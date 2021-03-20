Из 49 приходов ПЦУ в оккупированном Крыму осталось пять - Мониторинговая миссия ООН
Во временно оккупированном Крыму нарушается право на свободу вероисповедания, продолжаются преследования Православной церкви Украины (ПЦУ) и последователей Свидетелей Иеговы, а из 49 приходов ПЦУ осталось только пять.
Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В 2020 году количество приходов сократилось с 49, действовавших до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви - с 22 до 4-х", - сообщил он.
Как отметил Хилько, в оккупированном Крыму могут действовать только те религиозные организации, церкви, которые получили местную регистрацию. А Крымской епархии ПЦУ отказывают в перерегистрации по формальным основаниям. В связи с этим существенно сократилось число приходов и количество священнослужителей ПЦУ. По его словам, также ПЦУ может утратить свои самые культовые сооружения в Крыму.
"Речь идет о выселении приходов в Симферополе и о сносе помещения церкви в Евпатории. По двум таким делам уже вынесены "судебные решения", - добавил Хилько.
Он также рассказал, что последователей Свидетелей Иеговы оккупационная власть продолжает преследовать по обвинению в экстремизме.
"В 2020 году как минимум два человека отбывали наказание уже в Российской Федерации, после их депортации из Крыма. Это мы говорим о жителях Крыма. В целом в 2020 году последователи Свидетелей Иеговы подвергались преследованию, в их домах проходили обыски. За год было задокументировано 19 таких обысков. А в октябре 2020 года минимум четырех человек задержали на территории Крыма по обвинению в связях со Свидетелями Иеговы", - подчеркнул Хилько.
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разом з https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?__cft__[0]=AZWVT3rYjI0uAJTWZ5NOIt_qM0RSehlGz8iAuUOofs3xwPENKEs4GXysXpoqL9vkvcwpMVw-xD5QooISz_5bZJDQQ-*****************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олексієм Даніловим .
Favorites · https://www.facebook.com/dyastrub# Вчора о 07:48 ·
Напередодні чергового засідання РНБО, хотілося б звернути увагу її членів на впливову і фінансово-потужну агентурну мережу російської федерації в Україні.
Йдеться про філію так званої «Русской православной церкві» - «УПЦ МП».
По-перше, ця структура була створена забороненою в Україні комуністичною партією на чолі з катом Сталіним (архівних документів достатньо).
По-друге, всі роки Незалежності України це дитя НКВД, прикриваючись релігійними гаслами, веде цілеспрямовану антидержавну діяльність (фактів, у тому числі задокументованих СБУ, безліч).
По-третє, із початком російсько-української війни, РПЦ в Україні стала надійним оплотом проросійських сил, перетворивши культові споруди (храми та монастирі) на розплідники антиукраїнської пропаганди та бази і штаби російських бойовиків. У Криму, в Донецькій та Луганській областях, з самого початку окупації, московські попи стали однією з головних рушійних сил по захопленню української землі. Практично у всіх областях, де Кремль планував реалізувати свій план по створенню так званої «Новоросії», московські попи активно підтримали ці намагання...
По-четверте, московська «церква» в Україні, у своїх антидержавних намірах і діях, практично з'єдналася з ще одним політико-олігархічним антиукраінським угрупуванням «ОПЗЖ». Тобто, вся їх діяльність координується з єдиного кремлівського центру та направлена на ліквідацію Держави Україна. Знов таки ж, фактажу більш ніж достатньо...
Врешті, РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря... Це угрупування є по своїй суті агресивно антидержавним та підпорядковане російським спецслужбам. Отже, діяльність російської «церкви», під час Війни України за свою Незалежність, несе безпосередню загрозу існуванню нашої Держави, тому має бути ліквідована, її імперська діяльність - заборонена, а майно та матеріальні ресурси повернуті українському народу.
Геть московських попів з України!
Перемога буде за нами!
Указ президента РФ № 201 о запрете украинцев права собственности на земельные участки в Крыму Источник: https://censor.net/ru/n3254591
скоро московити там все розкрадуть та засруть, як вони те роблять вже більше 300 років будь-де, куди вони влазять
Кто такой пример подал?