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операция (210) трансплантация (152) Степанов Максим (2062) трансплантология (19)

С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов

С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов

Ежегодно 5000 человек в Украине нуждаются в трансплантации органов. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине.

Об этом заявил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю страхи людей, но они сразу исчезают, если пересадки органа требует близкий человек. Я хочу, чтобы украинцы поверили: трансплантация - это не о торговле органами, а о жизни. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, перестать говорить "у нас это невозможно". Ведь в нашей стране лучшие врачи, и мы выписываем законодательство так тщательно, чтобы никто и мысли не мог допустить о бизнесе на органах", - подчеркнул он.

По данным министра, за год принято и внесены изменения в 30 нормативных актов и законов, которые урегулируют сферу трасплантации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов

"Команда Министерства здравоохранения Украины постоянно прилагает усилия, чтобы увеличить финансирование трансплантационного направлении, чтобы украинские врачи перенимали лучший мировой опыт. В этом году мы вдвое увеличим количество трансплантаций, проведенных в Украине. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине", - уверен Степанов.

С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов 01

Также читайте: За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов

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Топ комментарии
+11
Продай нирку- заплати за доставку газу.
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21.03.2021 20:15
+6
За прошлый год уволилось 70 тыс врачей, а Степанов все чешет о своих героических достижениях.
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21.03.2021 20:09
+5
встречное предложение - а пусть все госчиновники-судьи-прокуроры-депутаны-министры и их семьи (на которых переписано майно) лечатся исключительно в Украине ...
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21.03.2021 20:31
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Правила форума Совет форумчан
У нас одна из лучших Конституций и шо? Граждане , храните свои органы в сбербанке... Жуть , что нас ждет!
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21.03.2021 20:05 Ответить
Да... У вас в параше только в сбербанке органы хранить и нужно. Особенно мозги...
Жуть ждет, не то слово)
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21.03.2021 22:32 Ответить
Мабуть у вас з гумором не усе гаразд...Ось такі якраз добре підходять на донорів, бо рецепієнтом не може бути апріорі, не хвате клепки грошей заробити на зайву нирку....
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22.03.2021 16:33 Ответить
А зеленим ще мозок треба вживлювати.
.
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21.03.2021 20:07 Ответить
Будет отторжение. Их организм не примет.
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21.03.2021 20:12 Ответить
шкода мавп, але підійдуть і кнурячі.
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21.03.2021 22:12 Ответить
За прошлый год уволилось 70 тыс врачей, а Степанов все чешет о своих героических достижениях.
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21.03.2021 20:09 Ответить
остаются пожилые врачи и с востока Украины, которым тяжело выехать...Ну, и те , кто три шкуры может содрать и здесь, в Украине!
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21.03.2021 20:17 Ответить
Хто ти такий чмиряга .що будеш визначати де і кому лікуватись????
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21.03.2021 20:13 Ответить
Продай нирку- заплати за доставку газу.
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21.03.2021 20:15 Ответить
Добре що їх дві.))
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21.03.2021 20:26 Ответить
Так а за сам газ заплатити?
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21.03.2021 20:27 Ответить
А кто поднял цену на газ на 100%?
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21.03.2021 20:45 Ответить
А хто субсидії відмінив?
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21.03.2021 21:18 Ответить
Кому?
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21.03.2021 21:28 Ответить
Я не знал, что можно найти кого то хуже Супрун. Оказывается в этой жизни все возможно.
Степанов, сейчас умирает каждый день по 200-250 людей каждый день из за твоей бездеятельности и желания заработать копейку на горе людей!
Сначала ты тупо продал наши маски. Затем тупо просрал лето, вкладывая ковидные деньги в откатные схемы по ремонту дорог, закупку вертолетов полицаям, только не в закупку ИВЛ и заготовку кислородного оборудования. Затем через прокладук купил в три дорого 500 тысяч, вместо 40 млн вакцин и сейчас проводишь крайне медленную вакцинацию, что треть из 500 тысяч вакцин просто испортится. Позор Зеленскому и Шмыгалю, что держат и не увольняют такого министра-коррупционера.
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21.03.2021 20:17 Ответить
ну, блин , наивные! разве в депутаты , министры , президенты и т.д. идут чтобы спасать народ, улучшать его жизнь? делать бабки на ослах, на стаде! Оставте свое совковое понимание заботы о народе....
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21.03.2021 20:20 Ответить
степашка, изыди.
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21.03.2021 20:17 Ответить
Практично не дає хворим жодного шансу.
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21.03.2021 20:20 Ответить
https://twitter.com/Vivat_Ukraina
https://twitter.com/Vivat_Ukraina
https://twitter.com/Vivat_Ukraina


https://twitter.com/Vivat_Ukraina
https://twitter.com/Vivat_Ukraina

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@Vivat_Ukraina

·https://twitter.com/Vivat_Ukraina/status/1373692014236205056 35 мин

З особистого досвіду: державній медицині п!зда! Не хворійте чорноброві, бережіть себе!
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21.03.2021 20:20 Ответить
от степашки это звучит как угроза...
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21.03.2021 20:21 Ответить
Донорам будут неграждане Украины из возвращенных Украине оккупированных территорий. Ну и пленные руслики-сколеновстанцы.
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21.03.2021 20:23 Ответить
нужно будет вырезать Степанову почки и печень.. я думаю, он себе в Индии уже запасные купил..
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21.03.2021 20:23 Ответить
Тоесть у нас уже и печень и почки пересаживают?!! До чего же техника дошла? То теперь бухать можно безвылазно - печень потом новую пересадить))
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21.03.2021 20:26 Ответить
встречное предложение - а пусть все госчиновники-судьи-прокуроры-депутаны-министры и их семьи (на которых переписано майно) лечатся исключительно в Украине ...
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21.03.2021 20:31 Ответить
Так многие и лечатся, в Феофании
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22.03.2021 15:57 Ответить
многие (особенно когда в карантин закрыли границы) но не все...
тем более Феофания - это не просто больничка районного или городского масштаба...
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22.03.2021 15:59 Ответить
А цена конечно будет выше чем в Европе ведь у нас цены на все выше как у странах ЕС да и уже не обратишся за помощю в Красный Крест.
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21.03.2021 20:46 Ответить
Степанов не лікар, а значить оцінювати лікарів не може. По друге, в Україні лікарі далеко не найкращі. То й лікарі знають, а Степанов - ні. Це доказує не тільки, що він дурень необізнаний, а ще й простак, який думає, що його лестощі підлестять лікарів. Степанов, поверни крадену куртку.
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21.03.2021 20:57 Ответить
Стеападло.
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21.03.2021 21:32 Ответить
С донорами понятно .хоть пруд пруди .аиктож будет операции делать ?интерны походу
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21.03.2021 21:33 Ответить
Трунарі у захваті ! Щодня керівництво держави їм роботу підкидує !
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21.03.2021 23:39 Ответить
 
 