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вакцина (3777) Еврокомиссия (1409) карантин (16728) Урсула фон дер Ляйен (463) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула ультиматум AstraZeneca и грозит запретить экспорт вакцин из-за срыва объемов поставок

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула ультиматум AstraZeneca и грозит запретить экспорт вакцин из-за срыва объемов поставок

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ввести запрет на экспорт вакцин против коронавируса из-за невыполнения этом концерном обязательств по поставкам вакцин странам ЕС.

Об этом фон дер Ляйен сказала в интервью изданиям группы Funke, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции.

Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.

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Она также напомнила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками вакцины.

"Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - самый лучший способ устранить их", - сказала она в интервью итальянской газете La Repubblica.

Автор: 
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Топ комментарии
+10
Сволота відмазує хабарників та невдах з партії зєсцикуна малороського
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20.03.2021 15:08
+8
І на фоні цього усіляка сволота відкриває свою пащеку на владу України за те, що хтось зірвав поставки вакцини. Коли навіть для цілого ЕС це проблема.
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20.03.2021 15:03
+4
читай інші інфи, дебіл ти. І про кому медсетри в Грузії, і про тромбоз після AstraZenecа
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20.03.2021 15:12
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в очередь!! сукины дети!! (с)
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20.03.2021 14:46 Ответить
Судя по фото, мадам основательно подсела на AstraZenecu
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20.03.2021 14:50 Ответить
Ага, а от Спутника она бы даже помолодела.
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20.03.2021 14:59 Ответить
Не, ну куда там ещё моложе.. ))
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20.03.2021 15:15 Ответить
І на фоні цього усіляка сволота відкриває свою пащеку на владу України за те, що хтось зірвав поставки вакцини. Коли навіть для цілого ЕС це проблема.
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20.03.2021 15:03 Ответить
Сволота відмазує хабарників та невдах з партії зєсцикуна малороського
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20.03.2021 15:08 Ответить
В мене інша спеціальність, так ,що посвисти ти. Можеш сказати ціну на фуфловакцину від стєпанова?
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20.03.2021 15:12 Ответить
Спеціальність в нього...)))
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20.03.2021 15:28 Ответить
Я так вважаю, що ти свистиш далеко не ротом, а іншим місцем. Головне високі ноти не бери, бо конкретно обісрешся, ну як завжди.
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20.03.2021 15:45 Ответить
Адміну .розкажи
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20.03.2021 15:48 Ответить
Розкажу, ти будеш здивований.
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20.03.2021 15:49 Ответить
Вперёд, здивуй.
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20.03.2021 15:52 Ответить
дебіл ти подляковий, тут розмова йде не про дефіцит вакцини для ЄС (бо ЄС отримує вакцину з шести виробників), а про зрив контракту одним із шести постачальників.
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20.03.2021 15:11 Ответить
а толку? Якщо, видать, це - найбільш небезпечна вакцина після спутніка...
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20.03.2021 15:06 Ответить
На око небезпечність виміряли? "видать" йому...)))
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20.03.2021 15:08 Ответить
читай інші інфи, дебіл ти. І про кому медсетри в Грузії, і про тромбоз після AstraZenecа
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20.03.2021 15:12 Ответить
З 5000000 вакцинованих у 30 тромбоз, це 0,0006%.
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20.03.2021 18:35 Ответить
Це взагалі якийсь оксюморон: однією рукою вони зупиняють в європейських країнах вакцінацію астразенекою, а другою рукою вони забороняють експортувати вакцину з Європи...
"Я вам посилку приніс! Тільки я вам її не віддам, бо у вас документів нема! - А навіщо тоді приносили? - Бо так заведено..."
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20.03.2021 16:17 Ответить
згоден
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20.03.2021 16:57 Ответить
Ну так, знаменита Європейська справедливість і демократія. Цінності, так би мовити...
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20.03.2021 17:41 Ответить
АстроЗенеці ці погрози пофіг - і так беруть всі хто може.
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20.03.2021 15:09 Ответить
логіки у погрозах цієї мадам немає...
погроза з розряду-вистрелю собі в ногу
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20.03.2021 17:00 Ответить
Ведмедиця дуже ризикує.
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20.03.2021 15:14 Ответить
За невыполнение плана всегда прогрессивки лишали.
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20.03.2021 15:20 Ответить
Напомните, пожалуйста, что такое прогрессивка? Забыл я.
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20.03.2021 16:40 Ответить
Премия, выплачиваемая по итогам работы. Шла в процентном отношении к основной зарплате(окладу). Выплачивалась на основании положения, разработанного совместно администрацией и профсоюзом предприятия. Направленна на повышение благосостояния работников и стимулирования их высокопроизводительного труда.
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20.03.2021 17:40 Ответить
Прямо крайности, то не хотим этим вакцинироваться, то вдруг давай быстрей😁😁😁😁
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20.03.2021 15:44 Ответить
Как же этих убогих леваков колбасит - то им Астра плоха, то им Астры мало.
Какие это перегибы на местах мышления.

""У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 20 марта.

Урсула фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции. Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.
А почему Германии СЛАБО изготовить собственную вакцину Пфайзер?
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21.03.2021 01:45 Ответить
не беда. у нас поставки из Индии, Всё хорошо.
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21.03.2021 04:02 Ответить
 
 