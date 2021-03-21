Задержанный вчера под ОПУ Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка, - Бурлакова

Вчера под зданием Офиса Президента Украины был задержан Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто не в курсе - задержанный вчера под ОП Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск (где получил очень серьезную травму спины, когда под обстрелом перевернулся грузовик). Воевал в ПС. Потерял в ДАПе одного из ближайших друзей - это был Север, самый молодой погибший киборг. Затем оформился в 93-ю ОМБр Холодный Яр, мы вместе туда пришли. Воевал на шахте Бутовка. Он автор гимна 93 бригады: димом завіяна, кулями скроєна, бригада, що робить з людини воїна". Замечательный поэт. Впоследствии работал в пресс-службе бригады", - отмечает Бурлакова.

Кроме этого она подчеркивает, что затем Влад с супругой основал в Виннице издательство и сам писал.

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"Это просто, чтобы вы понимали, почему его так за # бало это все. Бэкграунд, так сказать, и путь к тому несчастному разбитому стеклу", - пишет журналистка.

При этом она отмечает, что ей самой вчерашние события не понравились.

"Как метко написал Вортекс, делать все это не стоило просто потому, что "противник не появился". Но криминала в этом в 100 тыс. раз меньше, чем в "работе" наших судов и тех, кто его позволяет. И трезубец-то под краской - ничто на фоне сотен ужасных решений "именем Украины", - подытожила она.

Также Бурлакова опубликовала ссылку на интервью с Владом Сордом для Цензор.НЕТ.

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