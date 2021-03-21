Враг с начала суток дважды открывал огонь из гранатометов по позициям ОС в районе Водяного, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала суток 21 марта зафиксировано два вражеских обстрела позиций ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное.

"Оккупанты провели обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что пиротехнические расчеты ГСЧС за текущие сутки разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

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Напомним, 20 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное огнестрельное ранение.

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