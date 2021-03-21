За сутки в ВСУ зарегистрировано 104 новых случаев заболевания COVID-19, 23 человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 21 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2064 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17 312 человек, летальных случаев 52.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 591 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11 827 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 1 742 военные медики.

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За минувшие сутки вакцинировались от COVID-19 463 человека.