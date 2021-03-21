РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
842 9
карантин (16728) Киев (24765) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Проведение Всеукраинского форума "Украина 30" приостановлено из-за ужесточения карантина в Киеве

Проведение Всеукраинского форума

Проведение всеукраинского форума "Украина 30" приостановлено на три недели в связи с ужесточением карантинных ограничений в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу форума.

"Всеукраинский Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - сказано в сообщении. 

Читайте также: С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бяда... Ну, зате клован пропіарився в Буковелі...
показать весь комментарий
21.03.2021 13:03 Ответить
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці, або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
показать весь комментарий
21.03.2021 13:45 Ответить
Пустопорожний трёп!!!
показать весь комментарий
21.03.2021 13:06 Ответить
Інакше і немогло бути, бо клоун і не планував нічого проводити, головне сказати якусь нісинітницю по Криму чи Донбасу, а далі будь, що буде.
показать весь комментарий
21.03.2021 13:06 Ответить
какая боль какая боль
величайший без сцены - как ноль
показать весь комментарий
21.03.2021 13:07 Ответить
Маленькие трагедии..
показать весь комментарий
21.03.2021 13:57 Ответить
Слідом за забороною мультфільму «Король-Віслюк», в Україні варто заборонить і демонстрацію мультфільму радянських часів - «Вовка в Тридевятом царстве»…
показать весь комментарий
21.03.2021 14:11 Ответить
Зеленскому повезло, еще сутки можно в чувство не приходить.
показать весь комментарий
21.03.2021 14:13 Ответить
И шо? Кто-то это заметит, кроме осла--можно и дальше в себя не приходить)))
показать весь комментарий
22.03.2021 00:28 Ответить
 
 