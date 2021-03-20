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Северный поток (1443) Шмыгаль Денис (2588)

"Северный поток-2" - это политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности, - Шмыгаль

Позиция Киева остается неизменной: "Северный поток-2" - это, прежде всего, политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Киева остается неизменной: это, прежде всего, политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности. Украинская ГТС готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году ею в сторону Европы ушло 55,8 млрд кубов российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно - это самая дешевая цена за транзит", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что Украина всегда была надежным транзитером, а запуск "Северного потока-2" создаст экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий РФ относительно Украины.

"Запуск СП2, если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей относительно Украины в частности. Поэтому, Украина поддерживает санкционную политику против запуска газопровода", - резюмировал премьер-министр.

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Топ комментарии
+7
Шмыгаль, или ты дурак, или не понимаешь самое простую вещь. Ты не своём месте! ,
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20.03.2021 13:16
+7
А твое предложение дать воду в Крым, которое ты озвучил прийдя на эту должность - политический проект или экономическая целесообразность?...
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20.03.2021 13:27
+2
Це чисто економічний проект. Німцям потрібно мати гарантований транзит газу з Росії. Адже вони не хочуть купувати дорогий зріджений піндоський газ.
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20.03.2021 13:43
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Шмыгаль, или ты дурак, или не понимаешь самое простую вещь. Ты не своём месте! ,
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20.03.2021 13:16 Ответить
Шмыгаль - великий стратэх!
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20.03.2021 13:42 Ответить
Это проект по лишению Украины $2 млрд. дохода в год.
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20.03.2021 13:25 Ответить
Вот они такие, политический, трубу на ..... выкинешь и политический поменяешь на экономический, с голой ж..........ой мы останемся, но ты умный, а вот я дураком был и останусь, спасибо таким, как ты.
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20.03.2021 13:27 Ответить
А твое предложение дать воду в Крым, которое ты озвучил прийдя на эту должность - политический проект или экономическая целесообразность?...
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20.03.2021 13:27 Ответить
нарешті лисий бовдур це зрозумів, чи як?
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20.03.2021 13:27 Ответить
слуги ! зешмыгали вы уже всех!
думайте шо будете палить вместо кацапского газа и сільрад !
если немчура достроит СП-2, нам сладко не будет, а цены взлетят в космос...
слуги ! быстрей забирайте родовища укргаза у продажных рыгов и отдавайте их своему мудрому нариду !
почему это тема замалчивается?..
создаётся впечатление что кто-то вам слуги железно обещал, что СП - 2 не построят, никогда...
это - чушь достойная квартала, т.е. сабача !
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20.03.2021 13:29 Ответить
Зебуины только поняли что у СП2 только одно предназначение - Бесперебойная доставка газа в ЕС когда на территории Украины будет идти полномасштабная война .
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20.03.2021 13:29 Ответить
Ьляха муха, не успел это сказать!
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20.03.2021 13:33 Ответить
И хорошо, что не повторил этот бред. Если бомбы будут падать на Киев, Европа не будет покупать кацапский газ ни по какой трубе.
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20.03.2021 13:41 Ответить
Чому ви так вирішили?
В Європі одразу знайдуться продажні політики, які скажуть що це громадянська війна і шахтьори та трактористи купили ці бомби в воєнторгу чи відкопали в шахтах.
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20.03.2021 13:47 Ответить
Но тогда что меняется? Сейчас идёт война, но газ спокойно качают по нашей ГТС. Почему что-то должно изменится при более масштабных боевых действиях?
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20.03.2021 13:50 Ответить
Тому що зараз агресія стримується в тому числі і ризиками втрати мільярдів на газі, через неможливість постачання у випадку маштабних бойових дій.
При постачанні напряму такий ризик мінімізується
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20.03.2021 13:56 Ответить
Какие риски? Захватив район с газопроводом русня будет беречь эту трубу как лысину ***** в бункере.
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20.03.2021 14:08 Ответить
Труба це далеко не один район. І нереально за короткий час захопити всю територію по якій вона йде.
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20.03.2021 14:16 Ответить
А что случится с незахваченным отрезком?
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20.03.2021 14:36 Ответить
Ну наприклад вийде з ладу внаслідок неможливості підтримувати в робочому стані якусь проміжну станцію через бойові дії, чи буде підірвана в результаті випадкового обстрілу... Тобто 100500 варіантів.
Ну і навіть те, що ні один поміркований бізнесмен не підпише контракт на постачання товару, який буде йти через зону бойових дій.
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20.03.2021 14:46 Ответить
Это быстро починят. А контракты давно подписаны, они долгосрочные.
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20.03.2021 14:55 Ответить
Тривалі бойові дії з перспективою на багато років по маршруту транспортування товару, плюс зрив постачання автоматично скасовують контракти навіть довготривалі.
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20.03.2021 15:21 Ответить
Идут такие действия уже 7 лет и ничего...
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20.03.2021 15:26 Ответить
Вірно, але чому не йдуть зі сторони харківської чи сумської областей, де починається маршрут? Чи там не знайшлось шахтарів і трактористів?
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20.03.2021 15:33 Ответить
Берегут трубу? Правильно, её и в случае масштабного вторжения будут беречь.
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20.03.2021 15:48 Ответить
"Берегут, не берегут" - це так не працює. В бізнесі працює поняття ризики. Прийнятні, неприйнятні.
Так от бойові дії по маршруту постачання товару це ризики неприйнятні.
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20.03.2021 15:54 Ответить
Какие бомбы на Киев, вы совсем ополоумели? Кто и каким образом доберётся до Киева? Или в Украине армии вообще нет? Одно дело на Донбассе под шумок всех вооружить, а другое дело вести полномасштабное наступления когда против тебя воюет армия.
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20.03.2021 13:53 Ответить
Тем более. Будем бить врага на его территории. Угроз газопроводу нет.
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20.03.2021 14:09 Ответить
Угрозы не будет и войны не будет.
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20.03.2021 14:24 Ответить
ну, сначала то крылатые ракеты по аэродромам и системам пво, благо они все древние с советских времен и снимать ракеты их не учили
а потом стратегическими бомбардировщиками с большой высоты, куда ПЗРК не достанут, можно и ФАБы покидать
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20.03.2021 15:31 Ответить
дебил
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20.03.2021 13:41 Ответить
Тебя в дверь-ты в окно?😂🌷×××
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20.03.2021 14:51 Ответить
Це чисто економічний проект. Німцям потрібно мати гарантований транзит газу з Росії. Адже вони не хочуть купувати дорогий зріджений піндоський газ.
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20.03.2021 13:43 Ответить
Ну дуже класно влаштувались. З одної сторони вести бізнес з орками, даючи їм значні кошти на підтримку режиму і фінансування агресії, а з другої сторони захист від орди гарантує армія і платники податків Америки.
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20.03.2021 13:51 Ответить
Не только это. Построить у себя хаб - это серьёзный козырь внутри ЕС. Это влияние. Другой вопрос, что немцы могут просчитаться, если из за этого начнётся большая война.
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20.03.2021 15:32 Ответить
Заголовок не правильно зроблений. Типу "спочатку" не мав, а потім мав. А мається ж на увазі, що ніколи не мав.
Тоді заголовок треба зробити так - "Північний потік-2" - це політичний проєкт, який ніколи не мав комерційної доцільності, - Шмигаль
Або так
"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який від самого початку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль

Рахунок за урок надішлю е-майлом.
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20.03.2021 13:59 Ответить
Любые экономические соглашения с РФ-это всегда политический проект со стороны рашки.К большому сожалению,85% парламентариев не осознают этого.Вместо того,чтобы уменьшать товарооборот с РФ,принимать законы для исполнительной власти(кабмину) сокращать,то они ,особенно опзж и слуги народа иногда и Батькивщина, делают наоборот,чтобы поднимать экономику рашки.Чего только стоит закон инициированный Герусом и принятый парламентом. А то,что продвигает Гетманцев,то очень часто это во вред Украины.
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20.03.2021 14:02 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/vchytelka-lvivskogo-litseyu-vyyavylas-gromadyankoyu-rosiyi/ Вчителька львівського ліцею виявилась громадянкою Росії

"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3676
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20.03.2021 14:06 Ответить
И будет труба достроена именно при байдене.
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20.03.2021 14:14 Ответить
Ну так, ну так, я собі уявляю німецьких чи швейцарських мільярдерів, власників мультинаціональних компаній, які будуть ризикувати тим, що їх активи заблокують американці і вони стануть в значній степені невиїздними і "нерукопожатними", тільки раді того, щоб заробити на бізнесі з московією ще пару сотень мільйонів.
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20.03.2021 14:32 Ответить
Чиновники уже оценили и поделили пришедшую в негодность ГТС. Бизнес и никакой политики.
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20.03.2021 15:41 Ответить
С каких пор она пришла в непригодность? Что там вам кацапы пишут?
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20.03.2021 18:19 Ответить
 
 