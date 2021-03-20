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нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)

Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ

Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил участникам "нормандских" переговоров письмо, в котором, в частности, говорится о запрете Вооруженным силам Украины открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации. По его данным Козак направил украинскому, французскому и немецкому коллегам соответствующее письмо.

"Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня, утвержденные решением ТКГ 22 июля 2020 года, выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта", - говорится в тексте письма, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

При этом Козак предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

В частности, член российской делегации предлагает обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Эти обязательства среди прочего предполагали, что открывать ответный огонь возможно лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины или боевиков после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

При этом российская сторона утверждает, что Минобороны Украины якобы, несмотря на договоренности, разрешило украинским солдатам самостоятельно принимать решение открывать огонь "в случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", - российские СМИ

В то же время украинская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

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Топ комментарии
+94
вообще твари оху#ли
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20.03.2021 16:10
+74
Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 228
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20.03.2021 16:09
+64
А что уже РФ руководит Армией Украины?
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20.03.2021 16:10
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Страница 3 из 3
Дело не в нем. Главное что фсье понимали расклад. Монтрей сняли с прикрытия авианосца!!! Ну,что вы понимали, авианосец оставили голым, а Монтерей поперся на всех парах в Черное море. Это должна бвть экстраординарная задача....ну вы понимаете о чем я?
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20.03.2021 19:36 Ответить
А ниче шо авианосец охраняют минимум кораблей 15-20 да ещё и аплки типа Вирджиния.
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21.03.2021 15:44 Ответить
да 25- 30....это точно
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21.03.2021 15:50 Ответить
во шо делается, ***, а вы говорите путин убийца...
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20.03.2021 19:35 Ответить
ПУТИН - Х.У.Й.Л.О! Это всем известно.
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20.03.2021 19:43 Ответить
Право на самозащиту - базовое право. Но не в России...
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20.03.2021 19:42 Ответить
А куда же тогда наши воины будут открывать огонь? Может по ОП?
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20.03.2021 19:42 Ответить
от рфян ухой так и несет, точно уху ели.
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20.03.2021 19:55 Ответить
Если что-то не делается, то это тоже кому-то нужно.
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20.03.2021 20:28 Ответить
Якби після кожного ураження нашого військового ворожим снайпером протилежна ділянка оброблялася артилерією, -такої б херні не було.
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20.03.2021 20:24 Ответить
Ответ неправильный...Якби кожна виявлена облаштована до стрільби позиція незалежно від призначення (позиція снайпера, облаштований чи облаштування окопу, позиція батареї чи облаштування..тощо) оброблялася артилерією, -такої б херні не було.
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20.03.2021 21:35 Ответить
ну это если Байден вправит мозги нашему Бубочке
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21.03.2021 02:28 Ответить
стыдно читать такое. Бубочку выбирали украинцы, а теперь надеются на дядю Сэма, который вразумит выбраное украинцами чмо. Зачем было его выбирать такого неразумного?
Реально стыд, испанский стыд за зебилов.
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21.03.2021 12:51 Ответить
Скажи це 73% зедебілоїдам, вони до цих пір думають, що чмо "найвеличніший"
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21.03.2021 16:33 Ответить
Нахабство москалів зашкалює.
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20.03.2021 20:37 Ответить
они всегда были наглыми тварями
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21.03.2021 02:23 Ответить
а как же Данилов неделю назад клялся и божился у Шустика, что наши воины имеют право на ответный огонь? и якобы отвечают. Теперь Данилов замолчит и будет слушать завхоза Ермака и Зебобика. Лучше санкционные списки мертвых душ оставлять...- отвлекать внимание украинцев.
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20.03.2021 20:38 Ответить
Из кремля?Или уже своего агента заслали?
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20.03.2021 21:10 Ответить
кацапи смердячі птнпнх.
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20.03.2021 21:27 Ответить
Хотят чтобы было как в тире. * Мы по вас когда захотим , а вы связывайтесь с командованием. За это время мы ретируемся восвояси * В кремле или крыша ушла окончательно или держат весь мир за дураков.
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20.03.2021 21:32 Ответить
ТОГДА ПУСЬ ЭТА ДЕЛЕГАЦИЯ СТАНЕТ НА КОЛЕНИ И ОТКРОЕТ РОТ !)
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20.03.2021 21:42 Ответить
у ***** ця делегація відсмоктати на камеру не хоче?
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20.03.2021 21:55 Ответить
...и возвращаться из дому на боевые позиции только по приглашению х"""ла.
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20.03.2021 21:58 Ответить
Дык в чём проблема? Можно закрепить и письменно. На туалетной бумаге.
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20.03.2021 22:12 Ответить
Губозакатин ему вколите вместо вакцины от ковида.
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20.03.2021 22:51 Ответить
Может ещё украинскому воину застрелиться при встрече с "руским витязем"?
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20.03.2021 23:54 Ответить
или при приближении доблестных лугандонских впопучленцев бросать оружие и становиться к ближайшей стенке с высоко поднятыми руками
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21.03.2021 02:25 Ответить
пропоную письмово затвердити РОЗВАЛ КАЦАПІЇ!
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21.03.2021 00:51 Ответить
Украинского солдата будут безнаказанно убивать, а он будет ждать от путина и сепаров команды на ответный огонь? Видно Бубочка совсем развратила мозги ордынцам, удовлетворяя их хотелки. Не, я просто в ****, до такого уже дошло! ЗЕ, ты чей Президент?
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21.03.2021 01:02 Ответить
Дуже сподіваюсь, що хоч якась клепка у жбані потерпілого залишилась.
Інакше може статися як з Чаушеску.
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21.03.2021 01:16 Ответить
блть это реально полнейшый пздц............. а зачем они там вообще тогда ??? шоб их можно
было спокойно расстреливать ??? на сколько я не сторонник папередника но блть до такой
х...йни докатились только при клоуне..................
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21.03.2021 06:47 Ответить
зы. к стати шо там люся по этому поводу нам раскажет ??? или опять пошлёт............
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21.03.2021 06:48 Ответить
Рюссишэ Швайны сдавайтесь!!! Байден пришел порядок наводить...
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21.03.2021 07:40 Ответить
Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4019
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21.03.2021 08:38 Ответить
Кто так напивается, ток так называется
Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 5129
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21.03.2021 10:11 Ответить
Руссскіймір,як є.
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21.03.2021 11:20 Ответить
"Правильна" грит... в воздух пулять и холостыми...*лять
Охо-хо...и главное, что в МО послушаются!
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21.03.2021 10:48 Ответить
ахрнеть война...
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21.03.2021 08:41 Ответить
А чи не пішов би на йух цей смердючий кацап?
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21.03.2021 10:14 Ответить
Москвофашистські терористи зовсім знахабніли.
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21.03.2021 11:22 Ответить
Текст ультиматума написал Владимир Высоцкий для представителей России "не стороны конфликта" в 80х годах прошлого века:

Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортло"
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21.03.2021 11:31 Ответить
Децкий сад!
ЧТО вы обсуждаете?
Это - ход в дипломатической игре.
""Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы......." - т.е. такитм образом создаётся впечатление, что "Франция, Германия и Россия," - с одной стороны, а Украина - с другой.
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21.03.2021 11:45 Ответить
россиянин, смотри не
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
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21.03.2021 13:03 Ответить
уже почти каждый день гибнут наши Воины.
очень больно, что стало намного больше молодых хлопцев.
Вчера, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский, Источник: https://censor.net/ru/p3254654
Парню на вид за 20 с небольшим.....

нормальный президент и главнонокомандующий - Гетьман, уничтожил бы к *****...м артой все позиции сепаров на участке гибели нашего Воина


пусть только ЗЕбени попробуют что-то подписать - сам Зеленский с Люськой и Кравчуком будут держать оборону
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21.03.2021 14:18 Ответить
А может лучше письменно закрепить запрет сепарам открывать ответный огонь без приказа Путина!? Украинская армия на своей территории, она законная, а сепары бунтовщики и бандитские формирования. Во всем мире разрешено бороться с бандитами
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21.03.2021 15:09 Ответить
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