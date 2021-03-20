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Новости Агрессия России против Украины
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Крым (26001) Донбасс (26950) нормандская четверка (1596) деоккупация (844) Шмыгаль Денис (2588)

Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

Восстановление территориальной целостности Украины должно произойти исключительно политико-дипломатическим путем.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в норманнской формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - отметил Шмыгаль.

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Топ комментарии
+38
Порох не доллар, чтобы всем нравится, не Бог, не кумир, не идол, а хороший кризис - менеджер, достойный уважения, он вытаскивал страну из дерьма. Но быдло решило иначе. Быдлу в говне привычнее и комфортнее. Быдлу наплевать что там за краем корыта и кто в это корыто помои льет.
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20.03.2021 14:35
+37
Неможливо перемогти ворога коли при владі вороги !
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20.03.2021 14:24
+31
Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

Судя по тому, что дипломатически только вода в ступе толчётся. вы, вообще, никакого не видите.
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20.03.2021 14:09
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"Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории. " - а вот кстати приблизительный подсчет количества дамбасянского быдла которое воюет против Украины и членов из семей (примерно 400 тыс. голов), при этом простая вата тут не учитывается, а все эти дегенераты продолжают рассказывать про, то что нам важны "граждане", а не территории и продолжают платить по 20млрд. грн пенсий и пособий сепарам, что больше чем тратится на перевооружение армии в год.
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-ordlo-v-tsyfrakh/31151759.html
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20.03.2021 16:17 Ответить
вы - зе-билы... вообще ни хера не видите.....
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20.03.2021 16:19 Ответить
Шмигаль говорить те, що повинен казати прем'єр. Це набагато краще ніж придурошні заяви неврівноважених міністрів колишнього уряду про візит до Московії на танках, які , інакше як прояв розумової відсталості, сприймати неможливо.
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20.03.2021 16:25 Ответить
Звичайно,бо зброю свою ********,щоб силою встанавлювати.
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20.03.2021 16:27 Ответить
шото подозрительно часто он шляется в Европу, то там то сям, чего он идет в стране далекой. И подозрительно свистит в унисон с ермаком. Ну министра МИД, понятно, у нас нет, послы типа маркаровой прывыкли столоваться, ермак везде всовывает неукраинцев и не славян. И этот гундос произносит какие то дежурные фразы. Его уровень-схематоз в Львовской налоговой в интересах ахметова. Еденственное убеждение - этот сверчок не знает где его шесток.
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20.03.2021 16:29 Ответить
дебилоид.скоро зеленых упырей не будет.
кацапо-фашисты понимают только силу.еще погоним кацапню за урал.дело времени.еще спасибо скажут
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20.03.2021 16:32 Ответить
Ти писок закрий дипломат хренов,ми вже бачили ваші мирні - не стріляти у відповідь.
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20.03.2021 16:56 Ответить
шмгль-хло.
как и прх,и гнусавая зель
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20.03.2021 17:06 Ответить
шмыгля, дипломатов очень мало, да и стрелять, мало кто умеет... Япония сколько лет восстанавливает территорию, дипломатическим путём?
Наверное хорошие дипломаты в Азербайджане и нам таких надо!!!
шмыгля, ты не сцене "95" и смешить людей, не надо...
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20.03.2021 17:13 Ответить
Так вроде бы 95 весь во власть перешел, ну кроме Жеки.
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20.03.2021 17:42 Ответить
Если во власти, то работать надо, а не анекдоты рассказывать!
А если не могут какать, то не следует мучать попу!
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20.03.2021 17:50 Ответить
помню Жулька Капительман говорила в 2014 о Крыме: "Пусть забирают. мы его потом вернем через суды". Вернули за 7 лет? Кацапы еще больше там укрепились - создали военные базы, натаскали 500 тыс. населения, выселили украинцев и крымских татар.
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20.03.2021 21:13 Ответить
Кто за то чтобы поменять эту слепую крысу на кого то из Азейбарджана? Может у них премьер освободился... Или боевой генерал какой то..
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20.03.2021 17:17 Ответить
Это как,принять условия россии?
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20.03.2021 17:29 Ответить
З зеленої маси дипломати такі ,як із мене балерина. Тупі продажні брехливі ****** прийшли до влади.
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20.03.2021 18:05 Ответить
Не добачаєш, то поміняй окуляри. А як неспроможний, то йди нах..!
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20.03.2021 18:09 Ответить
"Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем" - тільки лох розкриває свої карти на початку гри. Кловуни кажуть, що вони не лохи, але вже скоро буде 2 роки, як кагебешники кидають кавеенщиків через йух як хочуть. Висновок: або всеж таки лохи, або дозволяють гепати країну в лайно за гонорар.
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20.03.2021 18:09 Ответить
Все дуже просто: якщо кожних 24 години знищувати по 100+ террористів - то кожен наступний день наближує нас до перемоги.
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20.03.2021 18:14 Ответить
Коли в тебе з кармана гроші тягнуть теж будеш вирішувати дипломатичним шляхом?
Чи треба по руках куярити?
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20.03.2021 18:40 Ответить
мирный ты наш шмыг, почему ты так уверен в политико-дипломатическом пути ведь он совсем не работает? ты что другие пути уже пробовал??? сцыкотно? или это тоже *********** предостережение нашим вийсковыи чтобы они не стреляли в ответ на огонь сепаров? какие то вы все жалкие и обосраные....
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20.03.2021 18:47 Ответить
Восстановление территориальной целостности Украины должно произойти исключительно политико-дипломатическим путем. Источник: https://censor.net/ru/n3254589

ПІШОВ НА ХР*Н ПОВІЯ АХМЕТОВСЬКА
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20.03.2021 19:11 Ответить
и первый путь - дать воду в Крым, как сказал Шмыгаль в марте прошлого года.
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20.03.2021 21:05 Ответить
Ну да , заставить насильника не насиловать можно только уговорами
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20.03.2021 19:53 Ответить
То до окуліста.
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20.03.2021 20:31 Ответить
Даже после смерти Шмыгаля этого дипломатичным путем не произойдет! Родную землю отбивают, как отбивали во Второй Мировой у Гитлера! А Шмыгаль и Зеленский пораженцы-трусы! У них пассивная секс-дипломатия! Сначала в глаза позаглядывать, потом задницу подставить! Ни дай Бог, эти зеленые амебы на второй срок прорвутся!
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20.03.2021 21:00 Ответить
мудило, ти взагалі хоч що-сь з зеленим утирком бачищ?
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20.03.2021 21:57 Ответить
Ніякого шляху крім військового з подальшим інтернуванням "понаєхавших" кацапів з Криму в мокшанські ***** не існує. Ніколи кацапи без колосальних втрат додому не повертались.
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20.03.2021 22:20 Ответить
Довпойоп...
Повертати територію всеодно доведеться армії, після того, як розвалиться фєдєрашка.
Бо кожний місцевий сцарьок буде мати намір так і залишитись сцарьком, після розвалу метрополії...
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20.03.2021 23:29 Ответить
Мало того що тупий, так ще й сліпий
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21.03.2021 01:39 Ответить
а может и наученный как нужно
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21.03.2021 02:48 Ответить
Добре, що ця шмига нічого не вирішує, бо дипломатичним шляхом будемо повертати триста років. Тільки азербайджанський сценарій за підтримки цивілізованого світу.
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21.03.2021 05:14 Ответить
Азербайджанский сценарий? Это в результате которого на большей части оккупированных азербайджанских земель официально легализировали российских "миротворцев"? Ну-ну.
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21.03.2021 10:37 Ответить
Є такі українці, яким навіть тризуб на кремлі постав, вони скажуть, що криво.
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22.03.2021 02:30 Ответить
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