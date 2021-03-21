"Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП

В Украине сегодня множество серьезных проблем и нерешенных вопросов, более важных, чем разбитые окна в ОП, по которым действительно стоило бы инициировать внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя инициативу фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь "слуги народа" инициируют заседание по вчерашним событиям под ОП. Предлагаю, и сама подпишу, первое, если в комплексе с ВСК по слитому делу Татарова, заместителя руководителя офиса ЦЕЛОГО президента, заместителя офиса, который отмазывал беркут, который убивал людей, и как оказалось еще и запятнан в коррупции. А теперь его отмазали Зеленский с Венедиктова. Уважаемые народные депутаты, вы покрываете зло, а теперь из себя корчите святош, сорри так не бывает", - написала Устинова.

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Она также предложила собрать внеочередное заседание парламента по ситуации с COVID-19 в Украине, поскольку украинцев этот вопрос сегодня интересует гораздо больше.

"Если "слуги" хотят собирать внеочередное (заседание Верховной Рады - ред.) по разбитому стеклу, то предлагаю также собрать по десяткам тысяч умерших от ковида, которых убила ваша власть и ваш министр. У которых нет кислорода в больницах и вакцинации. Поверьте, это людям сейчас гораздо важнее. Но нет же, по оконным стеклам легче, там же можно себя решительно проявить, когда боишься за Степанова рот открыть, потому что с ОП "разнарядки" не было", - резюмировла Устинова.

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Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.