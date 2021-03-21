Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН"
Фракция "Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фракции "СН", опубликованное пресс-службой "Слуги народа".
"Фракция "Слуги народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", - подчеркивается в заявлении.
Кроме этого фракция требует от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом Президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.
"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам" - подытожено в заявлении.
Как уточнил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, речь идет о внеочередном заседании Рады.
Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура также уточнил в своем Телеграм-канале, что речь идет о проведении внеочередного заседания ВР.
"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия Постановления по оценке тех событий, которые произошли вчера под Офисом Президента. Буду предлагать заслушать по вышеуказанному вопросу правоохранительные органы. Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", - отметил Качура.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Єта партия только порождает против себя негатив уже достигли партии регионов а впереди еще нет дна
Я помню, как побратимы Сармата месяц голодали под стеной ОП. И что? Хоть кто-то обратил внимания на их мирный протест? Мирные протесты для нашей власти - ничто.
И что случилось на митинге в этот раз? Краской стенки пообливали, стеклышко разбили. Срочно вызывайте Беркут из Беларуси...
За стенами ОП сидят трусливые, мелкие душонки. Ни у одной из них не хватило смелости выйти к митингующим и пообщаться.
Не всем нравится окрашенная стена здания ОП. Но это всего лишь следствие. Когда в стране не работают суды, нет надежды на справедливость и закон, будет работать улица. Это обычная история абсолютно для всех коррумпированных государств.
Такое мнение https://www.facebook.com/den.kazansky озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист, представитель Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.
Не всім подобаються розписані фарбою стіни будівлі ОП. Але це лише наслідок. Коли в країні не працюють суди, немає надії на правосуддя і закон, буде працювати вулиця. Це звичайна історія абсолютно для всіх корумпованих держав.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB.html Размалеванные и разбитые окна ОП выглядят уродливо, но именно так выглядит Зе-власть
Брудні стіни - це неприємно. Але ще більш неприємно, коли відомий волонтер Антоненко сидить півтора роки у СІЗО без вироку і без реальних доказів провини. Просто тому, що його ще до суду призначили вбивцею.
Неприємно, коли суддя-сталініст дає Сергію Стерненку 7 років за фейковий розбій просто через наклеп його ворога та політичного опонента з проросійської партіі «Родіна», яка намагалася створити в Одесі чергову «народну республіку».
Коли усі заклики, мирні зібрання, публікації у ЗМІ не діють, наступає відчай. І починаються биті вікна та фаєри. Це погано. Так само погано, як температура 39 у хворого на вірус. Але температура не виникає сама собою. Це реакція на хворобу.
Можна скільки завгодно зводити ситуацію лише до спаплюженоі таблички на ОП, але ж усі розуміють, що проблема глибша. Проблема в тому, що Україна живе, як типова країна третього світу. У який людину можуть посадити просто за те, що вона образила колишнього співробітника адміністрації Януковича на Фейсбуці.
Я вже неодноразово писав, що цю безглузду і токсичну ситуацію влада створила сама для себе на рівному місці. Це постріл собі в ногу, від якого виграли лише люди Медведчука та Януковича.
Єдиний розумний вихід з цієї ситуації - просто перестати стріляти собі в ногу. Здавалося б, це очевидно. Але схоже, хтось ніби навмисно драконить суспільство та підставляє президента.
Комусь можуть не подобатися особисто Антоненко та Стерненко. Але навіть завзяті їхні хейтери не можуть заперечувати, що в країні немає справедливих судів. Закон не діє.
Тебе відпустять, якщо ти Пашинський. А якщо ти без ксіви та зв'язків - то посиди два роки, а там побачимо.
Вироки в Україні виносяться просто на замовлення. І доки так буде, будуть і розтрощені вікна, і розписані стіни, і ще гірші речі.
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Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН" Вы еще в ООН пожалуйтесь, или в "Лигу сексуальных реформ"
Та эта фамилия всем известна - Бенядиктова и Ко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3858706894167084&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUnxRYwuC2toH9GTM4YcAh-Ms8g8RxvitfyhTLYNGNJb0uDEokxPpL2ZMg6dwJZhwhI0NqRHVXwcQayXtivDKmCdUfxRdKLRxWVcumJYHIMEIdCKLDM93kfWskRiGGTiRg&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
«Слуга народу» ініціює позачергове засідання Верховної Ради за подіями на Банковій..
Дешеве шоу має тривати. Спочатку розмальовують стіни, потім ОП заявляє про 2 мільйони грн збитків, тепер позачергове засідання. У вас ще є сумніви кому весь цей кавардак вигідний і як нас розводять?
Позачергове засідання для чого? Щоб звинуватити «радикалів Порошенка»? Щоб знов відвести увагу від катастрофи буквально з УСІМ в Україні?
Тепер «доблесні» правоохоронці будути таврувати всіх підряд і маргіналізувати будь яку акцію, а продажні владні ЗМІ розкажуть про «звірства на Банковій».
І поки країна скочується в «червоні зони», поки люди помирають в лікарнях, поки по тюрмах сидять патріоти та волонтери, поки Росія грає м'язами на кордонах та вбиває наших Захисників, слуги Зеленського будути збирати позачергові засідання.
Нічого, ще завтра Зеленський ролик випустить для довершення цього гидотного шоу...
мудаки народа
Качура цей,взагалі ПІОНЭР,будь готов!всегда готов !
Робіть СУДОВУ РЕФОРМУ ! А не гузна свої у Раді до блиску поліруйте !
Звільняйте тих , кого народ поважає і підтримує !
ВЧИТЬСЯ на помилках Януковича ! ! А то ВОВА скоро пасмотрит в глаза ВИТЕ !
щось треба робити, але так щоб нічого не зробити..
але довго нічого не робити важко,
тому необхідно відволікти увагу на щось нове..
безглузде і цілком безпечне, ніж рнбо..