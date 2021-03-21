Задержанный вчера под ОПУ Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка, - Бурлакова
Вчера под зданием Офиса Президента Украины был задержан Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.
Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова, информирует Цензор.НЕТ.
"Кто не в курсе - задержанный вчера под ОП Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск (где получил очень серьезную травму спины, когда под обстрелом перевернулся грузовик). Воевал в ПС. Потерял в ДАПе одного из ближайших друзей - это был Север, самый молодой погибший киборг. Затем оформился в 93-ю ОМБр Холодный Яр, мы вместе туда пришли. Воевал на шахте Бутовка. Он автор гимна 93 бригады: димом завіяна, кулями скроєна, бригада, що робить з людини воїна". Замечательный поэт. Впоследствии работал в пресс-службе бригады", - отмечает Бурлакова.
Кроме этого она подчеркивает, что затем Влад с супругой основал в Виннице издательство и сам писал.
"Это просто, чтобы вы понимали, почему его так за # бало это все. Бэкграунд, так сказать, и путь к тому несчастному разбитому стеклу", - пишет журналистка.
При этом она отмечает, что ей самой вчерашние события не понравились.
"Как метко написал Вортекс, делать все это не стоило просто потому, что "противник не появился". Но криминала в этом в 100 тыс. раз меньше, чем в "работе" наших судов и тех, кто его позволяет. И трезубец-то под краской - ничто на фоне сотен ужасных решений "именем Украины", - подытожила она.
Также Бурлакова опубликовала ссылку на интервью с Владом Сордом для Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Slava Narodu Ukraini ! A ne vladi takiy !
Хто спить,а хто БОРЕТЬСЯ !
Є - "какая разніца " !
А Є - " мені не всеодно" !
Розбирайся в собі сам,до кого належишь !
Слава Україні !
Тому правильніше казати, що у Зеленського немає шансів залишитись при владі мирним шляхом
Звичайно, тим, хто пройшов пекло - більше болить і пече.
Надірвана душа.
Комусь вдається відгородитися і не реагувати.
Інші горять ...
Але потрібно не переходити межі.
Бо скло 2 млн. не коштує, а фарбу можна просто відмити.
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1373629224465149958 5 ч
Щодо апдейтів по Сорду:
до 9 вечора має бути підозра, завтра вранці буде відомо, коли саме суд щодо запобіжного заходу.
Влад не пам'ятає частину подій. Через вибух хлопавки його найімовірніше накрив ПТСР, ситуація з вікном - прямий наслідок.
Триматиму в курсі.
Кого він вбив? Кого він пограбував? Кого він згвалтував?
Якщо ти вважаєш себе таким "постраждалим", то твій мозок згвалтував не він, а твій зелений роботодавець.
Во-первых, стекла были целые, пока он их не сделал "несчастными"
Во-вторых, на "за # бало это все" дело никак не похоже - парень явно веселился, разбиваючи стёкла