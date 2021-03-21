Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов
Разбитые окна в здании Офиса Президента Украины заменят, а вот настоящая причина хулиганства - отсутствие авторитета у власти, так и не устранена.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.
"Офис Ермака опозорить не сложно. Никто не выйдет в его поддержку по доброй воле. Офис не стал мобилизующим центром страны, не создал ценностей, которые общество захотело бы защищать. Офис боится отвечать перед демонстрантами за свои действия и бездействие, это центр заноса кэша и позвоночного права в нескольких кабинетах. Это правда. Но правда и в том, что здание на Банковой принадлежит народу Украины. Это народ будет платить за разбитые окна и сожженные таблички", - подчеркивает Бутусов.
"И потому бить окна имеет смысл только если цель - зайти в здание и вышвырнуть оттуда предателей и коррупционеров. А бить окна при отсутствии чиновников в здании и при отсутствии полиции - это хулиганство. Но окна вставят и отмоют, а причина хулиганства - отсутствие авторитета у власти, судов, отсутствие воли что-либо изменить, не устранена. И это несравнимо опаснее для страны", - добавил он.
Кроме этого Бутусов подчеркивает, что разрисованные и разбитые окна выглядят уродливо, но именно так выглядит по-настоящему сама власть, которая избегает ответственности за решение сложных государственных проблем и гонится за легковесным пиаром и аплодисментами.
Пожалуйста, подождите...
Как будто надо быть академиком, чтобы различить политический заказ по справе Стерненко, от правосудия
Попытка отвести внимание, будем обсуждать обгаженую стенку а не обгжаженную власть
Взмах крыльев бабочки - и цунами в другом месте.
почему не судят публику, которая бросается в бездарных Клоунов гнилыми помидорами?
потому что так принято во всем мире...
какая власть - такая и вывеска.
хотя, согласен с Бутусовым, бьют не по паспорту, а по физиономии
сдается, скоро будем бить и по физиономиям, а не по вывескам......
Теперь в Украине нападение на Главный офис страны стало называться хулиганством? Амбал 2-х метрового роста конечно же не за бесплатно раскручивает металлическую цепь длиной 3-4 метра, чтобы ею раскромсать головы полицейских пацанов - это он так их как бы по- детски пугает и безвинно хулиганит?? ? А разрисовать офис Президента, как рейхстаг в 1945 г. с изображением фашистской свастики - это тоже хулиганство? Тогда что такое бандитизм и нападение на органы государственной власти? Завтра эти "хулиганы" могут захватить офис Президента со всеми его государственными тайнами и демонстративно нагадить на рабочем столе Президента!? Тогда зачем в стране насоздавали столько разных правоохренительных органов? Почему молчит министр МВД, подсунув для мямляния своего "шестерку"? После этого что жители и гости Киева могут спокойно ходить по городу???.... Фактически было отработано практическое занятие по захвату зданий государственной власти. Естественно за этим стоят деньги, чем-то обиженные не слабые люди и власть наверняка знает истинных организаторов, а задерживает "шестерок". С таким бездейственным отношением власти к радикализму нам недалеко до новых Майданов, страна не может 7 лет отойти от последнего Майдана.
Бутусов, вам как бы не к лицу писать подобное...детский сад.
ТО ЕСТЬ, ЮРА, ЕСЛИ ТЫ, У КОГО ТО НЕИМЕЕШЬ АВТОРИТЕТА, А ЭТО МНОГИМ ДАНО, ТО МОЖНО, А ПОСЛЕ ТВОИХ ЭТИХ ГЛУПЫХ СЛОВ МОЖНО ПРИЙТИ К ТЕБЕ И РАСХЕРАЧИТЬ ТВОЙ ОФИС, ТВОЮ РЕДАКЦИЮ ?????? БО С ТВОИХ ЖЕ СЛОВ -НЕИМЕЕТ АВТОРИТЕТА...... ЗНАЧИТ МОЖНО.
😉🙃🙂😀😃😄😅🤣😂😛🥲😝🤪😜☺
ЮРА, ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧА ЖЕВАТЬ ..... ЧЕМ ЛЯПАТЬ ВСЯЕУЮ .... ПОДРЯД. НЕПОДУМАВШИ.
А ТЕПЕРЬ В БАН. 😀😃😄😆😅🤣😂😛😋😚☺😗😜😝