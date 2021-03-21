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В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы сильного ветра, - КГГА

В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы сильного ветра, - КГГА

В Киеве в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Ветреная погода сохранится до окончания суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Киевлян предупреждают, что в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности.

КГГА посоветовала жителям Киева во время сильного ветра придерживаться следующих рекомендаций:

плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или травмирования людей в результате непогоды киевлян призывают обращаться в спасательные службы.

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Верещучці приготуватись.В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 2655
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21.03.2021 15:01 Ответить
 
 