"Преступленіе и наказаніе", - Маск отреагировал на сообщение, что россиянин признался в попытке кибератаки на Tesla
27-летний гражданин России Егор Крючков признал свою вину по делу о попытке организации кибератаки на производителя электрокаров Tesla, после чего он планировал требовать у компании деньги.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, Крючкова сдал сообщник, благодаря чему кибератаку удалось предотвратить.
По информации Министерства юстиции США, Крючков признал вину в преступном сговоре с целью заражения компьютерной системы Tesla вирусом, который бы украл конфиденциальную информацию. За ее возврат россиянин планировал требовать у автопроизводителя выкуп.
Для осуществления своего замысла Крючков, который находился в США в августе 2020 года по туристической визе, несколько раз ездил в город Невада, где находится завод Tesla по производству батарей, и пытался убедить одного из его работников помочь ему осуществить задуманное.
Крючков обещал этом работнику сначала 500 тысяч долларов вознаграждения, а впоследствии и миллион. Однако тот после встречи с россиянином сообщил о его планах руководству, которое связалось с Федеральным бюро расследований, а то, в свою очередь, и задержало Крючкова.
Тогда на сообщение о попытке кибератаки на Tesla отреагировал ее основатель Илон Маск. Он написал, что очень благодарен, ведь планировалась "действительно серьезная атака".
В сентябре 2020 года Крючков впервые предстал перед федеральным судом, где ему предъявили обвинение. Тогда он заявил, что о его планах осуществить кибератаку на Tesla была в курсе власть России. ФБР и Минюст США, однако, связи между преступлением и Кремлем публично не проводят.
Приговор Крючкову должны объявить 10 мая. После признания вины максимальное наказание, которое ему грозит, составляет 10 месяцев лишения свободы.
На новость о признании россиянином вины Илон Маск также отреагировал в Twitter, написав "Преступленіе и наказаніе". Очевидно, он пытался на русском написать название известного произведения писателя Федора Достоевского.
Пожалуйста, подождите...
Вину - признал, может даже пошел на сделку и кого то сдал....Кроме того он теперь будет на особом учете в спецслужбах.
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Хакер имени КГБ.
Это у нас массовая распродажа ценностей: от земли, судейства, голосования в думе... до вагнергейта(
Моя коаїна, поки на 110 місці за рівнем щастя, а ваша?
Зато ты потешил ЧСВ.
Пара папара па
Ца
Пара папара па
Пед
Пара папара па па
Ло
Пара папара па па
Ка-ца-пед-ло!
Ка-ца-пед-ло!
Как ви все предсказуемы)
Ні фантазії, ні мізків, усі зайняті гонитвою за лайками. Усі супер патріоти, вчити рідну мову це моветон!)
Знов на клятій - ипать-тарахтеть, я ж е-мае патриот) мне пох на все, главное выразить сопричастность и пох, что там по СУТИ писАют)
Как легко купить псевдопатриотов на КЛЮЧЕВЫЕ слова, продолжу развлекаться, но без вас. Васисдас, только для вас)
Жаль, полноценного срача не получилось(. Тупость клиентов безгранична.
"Злочин та покарання".
Уже ,точняк, на пыльных тропинках дааалеких планет не будет кацапских следов!!
🤣🤣
до инсайдера дошло 1л$
прям как дети))
кацапы реально думают что спейс x полностью
частная компания??))
и просто летает в космос выводя на орбиту старлинк ?))
скорее в цру будет крот, чем в тесле кто то заимеет доступ к полной бд))
дома их можно допросить и посадить))
еще и за свои бабки прилетают в штаты))
Кража мобильника. Великобритания, конец 19-го века.
Какая радость жителю Канады,где Маск - в Техасе или Калифорнии
Дебил, бл...ь! (С)
плохая новость для них - саблезубый кацап - всегда кацап...
не помогает ничего - все вскрывается на раз, два, три ...... от тoт кацап.