С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов
С полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.
Напомним, по состоянию на 20 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также Одесской областях и городе Киев. Так, в "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям и Киеву добавилась еще Одесская область.
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не зайшло через голову-зайде через руки,ногі та сраку
диви он,чк ка дирка уацапню на плящки привчив
кацапи як вогня бояться вишиванок
У 2018 році була підписана угода про реконструкцію траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. Термін робіт - чотири роки. Фінансування проекту - Європейський банк реконструкції та розвитку.
А у 2020 році проект став Великим будівництвом Зеленського.
Не його ініціатива, не державне фінансування, будують турки, контролюють французи. Але Велике Будівництво...
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