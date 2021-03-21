С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов
Ежегодно 5000 человек в Украине нуждаются в трансплантации органов. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине.
Об этом заявил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю страхи людей, но они сразу исчезают, если пересадки органа требует близкий человек. Я хочу, чтобы украинцы поверили: трансплантация - это не о торговле органами, а о жизни. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, перестать говорить "у нас это невозможно". Ведь в нашей стране лучшие врачи, и мы выписываем законодательство так тщательно, чтобы никто и мысли не мог допустить о бизнесе на органах", - подчеркнул он.
По данным министра, за год принято и внесены изменения в 30 нормативных актов и законов, которые урегулируют сферу трасплантации.
"Команда Министерства здравоохранения Украины постоянно прилагает усилия, чтобы увеличить финансирование трансплантационного направлении, чтобы украинские врачи перенимали лучший мировой опыт. В этом году мы вдвое увеличим количество трансплантаций, проведенных в Украине. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине", - уверен Степанов.
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Жуть ждет, не то слово)
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Степанов, сейчас умирает каждый день по 200-250 людей каждый день из за твоей бездеятельности и желания заработать копейку на горе людей!
Сначала ты тупо продал наши маски. Затем тупо просрал лето, вкладывая ковидные деньги в откатные схемы по ремонту дорог, закупку вертолетов полицаям, только не в закупку ИВЛ и заготовку кислородного оборудования. Затем через прокладук купил в три дорого 500 тысяч, вместо 40 млн вакцин и сейчас проводишь крайне медленную вакцинацию, что треть из 500 тысяч вакцин просто испортится. Позор Зеленскому и Шмыгалю, что держат и не увольняют такого министра-коррупционера.
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З особистого досвіду: державній медицині п!зда! Не хворійте чорноброві, бережіть себе!
тем более Феофания - это не просто больничка районного или городского масштаба...