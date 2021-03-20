Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта, - КГГА
Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве в связи с введением ограничений "красной" зоны будет принято в понедельник, 22 марта.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации.
Он напомнил, что ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Они начали действовать уже сегодня.
По словам Поворозника, окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта.
"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому что остановка транспорта приведет к коллапсу в городе ", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.
Напомним, сегодня, 20 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что с полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
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И желательно решение принять не просто в понедельник, а часиков так в восемь утра, когда все уже из домов на работу выйдут.