Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

Восстановление территориальной целостности Украины должно произойти исключительно политико-дипломатическим путем.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в норманнской формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - отметил Шмыгаль.

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