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Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН"

Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции
Фото: Олег Богачук

Фракция "Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фракции "СН", опубликованное пресс-службой "Слуги народа".

"Фракция "Слуги народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого фракция требует от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом Президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

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"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам" - подытожено в заявлении.

Как уточнил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, речь идет о внеочередном заседании Рады.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура также уточнил в своем Телеграм-канале, что речь идет о проведении внеочередного заседания ВР.

"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия Постановления по оценке тех событий, которые произошли вчера под Офисом Президента. Буду предлагать заслушать по вышеуказанному вопросу правоохранительные органы. Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", - отметил Качура.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

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Топ комментарии
+53
Все согласно сценария. Зато граффити, битые стекла и все Ок. Все забыли про
1. Вакцину
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3. Рифа в тюрьме
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6. Разоблачения Лероса
7. Рост цен на все и прочее...
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21.03.2021 15:21
+49
Три дні втрати на фронті. Плісняву це не цікавить.
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21.03.2021 15:24
+28
вони не придурки - вони вороги...
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21.03.2021 15:49
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Страница 3 из 3
Как интернсно, Антоненко, почти, полтора года сидит в тюрьме без всяких доказательств, если, не считать доказательствами убогие потуги Авакова и его подельников. Стерненко осужден , только, потому что его враги Труханов и Портнов, а депутаты зашевелились, только, когда начали их ж*опы подгорать, начали изображать праведное возмущение. Или это страх?
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21.03.2021 17:04 Ответить
Зеленые отчаянно мутят и кипишуют. Шота сильно у них пригорает. Кажись мы накануне грандиозного шухера
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21.03.2021 17:11 Ответить
Та не, это соевая отара неумело пробует отмазать вчерашних вандалов и погромщиков. Сперва они "патриоты", потом "провокаторы", потом соевые овцы требуют освободить "провокатора" из РОВД. Ау, педрофилы, убедительнее играть надо.
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21.03.2021 17:20 Ответить
Я с детства не люблю цирк и клоунов. Мои родители щадили меня и никогда туда не водили. Так какого хрена меня насилуют каким-то криворожским шапито?! Вава, ну ты меня понял...!
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21.03.2021 17:14 Ответить
Ось самі з собою й розберіться, бо самі ж цей цирк довпойопів і зрежесирували...
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21.03.2021 17:18 Ответить
Вчорашні вандали і погромщики повинні відповісти. А запедротам слід нарешті перестати перекладати все із хворої голови на здорову. Ви ж хотіли безладу і погромів? Що тепер не так? Щось не подобається?
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21.03.2021 17:23 Ответить
Какой пример обращения с протестами показали наши старшие братья - США?
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21.03.2021 17:25 Ответить
Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН" - Цензор.НЕТ 2660
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21.03.2021 17:28 Ответить
Авакова в тюрьму. На хрен нам такие "правоохоронці", смотрящие из за угла на толпу обезьян?
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21.03.2021 17:38 Ответить
Прізвище організатора СБУ мала знати ДО проведення акції- для цього позачергову сесію скликати не треба.
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21.03.2021 17:46 Ответить
зашибись. по тартарову, дубинскому, деркачу, вагнеровцам никак не получилось, а тут зелупонцы давай истерить.
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21.03.2021 17:47 Ответить
буду краток мудаки збіговісько клоунів низького пошибу
Єта партия только порождает против себя негатив уже достигли партии регионов а впереди еще нет дна
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21.03.2021 17:52 Ответить
Ржу, зелені клоуни так і не зрозуміли, що єдиним ініціаторами є вони самі, та їх злочині накази на переслідування невинних. Очевидно, що ім'я того, кого обвинуватять ми і так знаємо, але це буде пуком у калюжу, адже з Порошенко нічого неможна зробити, він надвпливова фігура, яка також знаходиться під захистом ЄС та США. А якщо Порошенко і справді організовує протести та допомагає звільнити політв'язнів, то це тільки привід більше його поважати
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21.03.2021 17:54 Ответить
они режиссёры и постановщики ...
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21.03.2021 18:02 Ответить
Казати, що ОП і режисери і постановники, значить вважати, що проблема із політичними переслідуваннями є штучною, але це не так. Люди виходять, тому що бачать несправедливість, це реальна проблема, яка турбує українське суспільство.
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21.03.2021 18:09 Ответить
Было предварительных два митинга: нормальных и мирных. Первый митинг - людей просто не пустили под ОП - охренеть уважают принципы демократии властолюбцы, и чуть не случилось побоище. Второй прошел нормально, без понтов и ментов. Но реакции нет на эти митинги. Потому что по хрен власти на всю демократию (Зеля сам говорил, что скоро демократии "кирдык"). Поэтому третий стал таким громким митингом.
Я помню, как побратимы Сармата месяц голодали под стеной ОП. И что? Хоть кто-то обратил внимания на их мирный протест? Мирные протесты для нашей власти - ничто.
И что случилось на митинге в этот раз? Краской стенки пообливали, стеклышко разбили. Срочно вызывайте Беркут из Беларуси...
За стенами ОП сидят трусливые, мелкие душонки. Ни у одной из них не хватило смелости выйти к митингующим и пообщаться.
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21.03.2021 17:59 Ответить
~~~ГАВНО НАРОДА ЗАБУРЛИЛЛЛО~~~
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21.03.2021 18:01 Ответить
Зеленскому надо просто перестать стрелять себе в ногу - Казанский 21 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%80.html#comments Комментарии: 3
Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН" - Цензор.НЕТ 9192Не всем нравится окрашенная стена здания ОП. Но это всего лишь следствие. Когда в стране не работают суды, нет надежды на справедливость и закон, будет работать улица. Это обычная история абсолютно для всех коррумпированных государств.
Такое мнение https://www.facebook.com/den.kazansky озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист, представитель Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.
Не всім подобаються розписані фарбою стіни будівлі ОП. Але це лише наслідок. Коли в країні не працюють суди, немає надії на правосуддя і закон, буде працювати вулиця. Це звичайна історія абсолютно для всіх корумпованих держав.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB.html Размалеванные и разбитые окна ОП выглядят уродливо, но именно так выглядит Зе-власть
Брудні стіни - це неприємно. Але ще більш неприємно, коли відомий волонтер Антоненко сидить півтора роки у СІЗО без вироку і без реальних доказів провини. Просто тому, що його ще до суду призначили вбивцею.
Неприємно, коли суддя-сталініст дає Сергію Стерненку 7 років за фейковий розбій просто через наклеп його ворога та політичного опонента з проросійської партіі «Родіна», яка намагалася створити в Одесі чергову «народну республіку».
Коли усі заклики, мирні зібрання, публікації у ЗМІ не діють, наступає відчай. І починаються биті вікна та фаєри. Це погано. Так само погано, як температура 39 у хворого на вірус. Але температура не виникає сама собою. Це реакція на хворобу.
Можна скільки завгодно зводити ситуацію лише до спаплюженоі таблички на ОП, але ж усі розуміють, що проблема глибша. Проблема в тому, що Україна живе, як типова країна третього світу. У який людину можуть посадити просто за те, що вона образила колишнього співробітника адміністрації Януковича на Фейсбуці.
Я вже неодноразово писав, що цю безглузду і токсичну ситуацію влада створила сама для себе на рівному місці. Це постріл собі в ногу, від якого виграли лише люди Медведчука та Януковича.
Єдиний розумний вихід з цієї ситуації - просто перестати стріляти собі в ногу. Здавалося б, це очевидно. Але схоже, хтось ніби навмисно драконить суспільство та підставляє президента.
Комусь можуть не подобатися особисто Антоненко та Стерненко. Але навіть завзяті їхні хейтери не можуть заперечувати, що в країні немає справедливих судів. Закон не діє.
Тебе відпустять, якщо ти Пашинський. А якщо ти без ксіви та зв'язків - то посиди два роки, а там побачимо.
Вироки в Україні виносяться просто на замовлення. І доки так буде, будуть і розтрощені вікна, і розписані стіни, і ще гірші речі.
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21.03.2021 18:01 Ответить
найкращий коментар щодо акції
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21.03.2021 22:33 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1373634709268353032 2 ч

Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН" Вы еще в ООН пожалуйтесь, или в "Лигу сексуальных реформ"
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21.03.2021 18:02 Ответить
Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой"Источник: https://censor.net/ru/n3254669

Та эта фамилия всем известна - Бенядиктова и Ко
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21.03.2021 18:06 Ответить
Шапито и Ко, расшатывают страну.
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21.03.2021 18:09 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUnxRYwuC2toH9GTM4YcAh-Ms8g8RxvitfyhTLYNGNJb0uDEokxPpL2ZMg6dwJZhwhI0NqRHVXwcQayXtivDKmCdUfxRdKLRxWVcumJYHIMEIdCKLDM93kfWskRiGGTiRg&__tn__=-UC%2CP-R ндрій Смолій
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3858706894167084&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUnxRYwuC2toH9GTM4YcAh-Ms8g8RxvitfyhTLYNGNJb0uDEokxPpL2ZMg6dwJZhwhI0NqRHVXwcQayXtivDKmCdUfxRdKLRxWVcumJYHIMEIdCKLDM93kfWskRiGGTiRg&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

«Слуга народу» ініціює позачергове засідання Верховної Ради за подіями на Банковій..

Дешеве шоу має тривати. Спочатку розмальовують стіни, потім ОП заявляє про 2 мільйони грн збитків, тепер позачергове засідання. У вас ще є сумніви кому весь цей кавардак вигідний і як нас розводять?

Позачергове засідання для чого? Щоб звинуватити «радикалів Порошенка»? Щоб знов відвести увагу від катастрофи буквально з УСІМ в Україні?

Тепер «доблесні» правоохоронці будути таврувати всіх підряд і маргіналізувати будь яку акцію, а продажні владні ЗМІ розкажуть про «звірства на Банковій».

І поки країна скочується в «червоні зони», поки люди помирають в лікарнях, поки по тюрмах сидять патріоти та волонтери, поки Росія грає м'язами на кордонах та вбиває наших Захисників, слуги Зеленського будути збирати позачергові засідання.

Нічого, ще завтра Зеленський ролик випустить для довершення цього гидотного шоу...
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21.03.2021 18:11 Ответить
давайте собирайтесь
мудаки народа
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21.03.2021 19:03 Ответить
Як же ж СН швидко прокинулась,коли штани мокрі !
Качура цей,взагалі ПІОНЭР,будь готов!всегда готов !
Робіть СУДОВУ РЕФОРМУ ! А не гузна свої у Раді до блиску поліруйте !
Звільняйте тих , кого народ поважає і підтримує !

ВЧИТЬСЯ на помилках Януковича ! ! А то ВОВА скоро пасмотрит в глаза ВИТЕ !
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21.03.2021 19:09 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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21.03.2021 20:14 Ответить
у зелі закінчився сценарій рнбо-шоу..
щось треба робити, але так щоб нічого не зробити..
але довго нічого не робити важко,
тому необхідно відволікти увагу на щось нове..
безглузде і цілком безпечне, ніж рнбо..
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21.03.2021 22:39 Ответить
Вимазані двері - головніша подія в державі, де державні секрети з кабінету президента передаються ворожій державі, де корупціонерів покриває сам президент, де презупція невинності є тільки для ворогів України, де ніяк не залишать у спокої мову і кожного разу *********** лобами українців, щоб вони ніколи не об'єднались, де ворожа пропаганда ллється з усих каналів, де депутатів не засуджують за те, що вбивають людей на очах у свідків, де міністр внутрішніх справ має власну армію і чхати хотів на українців разом з їхньою мовою.
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21.03.2021 23:07 Ответить
Фракція СН - ну дурні (але не дурні діти). Хтось вже спробував так з Україною. Закони https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2014 року? Вже забули чи пам'ять коротка? Це не погроза. Це те що подумалося зразу. Ще ж Кучма ,хоч не зовсім правильно, але зрозумів, що Україна - не Росія. У нас заглухлий беркутівський автобус штовхати не будуть. Спалять як на майдані. Але вже разом з беркутом.
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22.03.2021 10:49 Ответить
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