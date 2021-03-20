Пандемия застигла человечество врасплох. К 2025 году экономический ущерб от нее достигнет 22 трлн долларов, - эксперты ООН
К 2025 году совокупный размер ущерба от экономического кризиса, вызванного пандемией, достигнет 22 трлн долларов.
Об этом сообщает Центр новостей ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.
"Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы", – сказала председатель Группы Хелен Кларк.
Вместо этого, добавила она, пандемия стала настоящей катастрофой.
Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов. Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения.
Группа экспертов полагает, что международное сообщество не смогло надлежащим образом противостоять пандемии на многих направлениях, в том числе обеспечить непрерывность процесса образования и дошкольного воспитания детей. По данным Всемирного банка, в результате пандемии примерно 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни не научатся читать или понимать самый простой текст. Многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в школу – 11 млн из них будут насильно выданы замуж.
Ранее генеральный секретарь ООН также признал, что мир не выдержал проверку коронавирусом. Он полагает, что произошло это из-за несогласованности действий мирового сообщества.
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Это не пандемия привела к последствиям. Какая, нахер, пандемия? Это "правильная" реакция на "правильную" статистику. Кто эту катастрофу здесь видел, кроме как в Стёпины траурных репортажах? Умирают? ****, а раньше не умирали от гриппа? Сейчас от чего ни умри, тебе ковид прицепят. Раньше, как-то жили, а тут назвали ковидом, взялись считать и выяснилось, что всем уже давно ******.
укольчики не пропускай))
зубки может острее станут))
писака подзаборная
Нет, не принадлежит. Дальше читать не буду.
Ну и по высеру:
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK
Есть подозрение, что весь этот придуманный шухер вокруг бабла и вращается.
https://censor.net/ua/user/314213
Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу. GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA. Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала. Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по случайному совпадению)является акционером компании Pfizer, которая (как вы конечно помните - продает эту чудодейственную вакцину) в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ. Теперь вам наверно гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае заразила целую планету. (с)https://censor.net/ru/comments/locate/3254586/0192146d-2dba-70ae-865a-4232201e79deОтветить
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ЧОРТЯКИ ВИ ПОРЕПАНІ - ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ НЕ ВСТИГАЮТЬ РОБИТИ
ТРУНИ ДЛЯ ПОМЕРЛИХ, А ТЕ ЩО ВИ КАЖЕТЕ ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД
НАЗВОЮ " ПАНДЕМІЯ" І Є ВІН ВИКЛЮЧНО В МЕДІА ПРОСТОРІ