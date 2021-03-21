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Байден (2761) посол (1766) путин (30482) США (24820)

Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов

Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций после высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин – убийца, не знает, сколько времени он проведет в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил "РИА Новости".

По его словам, в России планируют проанализировать состояние российско-американских отношений. Антонов отмметил, что российская сторона заинтересована в развитии российско-американских отношений "в той же степени, что американские коллеги".

"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. Неоднократно российская сторона подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться", - сказал он.

Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что считает Путина "убийцей".

В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".

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Топ комментарии
+15
С чем определиться? С тем что Путин убийца? Так весь мир уже определился.
Машка выразит глубочайшую озабоченность,и на этом вся "большая работа и анализ" закончатся.
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21.03.2021 11:42
+15
Этого уже будет недостаточно. Кацапы влезли в американские выборы, пытались развязать в США гражданскую войну. Американцам так уже давно никто не хамил, со времен Бен Ладена.
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21.03.2021 11:51
+14
Дайте ему репы.
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21.03.2021 11:53
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Правила форума Совет форумчан
Кацапня - народец тридварас и подлежит обязательному санитарному отстрелу
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21.03.2021 11:37 Ответить
Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов - Цензор.НЕТ 814
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21.03.2021 12:01 Ответить
УБИЙЦЫ! Это не вы определяетесь -ЭТО С ВАМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
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21.03.2021 12:20 Ответить
Вазєлін закуповуйте панове мокші. Бажано у великих кількостях.
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21.03.2021 11:37 Ответить
Заодно и постираться, по крайней мере нижнюю часть мундира
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21.03.2021 11:38 Ответить
Це абсолютно нормально назвати вбивцю вбивцею.
З вашого ***** майже увесь світ глузує, а деякі дебіли на росії й досі вірять у велич кремлівського коротуна.
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21.03.2021 15:18 Ответить
А я вважаю ненормальним, коли кацап ховається під чужим прапорцем, бо випробовує борошна сорому через свою статеву ганчірку з трьох квітів 😝😝😝
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21.03.2021 17:50 Ответить
Я даже знаю некоторых таких американцев:
Илья
Дмитриевич Медведев,
Екатерина Сергеевна Лаврова,
Анастасия Витальевна Чуркина,
Александр Викторович Вексельберг,
Светлана Васильевна Хоркина,
Анастасия
Вячеславовна Фетисова

дочь Ирины Родниной...
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21.03.2021 11:53 Ответить
продвинутый перец, - ну-ка расширь перспективы нащот 2-3-х десятков следующих дуркиных-рудниных-ливреевых-ротвбергеровых-кудавлесниковых... и т.п. мелко-никчемной шушвали, сосущих кровь и бабло 130млн остального твоего плебса, украденное их вездессущими предками...(((
дочурок первого и несменяемого последнего не забудь, пж-лста)))
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21.03.2021 12:35 Ответить
Ошибаешься. И казахи рады.
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21.03.2021 12:16 Ответить
ага, ми вже чули, як "прастьіе омеріканцьі пьішут пьісьма с извиненьями"
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21.03.2021 12:17 Ответить
вы объелись мухоморов ? такое фуфло только для жителей московии прокатыаает,
не смешите людей
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21.03.2021 18:21 Ответить
Да пора уже восстанавливать СССР, объединяться с Китаем и готовится к полному господству в Евразии. В ЕС и НАТО сейчас терпилы, выразят обеспокоенность.
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21.03.2021 11:42 Ответить
Шутка юмора (кто не понял)
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21.03.2021 11:43 Ответить
С чем определиться? С тем что Путин убийца? Так весь мир уже определился.
Машка выразит глубочайшую озабоченность,и на этом вся "большая работа и анализ" закончатся.
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21.03.2021 11:42 Ответить
https://www.unian.ua/weapons/armiya-ukrajini-kiyevu-krashche-kupiti-pobilshe-raket-neptun-ostanni-novini-11358754.html?1463195387&fbclid=IwAR2MRhG_ajOK2u5J96H-nIFEfPCCJx5hORg6pecFLsYwbSEVmNsqL15X09E Україна вчинить мудро, якщо купить більше ракет "Нептун" замість кораблів.
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21.03.2021 11:43 Ответить
Україна вчинить мудро, якщо буде мати не тільки ракети, але і кораблі,котрі матимуть ракети,щоб знищувати рашистські ракети
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21.03.2021 11:46 Ответить
Никакой большой работы не надо! Просто свалите из Крыма и Донбасса и все наладится само собой.
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21.03.2021 11:43 Ответить
Этого уже будет недостаточно. Кацапы влезли в американские выборы, пытались развязать в США гражданскую войну. Американцам так уже давно никто не хамил, со времен Бен Ладена.
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21.03.2021 11:51 Ответить
"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались.Да сами по себе не оказались эти отношения.которые имеются сейчас.Алчный рашист ,которого Байден назвал "убийцей" в 2014 году оккупацией украинского Крыма и части украинского Донбасса начал затаскивать отношения между США, остальным миром и рабсеей туда и в то место,где они сейчас находятся,
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21.03.2021 11:44 Ответить
Позорисько тим, хто критикує акцію під адміністрацією президента! Ви знаєте скільки цих акцій УЖЕ було? Всі вони були проігноровані зеленим кловуном! Хлопці виходять, вимагають і відповідь має бути! Права і свободи ніхто за вами не зберігає, якщо ви їх не відстоюєте!
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21.03.2021 11:48 Ответить
Ти гілкою не помилився часом?
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21.03.2021 12:09 Ответить
він помилився пігулкою
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21.03.2021 12:18 Ответить
... и определиться... в какую позицию вам стать?
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21.03.2021 11:48 Ответить
ещё больше заинтересован в своём быстром возвращении с родной говени в штаты сам посолилщик.
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21.03.2021 11:49 Ответить
"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться"
_А-аа, ну-ну...
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21.03.2021 11:51 Ответить
Предстоит большая работа. Очко подлечить
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21.03.2021 11:52 Ответить
Дайте ему репы.
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21.03.2021 11:53 Ответить
і путєн тебе проаналізірує, і лаврушка проаналізірує
і поїдеш на вашінгтонщину оплодотворьонним
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21.03.2021 11:54 Ответить
Что за новость! Выгнали убл@дка с США! Вот если бы США закрыло посольство Параши, вот этот бы новость была.
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21.03.2021 11:55 Ответить
Предстоит большая работа. Необходимо подобрать бутылку с соответствующим горлышком и определиться, как поплотнее насадить на неё }{уйло.

Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов - Цензор.НЕТ 9170
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21.03.2021 11:55 Ответить
"Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло - будь готов"
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21.03.2021 11:56 Ответить
Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов - Цензор.НЕТ 6386
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21.03.2021 12:07 Ответить
Введите санкции против Америки, а именно - вывезите свои семьи из Майами и прочих загнивающих мест и заберите наворованное миллиарды из их банков, Америка сразу развалится, можно ещё запретить им покупать недвижимость в Вологодской области))))
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21.03.2021 12:09 Ответить
І обов'язково! - щоб придбали нерухомість у Воронєжі .
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21.03.2021 13:41 Ответить
Чтобы потом разбомбить Воронеж!!!😁😁😁😁
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21.03.2021 15:25 Ответить
Тс-с-с!!!
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21.03.2021 15:42 Ответить
Аби що небудь пиз###онути...
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21.03.2021 12:25 Ответить
Нашему царю показали фигу! Умрём же все до единого!
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21.03.2021 12:52 Ответить
Налеюсь лавров свою дочь гнусную уже забрал я флориды в мацкву ?
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21.03.2021 13:04 Ответить
в печали посол. жил себе среди людей, в цивилизации, жил не тужил, тут на тебе - на паРашу сцарь загнал.
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21.03.2021 13:05 Ответить
Тут як кажуть додати нічого - шкода тільки що так вважають в Британії а не в Україні де цей виродок має стільки прихильників!!!
Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати відносини зі США і визначитися, - викликаний до Москви посол РФ Антонов - Цензор.НЕТ 9978
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21.03.2021 13:13 Ответить
США с террористами и убийцами переговоры не ведут.
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21.03.2021 13:28 Ответить
После прихода к власти в россии террористов нужно поднимать вопрос о ядерном статусе Украины.
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21.03.2021 13:37 Ответить
обычно при совке такие вызовы заканчивались расстрелом.
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21.03.2021 13:42 Ответить
А що там визначатися, не треба було "підсирати" США. "Вялічія" забажалося.
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21.03.2021 13:49 Ответить
Нє, ну як же... Якби просто змовчали, воно вийшло б якось геть не вдобно. Не зкріпно вийшло б..
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21.03.2021 20:56 Ответить
Скоро закрепи будуть а не скрепи.
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21.03.2021 21:12 Ответить
Схоже, закрепи розуму там уже давно. В комплекті із словесним проносом (логореєю).
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21.03.2021 21:16 Ответить
Судячи по висловлюванню покійного Нємцова - з 2014 року в особливій формі.
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22.03.2021 06:10 Ответить
Так і є.
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22.03.2021 14:40 Ответить
А вы им (американцам) войну об'явите! Или страшно? Только пи*даболить из-под лавки смелые?
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21.03.2021 13:50 Ответить
Ты смотри какая паника в стране-помойке. Все стадо аж пеной из пастей захлебывается от праведного гнева за своего фюрерка.
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21.03.2021 17:08 Ответить
Багато літер. Думка з ворожого табору: давно не читала Латиніну, не знала, що вона виїхала з рашки. Там про вагнерівців є і власне про це інтерв*ю =животворящого=. Контекст - завжди важливий.
https://echo.msk.ru/programs/code/2807748-echo/
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21.03.2021 19:05 Ответить
 
 