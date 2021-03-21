Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву для консультаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение, размещенное на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Фейсбук.
"Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву на консультации", - подчеркнули в российском посольстве.
Антонов прибудет в Москву в воскресенье, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.
Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что считает Путина "убийцей".
В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".
Пожалуйста, подождите...
Байден - дави гнид !!!
Слепец в прямом и переносном смысле.
С такой гадостью надо общатся,предварительно выпустив в нее полрожка.
Поскольку тут это невозможно - в бан сидора вонючего
- Кто как обзывается, тот так и называется!
- Вован, а почему ты сначала обещал не повышать пенсионный возраст, а потом повысил? - Первое слово съела корова!
- Вован, а почему ты сначала говорил что если сидеть на троне семь лет то с ума можно сойти, а сам уже 20 лет сидишь?
- Кто за мною повторяет - тот в уборную ныряет, а в уборной красный свет - ты ныряешь, а я нет.
- Вован, а почему ты с друзьями всё богатеешь, а россияне всё нищают?
- Кто, я?
- Ты.
- Жoпoй нюхаешь цветы! С двухметровой высоты! А цветы железные, для тебя полезные! А цветы бумажные, для меня неважные!
- Вован, а почему ты говоришь что в России полнейшая демократия и свобода слова, а сам захватил все СМИ, не разрешаешь себя критиковать и чебурнет строишь?
- Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи, за верёвку дёрнула и нечаянно пёpнyлa.
- Вован, а почему ты 15 лет обещаешь вывести Россию в лидеры мировой экономики, а на деле всё идёт наоборот?
- Говоришь на меня, переводишь на себя! Перевод не получился, на тебя пoнoc свалился! А пoнoc не долетел и обратно полетел!
- Владимир Владимирович, почему вы пошли в 2012 году вместо Медведева?
- Курица встала - место пропало. И вообще: не суй свой нос в чужой вопрос, а то вопрос откусит нос.
це ще одне підтврдження, що раssія - держава Терорист...і путін вбивця!!
"...шоу... Скабеевой. Это нечто, даже слова не подберешь как это шоу назвать.. сначала забавно смотреть, но когда видишь что это безумие бесконечно, впадаешь в ступор. Говорили о заявлении Байдена и о том как наказать Америку - что нам теперь делать с Америкой, ребята, ну что же делать.. И один из выступавших, не помню его славного имени, он из какого-то издания минобороны.. выложил гениальную идею - а мы сейчас им в ответ увеличим количество шпионов! И лицо этого замечательного чела просияло оргастической удовлетворенностью! Вот так вам. Сделана заявка на внутреннюю подрывную деятельность. Как это реально может выглядеть я представляю, уже столкнувшись с деятельностью сети. Русских в Америке полно, за годы после падения совка какая только гниль не переехала сюда. Среди новых американцев и семьи обожающих Путина и обязанных ему всеми жирными благами своей жизни членов мафиозной, путинской номенклатуры, и дураки, просто настоящие дикие придурки, мракобесные патриоты. И эта русскоязычная тусня связана между собой в сети, поддерживая тесные контакты друг с другом и с мамкой-рашкой. Русские православные приходы - один из объединяющих эту тусню центров, там этот гадюшник формируется и самовоспроизводится, там их вербовать легко для самых разных целей и задач. Меня, как человека, живущего в Америке, уже пострадавшего от действия сети русского мира, это серьезно беспокоит. Я не хочу увеличения присутствия этой киллер-гнили в моей жизни и надеюсь что американские власти меня от вторжения этой гадости в мою жизнь ДЕЙСТВЕННО защитят. Да, надеюсь. Надежда умирает последней. Но все же.. а вдруг решат таки навести в доме порядок. Ведь гниль эта от безнаказанности обнаглела до умопомраченья и берега потеряла. Эта гниль знает что ей ничего не будет и уверена в своей правоте и силе."
"В Париже - карнавал. Но не радостны лица рядовых парижан...."
"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой." В.Шукшин