"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, - гендиректор концерна Гусев
Государственный концерн "Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу госконцерна, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", - отметил гендиректор.
Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".
По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
Пожалуйста, подождите...
отжать отжатое
и схавать от голода)))
NewSwynarchuk & K°??
Или товаришЧ Гусев забыл уже об этом??
Гендиректор "Укроборонпрома" назвал дату ликвидации концерна.
Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".
Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/24/669520/
У нас нет производства военной авиации!