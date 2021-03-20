"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активисты поздравили Стерненко с днем рождения под одесским СИЗО. ВИДЕО
В Одессе активисты поздравили Сергея Стерненко с днем рождения - под СИЗО собралось около трех десятков человек. Среди них были члены общественной организации "Солідарна молодь", друзья осужденного видеоблогера и другие одесские активисты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Как отметила соорганизатор мероприятия, председатель одесского отделения "Солідарної молоді" Марина Бойко, осуждение Стерненко - это "пророссийский реванш и показательная расправа над патриотическим активистом".
"Мы пришли, чтобы поздравить Сергея с днем рождения - ему сегодня 26 лет. Он сейчас находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям и об этом знает вся страна и не видит только президент", - заявила Бойко.
Также на митинге выступил один из адвокатов Стерненко Вадим Оксюта. Он поблагодарил активистов за поддержку своего клиента и пообещал, что тот выйдет из СИЗО не сломавшись.
"Он понимает, что это только начало. Что этот тот переломный момент, который надо выдержать. И он его выдержит с достоинством. Мы вчера подали апелляционную жалобу на приговор, который, поверьте мне, не выдерживает никакой критики. Когда на черное говорят белое, когда дают три года за пистолет, стартовый шумовой, без каких-либо изменений в конструкции и говорят, что это оружие", - заявил Оксюта.
Акция собрала до трех десятков человек. По словам организаторов мероприятия, большинство одесситов, которые хотели поддержать Сергея Стерненко, поехали на акцию в Киев. Акция завершилась поджиганием нескольких "файеров" и выполнением украинского гимна.
апомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні Україна відзначає 382 роки з дня народження видатного державного діяча, талановитого дипломата, мецената, просвітителя Івана Степановича Мазепи.
Головна мета Івана Мазепи була об'єднати Україну, зробити усе, щоб вона не залежала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І цю мету Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 років після Переяслава.
Мазепинська ідея жевріла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників і усі ці роки сприяла відновленню незалежності України.
Слово «мазепинець» стало загальним іменем для усіх, хто ставив за мету самостійну Україну. Українці покоління за поколінням надавали цьому званню явного позитивного змісту. Хоча протягом століть Петербург буквально таврував нас цим словом. Ефект був прямо протилежним - за ці роки росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше - для розвінчання міфів. Сотні років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Але тепер ми знаємо, що:
Хай про Мазепу спів мій лине,
Хоч він був пан, та серце мав.
За суверенність України
Боровся він і в цім був прав.
КЕРІВНИК. Мазепа найдовше володів гетьманською булавою - цілих 22 роки. За цей час, відродив українську літературу, мистецтво, філософію, теологію, живопис, навіть тодійшний архітектурний тип, який тепер зветься Мазепинським бароко.
ПОЛІГЛОТ. Прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами.
МЕЦЕНАТ. За його сприяння, Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії. Профінансував будівництво Чернігівського колегіуму. За свій власний кошт, збудував 12 нових храмів, відреставрував понад 20. На будівництво мурів Києво-Печерської лаври витратив 1 млн. золотих, позолотив купол Софійського собору, подарував найбільший дзвін, тощо.
Це була потужна політична постать, яка підняла Україну з колін. Не дарма ж бо, у народі ходило прислів'я: "Від Богдана до Івана - не було гетьмана".
З Днем народження, Гетьмане! З Днем народження, козаче!
Носил титул князя Священной Римской империи. Объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой (1709) бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. Никого он не напоминает, а?
Важко тобі, болізне?! 😂
То ли дубовое, то ли сосновое. Корабельное.😆
Два десятка вместе с членами общественной организации, друзьями и другими не густо. Может быть вечером в Киеве найдется больше членов, друзей и других.
а хто - розкрадати, приводячи з собою ригівську банду.
Тим паче, що народився Сергій у день народження Івана Мазепи, - "чи не найбільшого подразника московитів!
Слава Україні!
А может лучше его в канцлеры Германии?
Deutschland, Deutschland uber alles
Бути ніким(ваще) і стати запалом для відволікання уваги від життя" без бідності та по нововому"??
Пацталом....
🤣🤣
про активістів та ********* палички ?
Це ж многоліке "хвокус-пальто-бакс" самозадоволенням займається! 😂
Будемо радіти разом зі свинями ув'язненню справжнього патріота?
https://censor.net/ru/news/3250515/49_ukraintsev_obespokoeny_sudebnym_delom_sternenko_opros_libertyreport/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75755104
Это был как раз тот случай когда - "не надо чинить не сломанное".
https://www.youtube.com/watch?v=ap-p8h3dLfM
АнжСергею Стерненко!
Прочь от Стерненко ру-ки!
Так від пи&див вас, кацапєрдєве. І ще буде це робити!)))