Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула ультиматум AstraZeneca и грозит запретить экспорт вакцин из-за срыва объемов поставок

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ввести запрет на экспорт вакцин против коронавируса из-за невыполнения этом концерном обязательств по поставкам вакцин странам ЕС.

Об этом фон дер Ляйен сказала в интервью изданиям группы Funke, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции.

Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.

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Она также напомнила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками вакцины.

"Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - самый лучший способ устранить их", - сказала она в интервью итальянской газете La Repubblica.