РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11418 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 173 106
карантин (16728) Львов (4503) Львовщина (2794) медицина (2469) Садовый (651) врачи (1503) медсестра (43) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. Нам критически не хватает врачей, - Садовый

Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. Нам критически не хватает врачей, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет о критической нехватке медицинских сотрудников во Львове и области в связи с резким увеличением количества пациентов с COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам Садового, ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19.

"За последние сутки в больницы поступило рекордное количество - 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Сегодня мы все должны работать как единый механизм.Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкоместам", - отметил городской голова Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львов с 19 марта вводит усиленный карантин

В связи с этим Садовый просит медицинских работников присоединиться к спасению украинцев и гарантирует медикам достойную финансовую компенсацию.

"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошая возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей.Просим всех, кто имеет медицинское образование звонить к нам на Горячую линию города - 1580, или заполнить онлайн-форму - http://bit.ly/3s1maDQ. Вам скажут, где и какие именно врачи нужны сейчас. Достойная финансовая компенсация гарантирована!", - написал Садовый.

Также читайте: За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет

Напомним, с пятницы, 19 марта, во Львове в связи со стремительным распространением COVID-19 введен усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Странно это все слышать от Садового. Одного из ковиддиссидентов, точнее противника ( непопулярных) карантинных мер. Пора вводить для должностных лиц уголовную ответственность, за непринятия мер приведших к тяжелым последствиям. Особенно в том случае если местные власти игнорировали рекомендации а то и указы центральной власти. За все нужно отвечать. За это тоже.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:19
+9
А я уже не раз зебилам писал

Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий - Цензор.НЕТ 4620
показать весь комментарий
20.03.2021 16:30
+8
Садик, дак ты же сам топил против карантина, поливал помоями центральную власть и волав "дайте предпринимателям работать"! Открытые кафешки, многотысячные концерты и всё остальное, что подтверждает полный игнор всех карантинных мероприятий и саботаж решений центральной власти! А теперь тебе "ВДРУГ" "врачей не хватает" при огромном количестве больных? Так тебя же предупреждали о коллапсе медицинской системы, которая неизбежна в следствие того, что ты делал не один месяц! Коллапс- это и есть дефицит койко-мест и ВРАЧЕЙ!
Жаль, что в этой стране такие откровенные вредители не несут никакой ответственности, даже за десятки/сотни/тысячи человеческих жизней.
А львовянам привет. Продолжайте выбирать юродивого Садика.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Для порівняння в Америці лікар який працює з ковід ,одержує 200 долярів на годину. Влада позакривала масу медичних коледжів, скоротила набори на бюджет в медінститути. Бидло насєлєніє обрало таку владу, то нехай терпить.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:54 Ответить
хорошо пиз-ть в за поребриком? Так вот такие ***** из-за поребрика и ехали в Украину что бы проголосовать за зеленского! Погуглишь видео сам или помочь?
показать весь комментарий
22.03.2021 08:34 Ответить
Нехай Садовий запросить собі московських вірусологів, ті не відмовляться.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:56 Ответить
Что-то Садовый уже не смеется и не прикалывается. Видно, действительно, не скоро я попаду в "Крыивку, "Театр пива" и "Музей сала". А жаль, я очень люблю Львов, не в смысле "пожрать и отдохнуть" (хотя и это там на высшем уровне), а в смысле патриотизма и верности Украине жителей Львова. Львів, я тебе люблю. І якщо буде можливість моїм дітям та онукам оселитися у Львові, я буду щасливою людиною. Нажаль, я цього хочу після пандемії.
показать весь комментарий
21.03.2021 01:15 Ответить
Треба у Польщі просити допомогу, щоб допомогли нам з лікарями. Ми ж їм допомагаємо робочою силою, нехай би й вони своїх фахівців надійслали до Львова.
показать весь комментарий
21.03.2021 01:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 