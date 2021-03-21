За сутки в Киеве 434 человека заболели коронавирусом, 28 человек умерли, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано 434 случая заболевания коронавирусом, 28 человек умерли.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 152637), 28 летальных (всего 3062)", - сообщил Кличко.

В частности заболели 264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК

Госпитализировано за сутки 42 пациента,107 человек выздоровели (всего 101452).

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86) районах столицы.

Также читайте: Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта, - КГГА

Напомним, сегодня, 20 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что с полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.