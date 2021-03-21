За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин. ИНФОГРАФИКА

Уровень госпитализаций по Украине на 1 миллион жителей достиг 1016 пациентов. Ни в одной стране Европы не было такого. Надо срочно вводить полный карантин.

Об этом на своей странице в Facebook написал киевский активист Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на 1581 выросли госпитализации. На вчерашнее утро на госпитализации с подозрением и подтвержденным диагнозом "Ковид" было 37698 пациентов, а на сегодняшнее утро стало 39279. Почти 40 тысяч человек. В реанимациях сейчас находятся - 2646 (+66). На ИВЛ - 1123 (+51 за два дня). Вдумайтесь в эти цифры. Это страшные цифры. Средний темп заполнения койкомест в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 пациентов каждые сутки заполняют новые больницы", - отметил он.

Истребин приводит цифры по госпитализации в регионах и обращает внимание, что в Киеве за один день заняли 215 коек - "помимо тех, что были заняты", всего - 4083 госпитализированных.

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"Это одна больница среднего размера. В "красной" Житомирской и Черновицкой областях сегодня обновили рекорд госпитализаций, и это пошла третья неделя "красной" зоны. Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену, там смертность взлетела на +125%", - подчеркивает активист.

По его мнению, уже нет смысла анализировать какие-то отдельные области, так как рост пошел везде, хоть и с разными темпами.

"Карантин надо вводить по всей стране. Нет другого способа остановить рост госпитализаций. Мы просто летим со скоростью звука к катастрофе. Только карантин по всей стране, с максимальными ограничениями. Отдельно хочу сразу ответить сторонникам гибридного карантина. Я не против зеленых зон, но при одном условии, если зеленая зона готова обеспечить контроль всех въезжающих в нее граждан. Если контроля не будет, будет красная зона, но на неделю позже. Знаете, от чего мне больше всего страшно? Это от президента, Кабмина, Офиса Президента и вообще от центральной власти. Они вообще самоустранились, их не волнует что за 1 сутки 1581 человек попало в больницы. Они этого в упор не хотят замечать. Их больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой. А то, что почти 1600 человек только за 1 день оказалось в больницах, им наплевать. Их настолько тревожат граффити, что они созывают внеочередное заседание ВР, а то что уже 40 тыс. в больницах и скоро койки, врачи и реанимации закончатся, их не волнует. Уровень цинизма и неадекватности просто зашкаливает. Такое впечатление что они это делают умышленно", - размышляет Истребин.

Он уверен, что жители Украины это все видят: "Если ваше воровство, судебные порешалки большинство граждан не замечает. То весь ад и ужас, который творится в связи с эпидемией, люди видят в первую очередь. Одумайтесь, пока не поздно, пока в стране не наступила полная катастрофа. Надо срочно вводить полный карантин".

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