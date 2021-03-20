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Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта, - КГГА

Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта, - КГГА

Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве в связи с введением ограничений "красной" зоны будет принято в понедельник, 22 марта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации. 

Он напомнил, что ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Они начали действовать уже сегодня.

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По словам Поворозника, окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта.

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому что остановка транспорта приведет к коллапсу в городе ", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Также читайте: "Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

Напомним, сегодня, 20 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что с полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
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Топ комментарии
+4
И, немного позже, общественностью будет принято решение о работе КГГА и лично мэра.
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20.03.2021 19:11
+3
Без транспорта экономическая жизнь в Киеве остановиться, как в прошлом году. Это уже реально локдаун будет.
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20.03.2021 20:16
+2
а оказалось что гастрит да
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20.03.2021 20:18
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И, немного позже, общественностью будет принято решение о работе КГГА и лично мэра.
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20.03.2021 19:11 Ответить
Треба прискорювати вакцинацію, бо гра в "кольорові зоні" для вигляду- влада щось робить.
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20.03.2021 19:16 Ответить
В БРазилии умер индеец последний представитель племени . жил себе один в джунглях .стало плохо сел в лодку плыл 2 часа по Амазонке до ближайшего поселения потом на машине его отвезли в больницу свыше 100 км и там поставили диагноз -коронавирус . Я читал и плакаль
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20.03.2021 20:12 Ответить
а оказалось что гастрит да
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20.03.2021 20:18 Ответить
Ходив мабуть по джунглям без медичної маски
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20.03.2021 21:38 Ответить
Без транспорта экономическая жизнь в Киеве остановиться, как в прошлом году. Это уже реально локдаун будет.
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20.03.2021 20:16 Ответить
подякуєте своєму правильному вибору в 2019
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21.03.2021 12:21 Ответить
Дякую иди кому хочешь выродок. Токо мне твое гомно не надо тут.
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21.03.2021 12:59 Ответить
щось не так, громадянине?
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21.03.2021 13:44 Ответить
тупорылые лжецы
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20.03.2021 21:04 Ответить
Знову треба буде возити медиків з роботи й на роботу.
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20.03.2021 22:27 Ответить
Замечательно!
И желательно решение принять не просто в понедельник, а часиков так в восемь утра, когда все уже из домов на работу выйдут.
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21.03.2021 12:47 Ответить
 
 