РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4969 посетителей онлайн
Новости
48 149 90
киберпреступление (762) россия (92999) хакер (1171) Tesla (13) Маск Илон (147)

"Преступленіе и наказаніе", - Маск отреагировал на сообщение, что россиянин признался в попытке кибератаки на Tesla

27-летний гражданин России Егор Крючков признал свою вину по делу о попытке организации кибератаки на производителя электрокаров Tesla, после чего он планировал требовать у компании деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, Крючкова сдал сообщник, благодаря чему кибератаку удалось предотвратить.

По информации Министерства юстиции США, Крючков признал вину в преступном сговоре с целью заражения компьютерной системы Tesla вирусом, который бы украл конфиденциальную информацию. За ее возврат россиянин планировал требовать у автопроизводителя выкуп.

Для осуществления своего замысла Крючков, который находился в США в августе 2020 года по туристической визе, несколько раз ездил в город Невада, где находится завод Tesla по производству батарей, и пытался убедить одного из его работников помочь ему осуществить задуманное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин Крючков пытался подкупить работающего в Tesla в США украинца Волкова для помощи во взломе сети фабрики, - СМИ

Крючков обещал этом работнику сначала 500 тысяч долларов вознаграждения, а впоследствии и миллион. Однако тот после встречи с россиянином сообщил о его планах руководству, которое связалось с Федеральным бюро расследований, а то, в свою очередь, и задержало Крючкова.

Тогда на сообщение о попытке кибератаки на Tesla отреагировал ее основатель Илон Маск. Он написал, что очень благодарен, ведь планировалась "действительно серьезная атака".

В сентябре 2020 года Крючков впервые предстал перед федеральным судом, где ему предъявили обвинение. Тогда он заявил, что о его планах осуществить кибератаку на Tesla была в курсе власть России. ФБР и Минюст США, однако, связи между преступлением и Кремлем публично не проводят.

Приговор Крючкову должны объявить 10 мая. После признания вины максимальное наказание, которое ему грозит, составляет 10 месяцев лишения свободы.

Также читайте: Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО

На новость о признании россиянином вины Илон Маск также отреагировал в Twitter, написав "Преступленіе и наказаніе". Очевидно, он пытался на русском написать название известного произведения писателя Федора Достоевского.

Преступленіе и наказаніе, - Маск отреагировал на сообщение, что россиянин признался в попытке кибератаки на Tesla 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
У Маска українська клавіатура?))
показать весь комментарий
20.03.2021 23:22
+24
Ти спалився.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:52
+23
Маск просто пользуется оригиналом, без "большевистского правописания":
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 9933
показать весь комментарий
20.03.2021 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пальцы в двери
показать весь комментарий
20.03.2021 23:22 Ответить
И яйцы заодно.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:21 Ответить
У Маска українська клавіатура?))
показать весь комментарий
20.03.2021 23:22 Ответить
Он скорее всего скопипастил из названия 19 века
показать весь комментарий
20.03.2021 23:32 Ответить
наш человек)))
показать весь комментарий
20.03.2021 23:48 Ответить
У нього є навіть щось схоже на чуприну.))
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 2753
показать весь комментарий
21.03.2021 00:09 Ответить
Могу ошибаться, но вроде этот россиянин пытался подкупить украинца, работающего в тесле.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:49 Ответить
дайте пруф
показать весь комментарий
20.03.2021 23:51 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217795/rossiyanin_kryuchkov_pytalsya_podkupit_rabotayuschego_v_tesla_v_ssha_ukraintsa_volkova_dlya_pomoschi
показать весь комментарий
20.03.2021 23:58 Ответить
тебе дали пруф, можешь с чувством глубокого удовлетворения садиться на бутылку
показать весь комментарий
21.03.2021 00:10 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
20.03.2021 23:57 Ответить
Странно, во всех скрепных саветских фильмах, украинцы всегда предатели, а тут на-те! Хай теперь на Рашку в суд подает за дезу
показать весь комментарий
21.03.2021 10:01 Ответить
QWERTY
показать весь комментарий
21.03.2021 00:44 Ответить
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
показать весь комментарий
21.03.2021 06:43 Ответить
..це - дипломатія, щоб не писАти "путін - хйло"
показать весь комментарий
21.03.2021 14:49 Ответить
мало грозит свиноте,всего 10 месяцев...ну да ладно..надеюсь ему повстречаются там два чёрных человека с пасатижами и горелкой и устроят его жопе инквизицию.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:25 Ответить
Это потому, что по факту он ничего не успел осуществить!
Вину - признал, может даже пошел на сделку и кого то сдал....Кроме того он теперь будет на особом учете в спецслужбах.
показать весь комментарий
21.03.2021 10:04 Ответить
"Тогда он заявил, что о его планах осуществить кибератаку на Tesla была в курсе власть России. ФБР и Минюст США, однако, связи между преступлением и Кремлем публично не проводят".
--------------
Хакер имени КГБ.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:25 Ответить
кстати надеюсь этого парня который сдал русню соответственно наградят
показать весь комментарий
20.03.2021 23:26 Ответить
Лояльность сотрудников, в таких случаях поощряется.
Это у нас массовая распродажа ценностей: от земли, судейства, голосования в думе... до вагнергейта(
показать весь комментарий
20.03.2021 23:35 Ответить
Ти спалився.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:52 Ответить
може очепятка?))
показать весь комментарий
21.03.2021 00:01 Ответить
Ну хоч у когось є мізки) Срачу не вийшло, а хотілося)
показать весь комментарий
21.03.2021 00:48 Ответить
ты тоже
показать весь комментарий
21.03.2021 01:43 Ответить
От і добре, що для вас спалився. Може вам попустить, та настане щастя.
Моя коаїна, поки на 110 місці за рівнем щастя, а ваша?
показать весь комментарий
21.03.2021 00:07 Ответить
ти забагато нюхаєш коаїна - саме тому твоя коаїна на 110 місці
показать весь комментарий
21.03.2021 00:12 Ответить
А твоя? І що ти нюхаєш?
показать весь комментарий
21.03.2021 00:13 Ответить
Вибачайте, віртуальна клава смартфону, не встигає адекватно відпрацьовувати, тому можливі *очепятки*.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:09 Ответить
Чем отличается рада от думы? Задано было спецом!
Зато ты потешил ЧСВ.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:46 Ответить
Ка
Пара папара па
Ца
Пара папара па
Пед
Пара папара па па
Ло
Пара папара па па
Ка-ца-пед-ло!
Ка-ца-пед-ло!
показать весь комментарий
21.03.2021 00:56 Ответить
От і початок срачу, все як задумано)
показать весь комментарий
21.03.2021 01:20 Ответить
Тільки для вас, на клятій.
Как ви все предсказуемы)
Ні фантазії, ні мізків, усі зайняті гонитвою за лайками. Усі супер патріоти, вчити рідну мову це моветон!)
Знов на клятій - ипать-тарахтеть, я ж е-мае патриот) мне пох на все, главное выразить сопричастность и пох, что там по СУТИ писАют)
Как легко купить псевдопатриотов на КЛЮЧЕВЫЕ слова, продолжу развлекаться, но без вас. Васисдас, только для вас)

Жаль, полноценного срача не получилось(. Тупость клиентов безгранична.
показать весь комментарий
21.03.2021 01:49 Ответить
Треба було написати:
"Злочин та покарання".
показать весь комментарий
20.03.2021 23:29 Ответить
тогда кацапы б не поняли ...
показать весь комментарий
20.03.2021 23:49 Ответить
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 4466
показать весь комментарий
21.03.2021 00:14 Ответить
Ви помиляєтися, варіант маска, набагато цікавіший! Тполінг вищого гатунку.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:11 Ответить
тРо
показать весь комментарий
21.03.2021 00:12 Ответить
ГыыыыЫЫы..
Уже ,точняк, на пыльных тропинках дааалеких планет не будет кацапских следов!!
🤣🤣
показать весь комментарий
20.03.2021 23:29 Ответить
Шансы получать от США в ближайшем будущем "ножки Байдена" стремятся сравниться с шансами получать "петушиные пенисы".
показать весь комментарий
20.03.2021 23:30 Ответить
фсб дали 20л$
до инсайдера дошло 1л$
прям как дети))
кацапы реально думают что спейс x полностью
частная компания??))
и просто летает в космос выводя на орбиту старлинк ?))
скорее в цру будет крот, чем в тесле кто то заимеет доступ к полной бд))
показать весь комментарий
20.03.2021 23:32 Ответить
Кацапы так не думают, а вот уровень фсб, начиная с рукободства, заканчивая агентами лежит ниже плинтуса.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:37 Ответить
Тупорылый русапет. А штатовцы тоже хороши - пускают к себе всякий кацапский непотреб, а потом причитают: "Ой, опять русские хакеры у нас чего-то взломали".
показать весь комментарий
20.03.2021 23:33 Ответить
думаете зря их пускают?)))
дома их можно допросить и посадить))
еще и за свои бабки прилетают в штаты))
показать весь комментарий
20.03.2021 23:49 Ответить
ну и чувство юмора у Маска.Парень который сдал этого горе инфекциониста, с Украины. Тонкий тролинг: Преступленіе и наказаніе
показать весь комментарий
20.03.2021 23:33 Ответить
Ваш вариант вполне жизнеспособен)
показать весь комментарий
20.03.2021 23:41 Ответить
Маск просто пользуется оригиналом, без "большевистского правописания":
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 9933
показать весь комментарий
20.03.2021 23:49 Ответить
ваша версія нам не до вподоби
показать весь комментарий
20.03.2021 23:52 Ответить
вопрос і снимается. главное что электролит с аккумуляторов не заразили вирусом.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:55 Ответить
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 3499
показать весь комментарий
21.03.2021 04:13 Ответить
Исторические фото.
Кража мобильника. Великобритания, конец 19-го века."Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 2363
показать весь комментарий
20.03.2021 23:50 Ответить
Предшественники воров Нокиа 3310.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:19 Ответить
не понимаю, что там тырить в той тесле?
показать весь комментарий
20.03.2021 23:59 Ответить
Бо ти лапоть
показать весь комментарий
21.03.2021 00:04 Ответить
Наприклад, технології автопілоту...
показать весь комментарий
21.03.2021 00:14 Ответить
Так вот пусть Зе и пользуется таким автопилотом....а мы подождем.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:18 Ответить
У него и так установлен кривой автопилот.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:21 Ответить
допустим эта технология попадет к кацам.куда они её поставят?на ладу приору?
показать весь комментарий
21.03.2021 21:30 Ответить
Швидше на танк якийсь безпілотний...
показать весь комментарий
21.03.2021 21:32 Ответить
старая история. Читали, знаем. Радует то, что Маск переехал в Техас из Калифонии вместе с SpaceX.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:08 Ответить
радует что продолжаешь сидеть на бутылке
показать весь комментарий
21.03.2021 00:14 Ответить
а в чем радость?
показать весь комментарий
21.03.2021 00:15 Ответить
Мля, ті хоть смотри под каким впном залез,козломордый
Какая радость жителю Канады,где Маск - в Техасе или Калифорнии
показать весь комментарий
21.03.2021 00:15 Ответить
Вопрос более глобальный. Техас может отвалиться. С такими технологиями они будут в полном порядке. А в Калифорнии беспредел геев и трансгендеров вместе с твитером и фэйсбуком.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:22 Ответить
К тому времени Маск будет на Марсе Теслы выпускать
показать весь комментарий
21.03.2021 00:28 Ответить
Пусть с собой захватит и Зе. Он же не может сам выпускать Теслы там один, правильно?
показать весь комментарий
21.03.2021 00:32 Ответить
это будут грузовики Тесла с тоннами яблок, от тех яблонь, давным давно
показать весь комментарий
21.03.2021 00:33 Ответить
Мордва, скорее твой Воронеж отвалится!))))))
Дебил, бл...ь! (С)
показать весь комментарий
21.03.2021 00:51 Ответить
Это ты вольно пересказал говнопропаганду из московитских помоек. Пару срублей заработал?
показать весь комментарий
21.03.2021 00:59 Ответить
під яким би прапором не був мордвин, а його не з ким не переплутаєш )))
показать весь комментарий
21.03.2021 14:17 Ответить
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 8349
показать весь комментарий
21.03.2021 00:09 Ответить
Космодром всё-таки работает? Странно.
показать весь комментарий
21.03.2021 00:12 Ответить
Спустя какое-то время...))
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 6292
показать весь комментарий
21.03.2021 00:29 Ответить
А ведь могли и не предупредить ...
показать весь комментарий
21.03.2021 16:55 Ответить
атака на Тесла от агента пуйла....как звучит!
показать весь комментарий
21.03.2021 00:35 Ответить
так на хера їм акумулятори, як в однуму фільмі герой абдулова говорив - Страна не пуганих ідіотов. Один глава Роскосмосу чого вартий - пропонує стрибнути в космос з БАТУТА. Дай їм акумулятори, обовязково щось підірвуть, як підірвали підлодку "Комсомолець". Щось вкрадуть, зроблять і ждуть, коли трапиться біда. Або ракету зроблять з непередбачуваною траекторією. Як "вміло" підібрали визначення. А як робили 25 років ядерний ракетний двигун, америкоси продали ним ідею, яка не мала перспективи, вони щось свердлили, шурували пильниками, фрезурували, крутили гайки та болти і в кінці кінців взірвалися разом з двигуном ще і посторонніх заразили. А Маск дарма це прийняв близько до серця, краще оголосив би премію своїм - за кожного аки цапа 250 тищ.
показать весь комментарий
21.03.2021 03:00 Ответить
кацапы уже не знают под кого закосить, шо бы тока не быть кацапами.
плохая новость для них - саблезубый кацап - всегда кацап...
не помогает ничего - все вскрывается на раз, два, три ...... от тoт кацап.
показать весь комментарий
21.03.2021 03:20 Ответить
навіть якби вкрали якісь технології, то миск все-одно би їм не заплатив, а реалізувати в себе москалі би не змогли, бо в них руки зі сраки. В найкращому випадку спробували би перепродати конкурентам миска чи якимось китайцям.... Але вони всі вже і без технологій миска доперли що до чого і починають випускати авто з дуже схожими або і кращими характеристиками. Тому кацапам, як завжди, знову "нЄ паДфаРТіЛа, Нє свЄЗло" 😆😆😆
показать весь комментарий
21.03.2021 04:30 Ответить
Як важко зараз бути кацапом ...Навіть мільйон баксів не хочуть брати з брудних рук мордвинiв, просто здають)
показать весь комментарий
21.03.2021 07:38 Ответить
ваняев 10 месяцев курочку кушать будет. это же награда, а не наказание
показать весь комментарий
21.03.2021 07:39 Ответить
мабуть мільйон, від якого відмовився українець, пішов судді та адвокатам ))
показать весь комментарий
21.03.2021 14:19 Ответить
он скорее пытался не "преступление и наказание" написать,а "идиот"
показать весь комментарий
21.03.2021 08:34 Ответить
И только , не говорите , что он сам , а ФСБ тут ни причем . "Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 3903 Американцам никак не дойдет , шо русню надо еще в аэропорте в москве не пускать на борт "Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 3903
показать весь комментарий
21.03.2021 09:42 Ответить
Чтор ж так ватникам паРаши непруха?!! Карлика все в мире ******** кому не лень, а когда то могучий СССР стал болотом изгоев цивизизованного мимра!!!
показать весь комментарий
21.03.2021 13:40 Ответить
Пусть его посадят на а зону где его российскую жопу будут 10 месяцев крутить на здоровенных чёрных членах.
показать весь комментарий
21.03.2021 14:54 Ответить
Украинская раскладка
показать весь комментарий
22.03.2021 09:06 Ответить
 
 