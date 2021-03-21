"Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП
В Украине сегодня множество серьезных проблем и нерешенных вопросов, более важных, чем разбитые окна в ОП, по которым действительно стоило бы инициировать внеочередное заседание Верховной Рады.
Об этом народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя инициативу фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь "слуги народа" инициируют заседание по вчерашним событиям под ОП. Предлагаю, и сама подпишу, первое, если в комплексе с ВСК по слитому делу Татарова, заместителя руководителя офиса ЦЕЛОГО президента, заместителя офиса, который отмазывал беркут, который убивал людей, и как оказалось еще и запятнан в коррупции. А теперь его отмазали Зеленский с Венедиктова. Уважаемые народные депутаты, вы покрываете зло, а теперь из себя корчите святош, сорри так не бывает", - написала Устинова.
Она также предложила собрать внеочередное заседание парламента по ситуации с COVID-19 в Украине, поскольку украинцев этот вопрос сегодня интересует гораздо больше.
"Если "слуги" хотят собирать внеочередное (заседание Верховной Рады - ред.) по разбитому стеклу, то предлагаю также собрать по десяткам тысяч умерших от ковида, которых убила ваша власть и ваш министр. У которых нет кислорода в больницах и вакцинации. Поверьте, это людям сейчас гораздо важнее. Но нет же, по оконным стеклам легче, там же можно себя решительно проявить, когда боишься за Степанова рот открыть, потому что с ОП "разнарядки" не было", - резюмировла Устинова.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Пожалуйста, подождите...
И вместо того, чтобы отвечать на вопросы участников протеста, вместо того, чтобы решать проблемы, которые лежат в основе протестов, будут осуждать форму протестов, обличать тех, кто, действительно, очень некрасиво и глупо измазал Офис и президентскую табличку.
Возникает вопрос - а почему же 240 Слуг народа вместо внеочередной сессии из-за хулиганов ни разу не провели внеочередную сессию по судебной реформе? Или почему 240 Слуги народа не пришли в субботу вечером под Офис и не пообщались с протестующими? Почему никто из самого Офиса не вышел к людям и не посмел ответить ни на один вопрос? Или у нас кроме полиции другой власти нет?
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5444720782234840 Бутусов
Блогер пишет, позже «новые лица» переобулись в «патриотов» и начали имитировать «защиту национальных интересов» импотентными «санкциями», в результате которых ни один Портнов и Коломойский не пострадал. И вот теперь пришло время запугивать «экстремистами» и «реваншем Порошенко» - потому что скрывать свою ложь, дерибан, Оманские визиты, слив «вагнеровцев», катастрофу в экономике, потерю международной поддержки и так далее уже просто невозможно - поэтому нужен образ «врага». Вот «новые лица» и пытаются выполнить задачу, чтобы хоть немного удержать поплывший рейтинг президента.
«Все, что мы видим - это абсолютная калька путинских методов - похоже, «позитивные блогеры» не справились, в Ермака-Подоляка завелись московские технологи. Не хочу сглазить, но по сравнению с этими парнями Янукович будет казаться мелким похитителем шапок», - написал блогер.