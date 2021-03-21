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декларация (1339) Венедиктова (726)

Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год

Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в 2020 году задекларировала автомобиль Porsche Cayenne и более 700 тысяч заработной платы, которую она получила на нынешней должности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу в собственности Венедиктовой автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 867,3 тыс. грн, который она приобрела в 2014 году. При этом ее муж пользуется автомобилем Honda CR-V 2016 выпуска, купленный его отцом в 2020 году.

Также Венедиктова задекларировала 753,2 тыс. грн зарплаты в должности генпрокурора, еще 130,9 тыс. грн - от работы в Государственном бюро расследований, 25,7 тыс. грн - как депутат Верховной Рады и 32,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду. Кроме того, в распоряжении есть 40 тыс. долл. и 620 тыс. грн наличных средств, а на банковских счетах - 5100 евро и 10 495 тыс. грн.

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Генпрокурор задекларировала паркоместо, нежилое помещение цокольного этажа в Харькове. Согласно декларации, ее дети владеют земельным участком площадью 1500 квадратных метров и жилым домом площадью 387 квадратных метров, расположенных в Харьковской области. При этом муж Венедиктовой Денис Колесников арендует жилой дом площадью 147,8 квадратных метров, а также земельный участок 1500 квадратных метров на Киевщине.

Напомним, Верховная Рада 17 марта 2020 года назначила исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.

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Топ комментарии
+17
Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год - Цензор.НЕТ 700
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21.03.2021 00:50
+13
ну твое мнение, из прости господи пськова, - от так точно тут никого не интересует...
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21.03.2021 00:48
+13
А часики? Где часики? Те самые "фальшивые" часики за 300 тыс гривен - за какой доход купила эта мразь?
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21.03.2021 06:03
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Правила форума Совет форумчан
ето тока немного меньше чем куртка степана.....
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21.03.2021 00:41 Ответить
ну, это бенядиктова получила аванс, ежедневный, за свою "долю надр", которые анонсировал клоун))
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21.03.2021 01:15 Ответить
вам решать ... - пока херня полная на выхлопе,....
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21.03.2021 01:20 Ответить
+ фсбшна " степендія"
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21.03.2021 03:02 Ответить
Интересно кто то верит в такую декларацию ? Прокурорская мафия одна из самых закрытых. Они пожалуй лучше других знают как прятать отжатое !!! Не нужно себя обманывать там все миллионеры
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21.03.2021 06:34 Ответить
понты наше все - да я верю в распальцовки....
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21.03.2021 06:40 Ответить
самое примечательное порше кайен по цене уаз патриот.
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21.03.2021 18:07 Ответить
ну, чьо!.. кто первый скажет: насосала?!
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21.03.2021 00:42 Ответить
а вы хлопци, орайте - бо им мало ...
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21.03.2021 00:42 Ответить
Такие в Канаде презираются. Быкнет на дороге, так сразу будет подрезана или спровоцирована. та даже если и не быкнет...Здесь таких не любят.
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21.03.2021 00:43 Ответить
хотелось бы верить, бо я читал и других канадцев...
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21.03.2021 00:45 Ответить
У людей відбулося покращення ще вчора і чим далі тим більше будуть відстьогувать, можна жити на широку ногу.
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21.03.2021 00:44 Ответить
Ну это как в старом анекдоте (толком не помню но суть усвоил): "люди станут жить лучше, список людей прилагается".
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21.03.2021 07:43 Ответить
а еще на Поклонскую скалитесь. Обозначила свою позицию, уехала и все. А вы теперь копошитесь в этом сборище гнид, кто чего, кому зачем. Узнаете? Нет! До сих пор не узнали. Склоки, обвинения
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21.03.2021 00:45 Ответить
ну твое мнение, из прости господи пськова, - от так точно тут никого не интересует...
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21.03.2021 00:48 Ответить
американец, твое, нет. Слово тут, это в твоем штате. А я тут, в Украине.
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21.03.2021 00:52 Ответить
ты в сраке-кацапии - к чему скромность?
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21.03.2021 00:54 Ответить
Да это обыкновенный городской сумашедший. Еще хорошо,что трезвый ))
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21.03.2021 00:56 Ответить
знаю...
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21.03.2021 01:10 Ответить
а вы хлопци, орайте - бо им мало ... Иди ты гнида нах, и не заходи сюда
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21.03.2021 00:57 Ответить
возбудился то с чего? - мо на киву тебе насесть? - глядишь тот и рукоблудить перестанет...
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21.03.2021 01:01 Ответить
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21.03.2021 01:05 Ответить
Ну,давай уже про фуфло.
А я пока высплюсь
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21.03.2021 01:11 Ответить
соблюдай пункт второй
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21.03.2021 01:13 Ответить
Про фуфло когда будет?
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21.03.2021 01:16 Ответить
в тебе его и так много. Пункт первый по умолчанию
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21.03.2021 01:18 Ответить
слив невнятный, партийный ...
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21.03.2021 03:57 Ответить
достоевский - ты походу из тех, которые мне важны в етой жизни....

пошукай там уже шо то...
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21.03.2021 08:28 Ответить
и да - как желание будет присылай - подтверджу....
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21.03.2021 08:30 Ответить
Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год - Цензор.НЕТ 700
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21.03.2021 00:50 Ответить
Признаки шизы у Поклонской проявились еще в Киеве и в полной мере созрели в Думе, особенно когда она с портретом Николая Кровавого по улицам ходила
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21.03.2021 08:55 Ответить
Дура!? А что разве не Дура?
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21.03.2021 08:58 Ответить
Она раньше с неграми дружила, а потом негры закончилась и развилась шиза.
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21.03.2021 09:06 Ответить
дрочи дальше на уклонску, недомерок...
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21.03.2021 01:09 Ответить
на пальто за 22 штуки не хватит. нищебродка. надо было на фельдшера учиться
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21.03.2021 00:48 Ответить
за белое? -50 штук вперед как с куста.
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21.03.2021 00:50 Ответить
Семьдесят бабулек за те же деньги у любого коррупционера матку на изнанку вывернут....
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21.03.2021 00:49 Ответить
А квартиру по адресу г. Киев ул. Круглоуниверситетская 18/2 она указала в декларации???

Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год - Цензор.НЕТ 5405
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21.03.2021 00:51 Ответить
кроме понтов в этом доме нет ничего - сталинка с асбестом и без лифта а цены ломят нехилые за квадрат.
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21.03.2021 03:34 Ответить
и деревянные перекрытия где между лагами по ночам бегают крысы
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21.03.2021 03:35 Ответить
Так центр же. Прямо над Бессарабкой, плюс из окон панорамный вид. Да еще и правительственный квартал в пределах пешей досягаемости.
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21.03.2021 15:16 Ответить
я прорабатывал вопрос жилья в центре и на липках - район еще не все, надо рассматривать конкретные дома.
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21.03.2021 16:43 Ответить
А деньги берут именно за место
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21.03.2021 20:06 Ответить
я надеюсь у нее хватает здоровья подниматься в видовую квартиру на 6 этаже без лифта 😬
с потолками 3.5 это же 20 метров 😀 с кравчучкой такой подъем это подвиг хотя о чем это я
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22.03.2021 01:15 Ответить
все крутые по той улице живут в доме номер 3 - я там даже и не приценивался 😬
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22.03.2021 01:16 Ответить
Там 4 этажа, насколько я понял. Плюс пристройка на крыше.
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22.03.2021 09:24 Ответить
да, четыре и мансарда почему-то думал 5+1
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22.03.2021 09:48 Ответить
Кстати говоря, там на каждом этаже раньше было по две квартиры - одна отдельная и одна коммунальная. Коммуналки повыкупали и сделали отдельные квартиры. Но это только в той секции, которая выходит окнами на Круглоуниверситетскую. В тех, которые выходят окнами во двор, все квартиры были отдельные.
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22.03.2021 10:37 Ответить
Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год - Цензор.НЕТ 5816
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21.03.2021 00:51 Ответить
700к в рік?, норм, а от порше, залежить від року випуску, трохи не співвідноситься до зарплатні. Хоча чоловік матдопомоги на 700к отримав)
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21.03.2021 00:53 Ответить
А може вона сифілісом хворіла, та Степанов їй Порше як матеріальну допомогу виписав. Інакшого пояснення нема.
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21.03.2021 00:59 Ответить
На здачу з куртки Порше подрузі-ніщебродці подарував. З ковідного фонду.
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21.03.2021 01:01 Ответить
Тобто 50 тис. На місяць, на руки...
І на це можна купити порш кайєн, ціна на якого починається з 2,5 лимона???
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21.03.2021 01:07 Ответить
придбати можна що завгодно а от обслуговувати старий Ка'єн це зовсім інша справа
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21.03.2021 03:38 Ответить
Та це все дріб'язок,як і пальто Степанова.З України мільярди доларів повивозили і нічого страшного.
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21.03.2021 01:18 Ответить
не пальто, а куртка, как у Папы Карло
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21.03.2021 09:23 Ответить
Все дружно стали пересчитывать ее доходы. вместо того, тобы пересчитать ее извилины. А вот тут будет ваще жопа...
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21.03.2021 01:26 Ответить
никуясе 700 тыс.грв. - подумали нелохи !? .. да, сумма большая, но это только то что вам разрешили показать, это - их карманные деньги !!! А вот если бы вам показали реально сколько у них списшеных Наших денег - то вы бы наверное сошли с ума представляя на сколько это много и накуя им столько !!!
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21.03.2021 01:27 Ответить
Лохи заздрять неЛохам..
А до виборів неЛоха -заздрили Лохам...
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21.03.2021 01:45 Ответить
Ирка - святая бессребреница. В Лавру срочно и сейчас.
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21.03.2021 01:59 Ответить
так и поверил что у фифы с модными часами и сумками бу-шный каен....
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21.03.2021 02:03 Ответить
Зелохи, что там у вас с покращеням?
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21.03.2021 03:04 Ответить
Скромная женщина, честный чиновник .
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21.03.2021 03:10 Ответить
шото пиво не пошло..отрыжка..пердю..видно не свежее
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21.03.2021 04:02 Ответить
А часики? Где часики? Те самые "фальшивые" часики за 300 тыс гривен - за какой доход купила эта мразь?
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21.03.2021 06:03 Ответить
зеленский скот
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21.03.2021 06:29 Ответить
Почему в нищей стране, госслужащие имеют такие зарплаты?
Потому что преступники собирают вокруг себя коррупционеров, которых отлично оплачивают и которые костьми лягут за тех, кто их, уродов, ТАК кормит!
Это схема *****, кормить приближенных, как в последний раз, покупая их с потрохами!
Это только у нас, в постсоветских коррумпированных страна действует принцип, платить можновладцям огромные зарплаты, ЧТО БЫ ОНИ НЕ ВОРОВАЛИ!
И это все считают нормальным... Полное неуважение к себе самим, у наших людей, всосано с молоком совковой матери...
Нигде в мире такого нет! В цивилизованном мире я имею в виду.
На таких должностях, ТАКИХ зарплат быть не может!
Такие зарплаты могут быть только в частном бизнесе, где человек ЗАРАБАТЫВАЕТ.
Это - КОРРУПЦИЯ!
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21.03.2021 07:07 Ответить
ЗЕбанько платит всем своим шестеркам, не жалея бюджетных денег. Посмотри, где все эти борцуны против Пороха. Все пристроены, все в наглядовых радах, кто на железке, кто в оборонпроме. И никакой коррупции у ЗЕбанька они не увидят.
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21.03.2021 08:32 Ответить
Венедиктова не смогла: разобраться с Татаровым, судьёй Вовком, утечкой при задержании Яценко, кнопкодавством при избрании Шкарлета, с ворами Злочевским, Коломойским. Венедиктова смогла: Венедиктова подала в суд на ведущую Соколову и агента НАБУ Шевченко. Шевченко утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело. Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен . Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности.
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21.03.2021 07:50 Ответить
Охотно верю, что это дневная декларация
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21.03.2021 07:53 Ответить
Умеет Бенядиктова ублажить и Зелю и Беню. Как говорят, кто бабе башляет, той ее и танцует. Ленка от ревности вся в слезах. Только глупая баба Бенядиктова не понимает, что за все придется ответить.
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21.03.2021 08:28 Ответить
не смеши...))))
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21.03.2021 11:08 Ответить
700 тысяч грн за год для Генерального прокурора страны, т е по 58 тысяч в месяц - вполне по божески. Если только в декларации правдивые данные. Все бы так
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21.03.2021 08:52 Ответить
может на зарплату покупать по куртке в месяц и немного на коммуналку останется
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21.03.2021 09:22 Ответить
В декларацию включают все что получают официально по ведомости. Ну а что на карман все в офшорах или на маму с папой.
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21.03.2021 09:41 Ответить
Порше-Кайен она украла, а вот зарплата в 700 000 гривен за год тоже завышена. Но это уже как подкуп со стороны шмаркли.
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21.03.2021 08:57 Ответить
Да они просто какие то нищеброды!!!
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21.03.2021 09:38 Ответить
Это только то,что невозможно скрыть,похоже борцы с криминалом у нас живут на уровне самых крутых казнокрадов и взяточников,которых никто не собирается сажать.
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21.03.2021 10:04 Ответить
За такие зарплаты бездельникам и стояли на Майдане..????
Porsche Cayenne і понад 700 тис. грн зарплати, - Венедіктова подала декларацію за 2020 рік - Цензор.НЕТ 7903
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21.03.2021 10:19 Ответить
700000 і 1769 пенсія
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21.03.2021 10:49 Ответить
Генпрокурор 700 тыс зарплата, в год? А у Тупицкого в месяц почти столько....
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21.03.2021 10:56 Ответить
Генеральная праститутка
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21.03.2021 10:59 Ответить
...и бесплатный проезд в общественном транспорте))))))))))))))))))
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21.03.2021 11:05 Ответить
за ,що такі гроші плотять?
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21.03.2021 11:53 Ответить
вони притихди, як завжди вичікують. В них завдання номер 1- як визнати визнати запрошення на аудит (ревізію) прайсів державною зрадою. Вже іван анонсував, портков з татаровим заготовили підозру, вовк став у стійку, бо бенджамін починає сердитися. шевченко з нац банку не може відкликати позови через заморочки генпрокурорши. А то розпаскудились, занесли акт прайсів навіть у Флориду. Виходить як в казочці про те, як тягнули ріпку - юрась тягнув не витягнув, рябошапка тягнув -не витягнув, вовки судійські тягнули-не витягнули, портков з богданом не витягнули, навіть Джуліані не справився, а прокурори із загниваючого заходу тільки посміюються. Але очікування смерті подібне. Байден все таки животворящий.
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21.03.2021 12:04 Ответить
Плохо верится. У меня у жены тётка судья районного суда, у неё за прошлый год зарплата больше 1.2 млн.
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21.03.2021 13:50 Ответить
Вообще-то людям надо верить. И я верю или хочу верить Венедиктовой. Тем более особого сенсу ей врать нет. С таким же успехом могла написать 1.700.000. И я верю в ее профессиональное достоинство, гордость и честность. Потому как если ГенПрокурор врет то издец нам всем и этому Государству
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21.03.2021 14:18 Ответить
 
 