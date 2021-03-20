Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. Нам критически не хватает врачей, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет о критической нехватке медицинских сотрудников во Львове и области в связи с резким увеличением количества пациентов с COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам Садового, ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19.

"За последние сутки в больницы поступило рекордное количество - 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Сегодня мы все должны работать как единый механизм.Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкоместам", - отметил городской голова Львова.

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В связи с этим Садовый просит медицинских работников присоединиться к спасению украинцев и гарантирует медикам достойную финансовую компенсацию.

"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошая возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей.Просим всех, кто имеет медицинское образование звонить к нам на Горячую линию города - 1580, или заполнить онлайн-форму - http://bit.ly/3s1maDQ. Вам скажут, где и какие именно врачи нужны сейчас. Достойная финансовая компенсация гарантирована!", - написал Садовый.





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Напомним, с пятницы, 19 марта, во Львове в связи со стремительным распространением COVID-19 введен усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.