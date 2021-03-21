Киев и Берлин укрепляют партнерские отношения, в том числе в сфере диджитализации, - Шмыгаль о визите в Германию

Украинская правительственная делегация в рамках визита в Германию достигла договоренностей относительно новых направлений двустороннего сотрудничества в области возобновляемой энергетики, кибербезопасности, образования, ИТ и других сферах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Украина и Германия укрепляют партнерские отношения. На этой неделе наша правительственная команда провела двухдневный рабочий визит в Берлин и Дюссельдорф, во время которого мы провели ряд встреч на высшем уровне.

Совместно с госпожой канцлером Ангелой Меркель открыли IV украинский-немецкий экономический форум, лично встретился с Федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером, председателем партии ХДС Армином Лашетом, Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и президентом Бундесрата Райнером Хазелоффом и другими. Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России".

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Шмыгаль продолжил: "Провели также предметные диалоги с министром экономики и энергетики Петером Альтмаером, главой МИД Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером и еще многими другими. Результатом этих встреч стали договоренности о развитии новых направлений сотрудничества, таких как водород, критическая сырье и возобновляемая энергетика, кибербезопасность, образование".

"Одним из важных результатов рабочего визита в Германию стало укрепление партнерства в сфере диджитализации. Во время нашей встречи с Премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом был подписан меморандум между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business, представителями украинских ИТ сообществ и двумя немецкими бизнес-ассоциациями",- подчеркнул Шмыгаль.

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