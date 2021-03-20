"Северный поток-2" - это политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности, - Шмыгаль

Позиция Киева остается неизменной: "Северный поток-2" - это, прежде всего, политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Киева остается неизменной: это, прежде всего, политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности. Украинская ГТС готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году ею в сторону Европы ушло 55,8 млрд кубов российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно - это самая дешевая цена за транзит", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что Украина всегда была надежным транзитером, а запуск "Северного потока-2" создаст экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий РФ относительно Украины.

"Запуск СП2, если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей относительно Украины в частности. Поэтому, Украина поддерживает санкционную политику против запуска газопровода", - резюмировал премьер-министр.

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