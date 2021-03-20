Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания "Крымской платформы".

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.

В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма