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За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав
3968 человек привиты от COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 20 марта 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Привитые получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 108 310 человек, один из них получил 2 дозы препарата, остальные - по одной.
Наибольшее количество прививок за минувшие сутки было сделано в Киевской области (550), Киеве (270), Херсонской и Черкасской областях - по 250.
Отметим, что за сутки 19 марта 11 628 человек были привиты от COVID-19 в Украине.
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показать весь комментарий21.03.2021 09:20
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Поэтому кто не в теме , не спешите ругать Степанова.
..https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі
..
Это действительно прорыв
І ще раз, 73% дебіли, а зробили це ви, разом!
Я еще помню, когда ваша банда в начале марта прошлого года продала миллион масок в Испанию, а потом ходила с протянутой рукой!
На вашей совести уже тысячи жизней простых украинцев и предьява вам таки будет!
М. Степанов.
Це як? Тільки 92тис. людини щеплені, в той час, як в інших країнах рахунок йде на мільйони!
І не індійським шмурдяком , від якого відкати о@... ні !
На кого це разроховано ?
Для " галочки"?
Ось так вони і брешуть,коли показують число захворювань.
Почувствуйте разницу:
Британия вакцинировала 873500 людей ЗА ДЕНЬ.
Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот.
Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.