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С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов

С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения

С полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

Напомним, по состоянию на 20 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также Одесской областях и городе Киев. Так, в "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям и Киеву добавилась еще Одесская область.
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Топ комментарии
+6
А раби- за власний.
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20.03.2021 15:36
+6
подтверждение тому-судьба зелебобиков
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20.03.2021 15:47
+6
А ти в іншій державі живеш, угумс... з чого радієш, Гыга?
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20.03.2021 15:50
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Задовбало.
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20.03.2021 15:27 Ответить
все вопросы к ЗЕльоному - он теперь отвечает за все !
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20.03.2021 16:25 Ответить
Люмпен привів до влади люмпен. Тепер люмпен плаче, що люмпен над ним знущається.
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20.03.2021 16:55 Ответить
ВСЕМ сидеть по домам ,ни шагу на улицы .
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20.03.2021 15:31 Ответить
Облізуть.
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20.03.2021 15:32 Ответить
А за чей счет сидеть по домам будем? Даже зеки сидят за государственный
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20.03.2021 15:34 Ответить
А раби- за власний.
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20.03.2021 15:36 Ответить
подтверждение тому-судьба зелебобиков
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20.03.2021 15:47 Ответить
А ти в іншій державі живеш, угумс... з чого радієш, Гыга?
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20.03.2021 15:50 Ответить
а чого ж не радіти...коли дурні за власний рахунок навчаються .
не зайшло через голову-зайде через руки,ногі та сраку
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20.03.2021 15:53 Ответить
Дурні не здатні навчатися, Гыга. Тому ти тут роки і мелеш ту саму дурню.
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20.03.2021 15:59 Ответить
не здатні через голову...а через дупу успішно навчаються .
диви он,чк ка дирка уацапню на плящки привчив

З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3802
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20.03.2021 16:03 Ответить
Я й сказав- ту саму дурню. Ти на яку аудиторію розраховуєш- на мавп?
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20.03.2021 16:10 Ответить
на білі пальта також
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20.03.2021 16:41 Ответить
Ню-ню.
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20.03.2021 16:50 Ответить
Та я запасся некисло ,до Осени запросто могу отдыхать ...
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20.03.2021 17:01 Ответить
Этот чёрт в вышиванке-маске стал убийцей рейтинга клоуна, после того как он взял этого порохолиза в правительство. Теперь о втором сроке не стоит даже мечтать.Как и соблюдении карантина после Эпицентра.
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20.03.2021 15:38 Ответить
ги...от що таке " віра,мова,армія" ..
кацапи як вогня бояться вишиванок
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20.03.2021 15:50 Ответить
Розповім анекдот.

У 2018 році була підписана угода про реконструкцію траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. Термін робіт - чотири роки. Фінансування проекту - Європейський банк реконструкції та розвитку.

А у 2020 році проект став Великим будівництвом Зеленського.
Не його ініціатива, не державне фінансування, будують турки, контролюють французи. Але Велике Будівництво...
https://www.facebook.com/dmitrikogan?__cft__[0]=AZVdjwbcpRQSCj34ofhIRBvm7pb1GBVoZU5J4frGjcPYtMkt2usQi44Vr70sr8oDHmGH91oOYfS5fGBduc7GbGLakvF3_tirqa41rKGLtTDklJBqTfiID1PyhRKLPuCqIqewJwcL_X6i2ZUXetrF1_U2-dY16pU8L6q5XKvub_DGn48RJib1lWiS4K3H57JOdPBElvmW7mjRzuTu4w3G5lXW&__tn__=-UC%2CP-y-R Dmytro Kogan
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20.03.2021 15:42 Ответить
С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов - Цензор.НЕТ 73
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20.03.2021 15:43 Ответить
а внутри красной зоны зеленые с косами стоять...и санкции супротив всего
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20.03.2021 15:44 Ответить
Та ерунда это все. Даже последний локдаун толком никто не соблюдал. В 2020-ом весной - вот то была истерия. Не будет уже этого - ни денег не хватит, ни терпения.
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20.03.2021 15:53 Ответить
З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5675
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20.03.2021 16:01 Ответить
Даже не буду спрашивать у Немчинова, на основании чего, какого закона, моральные уроды из "местной" власти принимают подобные гнусные решения... Не удивлюсь, если сам Немчинов связывает причины введение карантина в Украине с критическими днями у своей жены.
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20.03.2021 16:03 Ответить
Читаю на других источниках: уточняют, что комиссия окончательное решение не принимала, а примет только 22 марта вечером. Пока заседают. Кто врет?
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20.03.2021 16:04 Ответить
Опять ****** занимаются!
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20.03.2021 16:40 Ответить
А за чей счёт банкет?
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20.03.2021 17:02 Ответить
 
 