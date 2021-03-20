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Мотор Січ (124) Укроборонпром (1235) Гусев Юрий (67)

"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, - гендиректор концерна Гусев

Государственный концерн "Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу госконцерна, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", - отметил гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи", - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Также читайте: Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"
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Топ комментарии
+7
Как Львовского авиаремонтного? Спасибо, как нибудь без вас недоумков
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20.03.2021 17:47
+7
Вітаю працівників цього підприємства! Вас зробили разом! Тепер на вас чекають: оптимізації, реструктуризації, ЕРП, КПІ, "достойні" зарплати, грейди, та інші ніштяки, що просуває кодло тупих менеджерів, паразитуючих та знищуючих державні підприємства.
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20.03.2021 17:54
+4
ну вот и конец мотор-сичи ((
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20.03.2021 17:48
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вот и сказочке причина)))
отжать отжатое
и схавать от голода)))
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20.03.2021 17:41 Ответить
Как Львовского авиаремонтного? Спасибо, как нибудь без вас недоумков
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20.03.2021 17:47 Ответить
ну вот и конец мотор-сичи ((
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20.03.2021 17:48 Ответить
У "мотора" выбор не велик.
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20.03.2021 18:25 Ответить
то есть надо отдать бракоделам узкоглазым?так по вашему?
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20.03.2021 20:40 Ответить
давно пора
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20.03.2021 17:51 Ответить
Вітаю працівників цього підприємства! Вас зробили разом! Тепер на вас чекають: оптимізації, реструктуризації, ЕРП, КПІ, "достойні" зарплати, грейди, та інші ніштяки, що просуває кодло тупих менеджерів, паразитуючих та знищуючих державні підприємства.
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20.03.2021 17:54 Ответить
И набсовет в Лондоне сразу будет...
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20.03.2021 18:16 Ответить
Хорош пугать самого себя. На одной территории с "мотором" находится государственное предприятие "Прогресс" - конструкторское бюро по авиадвигателям. Так у моторовцев считалось всегда большим везением найти место на "прогрессе". Зарплаты больше и тупости моторовской меньше.
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20.03.2021 18:16 Ответить
Звіздець заводу! ((( Ну що, земляки, наголосували?
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20.03.2021 17:59 Ответить
"Прогресс" работает, а тут прямо катастрофа намечается.
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20.03.2021 18:18 Ответить
Господи избавь от таких друзей а от врагов завод и сам избавится.
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20.03.2021 18:00 Ответить
А хто укроборон візьме на поруки??
NewSwynarchuk & K°??
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20.03.2021 18:02 Ответить
Ці достойні продовжувачі справи!
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20.03.2021 18:06 Ответить
Я так розумію, що тут усі за те, щоб Мотор Січ було продано Китаю?
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20.03.2021 18:07 Ответить
с китайцами был шанс, что завод обеспечат заказами и работой ......Европа уж точно не разместит там ни одного заказа....
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20.03.2021 18:47 Ответить
Китайці потроху почали вивозити усе до Китаю, фахівців теж запрошували до себе.
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20.03.2021 18:58 Ответить
Была поднбная история с институтом сверхтвердых материалов. После китайцев пустые стены, вывези все оборудование для изгтовления синтетических адмазов. Остались только долги и старый хлам.
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20.03.2021 19:33 Ответить
а тоже читаю коменты и поражаюсь тупости соотечественников.
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20.03.2021 20:41 Ответить
Какой Укроборонпром?? Тот который собираются ликвидировать??

Или товаришЧ Гусев забыл уже об этом??

Гендиректор "Укроборонпрома" назвал дату ликвидации концерна.

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".
Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/24/669520/
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20.03.2021 18:13 Ответить
Коли набір в наглядову раду?
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20.03.2021 18:15 Ответить
Пропал завод. Эта команда "поднимет" его до уровня "Антонова" и "Южмаша".
"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, - гендиректор концерну Гусєв - Цензор.НЕТ 6377
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20.03.2021 18:35 Ответить
Теперь уже точно криндец заводу.
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20.03.2021 18:36 Ответить
D
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20.03.2021 18:55 Ответить
А причем Оборонпром?
У нас нет производства военной авиации!
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20.03.2021 19:01 Ответить
О, шакалье накинулось! Гробят и грабят последнее работающее. Аналогов "СИЧи" нет в мире. Ни китайцы ни расейцы не могут выйти на уровень "Мотора", зато зеленая плесень добьет.
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20.03.2021 19:04 Ответить
а куды хутко знык тот херой Украины, тот "Матёр Сыч", крепкий хазяйственник, который выжал со своими подельниками с завода всё, и, под занавес купил сыночку остров в Италии, так и не сделав за семь лет ни одного боевого вертолёта для Украины, в условиях войны ?
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20.03.2021 23:04 Ответить
как много в Украине ыхвыктивных мэнэджэров... вот еще один абромавичюс... насрет на предприятие, просрет его, а потом будет говорить, как он ыхвыктивный, и что ему не давали работать...
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21.03.2021 06:40 Ответить
 
 