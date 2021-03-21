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Байден (2761) США (24820) Волкер Курт (624)

Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена

Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена

Вне зависимости от того, как будут складываться в ближайшее время отношения Москвы и Вашингтона, Украина будет иметь широкую поддержку в США.

Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер выразил в интервью журналу НВ, комментируя политику президентской администрации Джо Байдена в отношении России и Украины, передает Цензор.НЕТ.

Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и респуб­ликанцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер

"Внутри страны мы действительно имеем противостояние и политическую борьбу между партиями, и, к сожалению, Украина внезапно оказалась частью этого процесса. Слово "Украина" теперь употребляется еще и во внутриполитическом, не только во внешнеполитическом контексте. Но факт остается фактом: США все так же сильно поддерживают Украину и ее суверенитет", - добавил Волкер.

Также читайте: Посла США в Киеве могут назначить этой весной: я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением, - Волкер
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Топ комментарии
+10
Но только после выполнения Зелей домашнего задания. Американцы отделяют страну Украина и Зелю.
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21.03.2021 13:37
+6
шкода тільки, що частково президентство Байдена приходиться на час правління Приниженя
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21.03.2021 13:50
+6
Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена - Цензор.НЕТ 3121
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21.03.2021 13:55
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Щось снесуни сидять під плінтусом і мовчать як риба апльод.
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21.03.2021 13:38 Ответить
Все преходяще.Лише корупція і олігархат в УКраїні вічні.
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21.03.2021 13:56 Ответить
Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 6476
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21.03.2021 21:52 Ответить
Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 997
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21.03.2021 21:55 Ответить
Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 1997
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21.03.2021 21:56 Ответить
Они не спешат. Они помогают.
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21.03.2021 13:39 Ответить
Но только после выполнения Зелей домашнего задания. Американцы отделяют страну Украина и Зелю.
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21.03.2021 13:37 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а дурневі - радість.
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21.03.2021 13:38 Ответить
Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена - Цензор.НЕТ 3121
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21.03.2021 13:55 Ответить
На дядю надейся а сам не плошай. Если Байден три раза падал на трапе при посадкке в самолет то понятно кто кого переживет!
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21.03.2021 13:44 Ответить
Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и респуб­ликанцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".- он это самое говорил и в прошлый раз.когда был спецпредставителем США в Украине
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21.03.2021 13:47 Ответить
шкода тільки, що частково президентство Байдена приходиться на час правління Приниженя
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21.03.2021 13:50 Ответить
После того, как Байден заявил громко, на весь мир, "путин убийца", то это не просто ляпнул и все, это значит, что мир теперь живет в новых реалиях, еще не все это осознали, даже демократические госудврства и ближайшие союзники, в том числе, особенно Украина, поскольку мы теперь по Доньассу, ведем переговоры с государством преступником.8
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21.03.2021 13:53 Ответить
Восточное Средиземноморье. Кацапы кучкуются. Пропавшую подводную п/лодку ищут?

Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена - Цензор.НЕТ 6918
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21.03.2021 13:53 Ответить
ростов на дону - ужеусьо... но кацапы говорт шо она ловко маскируетс от краблей наты ...
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21.03.2021 14:12 Ответить
Может быть и такое. Вполне. "Курск 2"
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21.03.2021 14:12 Ответить
Так а шо её искать, она ж утонула, ну ???
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21.03.2021 16:39 Ответить
Дай бог здоровья Байдену!
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21.03.2021 13:58 Ответить
Дай Бог.
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21.03.2021 14:40 Ответить
Халва-халва ....
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21.03.2021 14:24 Ответить
Чем отличается халва от ягеля, а, коцап ???
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21.03.2021 16:41 Ответить
Американский друг Волкер Вы настоящий друг. Спасибо.
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21.03.2021 14:28 Ответить
Політика Америки КОНКРЕТНА!!! - а ГАРАНТ, що,- шукає ТРЕТЄ ОКО???
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21.03.2021 14:48 Ответить
Нужно у США просить ПВО, чтобы сбивать российскую авиацию, когда она пойдет в атаку.
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21.03.2021 15:00 Ответить
Оно стоит десятки миллиардов долларов в том количестве которое нам нужно.
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21.03.2021 22:51 Ответить
І як скоро =козак= призначить спецпредставника по Україні ?
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21.03.2021 18:15 Ответить
Ермака вже призначив.
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21.03.2021 22:54 Ответить
Політика Америки КОНКРЕТНА!!! - а ГАРАНТ, що,- шукає ТРЕТЄ ОКО???
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21.03.2021 18:28 Ответить
 
 