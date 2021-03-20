Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль
Восстановление территориальной целостности Украины должно произойти исключительно политико-дипломатическим путем.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в норманнской формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - отметил Шмыгаль.
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https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-ordlo-v-tsyfrakh/31151759.html
кацапо-фашисты понимают только силу.еще погоним кацапню за урал.дело времени.еще спасибо скажут
как и прх,и гнусавая зель
Наверное хорошие дипломаты в Азербайджане и нам таких надо!!!
шмыгля, ты не сцене "95" и смешить людей, не надо...
А если не могут какать, то не следует мучать попу!
Чи треба по руках куярити?
ПІШОВ НА ХР*Н ПОВІЯ АХМЕТОВСЬКА
Повертати територію всеодно доведеться армії, після того, як розвалиться фєдєрашка.
Бо кожний місцевий сцарьок буде мати намір так і залишитись сцарьком, після розвалу метрополії...