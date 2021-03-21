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Новости Приговор Стерненко
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Нацполиция (16189) протест (5834) Геращенко Антон (1438) Офис Президента (1775)

Задержанному под ОП предъявлены обвинения в хулиганстве. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко. ВИДЕО

Гражданин, который бил стекла в дверях Офиса Президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Доказательства его вандализма и хулиганства зафиксированы на видео.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он онапомнил, что один из соратников назвал задержанного полицейским провокатором.

"Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции в Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы", - цитирует он заявление друга Стерненко.

Читайте также: Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван. ВИДЕО

"Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала - хулигана, то я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного? Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер простеста?", - подчеркивет Геращенко.

"Или для того, чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильный ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", - подытожил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция. ФОТО

Задержанному под ОП предъявлены обвинения в хулиганстве. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко 01

В свою очередь "Рух опору капітуляції" обнародовал в соцсети Фейсбук видео, на котором зафиксированы противостояния между активистами и полицейскими под Печерским отделом полиции, куда доставили задержанного за хулиганские действия под ОПУ.

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Топ комментарии
+23
Задержанному под ОП предъявлены обвинения в вандализме. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко - Цензор.НЕТ 1673
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21.03.2021 08:29
+20
Задержанному под ОП предъявлены обвинения в вандализме. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко - Цензор.НЕТ 5189
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21.03.2021 08:37
+18
Ще одне підтвердження, що там були мусора для дискредитації подібних акцій.
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21.03.2021 08:38
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Страница 3 из 3
Тобі нагадати як розганяли *атовців * під ВР ?
і при кому то було ?
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21.03.2021 09:45 Ответить
Так ЧОМУ Авакян, який розганяв атовців під АТО, зараз прибрав своїх псів ВЗАГАЛІ?
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21.03.2021 09:51 Ответить
* атовців під АП
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21.03.2021 09:57 Ответить
Та да ,лжеатовцы,которые три месяца бомжевали за бабло левочкина в палатке под опой и просили у всех трусы со слабительным...помним)
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21.03.2021 09:54 Ответить
Дмітрій знову заваняв.
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21.03.2021 10:45 Ответить
Вони вже не пам'ятають,їм геть повідбирало,зато пам'ятає народ, тому і не ведеться на вашу гнилу пропаганду!!!!
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21.03.2021 11:24 Ответить
тебе ще не забанили сьогодні за брехню?
Хоча: вже захрестили...
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21.03.2021 12:23 Ответить
Нехай шалит в себе дома. А тут треба заплатити за порчене майно. В ніякому разі нетреба пропускати цей безлад якій зробили ці мудаки. Треба ,як в США . За переступивши межі закону - відповісти по закону.
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21.03.2021 09:44 Ответить
А вони зараз з оцього бандита зроблять героя і будуть знов верещати що, героїв за грати садять!!!
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21.03.2021 11:26 Ответить
Ну прям как дети на уровне дошколят!
Неужели зебилам ДОСИХПОР не понятно,что бьет окно один,а псы режима хватают другого,кого ИМ нужно!
Ну зебилы,такие тупые!
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21.03.2021 09:44 Ответить
В отделение полиции пришла толпа граждан,которой завтра на смену заступать в этом же отделении.
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21.03.2021 09:46 Ответить
Тобі *корочки * показали ?
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21.03.2021 09:50 Ответить
Это что? Из серии-какиевашидакасательсфа?)
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21.03.2021 09:57 Ответить
кацапня аж трусиця!)))
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21.03.2021 09:58 Ответить
Конечно первая версия Геращенко правильная..Именно "Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер простеста" Только мирный - без кавычек. Вся вакханлия по ОП - это тупой спектакль аваковского вертепчика...
Почему спектаклик ? А очень просто.Организаторы митинга зачитали свои требования: Справедливый судЮ свободу незаконно арестованным и осужденным. В документе не было призывов к ванделизму, штурму ОП... там были совершенно мирные вещи в рамках закона (на который первыми плюют власти - потому народ и пришёл) 1.Задержанный ОДИН. 2. Собственно фаеры кидало и "бесновалось" всего несолько человек. Подонки нынче дорого стоят - больше не купили.... Полиции под практически ОП не было. Зато посмотрите с каким энтузиазмом Щи в каком количестве) полиция защищает одного (ОДНОГО, Карлл !!!) титушку... того отморозка которого они "привели в участок". Защищают, потому что если б его отпустили - ему бы мало не показалось...
Для чего же этот вертеп зеленой тирании ? Им, хоть ус***ись, надо оправдать незаконную посадку Стерненко. Которого посадили просто за то,что публично говорил правду про зеледиктатуру.
А ещё портнову-ермаку-пятойколонне надо было вильнуть хвостом перед лубянкой - подтвердить их телемифы об "украинских экстремистах" .
Чем-то это провокация по схеме похожа на байденовскую провокацию перед Сенатом..где полиция тоже - типо - чуть не приглашала всех войти... а когда вошли - демократы стали кричать "караул"..Точно так же , как там, на самом деле для картинки была выделена и костюмирована небольшая группа ряженых титушек... так и тут группа титушек была куплена, чтобы скомпрометировать протест. против незаконных действий власти..
Вертепом зеледиктатуры обществу и рашке дается брехливый месседж: "Стерненко радикал и сторонники его дикари"... такой незатейливый, как весь зеля, спектаклик... Типа "каанечна такие люди могли украсть кого угодно за триста гривен" Комики - это с которых смеются. А дураки - это над которыми смеются.
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21.03.2021 10:01 Ответить
гєращєнка буде вилизувати сраку будь-якій владі - навіть тій, яка й провокує обурення і насильство (і рано чи пізно допровокується,що їх за ноги тягатимуть по Хрещатику). А для мене затриманий - Герой, гєращенко навіть поруч не гідний стояти
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21.03.2021 10:05 Ответить
Нажаль не тільки смакувати сраку((( воно падло ще й при владі над найбільшим воєнізованим угрупуванням з повноваженнями держави в державі.
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21.03.2021 10:11 Ответить
Мусора - не люди, Рюкзаков-чорт
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21.03.2021 10:08 Ответить
Какая тухлая технология времён Яника, запустить провокаторов, всё изгадить, свастика обязательна! Потом ныть про радикалов-маргиналов, власть типа "поменялась" да рожи всё теже
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21.03.2021 10:22 Ответить
От цікаво просто,антоха вже всі тарілки облизав,чи ще щось залишилось?
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21.03.2021 10:36 Ответить
Только БЫДЛО может окна бить и всё ломать
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21.03.2021 10:36 Ответить
Воно не тільки вікна било,воно ота гидота паплюжило перед всим світом символи української державності, то хто заказчик, не догадуєтесь?
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21.03.2021 11:29 Ответить
Антоша брехло...

«Чому хотіли відбити»?©
Тому що такі самі сабакові провокатори...
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21.03.2021 10:51 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRxbOYc6wUcmQYIGNWrci20iV492piMel-FRKLFYBft65SMgvu0cXOXxrm7fMVFgTE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBUcKLzGWNftUtzmU7n0rfPIM1ueW-DC2KLy3So9K1d8cFKqLKI8YBtN-vFb4wfPlNI4vF7iVof8I2zu9o2GMQxbta1gh-6ktxibt5toYfwzvgwVBbcvglhQ4LScbaAjoRfsI7chCi8S_LszjroBVxTf6y5gkLQ1S7K_-LQkNFGTwifOdYqM2GM838mcNtZqVwWAjSh02n51CW-aJBEC0j1QflzoS9NPph3C9YnhaMwSZkoiyJcmstnHHT7r71tyGG0SQpVrZt6woynCyTSqXUWXXypAgcOrLwkAP3OvbLOOmvkaP8&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159208157633953?__xts__%5B0%5D=68.ARBUcKLzGWNftUtzmU7n0rfPIM1ueW-DC2KLy3So9K1d8cFKqLKI8YBtN-vFb4wfPlNI4vF7iVof8I2zu9o2GMQxbta1gh-6ktxibt5toYfwzvgwVBbcvglhQ4LScbaAjoRfsI7chCi8S_LszjroBVxTf6y5gkLQ1S7K_-LQkNFGTwifOdYqM2GM838mcNtZqVwWAjSh02n51CW-aJBEC0j1QflzoS9NPph3C9YnhaMwSZkoiyJcmstnHHT7r71tyGG0SQpVrZt6woynCyTSqXUWXXypAgcOrLwkAP3OvbLOOmvkaP8&__tn__=-R 3 ч. ·

Десь 2015-го р. на одному офіційному бенкеті я сказала офіцерові Нацґвардії, з яким мене знайомили:
- Ой, і не подобається мені ваш Аваков!..
Офіцер трошки покліпав і спитав:
- Можно, я вас обниму?..
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21.03.2021 20:58 Ответить
Вчера был один из самых удачных дней для РоссСМИ,Медведчука с оппоблоком и Сивочолого Криголама.
Им это как бальзам на душу!
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21.03.2021 10:53 Ответить
Враги организовали протесты. "Патриоты" везде одинаковы.
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21.03.2021 11:11 Ответить
Що було вчора? Спитайте, кому це вигідно. Кацапи радіють, ОПЗЖ радіє, зе-банда радіє.
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21.03.2021 11:04 Ответить
Цю провокацію писав сценарист 95-го кварталу, чи найвеличніший самотужки?
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21.03.2021 11:08 Ответить
Вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко), регулярно делающий счастливым самого Авfuckова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Жаждущую фактов аудиторию безжалостно порвал поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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21.03.2021 11:12 Ответить
Вчера под зданием ОП полицией был задержан Влад Сорд (Стафийчук) -https://ua24ua.net/zaderganniy-pod-ofisom-zelenskogo-aktivist-proshel-maydan-ilovaysk-i-voeval-na-shahte-butovka/ Задержанный вчера под Офисом Зеленского активист прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка
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21.03.2021 11:20 Ответить
То це що дає йому право порушувати закони України? Надругатись над символами держави за яку він воював? Там видко мізків зовсім немає!
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21.03.2021 11:31 Ответить
Ну, безперечно так. Майданівці і ті, хто захищали Україну - то всі без мізків. Краще було б вдома сидіти і з дивана на "Цензорі" коментарі строчити.
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21.03.2021 13:24 Ответить
Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить?

Затриманому під ОП пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Якщо протестувальники вважали його поліцейським провокатором, навіщо з бійкою вимагали випустити? - Геращенко - Цензор.НЕТ 4222
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21.03.2021 11:25 Ответить
Може і були патріоти ,але розмальовували офіс провокатори проплачені з Кремля.Навіщо малювати на офісі президента???Що це дасть?Ні чого.
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21.03.2021 11:27 Ответить
А кто сказал, что провокатор и задержанный - это одно и то же лицо?

Арестовали ветерана АТО, а провокатор сейчас усиленный пайок в МВД получает.
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21.03.2021 11:30 Ответить
А ветеран АТО что дитя малое? Что ведется на провокации?
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21.03.2021 12:26 Ответить
Кто сказал, что арестовали того, кто бил стекла, а не первого похожего на него, кого нашли?

Практика у Авакова и ЗЕ сажать, не смотря на железное алиби, только потому, что отдаленно похож (две ноги, две руки и пол совпадает) уже есть.
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21.03.2021 18:44 Ответить
Хорошое видео,подходит один из вменяемых и доходчиво показывает:
-Что ты,дол6о€6 , творишь?!
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21.03.2021 11:34 Ответить
Ну всё, Антонина поймал всех в логическую ловушку! Шах и мат, порохоботы!
Витя овощ называл это "ментовский беспредел"
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21.03.2021 11:52 Ответить
Зачепило...

Чия, мій Братику, вина,

Що сьомий рік у нас війна?
Всі відчайдухи по окопах
Святу землицю кров'ю кроплять,
У теплі крісла всілись блазні,
Рубають ліс, торгують газом,
А разом з тим - усіма нами,
Що звем на сміх себе "панами",
Хоч до Панами нам ще зась,
Лиш добровольцями - в Донбас...

Ну не країна - край дрімучий,

Все розграбовано до ручки,
У вишиванках "патріоти"
Щомить співають, як по нотах,
Про те, що "влада вся - від Бога",
(Лишень не кажуть, від якого?),
Про "завтра жити стане краще",
Про "нелюбов свою до Раші".
Нас вчать... в самих же - в мізках "вата"
Й жага нестримна грабувати...

В землі вже стогнуть предків кості!

Чи непутящі ми вже зовсім,
Що просим милості під тином,
Всі в чорні вбралися хустини
І все нові майструєм труни,
І все нових плекаєм хрунів???
Як не прозрієм хоч в окопах -
То наглий шляк усіх нас вхо'пить
За цю сліпу-глуху покору,
Лікуймось, Націє, ми хворі!

...Скажи, мій Братику, де лік

Для нас, глухо-німих калік,
Що досі вірять у "месію"???
Не сіймо, людоньки, не сіймо
Зерно протухле, бо не вродить...
Ставаймо, людоньки, Народом!!!
( Наталія Крісман)
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21.03.2021 12:10 Ответить
На самом деле это Порошенко в маске!
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21.03.2021 12:34 Ответить
Молниеносная гроза, рассекающая криминальную тьму; ужас преступного мира, летящий на крыльях ночи; безжалостный демон, карающий злодеев; - вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко), вмиг настигнет любого уголовника и беспощадно обглодает до костей.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
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21.03.2021 12:38 Ответить
Та то Арсен Борисыч показал Зе шо будет, если он попрет против Арсен Борисыча
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21.03.2021 12:44 Ответить
Полицейский провокатор один-антоша херащенко!!!!
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21.03.2021 14:04 Ответить
Потому что сидеть должен НЕ СТЕРНЕНКО, а реальные ПРЕСТУПНИКИ: сам зеля + его подельники (пара ермаков, пара вовков, пара шефиров, пара добкиных, пара лёвочкиных, пара суркисов, пара шуфричей, пара стефанчуков и прочие подобные демченки, венедиктовы, степановы и пиховшеко-подоляки)......
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21.03.2021 14:14 Ответить
Ловко потроллил. А возразить-то нечего. Неувязочка вышла.
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21.03.2021 14:17 Ответить
Геращенко вже зажрався, пора на мороз.
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21.03.2021 17:29 Ответить
Чтоб удержать ситуацию и сохранить порядок, нужна твердость и воля власти
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21.03.2021 17:43 Ответить
Интересно..А У ПРЕЗИДЕНТА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕ Д НАРОДОМ ЕСТЬ?????77
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21.03.2021 19:31 Ответить
геращенко трепло
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21.03.2021 22:39 Ответить
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