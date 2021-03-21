Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ (обновлено)

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По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - подчеркивают в ОПУ.

Пресс-служба Зеленского также напоминает, что первые два этажа здания были построены в конце XIX в.,а другие достроены в начале ХХ в.

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"В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках. Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения", - подчеркивает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, отмечается, что в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.