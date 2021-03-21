Задержанному под ОП предъявлены обвинения в хулиганстве. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко. ВИДЕО
Гражданин, который бил стекла в дверях Офиса Президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Доказательства его вандализма и хулиганства зафиксированы на видео.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он онапомнил, что один из соратников назвал задержанного полицейским провокатором.
"Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции в Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы", - цитирует он заявление друга Стерненко.
"Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала - хулигана, то я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного? Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер простеста?", - подчеркивет Геращенко.
"Или для того, чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильный ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", - подытожил Геращенко.
В свою очередь "Рух опору капітуляції" обнародовал в соцсети Фейсбук видео, на котором зафиксированы противостояния между активистами и полицейскими под Печерским отделом полиции, куда доставили задержанного за хулиганские действия под ОПУ.
Пожалуйста, подождите...
і при кому то було ?
Хоча: вже захрестили...
Неужели зебилам ДОСИХПОР не понятно,что бьет окно один,а псы режима хватают другого,кого ИМ нужно!
Ну зебилы,такие тупые!
Почему спектаклик ? А очень просто.Организаторы митинга зачитали свои требования: Справедливый судЮ свободу незаконно арестованным и осужденным. В документе не было призывов к ванделизму, штурму ОП... там были совершенно мирные вещи в рамках закона (на который первыми плюют власти - потому народ и пришёл) 1.Задержанный ОДИН. 2. Собственно фаеры кидало и "бесновалось" всего несолько человек. Подонки нынче дорого стоят - больше не купили.... Полиции под практически ОП не было. Зато посмотрите с каким энтузиазмом Щи в каком количестве) полиция защищает одного (ОДНОГО, Карлл !!!) титушку... того отморозка которого они "привели в участок". Защищают, потому что если б его отпустили - ему бы мало не показалось...
Для чего же этот вертеп зеленой тирании ? Им, хоть ус***ись, надо оправдать незаконную посадку Стерненко. Которого посадили просто за то,что публично говорил правду про зеледиктатуру.
А ещё портнову-ермаку-пятойколонне надо было вильнуть хвостом перед лубянкой - подтвердить их телемифы об "украинских экстремистах" .
Чем-то это провокация по схеме похожа на байденовскую провокацию перед Сенатом..где полиция тоже - типо - чуть не приглашала всех войти... а когда вошли - демократы стали кричать "караул"..Точно так же , как там, на самом деле для картинки была выделена и костюмирована небольшая группа ряженых титушек... так и тут группа титушек была куплена, чтобы скомпрометировать протест. против незаконных действий власти..
Вертепом зеледиктатуры обществу и рашке дается брехливый месседж: "Стерненко радикал и сторонники его дикари"... такой незатейливый, как весь зеля, спектаклик... Типа "каанечна такие люди могли украсть кого угодно за триста гривен" Комики - это с которых смеются. А дураки - это над которыми смеются.
«Чому хотіли відбити»?©
Тому що такі самі сабакові провокатори...
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159208157633953?__xts__%5B0%5D=68.ARBUcKLzGWNftUtzmU7n0rfPIM1ueW-DC2KLy3So9K1d8cFKqLKI8YBtN-vFb4wfPlNI4vF7iVof8I2zu9o2GMQxbta1gh-6ktxibt5toYfwzvgwVBbcvglhQ4LScbaAjoRfsI7chCi8S_LszjroBVxTf6y5gkLQ1S7K_-LQkNFGTwifOdYqM2GM838mcNtZqVwWAjSh02n51CW-aJBEC0j1QflzoS9NPph3C9YnhaMwSZkoiyJcmstnHHT7r71tyGG0SQpVrZt6woynCyTSqXUWXXypAgcOrLwkAP3OvbLOOmvkaP8&__tn__=-R 3 ч. ·
Десь 2015-го р. на одному офіційному бенкеті я сказала офіцерові Нацґвардії, з яким мене знайомили:
- Ой, і не подобається мені ваш Аваков!..
Офіцер трошки покліпав і спитав:
- Можно, я вас обниму?..
Им это как бальзам на душу!
Арестовали ветерана АТО, а провокатор сейчас усиленный пайок в МВД получает.
Практика у Авакова и ЗЕ сажать, не смотря на железное алиби, только потому, что отдаленно похож (две ноги, две руки и пол совпадает) уже есть.
-Что ты,дол6о€6 , творишь?!
Витя овощ называл это "ментовский беспредел"
Чия, мій Братику, вина,
Що сьомий рік у нас війна?
Всі відчайдухи по окопах
Святу землицю кров'ю кроплять,
У теплі крісла всілись блазні,
Рубають ліс, торгують газом,
А разом з тим - усіма нами,
Що звем на сміх себе "панами",
Хоч до Панами нам ще зась,
Лиш добровольцями - в Донбас...
Ну не країна - край дрімучий,
Все розграбовано до ручки,
У вишиванках "патріоти"
Щомить співають, як по нотах,
Про те, що "влада вся - від Бога",
(Лишень не кажуть, від якого?),
Про "завтра жити стане краще",
Про "нелюбов свою до Раші".
Нас вчать... в самих же - в мізках "вата"
Й жага нестримна грабувати...
В землі вже стогнуть предків кості!
Чи непутящі ми вже зовсім,
Що просим милості під тином,
Всі в чорні вбралися хустини
І все нові майструєм труни,
І все нових плекаєм хрунів???
Як не прозрієм хоч в окопах -
То наглий шляк усіх нас вхо'пить
За цю сліпу-глуху покору,
Лікуймось, Націє, ми хворі!
...Скажи, мій Братику, де лік
Для нас, глухо-німих калік,
Що досі вірять у "месію"???
Не сіймо, людоньки, не сіймо
Зерно протухле, бо не вродить...
Ставаймо, людоньки, Народом!!!
( Наталія Крісман)
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.