РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9715 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 618 84
обстрел (25742) смерть (9176) Донбасс (26950) Антитеррористическая операция (18283) потери (4267)

Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ "Cевер"

Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ

На Донбассе в районе н.п. Шумы в субботу 20 марта в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
Вічна СЛАВА НАШОМУ ЗАХИСНИКУ,а близьким співчуття і підтримка.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:55
+30
Каждый день новая смерть среди наших воинов .... Давно такого не было. Где заявление верховного главнокомандующего? Сколько можно жевать сопли и нести всякую чушь? Где хоть какие то действия и заявления? Ну так же не может продолжаться вечно. Тьфу *****. Просто нет слов....
показать весь комментарий
20.03.2021 18:05
+28
Вчора читаю ввечері зведення - цілий день тиша, порушень нема.
А вбитий є. Як так питається ....
Сьогодні теж військовий загинув.
Нам же намагаються втюхати брехню про мир та тишу. ОСТОГИДЛО !!!
показать весь комментарий
20.03.2021 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна СЛАВА НАШОМУ ЗАХИСНИКУ,а близьким співчуття і підтримка.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:55 Ответить
Немає ніякого «рєжіма прєкращенія огня»- коли вже це зрозуміють Зе і «сотоваріщі»? Йде війна в якій лаптєпітекі вбивають Українців!
показать весь комментарий
20.03.2021 17:59 Ответить
это земля народа Украины а коллаборантов по законам войны наказать.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:15 Ответить
А они этого не хотят и убивают тех кто хочет их пригреть у себя за пазухой
показать весь комментарий
20.03.2021 18:16 Ответить
Каждый день новая смерть среди наших воинов .... Давно такого не было. Где заявление верховного главнокомандующего? Сколько можно жевать сопли и нести всякую чушь? Где хоть какие то действия и заявления? Ну так же не может продолжаться вечно. Тьфу *****. Просто нет слов....
показать весь комментарий
20.03.2021 18:05 Ответить
Сейчас рашисты продавливают через Минск пункт, который свяжет наших воинов по рукам и ногам, и не такое увидим.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:06 Ответить
Вчора читаю ввечері зведення - цілий день тиша, порушень нема.
А вбитий є. Як так питається ....
Сьогодні теж військовий загинув.
Нам же намагаються втюхати брехню про мир та тишу. ОСТОГИДЛО !!!
показать весь комментарий
20.03.2021 18:08 Ответить
после Журавля я не верю ни единому слову из МО
показать весь комментарий
20.03.2021 18:19 Ответить
Стрелок, ты знаком с оперработой и я. Опер - это не профессия, это диагноз. Не вериь без перепроверки - это в крови.
То, что устроило зеленое чмо по Журавлю, ап МОУ обосралось принять решение - просто показательно. Меня вытащили. Пвру осклков в жопе, самое страшное порванные связки на левой стопе. Вот тогда я узнал, что такое боль. Промедола у ребят не было. Я в гражданке.. Нога напухла за 30 минут так, что пришлось резать джинсы..
показать весь комментарий
20.03.2021 18:59 Ответить
+
поэтому я вначале читаю страницы тех кому доверяю а потом сравниваю с тем что выдает МО
заметил что с июля часто густо такая ситуация. на страницах - есть потери (300,200) от МО тишина. сутки, двое. потом как то криво косо про "небоевую травму" или "погиб раньше, не сегодня, а сегодня все хорошо"
показать весь комментарий
20.03.2021 19:02 Ответить
++
Ок
показать весь комментарий
20.03.2021 19:19 Ответить
Коцапи декілька днів тому писали,що дуже багато нашіх військових вбили та поранили.МО таким чином може розкидувати вбитих на різні дні.Звісно що брешуть.(
показать весь комментарий
20.03.2021 18:29 Ответить
блин да чтож такое... третий день подряд
показать весь комментарий
20.03.2021 18:18 Ответить
война с кацапами, другого ответа просто нет.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:48 Ответить
Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7148

А це те що проголошує "українська" сторона ТКГ.
"Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения."
показать весь комментарий
20.03.2021 18:21 Ответить
вогняне смертельне перемир"я ...
може тому що преЗЕ хвалиться (читайте - бреше) іншим справжнім лідерам що в нас зберігається повне припинення вогню.?..тому так роздухарилася рашка, вимагаючи те, що сама ніколи не виконує...а нащо? наш преЗЕ все одно їх виправдовує і не поміча загибелі щодня чиїхось дітей...та страшні каліцтва поранених... бо так рідко (аж один раз за 2 роки) був у військових шпиталях і спілкувався з хлопчиками на половину молодшими, та в два рази гіднішими представляти нашу Державу будь де...аніж галабародька-міраж
показать весь комментарий
20.03.2021 18:30 Ответить
вічна память тобі брпте
показать весь комментарий
20.03.2021 18:44 Ответить
Вічна память загиблому Воїну!

Прокляття зермаку і моносброду зеленого шапіто, які тупо дерибанять Країну
показать весь комментарий
20.03.2021 20:00 Ответить
Вічна, світла пам'ять загиблому за Батьківщину....

Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 5072
показать весь комментарий
20.03.2021 20:20 Ответить
Герою Слава !!! Співчуття рідним !
показать весь комментарий
20.03.2021 20:26 Ответить
Наших щодня тепер вбивають ?
Заяв уже не потрібно.
Де дії ?

Світла пам'ять полеглому захиснику України.
показать весь комментарий
20.03.2021 20:33 Ответить
Земля пухом защитнику.
показать весь комментарий
20.03.2021 20:50 Ответить
Вічна шана!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
показать весь комментарий
21.03.2021 14:40 Ответить
Вот тебе зе и перемирие, соблюдение тишины, всё то, что ты хотел и о чём так красиво говорил, но к сожалению наши ребята каждый день гибнут и получают ранения.
показать весь комментарий
21.03.2021 15:45 Ответить
Світла пам"ять та вічна слава ГЕРОЮ!
показать весь комментарий
21.03.2021 21:14 Ответить
 
 