В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы сильного ветра, - КГГА
В Киеве в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Ветреная погода сохранится до окончания суток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Киевлян предупреждают, что в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности.
КГГА посоветовала жителям Киева во время сильного ветра придерживаться следующих рекомендаций:
плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В случае падения деревьев или травмирования людей в результате непогоды киевлян призывают обращаться в спасательные службы.
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