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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25742) боевые действия (3451) потери (4267) ВСУ (6259) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий погиб, - ООС

С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий погиб, - ООС

Российско-оккупационные войска игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов, один украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в вечерней сводке относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 20 марта, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы и со стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ "Cевер"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде населенного пункта Лебединское оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сказно в сообщении.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

Также читайте: Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного. ФОТО

Сообщается также, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали 8,5 гектаров территории и передали на уничтожение 149 взрывоопасных предметов.

 
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Топ комментарии
+7
Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 6180
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20.03.2021 19:19
+6
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому Воїну!
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!

Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 5585
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20.03.2021 19:48
+5
і знову Воїн Світла пішов у Небо...у Вічність...
Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 9554

співчуття батька і побратимам...
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20.03.2021 20:05
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БУБОЧКЕ ГЛАВНОЕ БАБЛА СРУБИТЬ ПОБОЛЬШЕ
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20.03.2021 18:46 Ответить
Для цього і погодився на роль преЗЕдента!

Вічна пам'ять нашому бійцю 😪😪😪
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20.03.2021 19:28 Ответить
С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий погиб, - ООС - Цензор.НЕТ 6385
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20.03.2021 18:53 Ответить
Царствие Небесное герою..... Не забудем - не простим.....Путинская нечисть должна быть уничтожена до последнего выродка.... Будь проклят, кремлёвская крыса, подохни в своей норе..
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20.03.2021 19:01 Ответить
Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 6180
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20.03.2021 19:19 Ответить
Моліться, люди України, за тих, хто на передовій!
Моліться за чужого сина, щоб Вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть.
Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть.......
 Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 4988
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20.03.2021 19:20 Ответить
Чудовий вірш. Дякую і солідаридуюсь з кожним словом!!! Нехай Господь береже наших Воїнів, а МО вчасно надає боєзапаси для утилізації рашиських окупантів і їх даМбасячих прихвостнів!
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21.03.2021 07:20 Ответить
Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 1937
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20.03.2021 19:24 Ответить
http://nadrda.gov.ua/tim-shho-pishli-na-nebo/ «ТИМ, ЩО ПІШЛИ НА НЕБО» - Надвірнянська районна державна адміністрація Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 2989Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 8479
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20.03.2021 19:28 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому Воїну!
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!

Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 5585
показать весь комментарий
20.03.2021 19:48 Ответить
і знову Воїн Світла пішов у Небо...у Вічність...
Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 9554

співчуття батька і побратимам...
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20.03.2021 20:05 Ответить
Если в Трехсторонней группе "игнорируют договоренности" то у меня вопрос к хохлам из нашей стороны - ну как-то вы плохо договариваетесь... .Ладно там надо нарушать грань добра и зла, это для прирожденных предателей видимо норма, но вы плохо, очень плохо делаете свою грязную работу.
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20.03.2021 20:06 Ответить
Вічна, світла пам'ять загиблому за Батьківщину....
Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС - Цензор.НЕТ 7872
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20.03.2021 20:19 Ответить
Українці! Коли ви вiдпочиваєте в спальні на білiй постільній білизні, а не в підвалі на соломі, прокидаєтеся вранці від співу півня, а не від вибухів ракет російських православних «Градів» і від мінометних обстрілів бурятів Шойгу, в ваших вікнах ціле скло, а ваші діти граються на дворі в пісочниці, то згадайте патріота України пана Ігоря Брановицького!
«В ту ночь, после второго подрыва терминала в Донецком аэропорту раненых было девять. Утром половина из них умерла. Игорь Брановицкий после подрыва здания получил лишь осколок в бронежилет и контузию. Он должен был жить. Но вышло по-другому. Боевики «Спарты» зашли в то, что осталось от терминала, пленили Игоря и еще пару ребят, повели их в «КаМаЗ» и увезли в Донецк. Игорь еще не знал, что эта поездка последняя и ему оставалось жить всего лишь 7 часов.
Россияне привезли пленных украинцев в подвал какого-то помещения и начали допрашивать. Там Игорь сказал, что он пулеметчик и пришел на Донбасс воевать за СВОЮ страну. Российские православные из неканонической РПЦ мп Кирилла Гундяева избивали его несколько часов. Били ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. А когда он отказывался, стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, когда мать получила его труп в конце марта 2015 года. Когда тело Игоря Брановицкого превратилось в кровавую массу, пришел православный Моторола - «герой России» и выстрелил Игорю в голову».
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе на войне с «Русским православным миром», у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
..


https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc


.
..
.Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как православные россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», мелодию которой, россияне украли у песни «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Когда в комментариях встречаю угро-финский диалект: («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик», «кура», «греча», «кенгуруха», «пухто», «хабарики» и т.д.) у меня возникает тошнотворный рефлекс.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны,штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня теперь ассоциируется с терроризмом и садизмом. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
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ф


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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия ****** россия = 666 ...
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21.03.2021 00:34 Ответить
Когда они успокоятся, заразы.
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21.03.2021 05:31 Ответить
пуцін убивця!
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21.03.2021 06:57 Ответить
Путин - убийца, но эти смерти и на Зе тоже, ибо практически ничего не делает, чтобы избежать подобного. До зе читали о десятках погибших орков, теперь, о своих.
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21.03.2021 08:08 Ответить
 
 