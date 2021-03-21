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Задержанный вчера под ОПУ Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка, - Бурлакова

Задержанный вчера под ОПУ Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка, - Бурлакова

Вчера под зданием Офиса Президента Украины был задержан Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто не в курсе - задержанный вчера под ОП Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск (где получил очень серьезную травму спины, когда под обстрелом перевернулся грузовик). Воевал в ПС. Потерял в ДАПе одного из ближайших друзей - это был Север, самый молодой погибший киборг. Затем оформился в 93-ю ОМБр Холодный Яр, мы вместе туда пришли. Воевал на шахте Бутовка. Он автор гимна 93 бригады: димом завіяна, кулями скроєна, бригада, що робить з людини воїна". Замечательный поэт. Впоследствии работал в пресс-службе бригады", - отмечает Бурлакова.

Кроме этого она подчеркивает, что затем Влад с супругой основал в Виннице издательство и сам писал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанному под ОП предъявлены обвинения в хулиганстве. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко. ВИДЕО

"Это просто, чтобы вы понимали, почему его так за # бало это все. Бэкграунд, так сказать, и путь к тому несчастному разбитому стеклу", - пишет журналистка.

При этом она отмечает, что ей самой вчерашние события не понравились.

"Как метко написал Вортекс, делать все это не стоило просто потому, что "противник не появился". Но криминала в этом в 100 тыс. раз меньше, чем в "работе" наших судов и тех, кто его позволяет. И трезубец-то под краской - ничто на фоне сотен ужасных решений "именем Украины", - подытожила она.

Также Бурлакова опубликовала ссылку на интервью с Владом Сордом для Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция. ФОТО

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Топ комментарии
+80
Решпект ГЕРОЮ!!! Зєльонці засранці.
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21.03.2021 09:53
+76
Вы хотите как в Беларуси походить с цветочками и потом страдать от тотальных репрессий?
В европейских странах если вы не знали протесты бывают гораздо более радикальные, и только в совковых странах хождение по кругу с цветочками.
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21.03.2021 10:03
+75
Стерненко атаковали два хорошо подготовленых бойца - кандидат в мастера по боксу и кандидат в мастера по самбо. В таких случаях спасают только инстинкты, ярость и нож. И у Стерненко все это было. Не надо скиглить. Надо понимать причинно-следственную связь. Если ты идеш убивать то будь готов и сам в землю лечь. Когда в той же Одессе стреляли в 16-45 по украинцам из-за спин мусоров хорошо ж было? А когда в 19 получили ответку - до сих пор про дом Профсоюзов ноют "бандеровцы пожги". Нравилось в 41 во львовской тюрьме по одному закатовывать? А когда УПА ответку дало - "бандеровцы напали". До сих пор страх пробирает. Не нужно. Просто не нужно убивать украинцев. Не нужно пытаться покрывать эти убийства. И все будут живы. И у всех домов будут целые стекла.
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21.03.2021 10:32
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https://images.cnscdn.com/images/4/c/1/6/4c16af12dc840d2588fac0427706e55c/original.jpg" а в наших квартирах сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет"
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21.03.2021 20:48 Ответить
Б..@дські сірі кардинали , котрі захватили гідність та честь патріотичних сил під своє впорядкування, під ОСОБИСТУ впливовість та політичний шантаж та ігрища на крові, б...@дські тупі залені отари , котрі прйшли до влади за допомогою домовлялок сірих кардиналів з рейдерами олігархами , усі б...@дські пристосуванці й зрадники - вони пам"ятаять з чого почався Майдан Революції Гідност??? Так, вони й тоді розбудили гідність народу здебільшого для своїх цілей, й сьогоднішнє політичне б...@дство це лише доводить. Але це не значить, що вже не перші жертви чортів від политики не піднімуть вже нових, зовсім нових борців за гідність та достоїнство . Терпіння не буває спргнозованим , чуєте ЧОРТИ! Навіть наступного перемир"я козиріївського борделю вже ніхто не сприйме. Це вже почалося.
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21.03.2021 15:00 Ответить
Да будь он хоть пап Римский!! Никому не позволено бить окна госучреждений или Красить стены или гадить!! пусть посидит 15-30 суток и подумает!! А ещё лучше дать ему метлу и пусть вселюдно подметает улицы Киева 10-15 суток!!Чтобы до него дошло!! привыкли все прикрываться липовыми купленными удостоверениями УБД!!
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21.03.2021 15:14 Ответить
кацапский ушлепок, закрой поддувало!
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21.03.2021 17:19 Ответить
Оно на работе - его кормят, если оно жидко и зловонно гадит на Цензоре.....Сегодня оно трудится за миску жирной гороховой похлёбки со свиными гениталиями.....
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21.03.2021 21:40 Ответить
MARK ! Vlada vinna sama ! Vlada provokue narod na taki dii !
Slava Narodu Ukraini ! A ne vladi takiy !
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21.03.2021 18:26 Ответить
Народ ? Народ спитьь. Йому насрати. Це не народ, а деякі люди організовують, які мають зацікавленість.
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21.03.2021 19:45 Ответить
Є НАРОД ! А Є народ !

Хто спить,а хто БОРЕТЬСЯ !
Є - "какая разніца " !
А Є - " мені не всеодно" !
Розбирайся в собі сам,до кого належишь !
Слава Україні !
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21.03.2021 19:56 Ответить
Вся справа у тому, що привладні гравці за усіх часів, чорти-кардинали й інша пристосуванська "еліта" занадто влипли в гру з патріотами , зі справжніми не кацапсько-рабськими бутафорними. Й саме ці прсправжні їх привели до влади , й саме їх справжніх вони й бояться . ЗРАЗ ЙДЕ ГРА НА ЇХНЄ САМОВИЖИВАННЯ ПРИ ВЛАДІ ЩО ТОНЕ У ГІВНІ Й ПРИ ЗАГРОЗІ ЩО СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ ЇМ ДОБРЯЧЕ МОЖУТЬ НАКИДАТИ.
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21.03.2021 18:49 Ответить
Ясно що затриманий - це ветеран, як же інакше? Такий сьогодні зе-порядок. Затримувати ветеранів, волонтерів, патріотів, а антиукраїнські виродки тим часом - при владі на всіх рівнях. Україна 2021
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21.03.2021 15:14 Ответить
Ну как же так?Только вчера,после информации в СМИ от протестующих под ОП,я был уверен,что окна били провокаторы от проклятого Авакова рюкзакова и Геращенко,а уже сегодня это оказался и патриот,и киборг,и земляк,поэт и композитор.Голова идет кругом.Кто же вы протестующие?Провокаторы от ментов или патриоты.Кого необходимо освобождать?
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21.03.2021 17:21 Ответить
Narod vid KRIVOSUDDYA vizvolyat' treba ! Ze doviv do protestiv mov4ankoyu ! DOSTALO !!!
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21.03.2021 18:22 Ответить
Кого "освобождать"? Та ОП від ворогів України!!!
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22.03.2021 07:14 Ответить
вони маски - намордники не забули вдягнути?
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21.03.2021 19:46 Ответить
Повага і шана Герою! Черговий Майдан такій владі!
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21.03.2021 16:53 Ответить
Порохоботы его уже провокатором назначили.
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21.03.2021 17:17 Ответить
Порохоботи за радикалізацію протесту
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21.03.2021 17:43 Ответить
Кто б сомневался. Мирным путем вернуть своего шефа к корыту шансов нет.
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21.03.2021 20:20 Ответить
Що мені більш всього подобається у фанатів зеленського, так це їх повна відірваність від реальності. Вже зараз згідно опитуванням ЄС випереджує СН, не складно здогадатись що буде через кілька років після Вагергейтів та інших зливів, накидів та бруду.
Тому правильніше казати, що у Зеленського немає шансів залишитись при владі мирним шляхом
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21.03.2021 20:34 Ответить
За заслуги в прошлом дать ему медаль и денежную премию. За хулиганство и преступные действия в настоящем времени судить и посадить на нары
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21.03.2021 17:40 Ответить
Влада постійно робить провокаціїї - ВЛАДА ДОЗВОЛЯЄ СОБІ ТЕ, НА ЩО НЕ МАЄ ПРАВ !!!
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21.03.2021 21:08 Ответить
Vlada dovela do protestiv ! Svoboda Politv'yaznyam !!!!!
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21.03.2021 18:18 Ответить
Narod ne zaspokoit'sya !!! Ze ! Ne xovaysya ! Treba zvil'nit' POLITV'YAZNIV !
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21.03.2021 18:30 Ответить
тебе дать ссылку на украинскую виртуальную клавиатуру или сам загуглишь?
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21.03.2021 20:46 Ответить
Толян ! Не переймайся ! Маю все !
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21.03.2021 20:49 Ответить
во - молодец, ведь можешь же если захочешь )
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21.03.2021 21:13 Ответить
Прикро.
Звичайно, тим, хто пройшов пекло - більше болить і пече.
Надірвана душа.
Комусь вдається відгородитися і не реагувати.
Інші горять ...
Але потрібно не переходити межі.
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21.03.2021 18:31 Ответить
Межу перейшла влада - ВЖЕ ДАВНО ПЕРЕЙШЛА !!! Ви не помітили ?
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21.03.2021 21:09 Ответить
Нічого тому ветерану не буде. Бо нема постраждалих, а шкло можна відновити.
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21.03.2021 19:47 Ответить
А два мільйони гривень ще собі в кишеню покласти.
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22.03.2021 07:29 Ответить
Ну не 2 млн., а десь 1,9.
Бо скло 2 млн. не коштує, а фарбу можна просто відмити.
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22.03.2021 09:58 Ответить
Все мусора не достойны его и не сделали в этой стране ничего, только вред от ментов
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21.03.2021 21:01 Ответить
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1373629224465149958 5 ч

Щодо апдейтів по Сорду:
до 9 вечора має бути підозра, завтра вранці буде відомо, коли саме суд щодо запобіжного заходу.
Влад не пам'ятає частину подій. Через вибух хлопавки його найімовірніше накрив ПТСР, ситуація з вікном - прямий наслідок.
Триматиму в курсі.
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21.03.2021 21:29 Ответить
ну, хоч один вмотивований сміливець знайшовся...
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21.03.2021 21:30 Ответить
"Прошел майдан" - ну все, теперь можно всю жизнь бить стекла и ссать в подъездах.
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21.03.2021 21:55 Ответить
всю жизнь нужно ссать и бить стекла и не только----ЕСЛИ ПИСАТЕЛИ ЗАКОНОВ НЕ СОБЛЮДАЮТ САМИ ЗАКОН
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22.03.2021 00:34 Ответить
и что теперь. ему можно грабить. убивать и насиловать ваших жен!!!!! как он такой молодец!!!!)))))))))
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21.03.2021 22:38 Ответить
да...подскажи пожалуйста---кому можно грабить и насиловать ваших жен...???Ты кого имеешь ввиду????
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22.03.2021 00:37 Ответить
Тільки ваших )))))
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22.03.2021 08:45 Ответить
Що ти пересмикуєш, троль зелений?
Кого він вбив? Кого він пограбував? Кого він згвалтував?
Якщо ти вважаєш себе таким "постраждалим", то твій мозок згвалтував не він, а твій зелений роботодавець.
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22.03.2021 10:01 Ответить
ПОЗОР ЗЕНЕЛОХАМ !
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22.03.2021 00:12 Ответить
Читаешь о Стафийчуке, аж почку хочется ему свою отдать, такой он золотой человек.... А по сути простой хулиган, и бандит. Я больше 25 лет прослужил в Погранвойсках, и что ??? Мне что теперь, можно бить везде окна, обрисовывать админ здания страны, и устраивать мятежи на улицах страны??? Посадить негодяя лет на 15 без права амнистии, и это правильно будет.
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22.03.2021 01:25 Ответить
Читаешь о Стафийчуке, аж почку хочется ему свою отдать, такой он золотой человек.... А по сути простой хулиган, и бандит. Я больше 25 лет прослужил в Погранвойсках, и что ??? Мне что теперь, можно бить везде окна, обрисовывать админ здания страны, и устраивать мятежи на улицах страны??? Посадить негодяя лет на 15 без права амнистии, и это правильно будет.
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22.03.2021 01:41 Ответить
"Это просто, чтобы вы понимали, почему его так за # бало это все. Бэкграунд, так сказать, и путь к тому несчастному разбитому стеклу", - пишет журналистка".



Во-первых, стекла были целые, пока он их не сделал "несчастными"
Во-вторых, на "за # бало это все" дело никак не похоже - парень явно веселился, разбиваючи стёкла
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22.03.2021 05:56 Ответить
не обов`язково, психологія натовпу, кілька провокаторів і решта самі зроблять, що треба
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22.03.2021 09:57 Ответить
ми не обговорюємо його рівень інтелекту, а поведінка людей у натовпі. Чому він це зробив, це його справа, нехай сам пояснює. а те, що там були провокатори, які підігрівали натовп це факт. буде натхнення почитай щось про психологію натовпу, управління натовпом, і реклама, це один з різновидів психології мас і управління натовпом.
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22.03.2021 20:49 Ответить
то обговорюй, чи ти сам з собою спілкуєся?
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22.03.2021 21:03 Ответить
ну таки да, був би у тебе розум, то промовчав би, а так намагаєся образити, щоб компенсувати відчуття меншовартості, типова кацапська звичка.
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22.03.2021 21:37 Ответить
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22.03.2021 21:57 Ответить
твоя, відколи це, бо твої лапті смердючі висять ну це так по кацапськи, тепер я тебе називатиму Біле Лайно.
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22.03.2021 22:02 Ответить
волаю, як давно я таких дурнів не бачив, Біле Лайно, а що ще ти перший почав?
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22.03.2021 22:12 Ответить
а ти за спиною не стій, то й не бачитиму.
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22.03.2021 22:20 Ответить
Біле Лайно само з собою щось обговорює у "своїй" стрічці, а марення у інших, шиза прогресує. Пиши ще, ти таке смішне в своїх жалюгідних потугах.
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22.03.2021 22:48 Ответить
Біле лайно, я тут своїм нічого не називав, на відміну від тебе, жалюгідно дурня. Розкажи но мені, коли це ти перше почало стрілку використовувати? ти тут лише нещодавно з'явилось, а вже щось тут типа твоє, ти перший, хочеш бути першим, но ти перший нах....
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22.03.2021 23:05 Ответить
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22.03.2021 23:06 Ответить
Ха-ха.
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22.03.2021 23:10 Ответить
як добре, Біле Лайно з радістю пішло
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22.03.2021 23:11 Ответить
На Стерненко нападали трижды...а сколько нападений было на покойную Гандзюк не забыли?
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22.03.2021 06:15 Ответить
Майданівці, кіборги, та всі ветерани АТО для нової влади злочинці і вони не в тренді, в них герої ті, що служили в батальоні "Юзіка" (відкосили по 3-4 рази), ті, що вбивали майданівців і переслідували героїв і відступають з позицій. Ті що, обзивають Україну повіїю, а її Томос термосом і ненавидять її культуру і мову.
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22.03.2021 08:14 Ответить
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