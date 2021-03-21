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В Иркутской области РФ организатор ночи уличной астрономии рассказал о запрете наблюдать за звездами по требованию ФСБ

В Иркутской области РФ организатор ночи уличной астрономии рассказал о запрете наблюдать за звездами по требованию ФСБ

Жителям Усть-Кута Иркутской области Российской Федерации по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) запретили наблюдать за звездами в рамках "Всемирной ночи тротуарной астрономии".

Об этом сообщает "Сибирь. МБХ медиа" со ссылкой на одного из организаторов акции, главу правозащитной организации "Центр гражданского содействия" Алексея Тупицина, передает Цензор.НЕТ.

"Нам согласовали сначала, а потом глава города сказал мне, что из ФСБ запретили согласовывать, поскольку на мероприятии может быть раздача материалов. Наш "Центр гражданского содействия" - это правозащитная организация, мы зарегистрированы уже восемь лет", - пояснил Тупицин.

"Всемирная ночь тротуарной астрономии" регулярно проходит во многих городах мира - волонтеры устанавливают на улицах телескопы, в которые может посмотреть любой желающий.

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По данным Новой газеты, Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество планировали организовать наблюдение за звездным небом 21 марта в 14 населенных пунктах Иркутской области. В Усть-Куте, где нет общественного телескопа, "Центр Гражданского Содействия" планировал на выделенной площадке установить два собственных телескопа, сообщает "Сибирь.Реалии". Как уточняет издание, заявка была подана за пять дней на стандартном бланке, к ней также были приложены копии разрешений на акцию из других городов.

Тупицин планирует написать обращение в областное ФСБ, чтобы уточнить причины отмены мероприятия. "Чего вы боитесь? Мультфильм "Незнайка на Луне" такой, даже не Оруэлл уже" - приводит его комментарий "Сибирь.Реалии".

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Топ комментарии
+51
Підданим ********* можно дивиться в зомбоящик.
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21.03.2021 20:35
+46
Правильно. Свиньи в небо глядят только когда их смалят.
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21.03.2021 20:39
+36
Московитскому быдлу даже голову поднимать, чтобы в небо смотреть, запретили ))). Правильно - быдло должно стоять в стойле ))).
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21.03.2021 20:36
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Радио Свобода, Новая газета, МБХ - Михаил Борухович Ходорковский. Все озабочены астрономом в какой-то сибирской глуши. Явно уже писать не о чем.
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22.03.2021 05:39 Ответить
плешивец строит концлагерь на постсовке)
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22.03.2021 07:45 Ответить
Два,,братских,, народа,а какие разные новости🤣
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22.03.2021 12:35 Ответить
В Украине,что бы отмыть администрацию президента от ихнего дерьмо-испуга надо 2 млн.гривен, а кацапам запретили смотреть на звезды🤣🤣🤣
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22.03.2021 12:40 Ответить
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