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Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце

Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву для консультаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение, размещенное на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Фейсбук.

"Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву на консультации", - подчеркнули в российском посольстве.

Антонов прибудет в Москву в воскресенье, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.

Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что  считает Путина "убийцей".

В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".

Читайте также: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

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Топ комментарии
+32
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5336
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21.03.2021 09:19
+30
У ***** спросит,убийца он или нет?)
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21.03.2021 09:01
+29
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 4830
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21.03.2021 09:08
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И с кем же он будет консультироваться? С убийцей?
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21.03.2021 08:57 Ответить
да он не убийца, хейло обычный голимый макрушник!
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21.03.2021 09:39 Ответить
Нет, за новыми консудьтациями по детским поговоркам типа "Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок"
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21.03.2021 10:54 Ответить
отримає інструкції як організувати по всій америці нічні розмальовки заборів і стін з непристойностями проти Байдена.
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21.03.2021 11:19 Ответить
У ***** спросит,убийца он или нет?)
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21.03.2021 09:01 Ответить
Он не вылетел ,его послали НАХ ...
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21.03.2021 09:02 Ответить
если мастера посола вызвали, то может *****-убийцу скоро замочать и он будет его посолить как маринованного володьку? )))
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21.03.2021 09:03 Ответить
Не исключено . Большой бизнес в козлостане несёт убытки из-за санкций. **** могут и убрать по тихому 😀
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21.03.2021 09:08 Ответить
В світі зараз правлять вбивці і ці вбивці скоро поженуть своїх баранів на шкуродерню, для того щоб зберегти свою владу та створити фон на якому самі головні вбивці, вже не будуть виділятися та відрізнятися від іних. Так було багато, багато разі в історії існування прямоходячих безхвостих приматів.
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21.03.2021 09:04 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 8352
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21.03.2021 09:06 Ответить
Так хотелось бы выглядеть этому дрищу в глазах мирового сообщества . Это можно сказать скрытая реклама .Но как может ассоциироваться с детьми эта кровавая харя выжившего из ума карликового упыря ?
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21.03.2021 09:31 Ответить
Кровавая харя любит детей..... Чужих.... Ласкать..... Языком в пупок.....И дальше , по сценарию....
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21.03.2021 10:35 Ответить
Нічого такого! Тут жорстко висміюється маразм кремлівського упиря, який відповів Байдену дитячою дразнилкою.
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21.03.2021 12:38 Ответить
Напугали ежа голой жопой 😀😀😀
Байден - дави гнид !!!
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21.03.2021 09:06 Ответить
Харчами хоть, бедолага, отовариться успел? А то, понимаешь ли брюква и полба - это тебе не хамон.
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21.03.2021 09:06 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 4830
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21.03.2021 09:08 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 398
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21.03.2021 09:09 Ответить
какой мнительный )(уйло забыл бы уже, или он интерет не смотрит как его там называют, за жертв и горе от его рук во всем мире он так не преживал мразь ботоксная
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21.03.2021 09:09 Ответить
Это большой удар по репутации. Если овцы перестают думать о пастухе, то они дичают и становятся неуправляемыми.
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21.03.2021 10:11 Ответить
Да пристрелить сабаку
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21.03.2021 09:10 Ответить
Ти маєшь на увазі пристрелити з "БУКа" ???
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21.03.2021 09:29 Ответить
Байден конечно красава - Называет вещи своими именами.
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21.03.2021 09:11 Ответить
Если в Украине будет ядерная бомба способная долететь до масквы за пару минут ,расийские послы будут на коленях лазить перед Украиной.
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21.03.2021 09:13 Ответить
Не будуть... ***** ще у 2014 був готовий застосувати ядерну зброю. У нього є бункери, а на смердів у Воронєжі він срати хотів.
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21.03.2021 09:45 Ответить
Яка важлива новина!!! Українці без неї недільним ранком не дали б собі ради...
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21.03.2021 09:15 Ответить
Уже всем давно известно , что ********** правит ***** . Наверное для большинства ************ оказалось неожиданностью , что ***** еще и убийца . Наверно до сих пор не могут определиться как правильно называть этого ***.....го кровавого клопа - вот и консультируются .
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21.03.2021 09:15 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 8210
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21.03.2021 09:18 Ответить
Да, да! Хотелось бы мне видеть как в его возрасте Твоё ***** будет так же резво подыматься по трапу как Байден.
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21.03.2021 09:24 Ответить
Твое ***** на так называемом хоккее впереди себя не увидел ковровой дорожки и шваркнулся как рыба об лед. И речи ему пишут 30-м размером шрифта.
Слепец в прямом и переносном смысле.
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21.03.2021 09:47 Ответить
А это тебе бонус
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 7500
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21.03.2021 09:50 Ответить
Та враження, що бодігард дав підсрачника і хотів добавити.
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21.03.2021 10:04 Ответить
Это ветер...
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21.03.2021 09:53 Ответить
Судячи по фразі "хто обзивається, той сам називаєцця", то старечий маразм якраз у *****)))
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21.03.2021 10:14 Ответить
Ты что-то пытаешся доказать гебнявой падали?
С такой гадостью надо общатся,предварительно выпустив в нее полрожка.
Поскольку тут это невозможно - в бан сидора вонючего
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21.03.2021 10:20 Ответить
Оно не доживет, полярная лисичка на пятки наступает
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21.03.2021 11:01 Ответить
Твій сЦарь всєя сРусі ще не дуже як би старий, але постійно бурмоче таку хрень (!) На рівні дитсадка
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21.03.2021 09:31 Ответить
Хорошо бы Байден просто нажал красную кнопку и срана помойка расия исчезла
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21.03.2021 09:36 Ответить
в этом что-то есть
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21.03.2021 12:03 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5336
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21.03.2021 09:19 Ответить
Даремно турбувалася, він вліз в державну скарбницю.
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21.03.2021 10:06 Ответить
Дык он и есть вонючий зеленый кремлевский ...УБИЙЦА!!!......и мы ему припомним Украину, сирийских детей, разбомбленные больницы......и коронавирус!!! Тоже!
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21.03.2021 09:28 Ответить
- Вован, ты убийца?
- Кто как обзывается, тот так и называется!

- Вован, а почему ты сначала обещал не повышать пенсионный возраст, а потом повысил? - Первое слово съела корова!

- Вован, а почему ты сначала говорил что если сидеть на троне семь лет то с ума можно сойти, а сам уже 20 лет сидишь?
- Кто за мною повторяет - тот в уборную ныряет, а в уборной красный свет - ты ныряешь, а я нет.

- Вован, а почему ты с друзьями всё богатеешь, а россияне всё нищают?
- Кто, я?
- Ты.
- Жoпoй нюхаешь цветы! С двухметровой высоты! А цветы железные, для тебя полезные! А цветы бумажные, для меня неважные!

- Вован, а почему ты говоришь что в России полнейшая демократия и свобода слова, а сам захватил все СМИ, не разрешаешь себя критиковать и чебурнет строишь?
- Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи, за верёвку дёрнула и нечаянно пёpнyлa.

- Вован, а почему ты 15 лет обещаешь вывести Россию в лидеры мировой экономики, а на деле всё идёт наоборот?
- Говоришь на меня, переводишь на себя! Перевод не получился, на тебя пoнoc свалился! А пoнoc не долетел и обратно полетел!

- Владимир Владимирович, почему вы пошли в 2012 году вместо Медведева?
- Курица встала - место пропало. И вообще: не суй свой нос в чужой вопрос, а то вопрос откусит нос.
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21.03.2021 09:31 Ответить
Интервью Байдена было записано за сутки до выхода в эфир,это тщательно спланированная акция против Мавзолейных ублюдков,типа Норд Ост и Беслан громил именно Байден Путлер в то время дрочил на подлодку КУРСК
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21.03.2021 09:31 Ответить
Какая отвратильная рожа!
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21.03.2021 09:32 Ответить
На рожу Киселёва похожа.
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21.03.2021 09:54 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 175 Путлер прекрати топить рюсскае быдло...
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21.03.2021 09:34 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/9/3/2/3/9323afc51853850dede2c60d532214ac/original.jpgпосол Анатолий Антонов - американскому народу о словах об убийце "Кто обзывается, тот так и сам называется". Московиты своей наглостью и животностью зашкаливают
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21.03.2021 09:34 Ответить
посол затаил злобу на ХЛА, ведь он классно тусовался в Штатах, а ХЛО его в Мацкву отозвал...
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21.03.2021 12:06 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 1979 ЧМО из Питерской подворотни
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21.03.2021 09:35 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9356 Челдон Обнуляйтер всея сраной РАБссии
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21.03.2021 09:37 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9672 СТЕРХолет конченный
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21.03.2021 09:38 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9016 ТРУПлер Капут
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21.03.2021 09:41 Ответить
Болгарская контрразведка поймала шестерых Штирлицов плешивого ублюдка,Крысы должны покинуть Болгарию навсегда...
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21.03.2021 09:47 Ответить
Скажут, что это ротенберг убийца, а не путин.
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21.03.2021 09:48 Ответить
Интересно , шо будут послу втирать на Лубянке про *****
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21.03.2021 09:51 Ответить
Жена с детьми думаю остались в "ненавистных" США, терпеть все лишения и невзгоды.
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21.03.2021 09:53 Ответить
Путин заставил прозреть даже папу перезагрузки отношений с Россией Байдена. Может и до наших презиков и прочей элитки дойдет простая мысль, что с прирожденными убийцами договориться нельзя в принципе.
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21.03.2021 09:53 Ответить
Скажут что Немцова убил Льоха Насральный,а Политковскую застрелил чеченский террорист Рамзан Кадыров...
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21.03.2021 09:55 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5971
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21.03.2021 09:58 Ответить
Не треба вибачень, все вірно.
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21.03.2021 10:08 Ответить
Главное , чтобы новичка с собой не привез!!! А так пусть консультируется!
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21.03.2021 10:10 Ответить
Быдло Мавзолейное.Лаптестан 1904 годПосол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 6823
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21.03.2021 10:20 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 8716
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21.03.2021 10:21 Ответить
2014 год Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9857 Хмырь из Питерской подвалРотни
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21.03.2021 10:22 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 7097
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21.03.2021 10:24 Ответить
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5678
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21.03.2021 10:26 Ответить
у кремлі будуть консультуватися з послом у якій позі ботоксному краще віддатися Байдену
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21.03.2021 10:37 Ответить
на фото прям якийсь чикатило! Вбивця виїхав до вбивці для "консультацій". ХА
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21.03.2021 10:42 Ответить
посол раSSії антонов...піде по-слідах чуркіна...- не "допрацював"...

це ще одне підтврдження, що раssія - держава Терорист...і путін вбивця!!
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21.03.2021 10:51 Ответить
Несколько комментариев к Заявлению этого Антонова, который после Чуркина...
"...шоу... Скабеевой. Это нечто, даже слова не подберешь как это шоу назвать.. сначала забавно смотреть, но когда видишь что это безумие бесконечно, впадаешь в ступор. Говорили о заявлении Байдена и о том как наказать Америку - что нам теперь делать с Америкой, ребята, ну что же делать.. И один из выступавших, не помню его славного имени, он из какого-то издания минобороны.. выложил гениальную идею - а мы сейчас им в ответ увеличим количество шпионов! И лицо этого замечательного чела просияло оргастической удовлетворенностью! Вот так вам. Сделана заявка на внутреннюю подрывную деятельность. Как это реально может выглядеть я представляю, уже столкнувшись с деятельностью сети. Русских в Америке полно, за годы после падения совка какая только гниль не переехала сюда. Среди новых американцев и семьи обожающих Путина и обязанных ему всеми жирными благами своей жизни членов мафиозной, путинской номенклатуры, и дураки, просто настоящие дикие придурки, мракобесные патриоты. И эта русскоязычная тусня связана между собой в сети, поддерживая тесные контакты друг с другом и с мамкой-рашкой. Русские православные приходы - один из объединяющих эту тусню центров, там этот гадюшник формируется и самовоспроизводится, там их вербовать легко для самых разных целей и задач. Меня, как человека, живущего в Америке, уже пострадавшего от действия сети русского мира, это серьезно беспокоит. Я не хочу увеличения присутствия этой киллер-гнили в моей жизни и надеюсь что американские власти меня от вторжения этой гадости в мою жизнь ДЕЙСТВЕННО защитят. Да, надеюсь. Надежда умирает последней. Но все же.. а вдруг решат таки навести в доме порядок. Ведь гниль эта от безнаказанности обнаглела до умопомраченья и берега потеряла. Эта гниль знает что ей ничего не будет и уверена в своей правоте и силе."
"В Париже - карнавал. Но не радостны лица рядовых парижан...."
"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой." В.Шукшин
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21.03.2021 10:55 Ответить
Валізу посла потрусіть на предмет білого порошка!
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21.03.2021 11:07 Ответить
Вкакавсь і швидко прилетів труси в Кремлі випрати.
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21.03.2021 11:11 Ответить
Був ******, став вбивцею! Ото і все на що заслуговує, миршавий карлик, разом з його 86% підтримки
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21.03.2021 11:31 Ответить
Их там шайка-Патрушев,Грызлов,Степашин и прочие иуды.
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21.03.2021 11:58 Ответить
Как у КВНщиков из ДГУ: "В центре Вашингтона стоит бочка солёных огурцов с надписью "Посол Советского Союза", вопрос, что бы это значило?
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21.03.2021 13:30 Ответить
Глава ОПГ-кооператив «Озеро» кем может быть ?
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21.03.2021 13:37 Ответить
Шо за кипеш? Байден сама тактовність. Ну не ***** же назвав..
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21.03.2021 14:07 Ответить
Так кто же он этот кремлевский карлик - ***** или убийца?.. Похоже и ***** и убийца ОДНОВРЕМЕННО!!!
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21.03.2021 16:15 Ответить
 
 