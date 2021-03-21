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С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech

С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech

Один из руководителей компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США больше не потребуется локдаун.

Об этом он заявил в комментарии Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун", - заявил Шахин, разработчик одной из самых успешных вакцин от коронавируса.

При этом он отметил, что человечество сможет восстановить контроль над ситуацией примерно через год.

Вирус никуда не исчезнет, ​​однако массовая вакцинация позволит сделать ситуацию более управляемой, отметил Шахин. Тогда местные вспышки и мутации "вполне вероятно, не посеют ужас".

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Топ комментарии
+5
Так як я говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, злочинний соціальний експеримент провели в світовому масштабі, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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21.03.2021 10:02
+4
Шкода, що це не про нас... Зате у стєпанова куртка класна, є чим пишатись перед іноземними представниками)))
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21.03.2021 09:29
+3
С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6899
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21.03.2021 09:48
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Шкода, що це не про нас... Зате у стєпанова куртка класна, є чим пишатись перед іноземними представниками)))
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21.03.2021 09:29 Ответить
он слуга - імєєт право!
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21.03.2021 09:31 Ответить
С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6899
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21.03.2021 09:48 Ответить
Ага. Є у плісняви "гідний" приклад для наслідування, з тим же рівнем інтелекту і турботи про нарід.
"ПОНТИ" ЯНУКОВИЧА У СТРАСБУРЗІ. ТУФЛІ ЗІ СТРАУСОВОЇ ШКІРИ"
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21.03.2021 09:47 Ответить
з такою курткою годі й сподіватись на дешеву вакцину, ніхто не повірить що Україна бідна
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21.03.2021 13:25 Ответить
Значить ми-не в Європі.
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21.03.2021 09:36 Ответить
Що тут скажеш, молодці.
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21.03.2021 09:52 Ответить
Так як я говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, злочинний соціальний експеримент провели в світовому масштабі, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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21.03.2021 10:02 Ответить
Розумний аж страшно!
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21.03.2021 10:37 Ответить
А в Вашем окружении никто не болел тяжело, с последствиями, никто не умер "по команде"?
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21.03.2021 14:58 Ответить
вдоль дорог лежат по команде
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21.03.2021 15:59 Ответить
На голову Слава Богу ніхто не хворів.
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21.03.2021 19:46 Ответить
Ну и слава Богу, здоровья Вам, Вашим близким и родным.
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22.03.2021 12:46 Ответить
Дякую І Вам того ж бажаю.
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22.03.2021 13:52 Ответить
Сейчас в британии, штатах, израиле уже под 50% взрослого населения вкололи. К лету все у кого есть мозги - вакцинируются. Поэтому прогнозы не такие уж нереальные. А в Украине, которой правят тупоголовые шуты и дальше будут шоу показывать по пятницам вместо вакцинации и реальных шагов по борьбе с ковидом. Зато смешно, ведь правда зебилы?!
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21.03.2021 10:23 Ответить
Ну вот и посмотрим верность этих прогнозов осенью.
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21.03.2021 10:56 Ответить
ага, если китайцы или кацапы, например, очередной усовершенствованный короно(ханта)вирус не запустят
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21.03.2021 11:07 Ответить
Мировые фармацевтические гиганты, мы верим, что вам не нужны деньги от выдуманных болячек
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21.03.2021 11:19 Ответить
А центр Гамалея -гигант?
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21.03.2021 11:51 Ответить
Это шо за нецентр. Бионтек разводило лохов
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21.03.2021 15:29 Ответить
Ну,тогда вакциннируйся и вакциннируй родных боярой Спутник из центра Гамалея..
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22.03.2021 05:53 Ответить
Ничего нового не придумали, как только в Китае какие-то негаразды, сразу запускается пандемия: азиатский вирус, гонконгский грипп, пташино-свинячие. Точно так же на скорую руку лепятся вакцины, а потом все проходит. В этот раз может и не пройти.
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21.03.2021 11:53 Ответить
Да! И еще они давно загнивают!
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22.03.2021 05:55 Ответить
до кінця лєта бінотек заработає достаточно бабла, чьтоби нє вводіть.
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21.03.2021 11:59 Ответить
локдаунів не буде взагалі тільки після нюренбергського суду-2 над організаторами пандемії ковід.
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21.03.2021 14:37 Ответить
Так то в Европе... И США... Мы в локдауне передохнем все.
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21.03.2021 17:46 Ответить
 
 