Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций после высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин – убийца, не знает, сколько времени он проведет в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил "РИА Новости".

По его словам, в России планируют проанализировать состояние российско-американских отношений. Антонов отмметил, что российская сторона заинтересована в развитии российско-американских отношений "в той же степени, что американские коллеги".

"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. Неоднократно российская сторона подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться", - сказал он.

Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что считает Путина "убийцей".

В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".

Читайте также: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО