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С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech
Один из руководителей компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США больше не потребуется локдаун.
Об этом он заявил в комментарии Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун", - заявил Шахин, разработчик одной из самых успешных вакцин от коронавируса.
При этом он отметил, что человечество сможет восстановить контроль над ситуацией примерно через год.
Вирус никуда не исчезнет, однако массовая вакцинация позволит сделать ситуацию более управляемой, отметил Шахин. Тогда местные вспышки и мутации "вполне вероятно, не посеют ужас".
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