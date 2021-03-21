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Германия (6727) Шмыгаль Денис (2590)

Киев и Берлин укрепляют партнерские отношения, в том числе в сфере диджитализации, - Шмыгаль о визите в Германию

Киев и Берлин укрепляют партнерские отношения, в том числе в сфере диджитализации, - Шмыгаль о визите в Германию

Украинская правительственная делегация в рамках визита в Германию достигла договоренностей относительно новых направлений двустороннего сотрудничества в области возобновляемой энергетики, кибербезопасности, образования, ИТ и других сферах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Украина и Германия укрепляют партнерские отношения. На этой неделе наша правительственная команда провела двухдневный рабочий визит в Берлин и Дюссельдорф, во время которого мы провели ряд встреч на высшем уровне.
Совместно с госпожой канцлером Ангелой Меркель открыли IV украинский-немецкий экономический форум, лично встретился с Федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером, председателем партии ХДС Армином Лашетом, Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и президентом Бундесрата Райнером Хазелоффом и другими. Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России".

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Шмыгаль продолжил: "Провели также предметные диалоги с министром экономики и энергетики Петером Альтмаером, главой МИД Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером и еще многими другими. Результатом этих встреч стали договоренности о развитии новых направлений сотрудничества, таких как водород, критическая сырье и возобновляемая энергетика, кибербезопасность, образование".

"Одним из важных результатов рабочего визита в Германию стало укрепление партнерства в сфере диджитализации. Во время нашей встречи с Премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом был подписан меморандум между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business, представителями украинских ИТ сообществ и двумя немецкими бизнес-ассоциациями",- подчеркнул Шмыгаль.

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Топ комментарии
+2
ну все теперь за живем!
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21.03.2021 18:25
+1
Ось на цьому треба акцентувати, а не на "діджиталізації".-
"Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России". Источник: https://censor.net/ru/n3254679
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21.03.2021 18:16
+1
"Говорили-балакали, сіли та й заплакали..."
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21.03.2021 18:17
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Правила форума Совет форумчан
Ось на цьому треба акцентувати, а не на "діджиталізації".-
"Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России". Источник: https://censor.net/ru/n3254679
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21.03.2021 18:16 Ответить
"Говорили-балакали, сіли та й заплакали..."
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21.03.2021 18:17 Ответить
папрашу...в моем доме не выражатся!
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21.03.2021 18:21 Ответить
ну все теперь за живем!
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21.03.2021 18:25 Ответить
А партнерские отношения в вопросе отмены СП-2 тоже укрепили?
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21.03.2021 18:32 Ответить
пока нет, но как только из Рачки вытрясут все, так сразу и укрепят)))))))))))))))
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21.03.2021 18:41 Ответить
Тада. Инвестиций отовсюду ЗЕленые мрази уже понавезли. Совать некуда.

Как в отпуск за государственный счет съездяд, так назад везут полные штаны здобуткив.
А уж сколько диджитализации можно привезти - страшно представить.
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21.03.2021 18:46 Ответить
С этой бандой только в области престидижитации отношения можно наладить под девизом - Быстрота и ловкость рук.........
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21.03.2021 22:29 Ответить
странно, текст о Германии а фото с Валдисом из Латвии, ну ок, есть упомянуто что говорили с ЕС ок он комисар по этим вопросам в ЕС, но если такое фото, то хоть словом припомните о нём а то многие подумает что представляет Германию.
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21.03.2021 18:48 Ответить
Бесспорно утверждающим этапом, окончательно укрепляющим незыблемые партнерские отношения между Киевом и Берлином станет окончание строительства и ввод в эксплуатацию "Северного Потока-2".
("Дружба дружбой, а табачок клянчить - пшёл в жопу!"®)
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21.03.2021 18:51 Ответить
Дурне, поїхало в турне !!!
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21.03.2021 18:52 Ответить
Більш міцного партнерства як між расеєю і німеччиною у природі не буває але партнерства між цими двома завжди закінчувалися війнами...
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21.03.2021 20:30 Ответить
Взагалі то в сфері діджиталізації Зеленський з молодою сопливою командою так само обісралися, як і у всьому іншому. Це ж не Японія чи Китай, де можна не лише язики чесати про цифрові технології. Діджиталізація від Зеленського і цього, як його.. Шмигаля - це такі ж побрехеньки, як і все інше.
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21.03.2021 21:07 Ответить
"Когда я слышу про диджитализацию в Украине,я снимаю с предохранителя мой браунинг " (с)
Г.Йост
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21.03.2021 22:20 Ответить
скорее Вальтер 😀
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22.03.2021 01:37 Ответить
 
 