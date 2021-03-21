Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН"

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Фракция "Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фракции "СН", опубликованное пресс-службой "Слуги народа".

"Фракция "Слуги народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого фракция требует от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом Президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

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"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам" - подытожено в заявлении.

Как уточнил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, речь идет о внеочередном заседании Рады.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура также уточнил в своем Телеграм-канале, что речь идет о проведении внеочередного заседания ВР.

"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия Постановления по оценке тех событий, которые произошли вчера под Офисом Президента. Буду предлагать заслушать по вышеуказанному вопросу правоохранительные органы. Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", - отметил Качура.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.