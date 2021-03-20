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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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земля (1822) Крым (26001) МИД (6803) оккупация (9975) Николенко Олег (301) Крымская платформа (307)

Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко

Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания "Крымской платформы".

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.

В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

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Топ комментарии
+14
ишаку пофиг - они с Ленкой давным-давно граждане рф.
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20.03.2021 14:20
+12
У мордвы деменция поголовная
Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 1893
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20.03.2021 14:20
+11
у меня однокурсница в эстонии получила обратно в собственность дедушкины владения и получила гражданство. правда сначала всё её матери вернули, как наследнице, а потом уже ей.
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20.03.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
красный карлик сам по себе ничтожен...
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20.03.2021 14:17 Ответить
подавать иски в украинские суды и после скорого решения - в ЕСПЧ с требованием ареста собственности РФ за рубежом !

кстати, и Петру, и БаблоМойскому, и Таруте и прочим олигархам тоже надо так же делать.
собственность священна и неприкосновенна - это "убийца" должен запомнить четко
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20.03.2021 14:28 Ответить
вместо анекдота заходит в Крым эскадра военных кораблей США и НАТО Убийца в раздумье зашли в Севастополь Донузлав и Балаклаву встали на рейд и требуют шкипера УКРАИНЫ а Убийца им типа Указ Крым мол Прашка нет отвечают корабли НАТО и США Крым это Украина и на траверзе Крыма появляются корабли 6 флота США авианосцы и всплывают атомные ракетоносцы интересно по мосту в Тамань за сколько сбегут Прашенцы..с Крыма??? кто то скажет что я фантазирую так насчет войны между братскими народами Украины и России также писали как фантастику... и да рано или поздно Россия переиграет сама себя и укусит себя за хвотс нагадив и сильно НАТО и США вот тогда вверху типа фантастика станет реальностью она уже наполовину реальность в годы СССР чтобы зашел корабль гражданский под флагом страны НАТО это было из ряда вон те суда что ходили по разовым разрешениям сопровождались негласно и гласно кораблями ЧФ СССР ВВС и радиолокацией.. а сегодня корабли США военные заходят в Очаков... на заправку и стоянку...
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20.03.2021 14:51 Ответить
чо за кино то, дай ссылку, на выходных под пивко глянуть
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20.03.2021 15:22 Ответить
В годы СССР суда под турецкими и греческими флагами каждый мог наблюдать в почти любом нашем порту... так шта...
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20.03.2021 16:31 Ответить
Не обламуй чувака. Він свято вірить в байки від Вятровича, а тут на тобі...
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20.03.2021 17:45 Ответить
Від сьогодні Путін своїм указом заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!

Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...

Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...

І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!

Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
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20.03.2021 15:41 Ответить
запретить кацапам покупать собственность в Украине да и дело с концом
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21.03.2021 19:01 Ответить
Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5521
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20.03.2021 14:18 Ответить
Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко

Патриотично пи32анул. Ну., поедь и приобрети там что-нибудь.
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20.03.2021 14:18 Ответить
Да легко приобретёт, у него то есть какой надо паспорт.
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20.03.2021 16:05 Ответить
ишаку пофиг - они с Ленкой давным-давно граждане рф.
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20.03.2021 14:20 Ответить
У мордвы деменция поголовная
Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 1893
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20.03.2021 14:20 Ответить
мордва вчера смакова как Байден по трапу споткнулся три раза больше ничего не нашлося еще и гопница Захарова "«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. «На улице очень ветрено», - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Симоньян (главный редактор телеканала RT.»), а просто ветер», - написала Захарова.а еще пропагандоны постят у себя "Американцы извинились перед Россией за слова Байдена"В российское посольство в Вашингтоне поступили письма от граждан США с извинениями за заявления американских властей в адрес России. Об этом сказано в заявлении посла РФ в Соединенных Штатах Америки https://www.gazeta.ru/tags/person/anatolii_antonov.shtml Анатолия Антонова , размещенном на странице российской дипмиссии в https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088/1556798591197192/?type=3&theater Facebook .https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/03/20/n_15760250.shtml
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20.03.2021 14:38 Ответить
Ні, тільки метод Рейгана і ніяких "ніжок Буша"!
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20.03.2021 16:15 Ответить
Лавров тоже падал на ровном месте на сцене и Пукин.
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20.03.2021 20:50 Ответить
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20.03.2021 15:01 Ответить
Политик Илья Яшин требует привлечь к ответственности организаторов вчерашнего концерта в Лужниках
Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2587Он https://echo.msk.ru/blog/yashin/2807516-echo/ считает , что массовое мероприятие с участием десятков тысяч человек было организовано с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Глава муниципального округа Красносельский сообщил «Эху Москвы», что направил официальное заявление в Следственный комитет. У себя на странице в Фейсбуке Яшин напоминает, что целый ряд оппозиционных политиков и активистов находятся под арестом и являются фигурантами дела о нарушении санитарных норм во время зимних акций протеста.Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет России, в котором потребовал привлечь организаторов прошедшего накануне митинга-концерта в «Лужниках» к уголовной ответственности за нарушение санитарных норм. Как сказал сам Яшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», таким образом он хочет напомнить властям, что закон един для всех без исключений.«Как мы видели из многочисленных фото- и видеорепортажей, вчера в Москве прошло массовое мероприятие на стадионе «Лужники», митинг-концерт, который сопровождался выступлениями политическими деятелями, включая главой государства и мэра столицы. На стадионе собралось десятки тысяч людей, и практически повсеместно нарушались соблюдение санитарных норм и ограничений, которые введены на территории Москвы», - сказал политик.При том, что в Москве до сих пор действуют значительные ограничения, связанные с эпидемией, в частности, введены ограничения на проведение массовых мероприятий, отметил И.Яшин. Указом мэра Москвы С.Собяниным, напомнил политик, все участники массовых мероприятий обязаны соблюдать социальную дистанцию, использовать разные средства индивидуальной защиты.«На концерт данном мероприятии в «Лужниках» абсолютное большинство не использовали маски, никто не соблюдал социальные дистанции. Были созданы все условия для массового заражения коронавирусом», - подчеркнул он.«Меня очень интересует реакция Следственного комитета в контексте этого знаменитого «санитарного дела», которое возбуждено в отношении активистов оппозиции, политиков. Власти и не скрывают, что используют 236 статью УК для того, чтобы активистов и политиков изолировать на время избирательной кампании. Мне это кажется надругательством над законом. И хочу напомнить руководителям государства, СК, что закон един для всех. И если возбуждают по такой статье в отношении активистов оппозиции, что кто-то там маску не надел, то тогда надо быть последовательным и возбудить дело в отношении организаторов этого митинга-концерта в «Лужниках», где в гораздо большей степени была создана угроза массового заражения людей ковидом», - отметил И.Яшин.Политик не питает иллюзий по поводу того, что власти вряд ли отреагируют на его заявление, скорее всего, будет дана отписка.  
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20.03.2021 14:21 Ответить
Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 8714
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20.03.2021 14:22 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Путин охотно подтвердил погоняло "убийца", в разгар пандемии собрав ради собственного пиара 40 тысяч человек на стадионе.
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20.03.2021 16:18 Ответить
Лайма Вайкуле рассказывала, что в 90-х в Латвию возвращались бывшие хозяева своих домов и её выселили из занятого ею дома.
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20.03.2021 14:26 Ответить
пестешь, как все из ольгина
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20.03.2021 14:30 Ответить
Повторю для тупых - вот так как в Латвии будет и в Крыму, когда туда вернуться украинцы и заберут назад свои земельные участки.
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20.03.2021 14:35 Ответить
Реституция, как-то так
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20.03.2021 15:49 Ответить
у меня однокурсница в эстонии получила обратно в собственность дедушкины владения и получила гражданство. правда сначала всё её матери вернули, как наследнице, а потом уже ей.
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20.03.2021 14:41 Ответить
Послушай, Марик Ролевский, во-первых - кроме придирок к моему нику, другие замечания по сути написанного у тебя есть?
Во-вторых - юго-восток (зюйд-вест), как ты наверное знаешь, это географическое направление (посредине между югом и востоком). Оно не может быть привязано к какой-нибудь стране, ни к России, ни к Украине. Так вот, если ориентироваться по компасу, то мой регион лежит строго на юго-восток.
В-третьих. Здесь ты угадал, свой ник я взял при регистрации на этом сайте весной 2014г. в пику многочисленным кишевшим здесь аквафрешам, как приманку чтобы их дразнить. Еще вопросы будут, географ?
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20.03.2021 19:16 Ответить
Это ты политик?? Не смеши, ты такой же политик как и географ ) Ты хоть смог прочитать что я написал?
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20.03.2021 21:08 Ответить
півданний схід сам по собі - напрям і більше нічого. Бо невідомо - із якого місця ти на той південний схід дивишся. Якщо із мацкви, то це в сторону Астрахані. Якщо із пітера - в сторону Ростова на Дону. Якщо із Вінниці - в сторону Одеси чи Криму.
Тобто без означення південний схід України - саме поняття житель юговастока не має сенсу. Як і все в москалів. Але Вам слід пставити це (чи подібне) зауваження собі як підпис. Аби не виникало питань: чий крим і хто хутін...
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21.03.2021 16:52 Ответить
Я не собираюсь ни перед кем оправдываться почему выбрал себе такой ник (хотя за семь лет уже наверное человек сто клевали меня за него). Выше в своем ответе Марку я ответил почему. Весной 2014 г. это была как дразнилка для аквафрешей, я провоцировал повод чтобы пособачиться. Кстати могу сказать , что нескольким из них я смог разъяснить что произошло зимой на Майдане и почему украинцы шли под пули с деревянными щитами.
Что касается географии, то если брать за центр Киев, мой регион лежит как раз на юго-восток. И именно мои земляки весной 2014г. не дали "русской весне" продвинуться дальше лугандонии.
Отвечаю Вам так подробно, потому что в отличие от остальных критиков типа как Марик Ролевский, Ваш пост написан культурно и без личных оскорблений. Удачи! Слава Україні!
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21.03.2021 18:28 Ответить
героям слава
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24.03.2021 11:52 Ответить
Кстати:
Дом, в котором Вия Артмане, лучшая латышская актриса всех времен, жила в Риге, передали прежним владельцам. Исключений для знаменитости, тем более со шлейфом советской славы, не сделали: актриса вынуждена была переехать за город, в небольшой дачный домик, где и провела остаток жизни.
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20.03.2021 16:11 Ответить
Час назад Байденко позвонил Порошенко й каже..
Мистер Байден,давай рюсским баранам отдадим весь Мир,пусть нажруться Шариковские бараны...
Порошенко каже,а кого поставим бараном во главе стада баранов? Байденко каже, Зелемойского Коломойского и КУЧМАзойского...
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20.03.2021 14:31 Ответить
А что теперь Лене - как быть с виллой , гражданство Раши брать, или уже?
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20.03.2021 14:31 Ответить
Камала Гаррис и Госсекретарь США Энтьони Блинкенко приняли отставку Байдена,новым президентом США назначен Вова ТРУПЛЕР...РАБссия адиржала паБЕДУ над Гитлером всея сраной РАБссии
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20.03.2021 14:34 Ответить
Оно так ,конечно....Но есть нюансы....У некоторых, известных своим патриотизмом ,"украинцев" на краденном полуострове имеются наделы и отрубы и шо теперь ? Писать в лигу сексуальных реформ жалобу?
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20.03.2021 14:35 Ответить
Это правда,жена Ведмедчука Оксана Марченко имеет сеть РЕСТОРАНОВ в Крыму,а также Сеть для разврата детской порнографии в Крыму...,особенно в глухих поселках КРЫМА...,ОКСАНА крутая ТЁЛКА
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20.03.2021 14:41 Ответить
Сказано дуже багато, але по суті жодної заяви, а що буде робити українська держава, вони це взаконять, чи ба введе санкції, чи заплющить очі? Я так і не почув, крім "дуже стурбовані" все інше - пшик! Так, коли в Криму створять якусь нову державу, Україна їм заявить, що проблеми вкраденої власності будуть вирішуватись дипломатичним шляхом, і виключно на добровільній основі. Я в захваті від колабюорації української влади!
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20.03.2021 14:44 Ответить
Убийца путлер хочет сказать что чиловек родившийся на украинской земле,считающий себя украинцем у которого окупировали его землю,не имеет право на эту родную землю,да хрен вам твари ватные,когда прийдет час вернуть украденное,вы все ватники понаехавшие будьте готовы собрать чемоданы и отправиться назад в мухосранск,предатели могут бежать с вами,иначе будут преданы суду!
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20.03.2021 14:44 Ответить
Оксану Марченко будет Судить БОГ,а не Суд...
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20.03.2021 14:47 Ответить
Они все такие же смертные как и мы и никак не небожители.
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20.03.2021 16:30 Ответить
Путлер капут.
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20.03.2021 14:53 Ответить
Путин убийца,международный преступник и враг граждан всей рашки.К сожалению это они способны осознать,только через определённое время,в силу того,что 99,5% населения исторические шовинисты от рождения.Там на смену ему снова придёт шовинист,но таким преступником навряд ли получится.
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20.03.2021 14:55 Ответить
Должен быть зеркальный ответ Верховной зрады - у всех кацапов экспроприировать собственность в Украине.
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20.03.2021 14:59 Ответить
аби щось ляпнуть...
як Бурьонка, чесне слово
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20.03.2021 15:05 Ответить
Пока Крым окуппирован это прекрасный" документ". У всех властных уродов отберут кровно украденное и автоматом запишут их себе во враги. У кого оставят того можно сразу за держзраду.( Не скомпрометируют,в нынешних условиях иметь там "интерес" автоматом означает возможность вербовки. Пусть "подарят" их путиноидам)
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20.03.2021 15:06 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 4974
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20.03.2021 15:29 Ответить
Скот идет к воде, а не наоборот. Идите к воде.
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20.03.2021 23:59 Ответить
Гідрант у відповідь на наказ Х..йла пригрозив відізвати франшизу на "Ліга сміху" у канала СТС!
Потім виявилось, що ще жарт від шапіто 95)
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20.03.2021 15:12 Ответить
А Зеленский владеет он что по паспорту россиянин?
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20.03.2021 15:15 Ответить
А татары считают себя украинцами?
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20.03.2021 15:19 Ответить
1)українцями за громадянством-ТАК.
2)ВОНИ НЕ ТАТАРИ,А КРИМСЬКІ ТАТАРИ за національністю.
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20.03.2021 17:20 Ответить
А українцi за нацiональнiстю, це хто?
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20.03.2021 18:57 Ответить
Націона́льність - те саме, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F нація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1 [1] . Приналежність людини до тієї чи іншої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 етнічної спільноти - нації або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C народності , сукупність осіб однієї національної належностіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2 [2] . Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правове https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-3 [3] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політичне , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F етнологічне , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F культурологічне , повсякденно-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82 побутове тощо.
В ******** Україні та українській мові відбувається трансформація цього поняття у порівнянні з тим, яке воно мало значення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX - https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82. XX ст.


У німецькій традиції та мовному вжитку нині існують поняття:національність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nationalität) - належність до країни, нації, що закріплюється юридичним статусом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE громадянства ; практично є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC синонімом державного підданства, громадянства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Staatsangehörigkeit);етнічна належність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volkszugehörigkeit) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C народність або належність до певної етнічної групи, так званої етнічної меншості;етнічне походження (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volksabstammung) - етнічна належність батьків.
До німецької традиції більш повного опису особистих даних також належить уточнення, диференціація щодо країни походження (в разі еміграції), релігійної (конфесійної), а також мовної належності. «Рідна мова» зветься «материнською мовою» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Muttersprache).
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20.03.2021 21:52 Ответить
Википедию я умею читать и без цитат.
В Европе и США нужно было решить, что делать с национальностями. Европейские страны создавались по национальному признаку. После разношерстной миграции ...
Почему украинцы в Украине это украинцы, а татары в Украине это украинские татары. Или крымские?
Что делать с украинцами в Канаде, Австралии ... Они перестали быть украинцами?
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21.03.2021 17:24 Ответить
. Европейские страны создавались по национальному признаку. После разношерстной миграции/

звичайно .нації "викристалізовувались" на певному етапі розвитку суспільства.
але скоріше щодо осідлих народів довший час,а не в результаті міграцій..
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22.03.2021 00:30 Ответить
а там жеж и у судей-прокуроров условно украинских граждан ))),
и у министров-депутатов-преЗЕдента...условно украинских...
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20.03.2021 15:22 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2742
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20.03.2021 15:26 Ответить
Если есть основания применить санкции?
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21.03.2021 00:00 Ответить
А кацапам в Україні-будьласка!!
Прикладів вистачає...
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20.03.2021 15:28 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 3674
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20.03.2021 15:32 Ответить
Это можно и нужно использовать против всяких киевстаров и эмтээсов в Украине,все конфисковать и вышвырнуть путинскую агентуру в засрашку.
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20.03.2021 15:36 Ответить
Серийный неонацист.

Запрет украинцам?
Как мы видим этот убийца настолько мстительный за распад России что он не просто карает украинцев , грузин, молдаван, он в извращенной форме изгоняет их с захваченных земель Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Осетии. У него нетерпимость к другим народам.
Убийца - простой серийный маньяк извращенец - абсолютный неонацист.
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20.03.2021 16:14 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 5622
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20.03.2021 16:16 Ответить
Да там не указ, там сам кабаев ничтожен.
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20.03.2021 16:22 Ответить
Это нпцизм, ребятки. Гитлер 21го века. Немцы евреев так же притесняли в 39-45.
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20.03.2021 16:32 Ответить
Рф - страна победившего нацизма.
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20.03.2021 16:35 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 8563
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20.03.2021 16:52 Ответить
парламент должен принять ответные меры - изъятие собственности россиян в Украине и Крыму.
Все по чесному - вы начали первыми...
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20.03.2021 17:02 Ответить
ні.
право власності-основа основ західної цивілізації.
але цЕ не означає,що не можна створити закон про прАвила конфіскаціїї майна колабораціонерів (з ОПЗЖ)
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20.03.2021 17:47 Ответить
НАПРИКЛАД,ЯПОНСЬКИЙ..http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=02&id=1982 Закон про попередження підривної діяльності

Закон No 240 від 21 липня 1952 року

Глава VI Кримінальні положення

(Підбурювання до злочину повстання та іноземної агресії)

Стаття 38　(1)　людина , яка здійснює злочин в відповідно зі статтею 77, 81 або 82 в https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/%3Fid%3D1960%26vm%3D2%26re%3D%26new%3D1&usg=ALkJrhiX9lI3f2hPIASp6HYPRhrB7BTzEw Кримінальному кодексі або Підбурює інших з , щоб зробити на злочин з наміром , щоб привести до злочину , щоб бути здійснений покарати éd позбавлення волі з або без роботи на строк до семи років.

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20.03.2021 17:56 Ответить
Кацапы этим указом расписались в собственной низости и подлости!
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20.03.2021 17:57 Ответить
путя опять стратил. теперь есть возможность и повод начинать выдалвивать рашу из украинского бизнес пространства и национализации . , например заводы минеральной теплоизоляции.
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20.03.2021 18:02 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 6511
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20.03.2021 18:20 Ответить
Ну, як там з кацапською власністю в Україні?
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20.03.2021 19:18 Ответить
Отлично
Список энергоснабжающих предприятий Украины

Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 1859
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20.03.2021 19:42 Ответить
Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2545
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20.03.2021 19:43 Ответить
все, що підписує лисий карлик, він може собі зразу роздруковувати і ПІДТИРАТИСЬ, не відходячи від каси!
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21.03.2021 06:55 Ответить
 
 