнес проектів вибирається кращий?

Я так розумію ні.

Тому питання залишається. Поясню простіше.
Чому платники податків мають платити некомпетентному чоловікові, чисто за його присутність в наглядовій раді великі гроші?
показать весь комментарий
20.03.2021 17:35 Ответить
Та закрыли им рты за счёт украинских налогоплательщиков , раньше они рыли под других под заказ конкурентов , а теперь сидят на шеи нас
показать весь комментарий
20.03.2021 17:58 Ответить
серлещ! на выход с вещами! антикоррупционер хренов
показать весь комментарий
20.03.2021 13:14 Ответить
Не надо наезжать на Лещенка, он был в какой партии? Он правдолюб, как и Наем. Завелись там микробы, давно, но со временем вымрут. Нечем будет поживится, на .............. нам железная дорога? Асфальт везде, езжай, не хочу, пешком можно, велосипедом.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:43 Ответить
рвануло пердак у законтаченно-апущенного биоматериала)))))))
показать весь комментарий
20.03.2021 14:09 Ответить
Не знаю, хто правий. Але "Укрзалізниця" докерувалася вже до того, що через 2 тижні анонсований загальний страйк робітників.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:07 Ответить
ДУРДОМ. СИТУАЦІЯ НА УЗ ПОКАЗУЄ , ЩО УКРАЇНІ БЕ ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ НЕ ВИЛІЗТИ З ЦЬОГО БАГНА .
показать весь комментарий
20.03.2021 16:40 Ответить
Как и всей Украине.
показать весь комментарий
20.03.2021 19:09 Ответить
Шож все эти красавчики начинают свои разоблачения только когда их отрывают от корыта? Раньше чего молчал?
показать весь комментарий
20.03.2021 19:08 Ответить
 
 