С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов

С полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:

- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

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- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

Напомним, по состоянию на 20 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также Одесской областях и городе Киев. Так, в "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям и Киеву добавилась еще Одесская область.