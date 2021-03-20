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санкции (11033) Турчинов (3236) Яценюк (7559) Билецкий (232) Поклонская (184)

Поклонская о санкциях против нее и соратников Януковича: В списке не те фамилии, должны быть Турчинов, Яценюк, Билецкий и многие другие

Поклонская о санкциях против нее и соратников Януковича: В списке не те фамилии, должны быть Турчинов, Яценюк, Билецкий и многие другие

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Свою реакцию она опубликовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен – это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала она.

По мнению Поклонской, в санкционном списке "не те фамилии".

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"Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие. Уважаемый Владимир Зеленский, подумайте об этом, ведь толку было бы больше, да и перед страной честнее. Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать", - заявила она.

Поклонская о санкциях против нее и соратников Януковича: В списке не те фамилии, должны быть Турчинов, Яценюк, Билецкий и многие другие 01

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. В списке, в частности, Наталья Поклонская.

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Топ комментарии
+66
А нам так нужно знать мнение этой курвы?
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20.03.2021 20:22
+48
Праздник в Крыму закончилсяПоклонская о санкциях против нее и соратников Януковича: В списке не те фамилии, должны быть Турчинов, Яценюк, Билецкий и многие другие - Цензор.НЕТ 3060
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20.03.2021 20:28
+45
Вспомни курица как присягала Народу Украины, и как потом оказалась в госдуме расиси, думаешь сможешь до конца своих дней там прятаться? Ответишь за все...
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20.03.2021 20:24
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Страница 2 из 2
Думка шльондри Україні не указ!
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20.03.2021 21:46 Ответить
Не комплексуй, няша. Не забудь что путя выставляет впереди себя женщин и детей. Смирись, возьми икону мироточащую, и в Гаагу крестным ходом....
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20.03.2021 21:47 Ответить
Курва заговорила про цноту.
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20.03.2021 21:50 Ответить
ага, щас дура ********.
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20.03.2021 21:53 Ответить
То, что всегда объединяет зебилов и кацапов - ненависть к защитникам Украины.
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20.03.2021 21:54 Ответить
А мне вот жалко действительно ее. Поехала кукухой, да и было из-за чего.
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20.03.2021 21:57 Ответить
Відомо через що: доброго хлопа їй треба. Але хлопи ганебно тікають від неї. Біда та й годі!
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21.03.2021 10:47 Ответить
... вот и ты получила свой бумеранг, Няш-Мяш, и получишь еще, они в полете, возвращаются к тебе...
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20.03.2021 22:00 Ответить
їй би на тюрмі шапки в'язати за їду, а не оце все. Але нічого, ще все попереду
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20.03.2021 22:03 Ответить
бідна дитина...
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20.03.2021 22:04 Ответить
не правильно называть ребенком вполне половозрелую шлёндру
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21.03.2021 01:56 Ответить
А писькой вазелиновой можно? Не забанят? Иных слов не находжу.
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21.03.2021 06:32 Ответить
в её списке отсутствует одна фамилия.
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20.03.2021 22:07 Ответить
Шизофрения прогрессирует, хотя после "мироточащих памятников" уже ничего не удивляет😁😁😁😁
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20.03.2021 22:07 Ответить
а путін-***** педофіл
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20.03.2021 22:22 Ответить
прокурор крима - смазливая малолетняя *****
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20.03.2021 22:28 Ответить
Молящаяся на мироточащего николая второго...
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21.03.2021 14:14 Ответить
раскатала половые губы плядь...
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20.03.2021 22:45 Ответить
Особисто мені абсолютно не цікаво,що там белькоче ця кацапська курва.
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20.03.2021 22:48 Ответить
******* ходило и щемило татар
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20.03.2021 22:57 Ответить
Няша чиччёлиновна, списки правильные, там только гитлеровцы-фашисты в нём, а не патриоты!!!
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20.03.2021 23:07 Ответить
Припекло? Ггг
Давай Яроша до кучи
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20.03.2021 23:15 Ответить
Картина Николая Второго Кровавого не снится это Дуре?
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20.03.2021 23:18 Ответить
Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших - Цензор.НЕТ 2243 шото не Мироточит этот баран,Няша помоги
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20.03.2021 23:20 Ответить
Эта бл@дь не понимает что сдохнет не своей смертью в канаве в рыгаках
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20.03.2021 23:34 Ответить
А можна спитати РНБО: чому проти Портнова і Льовочкіна немає санкцій?
Вони у Януковича в адміністрації до останнього працювали.
А де Лукаш, яка у 2014 проводила пресухи, де обіцяла кару майданівцям?
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20.03.2021 23:39 Ответить
Что-то там пропищала няшка невразумительное-да и всё на этом. Тема закрыта.
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20.03.2021 23:51 Ответить
Авца Николки 2го заклироточила.
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20.03.2021 23:58 Ответить
Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших - Цензор.НЕТ 8486
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21.03.2021 00:27 Ответить
Это её в юрфаке академии мвд обучили таким законам - буеранга и четстности ?
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21.03.2021 00:59 Ответить
Поклонская добрая - она всем давала, только ленивый не трахал эту шлюху.
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21.03.2021 01:39 Ответить
Чувырло криворотое так и не поумнело
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21.03.2021 02:13 Ответить
По мнению Поклонской, в санкционном списке "не те фамилии".Источник: https://censor.net/ru/n3254617

===
Своё... мнение... засунь себе в ...дырочку. То ли спереди, то ли сзади. выбор за тобой
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21.03.2021 06:00 Ответить
ПОДАРИТЕ ЕЙ САМОТЫК В ВИДЕ СТАТУИ НИКОЛАЯ ВТОРОГО И ОНА ПЕРЕЙДЕТ НА СТОРОНУ УКРАИНЫ !)
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21.03.2021 08:43 Ответить
Эта дрянь еще позволяет себе разглагольствовать о чем-то!!! Ее следовало бы расстрелять, публично! По законам военного времени. Либо живьем не брать! И вообще не стоит публиковать ее изрыгания.
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21.03.2021 11:56 Ответить
Русскоязычные не страдают ложной скромностью, пишут жалобы на Украину в ООН, и та им отвечает. Прически и туалеты у нас конечно европейские, и насчет Северной Кореи речи нет, но тут какие-то детали под ногами путаются.
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21.03.2021 13:12 Ответить
Поклонская мразь!!!!
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21.03.2021 17:09 Ответить
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