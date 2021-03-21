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Новости Агрессия России против Украины
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нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1240) Козак Дмитрий (73)

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России

Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, ответ главы офиса президента Украины Андрея Ермака к "нормандским советникам" в ответ на письмо Козака оказался в распоряжении "Украинской правды".

В письме Ермак сообщил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака от 19 марта и удивлена ​​"своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - пишет Ермак.

Он отметил, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", - российские СМИ

Ермак отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.

"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - говорится в письме Ермака.

Украинская сторона готова в любое время до проведения дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к неуклонному выполнению дополнительных мер от 22.07.2020 по обеспечению безусловного режима прекращения огня и урегулирования конфликта в целом, отмечается в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсудили вопрос прекращения огня", - политические советники глав стран "нормандской четверки" провели переговоры по Донбассу

Ранее российские информационные агентства, среди которых ТАСС и "Интерфакс", сообщили, что в письме к украинскому, немецкому и французскому советникам лидеров стран "нормандской четверки" Казак предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

Как пишет "Интерфакс", Козак предложил обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствии с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Эти обязательства среди прочего предполагали, что открывать огонь возможно только по приказу руководства Вооруженных сил Украины или оккупантов после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о Козаке: "Есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы"

Кроме того, Козак предложил закрепить, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", внесенного на рассмотрение 8 февраля 2021 года.

Также он предложил ввести новый порядок проведения переговоров политсоветников в "нормандском формате", основанный на принципе ротации. Сейчас на онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Козак констатировал, что "одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова
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Топ комментарии
+39
Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 957
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21.03.2021 17:45
+18
кто знает,чего это старый маразматик марков на старого маразматика ***** окрысился?

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 6417
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21.03.2021 17:41
+14
Видно в кремле услышали намёк Байдена, и будут царя того... табакеркой по плеши.
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21.03.2021 17:45
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кто знает,чего это старый маразматик марков на старого маразматика ***** окрысился?

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 6417
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21.03.2021 17:41 Ответить
Видно в кремле услышали намёк Байдена, и будут царя того... табакеркой по плеши.
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21.03.2021 17:45 Ответить
Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 957
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21.03.2021 17:45 Ответить
ПУТИНА МОГУТ ПРЕДАТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ: СИГНАЛ БАЙДЕНА РАСШИФРОВАЛ ПОЛИТОЛОГ
Политолог Георгий Фёдоров считает, что Байден своим заявлением подал сигнал российским элитам и политикам к тому, что с Путиным оставаться опасно. Эксперт уверен: олигархи могут в любой момент предать президента России.
Российские олигархи боятся Путина и, соответственно, боятся потерять свои источники дохода в России, но они так или иначе встроены в систему мировой элиты, считает политолог Георгий Фёдоров. Поэтому они сейчас испытывают давление со стороны Байдена, который дал им явный сигнал "переходить на их сторону".
Эту ситуацию, уверен специалист, может изменить только уничтожение олигарха как класса и полная национализация элиты, поскольку крупный капиталист всегда антинационален и будет "встраиваться туда, где лучше, где есть прибыль". В данном случае, пояснил Фёдоров в беседе с Царьградом, для них сила и выгода именно на Западе.
Владимир Путин уже много лет говорит о национализации элит и капиталов, но пока только "намекает и предупреждает", не ставя олигархов перед жёстким выбором. Поэтому богачи в нашей стране почти всегда имеют гражданство других государств, напомнил политолог. ...
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21.03.2021 18:14 Ответить
Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії - Цензор.НЕТ 4362
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21.03.2021 18:25 Ответить
Ну хорошо! -- стоят напротив друг друга две армии -- и не стреляют в друг друга. Долго...
И шо?
Одни не стреляют, шоб другие ушли, а те не стреляют, шоб первые их не выгнали?
...да не будет такого нивжисть...
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21.03.2021 17:45 Ответить
Краснозадая тварь рашистская, будете удушены а-ля ссссссср, ватные злобные пдрсы...
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21.03.2021 19:44 Ответить
Чому це? Штрафи за відкриття вогню та премії за невідкриття ввів преЗЕдент України. Вони лише попросили письмово закріпити те, що преЗЕдент-говнокомандувач уже прийняв, і за що проголосувало аж 73% виборців. Нічого нового вони не попросили
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21.03.2021 17:53 Ответить
А як це ввів,а наказу нема?Хтось мабуть бреше?
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21.03.2021 18:06 Ответить
Я думаю, що для такого бидла як ти, і Байден з його словами "путін вбивця" є брехуном. Але правди не приховаєш: і про вагніревців усі вже знають, і путін таки вбивця, і Байден не збирається спілкуватися з твоїм недопреЗЕдентом кловуном. Думка 73% нікого не цікавить. Ви бидло. Правильно хлопці написали на ОП
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21.03.2021 18:11 Ответить
Важко сперечатись з брехлом,бо правда одна,а у брехуна брехні багато.Думка 73% обрала Президента України,а от 24% пасуть задніх))
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21.03.2021 18:23 Ответить
Аххаха. Навіть за океаном, президент США розуміє, якого дауна обрали дауни. Можеш пишатися, що належиш до рівня країн Північної Кореї та Ірану
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21.03.2021 18:30 Ответить
За океаном Президент США,а у нас в Україні свій президент,хіба ні?Шо думає Байден,то його справа,не Байден обирає Президентів в Україні.
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21.03.2021 18:35 Ответить
Ахахха. Зрозуміло. Я з різними зе-виробцями спілкувався, але це перший такий випадок. З такими думками можеш відразу за жопоблок голосувати. Вони теж так думають
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21.03.2021 18:40 Ответить
Жопоблок це ліве крило Партії Регионів,а ПЄС праве))
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21.03.2021 18:43 Ответить
У армії не всі накази розголошуються. Деякі взагалі на папері не фіксуються, але виконувати все одно потрібно.
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21.03.2021 18:21 Ответить
Та ти шо))У вас агентів у ГШ ЗСУ більше ніж у кацапів.
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21.03.2021 18:24 Ответить
вот что Байден животворящий делает..
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21.03.2021 17:57 Ответить
Насправді , полощуть усіх у владі ЗЕ в рашистських шоу , окрім Єрмака... так-так того самого що робить майже усі міжнародні заяви, зажди присутній на міжнародних зустрічах ... самі знаємо .
А оцей неприйнятний вкид від рашістського Козака - то усього навього дати привід Єрмаку відмити свою овенчу шкіру від рашистського душку, що тхне з середини.
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21.03.2021 18:33 Ответить
Денис Казанський

Полевой командир ДНР Ходаковский:
"хер его знает, за что мы воюем, просто нам кажется, что мы правы".

Тут даже добавить нечего.

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 7293
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21.03.2021 17:58 Ответить
Людина ділиться "ощущєніями", маючи в дупі кацапський член. Вона не може пояснити, нафіґа той член там, але інтуїтивно "ощущає", що мати той члєн в дупі - то правильно. 😲
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21.03.2021 18:05 Ответить
Вы можете представить на минутку такую ситуацию, чтобы в комерческой компании, завхоз вел переговоры о поглощении или слиянии компании? Или чтобы завхоз единолично решал на какие рынки выходить, а с каких уйти? А как вам завхоз-переговорщик с ключевыми клиентами? Любой здравомыслящий человек не представляет себе такого бреда. Но бред - это норма в стране, которой правит в кресле преза - тупорылое квартальное чучело.
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21.03.2021 18:00 Ответить
Хто небудь поясніть мені: яким боком дЄрмак до міжнародних відносин причетний? Чого воно в кожну дірку без мила лізе? Невже найвеличніший так розширив співпрацю з Афганістаном, що його вже кілька днів відкачати не можуть?
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21.03.2021 18:01 Ответить
Ну хоть тут зекретины дали пока спокойно вздохнуть -уверенна,что не надолго...за зеленью очередное гомнище Украине не заржавеет
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21.03.2021 18:02 Ответить
Хто це - Єрмак? За яким заеюконом, чи конституційним положенням він відповідає за оборону і зовнішні зносини?
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21.03.2021 18:02 Ответить
Какого фига заведующий ведер и тряпок управляет страной?
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21.03.2021 18:12 Ответить
Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 7210
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21.03.2021 18:05 Ответить
рожки сделал
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21.03.2021 18:34 Ответить
Дворничиха Марь ивановна заключила договор с соседним государством.
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21.03.2021 18:09 Ответить
Козак мог бы не этой фигнёй заниматься, а созданием 2-3 украинских автономий на территории Расии, как надоели эти этнические холуи под украинскими фамилиями.
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21.03.2021 18:14 Ответить
он жыдок вообще то. жыдята в кацапии всегда маскируются под укрАинскими фамилиями
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21.03.2021 22:35 Ответить
"Звіздьож" Єрмака - не тема для обговорень. Він може "написати" все що завгодно. Але по факту треба аналізувати ефективність цього "діяча" по справах, а вони доволі погані і нікчемні.
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21.03.2021 18:15 Ответить
уважаемый Макс! происхождение этого Ермака нигде не упоминается, то ли он казак то ли горский еврей, но судя как гордо носит свое имя бубочкин эрмак, верно второе, что тот исторический эрмак будет из горских евреев.
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21.03.2021 18:25 Ответить
шо это эрмак з козаком темнят. агенты влияния рейха (таран и шантеклер) издали приказ о запрете стрелять, в противном случае урезать зарплату, перестали закупать технику, урезали питание, провалили территориальную оборону, перестали приглашать иноземцев, закупают негодное оружие, не ставять на вооружение новую технику, занялись барахольством и самоснабжением (термин НКВД 30-40 годов), парализуют связь армии, превращая армию в невооруженную толпу. А этот манкурт требует запретить любое открытие ответного огня без прямого разрешения министра оборони и "главкомверха". И ермак ответил нет, нет в том смысле, что мы уже это приняли в июле 2020 года. Что делается, этот толстый прищ на теле Украины соглашается, что все это мы приняли, соглашается на своем "эзоповом языке". Доколе пользуясь неграмотностью и неработоспособностью президента будет вершит международные дела этот упалнамоченный.
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21.03.2021 18:20 Ответить
серьезно? А шо за дерьмак и кто его уполномочил на что-то отвечать?
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21.03.2021 18:22 Ответить
нужно снова заглянуть Валодье Криваногих в глаза и увидеть в них мир, думаю годика на эту попытку будет достаточно))))))))))))))))))))))
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21.03.2021 18:22 Ответить
Ну шо пане президент, як ми відповіли нашим партнерам по 95-квартальному бізнесу, ну тим шо на той сторонє дабравольцам памагають, шоб я здох якшо я Нелох,
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21.03.2021 18:26 Ответить
Козак ещё после ПМРы заработал себе на вышку. С этим уродом не говорить надо, а его валить.
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21.03.2021 18:28 Ответить
Вообще ответ дерьмаков не особо нужен.Кацапня таким образом их просто слила озвучив что они ЗАПРЕТИЛИ УКРАИНСКОЙ АРМИИ СТРЕЛЯТЬ ДАЖЕ В ОТВЕТ.
Что является преступлением.
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21.03.2021 18:28 Ответить
Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії - Цензор.НЕТ 6668
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21.03.2021 18:37 Ответить
не хорошо как то получается
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21.03.2021 18:38 Ответить
Президент России «обзавелся» рожками. Фотография впервые появилась на страничке Facebook сообщества «Баба і кіт».
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21.03.2021 18:40 Ответить
За рога зачет Зеленскому.
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21.03.2021 20:31 Ответить
это фотошоп
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21.03.2021 22:37 Ответить
Вперше я пишаюсь Зеленським...
(Невже це я написав???)
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21.03.2021 21:50 Ответить
Идиет?
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21.03.2021 22:34 Ответить
Добродію, почуття гумору включити можете? Якщо відповідь ствердна, здійсніть це.
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21.03.2021 22:43 Ответить
Він не писав того листа і мабутьне знає про нього.
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22.03.2021 06:06 Ответить
переписка агентов одной разведки
в дипломатической плоскости..
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21.03.2021 18:37 Ответить
Марков знал, шо ху-ло - это убийца. И радостно хлопал в ладоши. Пока клеймо убийцы на лбу окурка не поставили Штаты. После чего у сережи случилась диарея, которая, скорее всего, очень скоро обретет форму пандемии на широких просторах расист-йской империи.
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21.03.2021 18:59 Ответить
какая обнаглевшая кремлядь этот кОзак....
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21.03.2021 19:31 Ответить
Если Козак предложил такое шмаркле, то он знал об єтом человеке несомненно больше чем украинцы.
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21.03.2021 19:34 Ответить
Я смотрю Зеля вообще обоссался и забился под юбку Ермака.
А второе уже даже не маскируется что оно во президента
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21.03.2021 19:42 Ответить
украина не может - а зелох сможет, чтобы заглянуть куйлу
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21.03.2021 19:52 Ответить
Єрмак - "великий" переговорщик ...
Уже патякало з тим козаком про перемир*я та обмін і зірвало операцію з вагнерівцями.
Хто воно таке і якого займається не своїми обов*язками ?
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21.03.2021 20:25 Ответить
Пенсии, которые должны были повышать в июле нынешнего года, летом не повысят. В Кабинете министров решили перенести эту дату на осень. Речь идет о прибавке к пенсии гражданам в возрасте от 75 до 80 лет.
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21.03.2021 20:31 Ответить
ХКБМ готує першу партію бронетранспортерів БТР-4 для Морської піхоти. ФОТО. ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/hkbm-gotuye-pershu-partiyu-bronetransporteriv-btr-4-dlya-morskoyi-pihoty-foto/
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21.03.2021 20:46 Ответить
як і раніше, в цьому листі єрмака я не побачив константації очевидного факту того, що касапи є хоча би "сторона конфлікту", а не ніякий не посередник.
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21.03.2021 21:13 Ответить
От же халепа! Козирю з козачком, як видно, підігнали різну "дурь". Якби "дурь" була однаковою, вони відразу ж дійшли б згоди.
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21.03.2021 21:45 Ответить
Какой-то источник слил инфу "по доброте душевной" рускому Интерфаксу https://censor.net/ru/news/3254601/delegatsiya_rf_hochet_pismenno_zakrepit_zapret_ukrainskim_voinam_otkryvat_otvetnyyi_ogon_bez_prikaza и тут Ермак с негодованием отказывается. Не надо быть https://ru.wikipedia.org/wiki/Bellingcat Bellingcat чтобы понять что здесь какая то муть.
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22.03.2021 02:28 Ответить
 
 