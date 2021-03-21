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"Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП

В Украине сегодня множество серьезных проблем и нерешенных вопросов, более важных, чем разбитые окна в ОП, по которым действительно стоило бы инициировать внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя инициативу фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь "слуги народа" инициируют заседание по вчерашним событиям под ОП. Предлагаю, и сама подпишу, первое, если в комплексе с ВСК по слитому делу Татарова, заместителя руководителя офиса ЦЕЛОГО президента, заместителя офиса, который отмазывал беркут, который убивал людей, и как оказалось еще и запятнан в коррупции. А теперь его отмазали Зеленский с Венедиктова. Уважаемые народные депутаты, вы покрываете зло, а теперь из себя корчите святош, сорри так не бывает", - написала Устинова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Она также предложила собрать внеочередное заседание парламента по ситуации с COVID-19 в Украине, поскольку украинцев этот вопрос сегодня интересует гораздо больше.

"Если "слуги" хотят собирать внеочередное (заседание Верховной Рады - ред.) по разбитому стеклу, то предлагаю также собрать по десяткам тысяч умерших от ковида, которых убила ваша власть и ваш министр. У которых нет кислорода в больницах и вакцинации. Поверьте, это людям сейчас гораздо важнее. Но нет же, по оконным стеклам легче, там же можно себя решительно проявить, когда боишься за Степанова рот открыть, потому что с ОП "разнарядки" не было", - резюмировла Устинова.

Также смотрите: Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО. ВИДЕО

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
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Топ комментарии
+96
Все согласно сценария. И граффити, и битые стекла и все Ок. Все забыли про
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун
5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Смерти защитников на фронте
8. Рост цен на все и прочее...

И результат -- Все целый день обсуждают только это тупое шоу от режиссеров квартала.
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21.03.2021 16:49
+66
Они не покрывают. Они режиссеры вчерашнего шоу.
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21.03.2021 16:43
+55
девиз СН: "моим друзьям можно все, а остальные пусть живут по закону".
И их эта сходка - явное тому подтверждение.
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21.03.2021 16:43
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Это просто истинное лицо невинного Стерненка....., ну и его поддержки.
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21.03.2021 21:14 Ответить
"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП - Цензор.НЕТ 5357
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21.03.2021 21:29 Ответить
Дивився ці протести. Впав в око цей плакатик, що приклеїли на стіну ОП. Зі смаком зроблено
"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП - Цензор.НЕТ 8646
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21.03.2021 21:39 Ответить
правда
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22.03.2021 06:59 Ответить
за два года работы власти никакие экстремисты и провокаторы не могли помешать главе ОП Ермаку (причастному к провалу спецоперации по захвату террористов), помощнику президента Шефиру (причастному к делу НАБУ о продаже 13 млн. квт электрики компании United Energy), замглаве ОП Татарову (подозреваемому НАБУ в коррупции по делу о квартирах Нацгвардии), начальнику комитета по разведке Демченко (автору Харьковских соглашений и противнику Ассоциации с Евросоюзом), пиарщику ОП Подоляку (пиарщику Юры Енакиевского), а вот после акции в субботу ситуация сложилась просто критическая.

И вместо того, чтобы отвечать на вопросы участников протеста, вместо того, чтобы решать проблемы, которые лежат в основе протестов, будут осуждать форму протестов, обличать тех, кто, действительно, очень некрасиво и глупо измазал Офис и президентскую табличку.

Возникает вопрос - а почему же 240 Слуг народа вместо внеочередной сессии из-за хулиганов ни разу не провели внеочередную сессию по судебной реформе? Или почему 240 Слуги народа не пришли в субботу вечером под Офис и не пообщались с протестующими? Почему никто из самого Офиса не вышел к людям и не посмел ответить ни на один вопрос? Или у нас кроме полиции другой власти нет?

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5444720782234840 Бутусов
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21.03.2021 21:46 Ответить
ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас пишет у себя в Facebook, сначала «новые лица» «облизывали» электорат обещаниями эпохи богатства и быстрого окончания войны. Затем заигрывали с пророссийской и равнодушной частями населения - «какой разницей», преследованиями военных, патриотов и оппозиции.
Блогер пишет, позже «новые лица» переобулись в «патриотов» и начали имитировать «защиту национальных интересов» импотентными «санкциями», в результате которых ни один Портнов и Коломойский не пострадал. И вот теперь пришло время запугивать «экстремистами» и «реваншем Порошенко» - потому что скрывать свою ложь, дерибан, Оманские визиты, слив «вагнеровцев», катастрофу в экономике, потерю международной поддержки и так далее уже просто невозможно - поэтому нужен образ «врага». Вот «новые лица» и пытаются выполнить задачу, чтобы хоть немного удержать поплывший рейтинг президента.
«Все, что мы видим - это абсолютная калька путинских методов - похоже, «позитивные блогеры» не справились, в Ермака-Подоляка завелись московские технологи. Не хочу сглазить, но по сравнению с этими парнями Янукович будет казаться мелким похитителем шапок», - написал блогер.
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22.03.2021 00:00 Ответить
Згоден на всі сто. Зебіли з ОП кажуть про наслідки широко заплющивши очі на причини.
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22.03.2021 02:32 Ответить
ці клоуни живуть в іншій реальності бо у нас вже скоро пенсінери помиратимуть з голоду які суди така реакція не дай боже буде ще жорсткіше
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22.03.2021 06:57 Ответить
Молодец Александра Устинова. Уровень забот этих инфузорий - собственная безопасность во время обкрадывания Украины... А смерти граждан, похеренный закон - это им не интересно..Да и не рубят они в этом ничего... Как и те, кто их выбрал
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22.03.2021 12:48 Ответить
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