Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко
Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания "Крымской платформы".
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с временно оккупированного полуострова.
"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.
В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму.
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Пожалуйста, подождите...
кстати, и Петру, и БаблоМойскому, и Таруте и прочим олигархам тоже надо так же делать.
собственность священна и неприкосновенна - это "убийца" должен запомнить четко
Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!
Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...
Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...
І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!
Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
Патриотично пи32анул. Ну., поедь и приобрети там что-нибудь.
Он https://echo.msk.ru/blog/yashin/2807516-echo/ считает , что массовое мероприятие с участием десятков тысяч человек было организовано с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Глава муниципального округа Красносельский сообщил «Эху Москвы», что направил официальное заявление в Следственный комитет. У себя на странице в Фейсбуке Яшин напоминает, что целый ряд оппозиционных политиков и активистов находятся под арестом и являются фигурантами дела о нарушении санитарных норм во время зимних акций протеста.Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет России, в котором потребовал привлечь организаторов прошедшего накануне митинга-концерта в «Лужниках» к уголовной ответственности за нарушение санитарных норм. Как сказал сам Яшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», таким образом он хочет напомнить властям, что закон един для всех без исключений.«Как мы видели из многочисленных фото- и видеорепортажей, вчера в Москве прошло массовое мероприятие на стадионе «Лужники», митинг-концерт, который сопровождался выступлениями политическими деятелями, включая главой государства и мэра столицы. На стадионе собралось десятки тысяч людей, и практически повсеместно нарушались соблюдение санитарных норм и ограничений, которые введены на территории Москвы», - сказал политик.При том, что в Москве до сих пор действуют значительные ограничения, связанные с эпидемией, в частности, введены ограничения на проведение массовых мероприятий, отметил И.Яшин. Указом мэра Москвы С.Собяниным, напомнил политик, все участники массовых мероприятий обязаны соблюдать социальную дистанцию, использовать разные средства индивидуальной защиты.«На концерт данном мероприятии в «Лужниках» абсолютное большинство не использовали маски, никто не соблюдал социальные дистанции. Были созданы все условия для массового заражения коронавирусом», - подчеркнул он.«Меня очень интересует реакция Следственного комитета в контексте этого знаменитого «санитарного дела», которое возбуждено в отношении активистов оппозиции, политиков. Власти и не скрывают, что используют 236 статью УК для того, чтобы активистов и политиков изолировать на время избирательной кампании. Мне это кажется надругательством над законом. И хочу напомнить руководителям государства, СК, что закон един для всех. И если возбуждают по такой статье в отношении активистов оппозиции, что кто-то там маску не надел, то тогда надо быть последовательным и возбудить дело в отношении организаторов этого митинга-концерта в «Лужниках», где в гораздо большей степени была создана угроза массового заражения людей ковидом», - отметил И.Яшин.Политик не питает иллюзий по поводу того, что власти вряд ли отреагируют на его заявление, скорее всего, будет дана отписка.
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Путин охотно подтвердил погоняло "убийца", в разгар пандемии собрав ради собственного пиара 40 тысяч человек на стадионе.
Во-вторых - юго-восток (зюйд-вест), как ты наверное знаешь, это географическое направление (посредине между югом и востоком). Оно не может быть привязано к какой-нибудь стране, ни к России, ни к Украине. Так вот, если ориентироваться по компасу, то мой регион лежит строго на юго-восток.
В-третьих. Здесь ты угадал, свой ник я взял при регистрации на этом сайте весной 2014г. в пику многочисленным кишевшим здесь аквафрешам, как приманку чтобы их дразнить. Еще вопросы будут, географ?
Тобто без означення південний схід України - саме поняття житель юговастока не має сенсу. Як і все в москалів. Але Вам слід пставити це (чи подібне) зауваження собі як підпис. Аби не виникало питань: чий крим і хто хутін...
Что касается географии, то если брать за центр Киев, мой регион лежит как раз на юго-восток. И именно мои земляки весной 2014г. не дали "русской весне" продвинуться дальше лугандонии.
Отвечаю Вам так подробно, потому что в отличие от остальных критиков типа как Марик Ролевский, Ваш пост написан культурно и без личных оскорблений. Удачи! Слава Україні!
Дом, в котором Вия Артмане, лучшая латышская актриса всех времен, жила в Риге, передали прежним владельцам. Исключений для знаменитости, тем более со шлейфом советской славы, не сделали: актриса вынуждена была переехать за город, в небольшой дачный домик, где и провела остаток жизни.
Мистер Байден,давай рюсским баранам отдадим весь Мир,пусть нажруться Шариковские бараны...
Порошенко каже,а кого поставим бараном во главе стада баранов? Байденко каже, Зелемойского Коломойского и КУЧМАзойского...
як Бурьонка, чесне слово
Потім виявилось, що ще жарт від шапіто 95)
2)ВОНИ НЕ ТАТАРИ,А КРИМСЬКІ ТАТАРИ за національністю.
В ******** Україні та українській мові відбувається трансформація цього поняття у порівнянні з тим, яке воно мало значення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX - https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82. XX ст.
У німецькій традиції та мовному вжитку нині існують поняття:національність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nationalität) - належність до країни, нації, що закріплюється юридичним статусом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE громадянства ; практично є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC синонімом державного підданства, громадянства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Staatsangehörigkeit);етнічна належність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volkszugehörigkeit) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C народність або належність до певної етнічної групи, так званої етнічної меншості;етнічне походження (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volksabstammung) - етнічна належність батьків.
До німецької традиції більш повного опису особистих даних також належить уточнення, диференціація щодо країни походження (в разі еміграції), релігійної (конфесійної), а також мовної належності. «Рідна мова» зветься «материнською мовою» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Muttersprache).
В Европе и США нужно было решить, что делать с национальностями. Европейские страны создавались по национальному признаку. После разношерстной миграции ...
Почему украинцы в Украине это украинцы, а татары в Украине это украинские татары. Или крымские?
Что делать с украинцами в Канаде, Австралии ... Они перестали быть украинцами?
звичайно .нації "викристалізовувались" на певному етапі розвитку суспільства.
але скоріше щодо осідлих народів довший час,а не в результаті міграцій..
и у министров-депутатов-преЗЕдента...условно украинских...
Прикладів вистачає...
Запрет украинцам?
Как мы видим этот убийца настолько мстительный за распад России что он не просто карает украинцев , грузин, молдаван, он в извращенной форме изгоняет их с захваченных земель Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Осетии. У него нетерпимость к другим народам.
Убийца - простой серийный маньяк извращенец - абсолютный неонацист.
Все по чесному - вы начали первыми...
право власності-основа основ західної цивілізації.
але цЕ не означає,що не можна створити закон про прАвила конфіскаціїї майна колабораціонерів (з ОПЗЖ)
Закон No 240 від 21 липня 1952 року
Глава VI Кримінальні положення
(Підбурювання до злочину повстання та іноземної агресії)
Стаття 38 (1) людина , яка здійснює злочин в відповідно зі статтею 77, 81 або 82 в https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/%3Fid%3D1960%26vm%3D2%26re%3D%26new%3D1&usg=ALkJrhiX9lI3f2hPIASp6HYPRhrB7BTzEw Кримінальному кодексі або Підбурює інших з , щоб зробити на злочин з наміром , щоб привести до злочину , щоб бути здійснений покарати éd позбавлення волі з або без роботи на строк до семи років.
Список энергоснабжающих предприятий Украины