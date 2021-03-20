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Новости Приговор Стерненко
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Одесса (7739) СИЗО (1332) Стерненко (393)

"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активисты поздравили Стерненко с днем рождения под одесским СИЗО. ВИДЕО

В Одессе активисты поздравили Сергея Стерненко с днем ​​рождения - под СИЗО собралось около трех десятков человек. Среди них были члены общественной организации "Солідарна молодь", друзья осужденного видеоблогера и другие одесские активисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как отметила соорганизатор мероприятия, председатель одесского отделения "Солідарної молоді" Марина Бойко, осуждение Стерненко - это "пророссийский реванш и показательная расправа над патриотическим активистом".

"Мы пришли, чтобы поздравить Сергея с днем ​​рождения - ему сегодня 26 лет. Он сейчас находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям и об этом знает вся страна и не видит только президент", - заявила Бойко.

Также на митинге выступил один из адвокатов Стерненко Вадим Оксюта. Он поблагодарил активистов за поддержку своего клиента и пообещал, что тот выйдет из СИЗО не сломавшись.

"Он понимает, что это только начало. Что этот тот переломный момент, который надо выдержать. И он его выдержит с достоинством. Мы вчера подали апелляционную жалобу на приговор, который, поверьте мне, не выдерживает никакой критики. Когда на черное говорят белое, когда дают три года за пистолет, стартовый шумовой, без каких-либо изменений в конструкции и говорят, что это оружие", - заявил Оксюта.

Акция собрала до трех десятков человек. По словам организаторов мероприятия, большинство одесситов, которые хотели поддержать Сергея Стерненко, поехали на акцию в Киев. Акция завершилась поджиганием нескольких "файеров" и выполнением украинского гимна.

апомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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Топ комментарии
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https://eurosolidarity.org/2021/03/20/poroshenko-ivan-mazepa-mriyav-obyednaty-********-i-zrobyty-yiyi-nezalezhnoyu/ Сьогодні - день народження Івана Мазепи. Петро Порошенко нагадав суспільству про видатного Гетьмана, який мріяв об'єднати Україну і зробити її незалежною

Сьогодні Україна відзначає 382 роки з дня народження видатного державного діяча, талановитого дипломата, мецената, просвітителя Івана Степановича Мазепи.
Головна мета Івана Мазепи була об'єднати Україну, зробити усе, щоб вона не залежала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І цю мету Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 років після Переяслава.
Мазепинська ідея жевріла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників і усі ці роки сприяла відновленню незалежності України.
Слово «мазепинець» стало загальним іменем для усіх, хто ставив за мету самостійну Україну. Українці покоління за поколінням надавали цьому званню явного позитивного змісту. Хоча протягом століть Петербург буквально таврував нас цим словом. Ефект був прямо протилежним - за ці роки росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше - для розвінчання міфів. Сотні років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Але тепер ми знаємо, що:
Хай про Мазепу спів мій лине,
Хоч він був пан, та серце мав.
За суверенність України
Боровся він і в цім був прав.
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20.03.2021 17:36
+15
Ким був Іван Мазепа

КЕРІВНИК. Мазепа найдовше володів гетьманською булавою - цілих 22 роки. За цей час, відродив українську літературу, мистецтво, філософію, теологію, живопис, навіть тодійшний архітектурний тип, який тепер зветься Мазепинським бароко.

ПОЛІГЛОТ. Прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами.

МЕЦЕНАТ. За його сприяння, Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії. Профінансував будівництво Чернігівського колегіуму. За свій власний кошт, збудував 12 нових храмів, відреставрував понад 20. На будівництво мурів Києво-Печерської лаври витратив 1 млн. золотих, позолотив купол Софійського собору, подарував найбільший дзвін, тощо.

Це була потужна політична постать, яка підняла Україну з колін. Не дарма ж бо, у народі ходило прислів'я: "Від Богдана до Івана - не було гетьмана".

З Днем народження, Гетьмане! З Днем народження, козаче!
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20.03.2021 17:38
+14
А посадили то при зє сцикуну. Ото ж бо лішьбинеПорох!
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20.03.2021 17:28
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ПОРОШЕНКО ЗУПИНИВ ПУТИНА.....!!!а це означае ---що ми не бялоруссссссь!!!!!
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20.03.2021 18:59 Ответить
вже.
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20.03.2021 18:08 Ответить
Вже...Хто б таке раніше сказав - ніколи б не повірила.
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20.03.2021 18:15 Ответить
я теж...
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20.03.2021 18:18 Ответить
3 года тому ты, Саша, совсем другие песенки пел
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20.03.2021 17:53 Ответить
Ще рік тому. Перевзувся прям на льоту. Це ще вміти треба. Такі люди всім потрібні і ніколи не пропадуть, бо спершу думають про себе.
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20.03.2021 18:10 Ответить
)))
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20.03.2021 18:49 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/03/20/poroshenko-ivan-mazepa-mriyav-obyednaty-********-i-zrobyty-yiyi-nezalezhnoyu/ Сьогодні - день народження Івана Мазепи. Петро Порошенко нагадав суспільству про видатного Гетьмана, який мріяв об'єднати Україну і зробити її незалежною

Сьогодні Україна відзначає 382 роки з дня народження видатного державного діяча, талановитого дипломата, мецената, просвітителя Івана Степановича Мазепи.
Головна мета Івана Мазепи була об'єднати Україну, зробити усе, щоб вона не залежала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І цю мету Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 років після Переяслава.
Мазепинська ідея жевріла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників і усі ці роки сприяла відновленню незалежності України.
Слово «мазепинець» стало загальним іменем для усіх, хто ставив за мету самостійну Україну. Українці покоління за поколінням надавали цьому званню явного позитивного змісту. Хоча протягом століть Петербург буквально таврував нас цим словом. Ефект був прямо протилежним - за ці роки росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше - для розвінчання міфів. Сотні років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Але тепер ми знаємо, що:
Хай про Мазепу спів мій лине,
Хоч він був пан, та серце мав.
За суверенність України
Боровся він і в цім був прав.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:36 Ответить
Ким був Іван Мазепа

КЕРІВНИК. Мазепа найдовше володів гетьманською булавою - цілих 22 роки. За цей час, відродив українську літературу, мистецтво, філософію, теологію, живопис, навіть тодійшний архітектурний тип, який тепер зветься Мазепинським бароко.

ПОЛІГЛОТ. Прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами.

МЕЦЕНАТ. За його сприяння, Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії. Профінансував будівництво Чернігівського колегіуму. За свій власний кошт, збудував 12 нових храмів, відреставрував понад 20. На будівництво мурів Києво-Печерської лаври витратив 1 млн. золотих, позолотив купол Софійського собору, подарував найбільший дзвін, тощо.

Це була потужна політична постать, яка підняла Україну з колін. Не дарма ж бо, у народі ходило прислів'я: "Від Богдана до Івана - не було гетьмана".

З Днем народження, Гетьмане! З Днем народження, козаче!
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20.03.2021 17:38 Ответить
А ще в ті часи бидло на нього казало - "московський пес". І таки до певних дій було за шо...
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20.03.2021 18:44 Ответить
Мазепа.
Носил титул князя Священной Римской империи. Объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой (1709) бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. Никого он не напоминает, а?
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20.03.2021 17:49 Ответить
ти мені нагадуєш одного деактивованого пригожинського бота
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20.03.2021 17:58 Ответить
Я ж казав, що москалів і досі корчить від Івана Мазепи!
Важко тобі, болізне?! 😂
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20.03.2021 18:16 Ответить
А зачем женский ник?😂🌷🌷🌷
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20.03.2021 18:24 Ответить
Оно еще не определилось с полом.)))
То ли дубовое, то ли сосновое. Корабельное.😆
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20.03.2021 18:28 Ответить
Тролли просто думают,что их так спамить не будут😂
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20.03.2021 18:31 Ответить
по моему уже нас давно как...
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20.03.2021 17:37 Ответить
под СИЗО собралось около двух десятков человек. Среди них были члены общественной организации "Солідарна молодь", друзья осужденного видеоблогера и другиеИсточник: https://censor.net/ru/n3254608
Два десятка вместе с членами общественной организации, друзьями и другими не густо. Может быть вечером в Киеве найдется больше членов, друзей и других.
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20.03.2021 17:37 Ответить
нічого-потроху соломинки назбираються і зламають спину зеблюду
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20.03.2021 17:47 Ответить
)))
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20.03.2021 17:53 Ответить
Дуже сподіваюсь, шо Сирожа згодом зрозуміє, хто хоче будувати державу,
а хто - розкрадати, приводячи з собою ригівську банду.
Тим паче, що народився Сергій у день народження Івана Мазепи, - "чи не найбільшого подразника московитів!
Слава Україні!
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20.03.2021 17:40 Ответить
З днем ​​народження наступний Президент України! Свободу Стерненко!!
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20.03.2021 17:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/421085 З днем ​​народження наступний Президент України! Свободу Стерненко!!

А может лучше его в канцлеры Германии?

Deutschland, Deutschland uber alles
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21.03.2021 10:18 Ответить
Так він там з зєлєю на коротку ногу спілкується, дзвонить йому, разом борються з баригою. Не розумію в чому двіж.
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20.03.2021 17:47 Ответить
В ідіотизмі.
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20.03.2021 17:54 Ответить
Оффігєнннноооо...
Бути ніким(ваще) і стати запалом для відволікання уваги від життя" без бідності та по нововому"??
Пацталом....
🤣🤣
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20.03.2021 17:51 Ответить
Ну який з лайна запал- чітко показала кількість "активістів".
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20.03.2021 18:01 Ответить
отак ви і над майданівцями ржали ?
про активістів та ********* палички ?
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20.03.2021 18:12 Ответить
Таоно саме з собою розмовляє)))
Це ж многоліке "хвокус-пальто-бакс" самозадоволенням займається! 😂
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20.03.2021 19:16 Ответить
"Сьогодні - його, а завтра всіх нас". Якщи ви такі як він то так і станеться, навіть не сумнівайтесь. Іменем Зеленського Юзік вам всім дасть просраться
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20.03.2021 18:23 Ответить
О, пи-геи-москали прилетели. Кто о чём, а озабоченные "всем кодлом" мечтают и визуализируют.
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20.03.2021 18:39 Ответить
"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО - Цензор.НЕТ 1522
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20.03.2021 18:28 Ответить
Я в ті часи теж був такої думки.
Будемо радіти разом зі свинями ув'язненню справжнього патріота?
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20.03.2021 18:47 Ответить
Я там на первой странице пытался узнать - в чём собственно дело...
https://censor.net/ru/news/3250515/49_ukraintsev_obespokoeny_sudebnym_delom_sternenko_opros_libertyreport/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75755104
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20.03.2021 19:12 Ответить
Я с https://censor.net/ru/user/427783 как-то заелся тоже. Жаль долго искать... Тупо мыслит штампапи а сути в упор не видит, при этом считает себя экспертом умнее других...
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20.03.2021 19:58 Ответить
Недавно пролистывал новости о Порошенко на Цензоре за 2018 год, кто только не пинал Пороха в коментах. А теперь все Дартаньяны и тыкают - кто что сгоряча написал в 20 лет...
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20.03.2021 20:31 Ответить
Тот исторический (без преувеличения) момент, когда я впервые склонился на сторону порохоботства. Он тогда только первый раз заикнулся за томос. Клоуна ещё на горизонте видно не было...

"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО - Цензор.НЕТ 5531
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20.03.2021 21:03 Ответить
Я тоже до 2018 высказывал недовольство, по принципу - что власть полезно покритиковать, особенно когда есть за что. Но чем ближе подходило время к выборам, тем страшней рисовались альтернативные варианты...
Это был как раз тот случай когда - "не надо чинить не сломанное".
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20.03.2021 21:20 Ответить
LIVE | Стерненко. Акція на Банковій 20 березня

https://www.youtube.com/watch?v=ap-p8h3dLfM
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20.03.2021 18:53 Ответить
"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО - Цензор.НЕТ 2755 РАБссии кранты.Байден ИДЕТ ...
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20.03.2021 19:19 Ответить
https://cache-igi.cdnvideo.ru/igi/video/2021/3/19/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83.mp4 Я бы даже сказал - бежит
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21.03.2021 10:23 Ответить
Свободу Анж Сергею Стерненко!
Прочь от Стерненко ру-ки!
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20.03.2021 19:34 Ответить
Тобі яка справа, гніда проксєва?!
Так від пи&див вас, кацапєрдєве. І ще буде це робити!)))
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20.03.2021 20:16 Ответить
Хороший парень, далеко пойдет.
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20.03.2021 20:53 Ответить
Щирі вітання https://moonzori.com/kartynky-z-dnem-narodzhennya-vitalni-lystivky/ з Днем народження !
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10.04.2021 14:35 Ответить
Дуже-дуже https://zdnemnarodzhennya.net/ вітаю з днем ​​народження !
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11.07.2023 20:48 Ответить
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