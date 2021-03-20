Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ "Cевер"
На Донбассе в районе н.п. Шумы в субботу 20 марта в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".
Пожалуйста, подождите...
А вбитий є. Як так питається ....
Сьогодні теж військовий загинув.
Нам же намагаються втюхати брехню про мир та тишу. ОСТОГИДЛО !!!
То, что устроило зеленое чмо по Журавлю, ап МОУ обосралось принять решение - просто показательно. Меня вытащили. Пвру осклков в жопе, самое страшное порванные связки на левой стопе. Вот тогда я узнал, что такое боль. Промедола у ребят не было. Я в гражданке.. Нога напухла за 30 минут так, что пришлось резать джинсы..
поэтому я вначале читаю страницы тех кому доверяю а потом сравниваю с тем что выдает МО
заметил что с июля часто густо такая ситуация. на страницах - есть потери (300,200) от МО тишина. сутки, двое. потом как то криво косо про "небоевую травму" или "погиб раньше, не сегодня, а сегодня все хорошо"
Ок
А це те що проголошує "українська" сторона ТКГ.
"Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения."
може тому що преЗЕ хвалиться (читайте - бреше) іншим справжнім лідерам що в нас зберігається повне припинення вогню.?..тому так роздухарилася рашка, вимагаючи те, що сама ніколи не виконує...а нащо?
нашпреЗЕ все одно їх виправдовує і не поміча загибелі щодня чиїхось дітей...та страшні каліцтва поранених... бо так рідко (аж один раз за 2 роки) був у військових шпиталях і спілкувався з хлопчиками на половину молодшими, та в два рази гіднішими представляти нашу Державу будь де...аніж галабародька-міраж
Прокляття зермаку і моносброду зеленого шапіто, які тупо дерибанять Країну
Заяв уже не потрібно.
Де дії ?
Світла пам'ять полеглому захиснику України.