Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Киевской областях, а также в городе Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства зравоохранения Украины.

Так, в "красную" зону к Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областям добавилась еще и Киевская.

В "оранжевой" зоне карантина оказались 12 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.