Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в 2020 году задекларировала автомобиль Porsche Cayenne и более 700 тысяч заработной платы, которую она получила на нынешней должности.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу в собственности Венедиктовой автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 867,3 тыс. грн, который она приобрела в 2014 году. При этом ее муж пользуется автомобилем Honda CR-V 2016 выпуска, купленный его отцом в 2020 году.
Также Венедиктова задекларировала 753,2 тыс. грн зарплаты в должности генпрокурора, еще 130,9 тыс. грн - от работы в Государственном бюро расследований, 25,7 тыс. грн - как депутат Верховной Рады и 32,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду. Кроме того, в распоряжении есть 40 тыс. долл. и 620 тыс. грн наличных средств, а на банковских счетах - 5100 евро и 10 495 тыс. грн.
Генпрокурор задекларировала паркоместо, нежилое помещение цокольного этажа в Харькове. Согласно декларации, ее дети владеют земельным участком площадью 1500 квадратных метров и жилым домом площадью 387 квадратных метров, расположенных в Харьковской области. При этом муж Венедиктовой Денис Колесников арендует жилой дом площадью 147,8 квадратных метров, а также земельный участок 1500 квадратных метров на Киевщине.
Напомним, Верховная Рада 17 марта 2020 года назначила исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.
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А я пока высплюсь
пошукай там уже шо то...
с потолками 3.5 это же 20 метров 😀 с кравчучкой такой подъем это подвиг хотя о чем это я
І на це можна купити порш кайєн, ціна на якого починається з 2,5 лимона???
А до виборів неЛоха -заздрили Лохам...
Потому что преступники собирают вокруг себя коррупционеров, которых отлично оплачивают и которые костьми лягут за тех, кто их, уродов, ТАК кормит!
Это схема *****, кормить приближенных, как в последний раз, покупая их с потрохами!
Это только у нас, в постсоветских коррумпированных страна действует принцип, платить можновладцям огромные зарплаты, ЧТО БЫ ОНИ НЕ ВОРОВАЛИ!
И это все считают нормальным... Полное неуважение к себе самим, у наших людей, всосано с молоком совковой матери...
Нигде в мире такого нет! В цивилизованном мире я имею в виду.
На таких должностях, ТАКИХ зарплат быть не может!
Такие зарплаты могут быть только в частном бизнесе, где человек ЗАРАБАТЫВАЕТ.
Это - КОРРУПЦИЯ!