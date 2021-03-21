Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов
Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций после высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин – убийца, не знает, сколько времени он проведет в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил "РИА Новости".
По его словам, в России планируют проанализировать состояние российско-американских отношений. Антонов отмметил, что российская сторона заинтересована в развитии российско-американских отношений "в той же степени, что американские коллеги".
"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. Неоднократно российская сторона подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться", - сказал он.
Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что считает Путина "убийцей".
В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".
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З вашого ***** майже увесь світ глузує, а деякі дебіли на росії й досі вірять у велич кремлівського коротуна.
Илья
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дочь Ирины Родниной...
дочурок первого и несменяемого последнего не забудь, пж-лста)))
не смешите людей
Машка выразит глубочайшую озабоченность,и на этом вся "большая работа и анализ" закончатся.
_А-аа, ну-ну...
і поїдеш на вашінгтонщину оплодотворьонним
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