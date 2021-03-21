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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек

11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4838 человек;

▪️летальних случаев - 166;

▪️выздоровели - 3877 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27093).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1546363 человека;

🔺выздоровели - 1 257 849 человек;

🔺летальних случаев - 29 941;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7659777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

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Топ комментарии
+10
Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 619
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21.03.2021 08:37
+8
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 6198
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21.03.2021 08:55
+7
Кто нам виноватый?
Выбрали!то что выбрали.
Автобусы и маршрутки битком и все пассажиры без масок.
Магазины полные и все без масок,антисептики поубирали к херам вместе с перчатками,ручки тачек покрыты потом и соплями сотен посетителей.Все столбы заклеены поездками в расею и афишами ночных клубов и мегапопстендап парти.
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21.03.2021 09:05
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Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 619
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21.03.2021 08:37 Ответить
"Работа" Стебанова:
- прочитал-про-бе-бе-бе-кал что-то с листочка - 10000грн.
- высрал что-то в Фейсбуке - 5000грн.
- поставил под.пись - 100000грн.
- обосрал Гео Лероса - бесценно(правда сам так подумал что обосрал)
- закупил вакцину -
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 5792
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21.03.2021 08:43 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 6198
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21.03.2021 08:55 Ответить
ЗЕпірімога!
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21.03.2021 08:56 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб - Цензор.НЕТ 369
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21.03.2021 09:04 Ответить
Під час війни квартал кривлятиметься на сцені.
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21.03.2021 09:09 Ответить
Кто нам виноватый?
Выбрали!то что выбрали.
Автобусы и маршрутки битком и все пассажиры без масок.
Магазины полные и все без масок,антисептики поубирали к херам вместе с перчатками,ручки тачек покрыты потом и соплями сотен посетителей.Все столбы заклеены поездками в расею и афишами ночных клубов и мегапопстендап парти.
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21.03.2021 09:05 Ответить
не нам!!!!!а вам дебилам 73%
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21.03.2021 09:33 Ответить
Якщо Барига Петро програв вибори Клоуну,то це щось та означає...
точно не те, що виборці дебіли..
А лише те,що НА МОМЕНТ ВИБОРІВ Брехливий Порошенко настільки ОСТОПИ..ДІВ УКРАЇНІ,ЩО З НИМ вигравби не лише"Віслюк Оманський",але й віслюк натуральний.
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21.03.2021 10:06 Ответить
А "небрехливий" Зеленський користується тим, що напрацював "Брехливий" Порошенко. Дудри, та не задудрюйся.
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21.03.2021 10:28 Ответить
Серега,73 тут ни причем.Достаточно просто не иметь мозгов.Я знаю,за кого я голосовал,а вот ты чего так возбудился? Думаешь,замаскировался?
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21.03.2021 16:27 Ответить
ВИХІДНІ.
тому "спад" після буднів..
з понеділка "виходимо" на цифри" 20 000 і 300 (В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб - Цензор.НЕТ 5840
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21.03.2021 10:00 Ответить
Відсоток госпіталізації зростає... Круто...
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21.03.2021 09:27 Ответить
Как много в этой стране доверчивых имбецилов, которые все еще верят сказкам ЗЕбильной власти...
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21.03.2021 09:45 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/

Есть же свой сайт, вполне удобный.
Ни о каком снижении речь не идет. Если брать данные по выходным, то ровно две недели назад было на 4 тысячи заболевших в сутки меньше, чем сегодня. Но заболевшие - это фигня. А вот почти 5 тысяч госпитализаций за эту субботу - это жесть.
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21.03.2021 12:06 Ответить
 
 