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акция (2397) протест (5834) Стерненко (393) Офис Президента (1775)

"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов

Фото: Олег Богачук

Организаторы вчерашней акции протеста под Офисом президента в Киеве утверждают, что битья окон и использования дымовых шашек в планах не было, и называют акцию "мирной".

Об этом в комментарии hromadske рассказал лидер движения "Гонор" и организатор акции в поддержку Сергея Стерненко Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президент Владимир Зеленский не реагировал на предыдущие протесты, в частности, на акцию 27 февраля, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Последняя акция получила название "Если не слышишь - увидишь".

"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические "соросята". Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать - это очень плохо закончится", - отметил Филимонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также он добавил, что считает акцию под ОП мирной, поскольку никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, где удерживали одного задержанного участника. Кроме того, Филимонов рассказал, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Также Филимонов отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сорда, которого подозревают в хулиганстве, а именно в разбивании стекла.

"Разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, незаконно сидящего в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео. Никто не заходил внутрь здания", - отметил организатор.

Также смотрите: Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Также читайте: "Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП

 
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Топ комментарии
+29
Зеленский.
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21.03.2021 18:52
+26
"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов - Цензор.НЕТ 5654
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21.03.2021 18:49
+21
"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов - Цензор.НЕТ 9356
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21.03.2021 19:00
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Страница 3 из 3
Все правильно зробили, підтримую дії протестувальників. У народу є вимоги, які треба виконати, а спробують переслідувати учасників наступного разу полетять не каміння, а гранати
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21.03.2021 21:41 Ответить
а що змінилося, коли побили шибки ?
може судова реформа ? звільнили Стерненка і покарали суддю ?
чи поліцейська ?
чи прибрали монополізм ДТЕК ?
чи може таки запрацював податок на виведений капітал ?

ніт.. про те все забули.. вся країна обговорює твори графітчиків..
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21.03.2021 22:27 Ответить
Змінилась стадія протесту ) На твоїх очах відбувається трансформація з мирного протесту у силовий і це дуже важливо. І це сталось тому, що не була проведена судова реформа, звільнений Стерненко, покараний суддя і так далі, тобто це реакція на зневагу до народних вимог. Якщо і далі вимоги не будуть задовільнені, то протест буде ставати дедалі більш радикальним. Не чують - побачать
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22.03.2021 05:08 Ответить
Надо было в ментов и окна гавном швырять, они другого ска не заслуживают, надо всегда во всех ментов гавном кидать, вот я раз бухой обстругал двум штаны с шкарами, мне ничего не было кроме вытрезвителя.
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21.03.2021 23:01 Ответить
зеленскому даже по телефону гнушаются звонить,
кто к нему приедет ?
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22.03.2021 03:55 Ответить
Ги-ги, пам'ятаю як зеленоботи називали всі ці прийоми та візити "пережитком совка" і радісно улюлюкали від ідеї зміну формату АП на більш неформальний та "ближчий до народу" ОП. Так чим не подобається ? Виглядає максимально неформально
В принципі я вважаю, що змивати нічого не треба, там записані вимоги народу. Змиємо, як зміниться влада.
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22.03.2021 05:12 Ответить
1. Такое искусство на стенах президентских офисов появляется, когда президент перестаёт быть гарантом и позволяет нагло издеваться над законом и правом, которые он обязан защищать..При этом никак не реагирует на протесты. Или может эффективнее, как в Беларуси, в ладошки хлопать, когда сажают невинновных и издеваются над законом ? . И президентам других государств не надо приезжать - они и так знают всё про зелю... велосипеды ему дарят... мОл где твоя народность, чувак - в твоих 15-ти машинных ьронированных кортежах ? ... 2. Организатор акции всё чётко сказал. "Но этого парня останавливали, это видно на видео... "Разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, незаконно сидящего в тюрьме, или от министра, который преследует активистов" 3. Ничего этого бы не было, если бы президент вышел бы к протестующим и поговорил с ними. Это его избиратели. Он им не пан, а слуга. То, что его вертикаль беспредельничает, а он прячется от людей - это и есть провокация. Итог простой. Это зеля сам расписал свой оп, сам разбил окна и еидался фаерами... эТо просто мсимвол его беспомощности и ущербности в управлении страной. И тот - один, которого забрали в полицию - это зеля и есть.
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22.03.2021 10:52 Ответить
Портить надо зеленые морды при власти а не здания и инфраструктуру города. Надписи и дешевые граффити на стенах не заставят судей не брать взятки а властную мафию разрушать Украину! Вспоминается недавний Вашингтон и призывы российских провокаторов от ФСБ к погромам... Очень напоминает. Кому-то очень выгодно перевести протесты на деструктивную сторону.
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22.03.2021 00:26 Ответить
Нам самим вигідно якомога скоріше перевести протест у силову форму, так як вона більш дієва і у нас більше шансів досягти своїх вимог. Мирні протести мають тенденцію втрачати свою силу із часом, коли протестувальники усвідомлюють повний ігнор від влади та власну безсилість щось змінити у той час силовий протест, це майже як війна, тільки но пролється кров і це вже не закінчиться просто так. Тому ратуємо за радикалізацію
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22.03.2021 05:21 Ответить
Похоже, здесь тоже без провокаторов не обошлось. Хороший повод для шмаркли перекрыть подступы к Банковой, а заодно под предлогом локдауна или жесткого карантина свернуть всякого рода протестные акции и массовые собрания. И чем дольше этот потерпевший занимает чужое место, тем больше он копирует манеры и действия ***** с лукой, а это уже опасно.
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22.03.2021 09:56 Ответить
http://dlm3.meta.ua/pic/0/127/96/qNYKcovWxb.gif
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22.03.2021 00:33 Ответить
Судя по тому, чмо тему навязчиво мусолят второй день/ что-то пошло не так((
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22.03.2021 01:38 Ответить
"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", але потім масть пішла.
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22.03.2021 03:03 Ответить
"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов - Цензор.НЕТ 6752
Україно, Україно.....! в твоїй хаті сидить
лютий ворог, і з тебе як з повії сміється.
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22.03.2021 05:13 Ответить
"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов - Цензор.НЕТ 8702
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22.03.2021 06:32 Ответить
Митя - передаст
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22.03.2021 09:27 Ответить
Не учавствовал но ПОДДЕРЖИВАЮ акцию, и хорошее выбрано название для акции!! Зе совершает типичную ошибку - не прислушивается к народу...!!! Как еще заставлять власть выполнять желание тех кому она нанялась на службу - НАРОДА? Садясь в должностное кресло чиновники надеятся на неприкасаемость и ныряют в произвол. коррупцию для своей наживы.
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22.03.2021 08:21 Ответить
Ваши перфомансы когда то засунут вам в заднее место...,провокаторы грёбаные...
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22.03.2021 09:05 Ответить
Работаешь проктологом?

😭
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22.03.2021 09:28 Ответить
Если считать тех кто будет забивать пенделями взад им ихние перфомансы проктологами...,то да..
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22.03.2021 09:32 Ответить
И что в сухом остатке, помогла эта акция Стерненко? Нет. Дискредитировано патриотическое движение? Да. С иными "друзьями" врагов не нужно...
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22.03.2021 10:33 Ответить
А какая картинка для кацапов. Они теперь будут месяц слюной истекать и эту тему мусолить.
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22.03.2021 13:19 Ответить
Они это по всему миру разнесут, своими говно СМИ, какие мы фашисты и прочее.
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22.03.2021 15:27 Ответить
А скільки мільонів людей будло на акції? Якщо не буде звірячого побиття ціх хлопців, які всі студенти першокурсники найкращіх вищів, то не розкачати мабудь Україну.
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22.03.2021 10:38 Ответить
шмаркля та ******* брешуть та крадуть, крадуть та брешуть з першого дня свого приходу до влади...

ні, помиляюсь,, шмаркля почала брехати ще до цього...

Ні дня без брехні,так,ЗеБіли? Брехня та підлість - це сутність ЗеБіла.
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22.03.2021 10:55 Ответить
Всё правильно он сказал. Если человек всё сам видит и принимает меры. К нему никто не приходит. Если человек дремлет. - его негромко окликают. Если спит - кричат. Если сильно спит и глухой - его трясут. А, если он игнорирует собеседников принципиально - пустьспросит у друзей яныка, чем это кончается..У него в ОП полно яныковских друзей - они в курсе.
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22.03.2021 11:04 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 11:04 Ответить
Поярков про події у ОПУ...https://youtu.be/oqbXka78hbo
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22.03.2021 11:06 Ответить
харе смолаво виправдовуватися... ви ще почніть взуття знімати перед тим, як на лавицю стати
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22.03.2021 13:15 Ответить
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