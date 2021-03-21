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Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов

Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов
Фото: Олег Богачук

Разбитые окна в здании Офиса Президента Украины заменят, а вот настоящая причина хулиганства - отсутствие авторитета у власти, так и не устранена.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Офис Ермака опозорить не сложно. Никто не выйдет в его поддержку по доброй воле. Офис не стал мобилизующим центром страны, не создал ценностей, которые общество захотело бы защищать. Офис боится отвечать перед демонстрантами за свои действия и бездействие, это центр заноса кэша и позвоночного права в нескольких кабинетах. Это правда. Но правда и в том, что здание на Банковой принадлежит народу Украины. Это народ будет платить за разбитые окна и сожженные таблички", - подчеркивает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный вчера под ОПУ Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка, - Бурлакова

"И потому бить окна имеет смысл только если цель - зайти в здание и вышвырнуть оттуда предателей и коррупционеров. А бить окна при отсутствии чиновников в здании и при отсутствии полиции - это хулиганство. Но окна вставят и отмоют, а причина хулиганства - отсутствие авторитета у власти, судов, отсутствие воли что-либо изменить, не устранена. И это несравнимо опаснее для страны", - добавил он.

Кроме этого Бутусов подчеркивает, что разрисованные и разбитые окна выглядят уродливо, но именно так выглядит по-настоящему сама власть, которая избегает ответственности за решение сложных государственных проблем и гонится за легковесным пиаром и аплодисментами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный. ВИДЕО

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Топ комментарии
+39
Уже заплатили наперед...

В бюджеті 2021 на президента і його офіс виділено 1,27 млрд. гривень! Це на 40% більше, ніж у 2020!
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21.03.2021 10:23
+31
Різні у нас були президенти: "Леонід хитрий", "Леонід червоний", "Віктор помаранчевий", "Віктор в законі", "Петро криголам". А цей... цей "дурко-перший" сподіваюся, що останній.

Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов - Цензор.НЕТ 3190
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21.03.2021 10:24
+21
У партії «Європейська солідарність» відповіли заступнику глави Міністерства внутрішніх справ України Антонові Геращенку на слова про причетність лідера політсили Петра Порошенка до сутичок під Офісом президента, де мітингували прибічники активіста Сергія Стерненка.

«Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати..
. Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися.
Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію», - ідеться в повідомленні партії у Facebook від 20 березня.
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21.03.2021 11:01
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"Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов" - если бы не хулиганы, то и Янукович не убежал бы в Ростов.
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21.03.2021 11:49 Ответить
Вставлю і я свої 5 копійок. У нас в суспільстві є велика категорія людей, які вважають себе приниженими через Майдан і підсвідомо прагнуть помсти. І танці під "воровайки" з їх боку - тільки зовнішня сторона того, що відбувається у них під головним убором. Але вимушений їх розчарувати. ******** розвиток суспільства робить їх реванш неможливим. Хто би що не казав про їх міста і таке інше. Слава Україні.
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21.03.2021 11:54 Ответить
ця влада бридка, огидна і безтолкова. Це непорозуміння необхідно виправляти
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21.03.2021 11:55 Ответить
І да, пане Юрій. ************ мотив - явна неповага до суспільства, вчинення злочину "просто так". Подивіться уважно на фото. Ви би ще їх "бузотьорами" (рос.) назвали.
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21.03.2021 11:57 Ответить
А в нас була хоч одна влада,що користувалась авторитетом? Одні наперсточники!!!
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21.03.2021 12:06 Ответить
Дело в том, что в Украине нет власти в стране уже два года! Ведь если бы была власть то она бы брала на себя ответственность и отвечала за свои поступки. А по факту: локдауны провалены уничтожив экономику, вакцинация провалена, "перемирие" - провалено, борьба с коррупцией провалена, провалена и международная поддержка... И кто посажен, кто уволен с должности? А никто! ведь зеленые папуасы ни зачто в стране не отвечают. Они снимают видосики и во всех грехах винят не себя, а порошенко. Дурачки - они такие
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21.03.2021 12:06 Ответить
це не *********** це відчай від дій влади бо влада відкрила сезон полювання на людей яким украіна не чужа
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21.03.2021 12:08 Ответить
Какой фонтан мнений, аж жуть
Как будто надо быть академиком, чтобы различить политический заказ по справе Стерненко, от правосудия
Попытка отвести внимание, будем обсуждать обгаженую стенку а не обгжаженную власть
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21.03.2021 12:28 Ответить
Стесняюсь спросить, а кто , по инструкции, должен определять авторитет? ...... а то всякая фуета пытается пристроить своего ...
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21.03.2021 12:29 Ответить
Политика ******** и анархии власти является причиной анархии в стране.
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21.03.2021 13:03 Ответить
По мне дьявол в деталях.Разбитые окна-это следствие,причина которому неправомерный приговор вынесенный не люстрированным судьёй сталинистом.Судья играет роль бабочки,которая махая крыльями,создаёт ураган разбивающий стёкла в ОП.И пока сегодня все обсуждают разбитые стёкла,судья пересчитывает гроши полученные за взмах крылышек
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21.03.2021 13:09 Ответить
это уже где-то было.
Взмах крыльев бабочки - и цунами в другом месте.
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21.03.2021 15:33 Ответить
Именно так.У всего есть начало и всему есть конец.Точка отсчёта-это судья с решением запускающий алгоритм событий приводящий к логическому финалу,который который накрывает словно ураганом всё инфопространство Украины.И никто не задаётся вопросом кто и зачем нажимает на спусковой крючок,такого рода механизмом.Все обсуждают стёкла
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21.03.2021 16:10 Ответить
якщо влада - сцикло до 43 рочків, то за ті рочки, що залишилися, нічого вже не зміниться, хіба що памперси стануть коштовніші..
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21.03.2021 13:27 Ответить
В 14тім на Донбасі ті, що трощіли державне майно, та знущалися над держ символами, теж були незадоволені владой. Чекаємо, коли пан Бутусов їх почне виправдовувать?
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21.03.2021 13:49 Ответить
Несчастная страна...Украине не везет на президентов, если не урка, то клоун ростом полтора метра и куриными мозгами...К большому сожалению так будет всегда...
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21.03.2021 13:59 Ответить
Аня из Германии: следи за своей престарелой Меркельшей, агенткой штазти и подругой *****!!!
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21.03.2021 14:03 Ответить
слушай, умница, если б в Германии правили русские, бьіло б тоже самое. Русским некуда гадить в Германии тольшко потому что там более сталая сила, большая за их безмозглость, а большему количеству обьічно подчиняются.
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21.03.2021 17:00 Ответить
Звичайно,що пан Бутусов правий,але всiх обурюэ бескарнiсть олiгархiв,латифундистiв,топ -чиновникiв,чому бескарнiсть повинна бути також до люмпен-патрiотiв таких як Стерненко? Чому акцiя протеста не вiдбувалась перед одеським судом,де,якщо не помиляюсь винесли вирок Стерненку,чому не було протесту проти сумнiвного суд'i? А чому немаэ протестiв проти бескарностi головних крадiiв краiни:Коломойского та Боголюбова,якi вкрали 5,5 млрд доларiв? Якийсь збочений протест,коли по головнимм питанням протести вiдсутнi !!!
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21.03.2021 13:59 Ответить
власть, которая избегает ответственности за решение сложных государственных проблем и гонится за легковесным пиаром и аплодисментами.

почему не судят публику, которая бросается в бездарных Клоунов гнилыми помидорами?
потому что так принято во всем мире...

какая власть - такая и вывеска.
хотя, согласен с Бутусовым, бьют не по паспорту, а по физиономии



сдается, скоро будем бить и по физиономиям, а не по вывескам......
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21.03.2021 14:02 Ответить
Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов - Цензор.НЕТ 8956
Теперь в Украине нападение на Главный офис страны стало называться хулиганством? Амбал 2-х метрового роста конечно же не за бесплатно раскручивает металлическую цепь длиной 3-4 метра, чтобы ею раскромсать головы полицейских пацанов - это он так их как бы по- детски пугает и безвинно хулиганит?? ? А разрисовать офис Президента, как рейхстаг в 1945 г. с изображением фашистской свастики - это тоже хулиганство? Тогда что такое бандитизм и нападение на органы государственной власти? Завтра эти "хулиганы" могут захватить офис Президента со всеми его государственными тайнами и демонстративно нагадить на рабочем столе Президента!? Тогда зачем в стране насоздавали столько разных правоохренительных органов? Почему молчит министр МВД, подсунув для мямляния своего "шестерку"? После этого что жители и гости Киева могут спокойно ходить по городу???.... Фактически было отработано практическое занятие по захвату зданий государственной власти. Естественно за этим стоят деньги, чем-то обиженные не слабые люди и власть наверняка знает истинных организаторов, а задерживает "шестерок". С таким бездейственным отношением власти к радикализму нам недалеко до новых Майданов, страна не может 7 лет отойти от последнего Майдана.
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21.03.2021 14:08 Ответить
А от коли за папєрєдніків там відбувалися подібні акції, то причиною була зрада-зрадливая та проіскі брацкіх агрєсоров, що, без сумніву, додало владцям авторитету.
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21.03.2021 14:18 Ответить
Вчерашние события под ОП прекрасно показали, что вся власть в стране - это Аваков. Даст команду защищать эту зелёную мразь, полиция будет защищать, а даст команду не защищать, люди в конце концов всех этих трусов просто вынесут. И никакие 73% на помощь и защиту им не придут.
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21.03.2021 14:47 Ответить
Влада не слышит маргиналов ... прекрасно .. ЕС уже осудила вчерашних товарищей
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21.03.2021 15:17 Ответить
"И потому бить окна имеет смысл только если цель - зайти в здание и вышвырнуть оттуда предателей и коррупционеров"
Бутусов, вам как бы не к лицу писать подобное...детский сад.
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21.03.2021 15:36 Ответить
ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ КАКОЕ ТУПЕЙШЕЕ МНЕНИЕ.
ТО ЕСТЬ, ЮРА, ЕСЛИ ТЫ, У КОГО ТО НЕИМЕЕШЬ АВТОРИТЕТА, А ЭТО МНОГИМ ДАНО, ТО МОЖНО, А ПОСЛЕ ТВОИХ ЭТИХ ГЛУПЫХ СЛОВ МОЖНО ПРИЙТИ К ТЕБЕ И РАСХЕРАЧИТЬ ТВОЙ ОФИС, ТВОЮ РЕДАКЦИЮ ?????? БО С ТВОИХ ЖЕ СЛОВ -НЕИМЕЕТ АВТОРИТЕТА...... ЗНАЧИТ МОЖНО.
😉🙃🙂😀😃😄😅🤣😂😛🥲😝🤪😜☺
ЮРА, ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧА ЖЕВАТЬ ..... ЧЕМ ЛЯПАТЬ ВСЯЕУЮ .... ПОДРЯД. НЕПОДУМАВШИ.
А ТЕПЕРЬ В БАН. 😀😃😄😆😅🤣😂😛😋😚☺😗😜😝
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21.03.2021 18:38 Ответить
Меня терзают смутные сомнения - почему ОП никто не охранял? Где полиция? Протестующим позволили все эти дела? Зачем? Что-то у меня плохое чувство от всего этого
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21.03.2021 20:20 Ответить
Ну водометами быдлятинку можно было бы обдать. Бутусов критикуя Зеленского обделывается все больше и больше. Какой то он мерзкий стает.
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21.03.2021 20:59 Ответить
Дякую за Правду!!!
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21.03.2021 21:06 Ответить
Дякую за Правду!!!
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21.03.2021 21:09 Ответить
Не только отсутствие, но и презрение !
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22.03.2021 00:22 Ответить
Идиот .
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22.03.2021 06:49 Ответить
Коли 01.12.2013 (неділя) по Банковій гуркотіли бульдозери і трактори, - тоді в будівлі АП теж нікого не було, просто її неабиякі кордони Беркуту охороняли. Не було б тоді тих кордонів - було б з будівлею АП те саме, якщо не гірше...
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22.03.2021 12:39 Ответить
Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов - Цензор.НЕТ 6135
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22.03.2021 14:39 Ответить
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