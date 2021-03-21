Проведение Всеукраинского форума "Украина 30" приостановлено из-за ужесточения карантина в Киеве

Проведение всеукраинского форума "Украина 30" приостановлено на три недели в связи с ужесточением карантинных ограничений в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу форума.

"Всеукраинский Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - сказано в сообщении.

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