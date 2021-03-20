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Украина подписала соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми производителями, - Шмыгаль

Украина подписала соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми производителями, - Шмыгаль

Украина подписала предварительные соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми производителями, три вакцины зарегистрированы в стране.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такой международной платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, в интервью Bild Шмыгаль также заявил, что Украина отказалась от покупки российской вакцины от коронавируса по двум причинам: препарат не прошел сертификацию, кроме того продолжается военный конфликт между странами.
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Топ комментарии
+12
предварительные соглашения называется "ниочем"
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20.03.2021 14:21
+12
особенно с Китаем хорошо вышло - миллиарды ушли, вакцины нет, зато куртофан за несколько миллионов сидит как влитой!
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20.03.2021 14:21
+8
А вони в курсі???
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20.03.2021 14:22
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предварительные соглашения называется "ниочем"
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20.03.2021 14:21 Ответить
Оно называется МЕМОРАНДУМОМ. По образцу будапештского меморандума.
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20.03.2021 14:51 Ответить
На заборе написано - хрен, а трогаешь, таки забор, а не хрен!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406

Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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20.03.2021 16:21 Ответить
особенно с Китаем хорошо вышло - миллиарды ушли, вакцины нет, зато куртофан за несколько миллионов сидит как влитой!
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20.03.2021 14:21 Ответить
А вони в курсі???
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20.03.2021 14:22 Ответить
конечно же что не в курсе.
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20.03.2021 14:36 Ответить
Украина подписала соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми производителями, - Шмыгаль

У этих купили. Теперь осталось гражданам приплатить. чтобы они кололись.
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20.03.2021 14:23 Ответить
хватит врать долбодятел.
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20.03.2021 14:23 Ответить
кто может найти пальтишко, что степанов прикупил. за 620 тісяч китон не наш'л
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20.03.2021 14:34 Ответить
Как всегда врут. Мастерами спорта по борьбе с ковидом соглашения были подписаны чуть ли не весной прошлого года.
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20.03.2021 14:36 Ответить
а за подпись могут посадить?
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20.03.2021 14:38 Ответить
судя по активности разработчиков вакцины
не так сложно ее сделать
сложно заставить весь мир уколотся
искусственный дефицит - хороший инструмент
только цена этому миллионы преждевременных смертей..
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20.03.2021 14:44 Ответить
Поки є одна більш менш надійна Джонсон і Джонсон, все інше неперевірене і не підтверджене. Не даремно ВР прийняла закон що за результати втраченого вашого здоров'я виробник не несе жодної відповідальності, наприклад, за безпліддя жінок, що є найчастішим побічним ефектом вакцинації неякісних вакцин.
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20.03.2021 14:48 Ответить
из поликлиники убежал?))
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20.03.2021 14:51 Ответить
И вашей так точно! Пастух пандемии.
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20.03.2021 14:54 Ответить
овца
я зверей не понимаю
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20.03.2021 15:01 Ответить
Вы уважаемый, даже зверей не понимаете, а хотите понимать сложные социальные проблемы. И кстати, овцы когда то были плотоядными - как волки .
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20.03.2021 15:06 Ответить
это ваше святое дело
знать своих предков
не знал шо бараны были хищниками))
спасибо
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20.03.2021 15:11 Ответить
Самое большое достижение Степанова и иже с ним, что украинские средства индивидуальной защиты были вывезены с пекулянтами в Китай и в страны Европы в самом начале пандемии.
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20.03.2021 14:52 Ответить
Украина подписала соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми контрафактными производителями, - Шмыгаль.
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20.03.2021 14:58 Ответить
а почему бы и нет? год назад она поставляла маски налево и направо. пришло время поставлять и вакцину от шести мировых производителей, транзитом через Украину, во многие страны мира. хорошая прибавка на барахло внукам )
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20.03.2021 15:01 Ответить
производители зачсекречены..цены тоже... в открытом доступе только прайс тёплых курток ...
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20.03.2021 15:11 Ответить
3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac

ЗЕленые ублюдки травят людей вакциной СoviShield, которую не смогли зарегистрировать не то что ВОЗ, но даже в самой Украине!
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20.03.2021 15:13 Ответить
охметовская шмыга уже прибарахлилась ?
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20.03.2021 15:14 Ответить
НюНюНю..))
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20.03.2021 15:33 Ответить
этак можно раз сто сморкаться, пока шмаркля кому-нибудь в глаз попадет
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20.03.2021 15:52 Ответить
Как то все с опозданием.
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20.03.2021 16:21 Ответить
Геніальна ідея Шмигаля і Степанова. Це після того, як в країні вже рік як Коронавірус гуляє!
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20.03.2021 18:06 Ответить
Брехня. Будут травить людей просроченной вакциной.
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20.03.2021 20:56 Ответить
Политтехнолог: вы еще не знаете, чего вы вакцинируетесь Coshevid, а передовые страны - Pfizer? Тогда это разъяснение для вас
Виктор Таран пишет у себя в Facebook, лучше всего можно понять на примере Израиля, почему Украина вакцинируется индийской вакциной Coshevid, а передовые страны - Pfizer. Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс?
Политтехнолог отмечает, глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Виктор Таран подчеркивает, именно так работает «челночная дипломатия». Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
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20.03.2021 21:30 Ответить
На 2050 рік?
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21.03.2021 06:51 Ответить
 
 