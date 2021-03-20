За 2020 год оккупанты принудительно депортировали из Крыма 178 граждан Украины, - представитель Мониторинговой миссии ООН Хилько

Продолжается принудительная депортация граждан Украины с территории оккупированного Крыма.

Об этом в программе "На самом деле: Крым" телеканала "Дом" рассказал представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что депортируют граждан Украины, у которых нет паспортов Российской Федерации и так называемого вида на жительство. Такие лица по законодательству РФ считаются иностранцами.

"За 2020 год мы задокументировали 178 случаев, когда "суды" на территории АРК (Автономной Республики Крым, - Ред.) выносили решения, обязывающие данную категорию лиц покинуть АРК. Из них 105 граждан Украины получили такое "судебное" предписание", - сообщил Хилько.

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Вместе с тем 416 человек (из них минимум 292 - граждане Украины) получили предписание заплатить штраф за нарушение так называемых миграционных правил, которые действуют в РФ.

Виталий Хилько говорит, что в основном речь идет об обычных крымчанах, которые проживали на полуострове ранее и остались здесь после 2014 года.

"Единственное необходимо уточнить, что это те люди, которые не получили паспорт РФ и не имеют справки о временном или постоянном месте жительства. То есть, как правило, это лица, которые не имели прописки на территории АРК… Но, возможно, кто-то из них приехал в Крым уже после оккупации - работать, либо посещать своих родственников, либо просто пользоваться правом свободного перемещения по территории Украины", - добавил представитель Мониторинговой миссии ООН.

Есть два вида депортации - принудительный и самостоятельный выезд. Если решением "суда" предписан самостоятельный выезд, но человек не покинул оккупированную территорию, тогда его задерживают повторно и ему грозит принудительная депортация.

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"При принудительной депортации задержанных помещают в так называемые приемники - места содержания под стражей. И данные лица будут депортированы. Мы документируем такие случаи. Их депортируют либо сначала на территорию РФ (как правило, в Ростовскую область), а оттуда уже на территорию Украины через Харьковскую область. Либо же напрямую через административную границу с Крымом на территорию материковой Украины", - уточнил Хилько.