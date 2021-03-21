В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек
11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 4838 человек;
▪️летальних случаев - 166;
▪️выздоровели - 3877 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27093).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1546363 человека;
🔺выздоровели - 1 257 849 человек;
🔺летальних случаев - 29 941;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7659777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Пожалуйста, подождите...
- прочитал-про-бе-бе-бе-кал что-то с листочка - 10000грн.
- высрал что-то в Фейсбуке - 5000грн.
- поставил под.пись - 100000грн.
- обосрал Гео Лероса - бесценно(правда сам так подумал что обосрал)
- закупил вакцину -
Выбрали!то что выбрали.
Автобусы и маршрутки битком и все пассажиры без масок.
Магазины полные и все без масок,антисептики поубирали к херам вместе с перчатками,ручки тачек покрыты потом и соплями сотен посетителей.Все столбы заклеены поездками в расею и афишами ночных клубов и мегапопстендап парти.
точно не те, що виборці дебіли..
А лише те,що НА МОМЕНТ ВИБОРІВ Брехливий Порошенко настільки ОСТОПИ..ДІВ УКРАЇНІ,ЩО З НИМ вигравби не лише"Віслюк Оманський",але й віслюк натуральний.
тому "спад" після буднів..
з понеділка "виходимо" на цифри" 20 000 і 300 (
Есть же свой сайт, вполне удобный.
Ни о каком снижении речь не идет. Если брать данные по выходным, то ровно две недели назад было на 4 тысячи заболевших в сутки меньше, чем сегодня. Но заболевшие - это фигня. А вот почти 5 тысяч госпитализаций за эту субботу - это жесть.