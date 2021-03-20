Из 49 приходов ПЦУ в оккупированном Крыму осталось пять - Мониторинговая миссия ООН

Во временно оккупированном Крыму нарушается право на свободу вероисповедания, продолжаются преследования Православной церкви Украины (ПЦУ) и последователей Свидетелей Иеговы, а из 49 приходов ПЦУ осталось только пять.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2020 году количество приходов сократилось с 49, действовавших до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви - с 22 до 4-х", - сообщил он.

Как отметил Хилько, в оккупированном Крыму могут действовать только те религиозные организации, церкви, которые получили местную регистрацию. А Крымской епархии ПЦУ отказывают в перерегистрации по формальным основаниям. В связи с этим существенно сократилось число приходов и количество священнослужителей ПЦУ. По его словам, также ПЦУ может утратить свои самые культовые сооружения в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

"Речь идет о выселении приходов в Симферополе и о сносе помещения церкви в Евпатории. По двум таким делам уже вынесены "судебные решения", - добавил Хилько.

Он также рассказал, что последователей Свидетелей Иеговы оккупационная власть продолжает преследовать по обвинению в экстремизме.

Также читайте: Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко

"В 2020 году как минимум два человека отбывали наказание уже в Российской Федерации, после их депортации из Крыма. Это мы говорим о жителях Крыма. В целом в 2020 году последователи Свидетелей Иеговы подвергались преследованию, в их домах проходили обыски. За год было задокументировано 19 таких обысков. А в октябре 2020 года минимум четырех человек задержали на территории Крыма по обвинению в связях со Свидетелями Иеговы", - подчеркнул Хилько.