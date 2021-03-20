Украина подписала соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми производителями, - Шмыгаль

Украина подписала предварительные соглашения на поставки вакцины от COVID-19 с шестью мировыми производителями, три вакцины зарегистрированы в стране.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такой международной платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, в интервью Bild Шмыгаль также заявил, что Украина отказалась от покупки российской вакцины от коронавируса по двум причинам: препарат не прошел сертификацию, кроме того продолжается военный конфликт между странами.