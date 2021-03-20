С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий погиб, - ООС
Российско-оккупационные войска игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов, один украинский военнослужащий погиб.
Об этом говорится в вечерней сводке относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 20 марта, передает Цензор.НЕТ.
"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы и со стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде населенного пункта Лебединское оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сказно в сообщении.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали 8,5 гектаров территории и передали на уничтожение 149 взрывоопасных предметов.
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Вічна пам'ять нашому бійцю 😪😪😪
Моліться за чужого сина, щоб Вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть.
Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть.......
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!
співчуття батька і побратимам...
«В ту ночь, после второго подрыва терминала в Донецком аэропорту раненых было девять. Утром половина из них умерла. Игорь Брановицкий после подрыва здания получил лишь осколок в бронежилет и контузию. Он должен был жить. Но вышло по-другому. Боевики «Спарты» зашли в то, что осталось от терминала, пленили Игоря и еще пару ребят, повели их в «КаМаЗ» и увезли в Донецк. Игорь еще не знал, что эта поездка последняя и ему оставалось жить всего лишь 7 часов.
Россияне привезли пленных украинцев в подвал какого-то помещения и начали допрашивать. Там Игорь сказал, что он пулеметчик и пришел на Донбасс воевать за СВОЮ страну. Российские православные из неканонической РПЦ мп Кирилла Гундяева избивали его несколько часов. Били ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. А когда он отказывался, стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, когда мать получила его труп в конце марта 2015 года. Когда тело Игоря Брановицкого превратилось в кровавую массу, пришел православный Моторола - «герой России» и выстрелил Игорю в голову».
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе на войне с «Русским православным миром», у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
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https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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.Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как православные россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», мелодию которой, россияне украли у песни «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Когда в комментариях встречаю угро-финский диалект: («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик», «кура», «греча», «кенгуруха», «пухто», «хабарики» и т.д.) у меня возникает тошнотворный рефлекс.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны,штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня теперь ассоциируется с терроризмом и садизмом. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
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666.
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партия ****** россия = 666 ...