Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ "Cевер"

На Донбассе в районе н.п. Шумы в субботу 20 марта в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".