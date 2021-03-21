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Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ (обновлено)

Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ (обновлено)
Фото: Олег Богачук

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - подчеркивают в ОПУ.

Пресс-служба Зеленского также напоминает, что первые два этажа здания были построены в конце XIX в.,а другие достроены в начале ХХ в.

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"В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках. Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения", - подчеркивает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, отмечается, что в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

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Топ комментарии
+70
Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8121
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21.03.2021 12:07
+50
ааааааааа!!!!!!!! та знести нафіг той офіс - буде дешевше
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21.03.2021 12:03
+50
Велике крадiвництво продолжается.
На любой ситуации найди свой гешефт
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21.03.2021 12:06
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1997350 грн - моральный ущерб Бубочки не учел.
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21.03.2021 18:08 Ответить
три куртяки и всё пучком
и так можно , к слову, поработать
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21.03.2021 18:22 Ответить
А чё так мало???
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21.03.2021 22:31 Ответить
Та то, что снаружи разрисовали--то ерунда! Вот что делать с тем, что внутри? Сколько лет страна потратит на исправление того, что зелень испортила, сломала, украла, сдала и продала?
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22.03.2021 00:31 Ответить
Уродские "Слуги".
Даже собственную задницу не могут подтереть без распилов и откатов.
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22.03.2021 01:47 Ответить
УДИВЛЕН, ПОЧЕМУ НЕ 2 МИЛЛИАРДА!
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22.03.2021 05:17 Ответить
Як скоренько зробили оцінку. А немає оцінки витрачених і стибзених коштів ковідного фонду на дороги по "великому крадівництву"? Щось Зеля йде натоптаною дорогою Овоща, і скоріше за Овоща. Пам'япаєте, коли мітингувальникам за пошкодження бруківки на Майдані нарахували мільйони?
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22.03.2021 08:56 Ответить
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