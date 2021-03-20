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ООН (4053) пандемия (113) экономика (3803)

Пандемия застигла человечество врасплох. К 2025 году экономический ущерб от нее достигнет 22 трлн долларов, - эксперты ООН

Пандемия застигла человечество врасплох. К 2025 году экономический ущерб от нее достигнет 22 трлн долларов, - эксперты ООН

К 2025 году совокупный размер ущерба от экономического кризиса, вызванного пандемией, достигнет 22 трлн долларов.

Об этом сообщает Центр новостей ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

"Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы", – сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Вместо этого, добавила она, пандемия стала настоящей катастрофой.

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Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов. Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения.

Группа экспертов полагает, что международное сообщество не смогло надлежащим образом противостоять пандемии на многих направлениях, в том числе обеспечить непрерывность процесса образования и дошкольного воспитания детей. По данным Всемирного банка, в результате пандемии примерно 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни не научатся читать или понимать самый простой текст. Многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в школу – 11 млн из них будут насильно выданы замуж.

Ранее генеральный секретарь ООН также признал, что мир не выдержал проверку коронавирусом. Он полагает, что произошло это из-за несогласованности действий мирового сообщества.

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Топ комментарии
+6
Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу. GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA. Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала. Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по случайному совпадению)является акционером компании Pfizer, которая (как вы конечно помните - продает эту чудодейственную вакцину) в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ. Теперь вам наверно гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае заразила целую планету. (с)
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20.03.2021 13:35
+5
Дебильное утверждение. А когда собственно к пандемии человечество было готово? Как можно быть готовым к тому о чем не знаешь?
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20.03.2021 13:28
+4
Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов. Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения

Это не пандемия привела к последствиям. Какая, нахер, пандемия? Это "правильная" реакция на "правильную" статистику. Кто эту катастрофу здесь видел, кроме как в Стёпины траурных репортажах? Умирают? ****, а раньше не умирали от гриппа? Сейчас от чего ни умри, тебе ковид прицепят. Раньше, как-то жили, а тут назвали ковидом, взялись считать и выяснилось, что всем уже давно ******.
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20.03.2021 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Ахметов,Пинчук нарастили состояние в условиях пандемии.Это радует.
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20.03.2021 13:24 Ответить
Разве только они , а где беня и другие потерялись
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20.03.2021 13:39 Ответить
Бєня і Пєця лише по мільярду додали. А Ахметов - П'ять.
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20.03.2021 14:00 Ответить
Піня і Фрташ по два
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20.03.2021 14:02 Ответить
пандемія-інструмент наживи тріліонєрів.
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20.03.2021 13:25 Ответить
в 25році ці збиткові 22 трлн долл можна списати чим і зміцнити доллар
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20.03.2021 13:36 Ответить
і мільярдерів з мільйонерами теж
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20.03.2021 13:42 Ответить
Мільонери навряд збагатились. В розвинутих країнах всі менеджери, середній бізнес, ІТР - мільонери. А вони залежать від виробництва. Виробництво закрите, вони біднішають.
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20.03.2021 14:12 Ответить
За весь Захід не скажу, але в Британії з її локдаунами та брексітом виробництво продовжується.Постраждали тур. та ресторанна індустрії, але, т к не можна виїжджати та витрачати гроші за кордоном, супермаркети процвітають, люди набагато більше стали купувати.
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20.03.2021 18:45 Ответить
Ну а у нас всё наоборот ,вот что тебе скажу , да миллионер это самодостаточный и богатый человек скажем на западе который платил налоги честно больше чем все украинские скотомиллионеры за всю свою жизнь ,в Украине же насколько мне известно таких нет в других типа вор у нас валом, у некоторых дома и машины дороже ляма Меркель отдыхает ,но практически никто из них не заработал на это всё честно платя налоги ,большинство вообще из прошлых бандитов и рекета ,не знал бы не говорил бы
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20.03.2021 21:05 Ответить
Дебильное утверждение. А когда собственно к пандемии человечество было готово? Как можно быть готовым к тому о чем не знаешь?
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20.03.2021 13:28 Ответить
Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов. Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения

Это не пандемия привела к последствиям. Какая, нахер, пандемия? Это "правильная" реакция на "правильную" статистику. Кто эту катастрофу здесь видел, кроме как в Стёпины траурных репортажах? Умирают? ****, а раньше не умирали от гриппа? Сейчас от чего ни умри, тебе ковид прицепят. Раньше, как-то жили, а тут назвали ковидом, взялись считать и выяснилось, что всем уже давно ******.
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20.03.2021 13:32 Ответить
в дурке интернет на выходные включили???
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20.03.2021 13:36 Ответить
Ты ж здесь. Значит включили.
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20.03.2021 13:38 Ответить
убогое)))
укольчики не пропускай))
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20.03.2021 13:44 Ответить
Отходи от зеркала и не переживай. Всё тебе будет.
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20.03.2021 13:48 Ответить
камней пожуй
зубки может острее станут))
писака подзаборная
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20.03.2021 13:55 Ответить
Так виновата не пандемия, а правительства, которые обявили пандемию без пандемии и привели к таким экономическим потерям.
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20.03.2021 13:32 Ответить
для Украины это высказывание не имеет никакого смысла ..У нас олигархи свет газ воду на 1 грн подымут и все ..И никакого хаоса и кризиса нет
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20.03.2021 13:34 Ответить
Это вам ВСЕМ, расплата пришла, не верю в Бога, но шо то есть. Время пошло обратно, почему то. Все таки цикл человечества существует и это не обратимо.
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20.03.2021 13:34 Ответить
а вам? или ты с неба пишешь?
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20.03.2021 13:37 Ответить
только после вас, мадам
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20.03.2021 15:39 Ответить
ну и напрасно, лучшие места будут заняты, снова ты будешь в обиде.
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20.03.2021 15:59 Ответить
"Многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в школу - 11 млн из них будут насильно выданы замуж." Можно подумать, что если бы они вернулись в школы, замуж бы их выдали добровольно.

Пандемия застигла человечество врасплох. К 2025 году экономический ущерб от нее достигнет 22 трлн долларов, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 3502
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20.03.2021 13:34 Ответить
Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу. GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA. Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала. Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по случайному совпадению)является акционером компании Pfizer, которая (как вы конечно помните - продает эту чудодейственную вакцину) в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ. Теперь вам наверно гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае заразила целую планету. (с)
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20.03.2021 13:35 Ответить
"компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer"
Нет, не принадлежит. Дальше читать не буду.
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20.03.2021 14:13 Ответить
..** - експерт - ПРУХУ давай .. чи просто пі пі пі .. кароче пруху .. народ ВИМАГАЄ ..
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20.03.2021 14:25 Ответить
https://www.gsk.com/en-gb/

Ну и по высеру:
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK
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20.03.2021 14:34 Ответить
... МАРА .. Ви оце про кукіс файли НАДРУКУЙ собі на лобі - аби Люди одразу ІДЕНТИФІКУВАЛИ .. ВСЕ з часом стає ЯВНИМ .. а далі .. далі КАНТОРІ НЕ позавидуєш .. де-котрі ЗЛОДІЇ вперто шукають " ДОКТОРА" з другої Світової .. таки можуть знайти ..
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20.03.2021 14:50 Ответить
Земля пласка. А те, що з космосу видно - ефект гравітаційної лінзи. Вгадав?
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20.03.2021 17:27 Ответить
..уже НЕ знаєш ШО зморозить .. продовжуй - та пам"ятай про Суд Людський і Божий ..
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20.03.2021 17:42 Ответить
Так і є. Я теж вірю Соросу. В нього таке чесне обличча. Дарма його не хочуть бачити у половині країн Світу, зокрема у Швейцарії, Британії, США і на його батьківщині - в Угорщині.
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20.03.2021 14:58 Ответить
Зараз до Вас припруться ніби випадкові месершміти ботосперми фармкорпорацій і будуть бомбити. Правду пасуть!
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20.03.2021 14:29 Ответить
Цікаво, Біл Гейтс після смерті потрапить до Раю, чи до Пекла? Чи він збитається вічно жити?
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20.03.2021 14:48 Ответить
Откуда вестишки ? Ссылку ,please !
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20.03.2021 15:03 Ответить
Совпадение ? Не думаю! Всё по кацапской методичке ! А теперь так же только начни с пожара на "Векторе " в сентябре ! Ну и совершенно случайно этот "Вектор" регистрирует "первую в мире вакцину от короны "
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20.03.2021 19:23 Ответить
100% .. я об этом тут говорил уже тут , и еще то что кацапы сбили МН17 над Донбассом в котором были около 100 человек с мировым именем в вирусологии (летели на конференцию) и остались сейчас одни бездари и поцы в вирусологии..Случайность!?
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20.03.2021 19:53 Ответить
как только у родителей на даче фруктовая тля, муравьи и гусеницы начинают уж слишком размножаться, прилетают птички. и через некоторое время все опять ровно. немного тли, чуток муравьев и кое где гусеницы... так повторяется примерно раз в три-четыре года
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20.03.2021 13:36 Ответить
Пандемия застигла человечество врасплох. К 2025 году экономический ущерб от нее достигнет 22 трлн долларов, - эксперты ООН

Есть подозрение, что весь этот придуманный шухер вокруг бабла и вращается.
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20.03.2021 13:37 Ответить
Более 537 000 американцев умерли от короновируса уже.Трамп давал прогноз -90 000.потом 150 000,потом 200 000..а конца эпидемии ещё не видно.
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20.03.2021 13:39 Ответить
В мене для тебе є «новина»-тут пандемія вже закінчилась і закінчилась тому, що вона і не починалась на справді але то таке. Вже почались розмови по міським організаціям як повернути всіх на робочі місця.
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20.03.2021 13:46 Ответить
Трамп тупой для таких прогнозов, этим занимались и финасировались корпорацией СЕРІ в Имперском колледже в Лондоне доктор Андерсен и доктор Фергисон. Все вопросы к ним.
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20.03.2021 14:52 Ответить
Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения.("коронованый вирус" наложил огромную денежную нагрузку на мировую систему здравоохранения,которая должна платить создателям мировой вирусной аферы, и сама на ней зарабатывать)
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20.03.2021 13:40 Ответить
зато размахиваем атомной бимбочкой.... может это и есть прививка....в смысле нема людей нема коивиду??? как подготовится если наша власть ЗНАЛА ПО ПРЕДСКАЗАНИЯМ но допустила полный пофигизм и типа так все одно будет тогда таки да преступление а вот все же меня как то не убеждают а в последнее время с ростом новым модификаций мутаций штаммов вируса как по заказу все больше убеждают в человеческом творении пандемии ее управляемости не ну не может так быть в случае просто по случаю воли заражений то Европа то Россия потом Африка потом Британия потом Австралия потом Америки обе а где то в это время перерывчик типа переучет... как только нашли прививки бамц получите бонусом новые штаммы которым ваша прививка до лямпочки и еще не знаем что будет с теми кто не привился или прививался каких нас ждут потрясения скажем через 4 года 10 лет 15 -20 как сие отразится на людях уже сегодня проскакивает мнение прививать молодых до 16-20 лет...не надо мол... влияет дна генофонд и функцию оплодотворения способность дать потомство не этом ли проблемка.. нас решили как то уменьшить раньше были войны последние почистила население на 50-80 млн. диктатуры и террор + 3-0-40 млн.... а тут типа пандемия а суть одна резко сократить население сделать его управляемым и послушным контролируемое общество мечта всегда любой власти и контролируемый процесс роста населения...что всегда есть мечта Китая.... как знать... как знать...
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20.03.2021 13:42 Ответить
Плюсую хоча і не прибічник теорій але правда насправді я відчуваю десь в цій площині. Дивні-дивні речі відбуваються по світі.
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20.03.2021 13:49 Ответить
Можу уявити як накрилася би мідним тазом ******* цивілізація якби це був не ковід, а, наприклад, ***** чи легенева форма чуми...
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20.03.2021 13:57 Ответить
Теории заговора существуют со времён египетских пирамид.И в каждом поколении крутятся свои теории.На этом построены религии ,Амаргеддоны и тд.Не исключены суперпандемии самых невероятных болезней.Люди стали мобильны,как никогда,и комбинации дряни -самые невероятные грядут. .Любые эпидемии,фито и епизоотии лечатся карантином и отчасти лекарствами.Вот в этом году ожидается нашествие цикад на США,Мыши напали на Австралию,правда ливни ,затопившие значительные восточные территории несколько убавят численность грызунов.
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20.03.2021 13:58 Ответить
Сама пандемия высосана из пальца. А вот говна под этим лозунгом наделали действительно много.
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20.03.2021 14:01 Ответить
Высосана она из чашечки Петри, и поверте, не из пальца, как сказал о вируск ковида Люк Мотенье
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20.03.2021 14:31 Ответить
Я имею ввиду не сам вирус , который безусловно существует, а якобы неимоверные масштабы всяких нэгоразд от него.
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20.03.2021 14:42 Ответить
Рас-плох, два-лох, три-пох
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20.03.2021 14:02 Ответить
тут скорее речь о потерях бабла толстосумов и корпораций гигантов, грубо говоря их личного кошелька, а народ всех стран как работал за минималку так и работает, ни одна зарплата в мире почему то не привязана в процентном соотношении к доходам компании в которой человек работает, я считаю это махровое лицемерие их заявление о жутких кризисах, пусть лучше расчихляют свои закрома и платят людям ими заслуженные деньги. Это как вопрос о том: а где же все то золото что человечество добывало на протяжении сотен лет? Так же и с компаниями по всему миру, вопрос: а что мать вашу вы все это время не развивались? вы по балансу вашему выходили все время в ноль? уж не звиздите товарищи барыги не звиздите!! меня не обманишь нихрена!!!
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20.03.2021 14:22 Ответить
Яка неочікуваність того про, що так казав Білл Гейтс, Клаус Шваб і опублікував Ральф Барік ще в 2015 році. Секрет полішинеля.
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20.03.2021 14:25 Ответить
Представляю какой "ущерб" у Степанова и иже с ними от прокладок на закупках вакцин.
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20.03.2021 15:29 Ответить
Економіка це як гідроелектростанція,тече вода,читай люди витрачають гроші,турбіна обертаєтся,енергія виробляєтся.Як тільки вода перестає текти,турбіна ледве крутится,виробництво е.е. зменшуєтся,і пішла ланцюгова реакція!
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20.03.2021 16:23 Ответить
..дуже НЕ сподобалось ТРОЛЯМ ..продублюю ...

Пандемія заскочила людство зненацька. До 2025 року економічний збиток від неї досягне 22 трлн доларів, - експерти ООН - Цензор.НЕТ 6543 https://censor.net/ua/user/314213

Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу. GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA. Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала. Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по случайному совпадению)является акционером компании Pfizer, которая (как вы конечно помните - продает эту чудодейственную вакцину) в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ. Теперь вам наверно гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае заразила целую планету. (с)https://censor.net/ru/comments/locate/3254586/0192146d-2dba-70ae-865a-4232201e79deОтветить
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20.03.2021 17:22 Ответить
Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов. Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения Источник: https://censor.net/ru/n3254586

ЧОРТЯКИ ВИ ПОРЕПАНІ - ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ НЕ ВСТИГАЮТЬ РОБИТИ
ТРУНИ ДЛЯ ПОМЕРЛИХ, А ТЕ ЩО ВИ КАЖЕТЕ ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД
НАЗВОЮ " ПАНДЕМІЯ" І Є ВІН ВИКЛЮЧНО В МЕДІА ПРОСТОРІ
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20.03.2021 18:21 Ответить
Ай-яй-яй, людство було не готове і влади всіх країн діяли не узгоджено тому, треба прислухатися до рекомендацій Шваба в Давосі і віддати всю владу міліардерам.
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20.03.2021 19:14 Ответить
КАК МОЖЕТ БЫТЬ УЩЕРБ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ПРИБЫЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ !!! НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !!!
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20.03.2021 21:46 Ответить
 
 