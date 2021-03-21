РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6526 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 290 71
карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) Истребин (5)

За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин. ИНФОГРАФИКА

За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин. ИНФОГРАФИКА

Уровень госпитализаций по Украине на 1 миллион жителей достиг 1016 пациентов. Ни в одной стране Европы не было такого. Надо срочно вводить полный карантин.

Об этом на своей странице в Facebook написал киевский активист Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на 1581 выросли госпитализации. На вчерашнее утро на госпитализации с подозрением и подтвержденным диагнозом "Ковид" было 37698 пациентов, а на сегодняшнее утро стало 39279. Почти 40 тысяч человек. В реанимациях сейчас находятся - 2646 (+66). На ИВЛ - 1123 (+51 за два дня). Вдумайтесь в эти цифры. Это страшные цифры. Средний темп заполнения койкомест в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 пациентов каждые сутки заполняют новые больницы", - отметил он.

Истребин приводит цифры по госпитализации в регионах и обращает внимание, что в Киеве за один день заняли 215 коек - "помимо тех, что были заняты", всего - 4083 госпитализированных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Это одна больница среднего размера. В "красной" Житомирской и Черновицкой областях сегодня обновили рекорд госпитализаций, и это пошла третья неделя "красной" зоны. Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену, там смертность взлетела на +125%", - подчеркивает активист.

По его мнению, уже нет смысла анализировать какие-то отдельные области, так как рост пошел везде, хоть и с разными темпами.

"Карантин надо вводить по всей стране. Нет другого способа остановить рост госпитализаций. Мы просто летим со скоростью звука к катастрофе. Только карантин по всей стране, с максимальными ограничениями. Отдельно хочу сразу ответить сторонникам гибридного карантина. Я не против зеленых зон, но при одном условии, если зеленая зона готова обеспечить контроль всех въезжающих в нее граждан. Если контроля не будет, будет красная зона, но на неделю позже. Знаете, от чего мне больше всего страшно? Это от президента, Кабмина, Офиса Президента и вообще от центральной власти. Они вообще самоустранились, их не волнует что за 1 сутки 1581 человек попало в больницы. Они этого в упор не хотят замечать. Их больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой. А то, что почти 1600 человек только за 1 день оказалось в больницах, им наплевать. Их настолько тревожат граффити, что они созывают внеочередное заседание ВР, а то что уже 40 тыс. в больницах и скоро койки, врачи и реанимации закончатся, их не волнует. Уровень цинизма и неадекватности просто зашкаливает. Такое впечатление что они это делают умышленно", - размышляет Истребин.

Он уверен, что жители Украины это все видят: "Если ваше воровство, судебные порешалки большинство граждан не замечает. То весь ад и ужас, который творится в связи с эпидемией, люди видят в первую очередь. Одумайтесь, пока не поздно, пока в стране не наступила полная катастрофа. Надо срочно вводить полный карантин".

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек

За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 01
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 02
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 03
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 04
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 05
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 06

Читайте: Николаев ужесточает карантинные ограничения с 24 марта,- глава ОГА Ким

За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 07
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 08
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 09
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 10
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 11
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 12

Также читайте: Обустройство дополнительных коек для инфицированных коронавирусом началось в больницах Львова

За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 13
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 14
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 15
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 16
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 17
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 18

Читайте также: Проведение Всеукраинского форума "Украина 30" приостановлено из-за ужесточения карантина в Киеве

За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин 19

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
От бачиш, що тебе більше хвилює -не страшна статистика по Ковіду. а дебош біля ОПи і розбиті вікна. Значить сценаристи 95-го таки професіонали.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:21
+8
Вони робили те, що сценаристи 95-го їм сказали. Але то херня, бо маємо катастрофу з Ковідом, але таких, як ти дебілів то не хвилює, тебе хвилюють розмальовані стіни. Так їх і малювали, дурню, щоб ти хвилювався.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:39
+6
Люди!!!! Не участвуйте в сборищах! Берегите себя ,родных окружающих.Пир во время чумы никого не сделал богатым и счатливым.Сегодня под Харьковом похоронили от ковида местного магната,55 летнего.Владелец сети заправок из более 80 штук.Никакие деньги не помогли.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От бачиш, що тебе більше хвилює -не страшна статистика по Ковіду. а дебош біля ОПи і розбиті вікна. Значить сценаристи 95-го таки професіонали.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:21 Ответить
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1373629224465149958 5 ч

Щодо апдейтів по Сорду:
до 9 вечора має бути підозра, завтра вранці буде відомо, коли саме суд щодо запобіжного заходу. Влад не пам'ятає частину подій.
Через вибух хлопавки його найімовірніше накрив ПТСР, ситуація з вікном - прямий наслідок.
Триматиму в курсі.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:32 Ответить
Троляко , як ти встигаєш в кожній темі нагадити ?
показать весь комментарий
21.03.2021 23:28 Ответить
обосциши сами просятся
и ты тут
показать весь комментарий
21.03.2021 23:32 Ответить
і так, сьогодні День поезії
в тому числі бліндажної

Сліди маленьких котячих лапок
На сніжній ковдрі полів Донбасу.
Від куль сильніший лиш натиск часу -
Проходить присмак, минає запах
І слабне пам'ять. Та не у всьому;
Котячі лапки - це там, де вдома.
І що ж насправді там гідне жалю?
Ці терикони, що тхнули падлом?
Селян місцевих брудні «оскали»?
Дороги з вирвами до шпиталю?
Я цим гидую. Набив оскому.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Тут ходжу поміж мерців беззубих,
Стискаю мовчки руків'я зброї.
Кого ж тут родить і чим тут поїть
Земля й колгоспи, заводи й клуби?
Яскравий спогад. Свинцева втома.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Гачок під пальцем, хай стане тихо,
Бо кожен постріл - мені муркує.
Війна ж триває, війна ж існує,
Таке людинне стихійне лихо…
То мій до щему єдиний спогад:
Котячі лапки - це там, де вдома.


Влад СОРД
показать весь комментарий
21.03.2021 21:55 Ответить
Вони робили те, що сценаристи 95-го їм сказали. Але то херня, бо маємо катастрофу з Ковідом, але таких, як ти дебілів то не хвилює, тебе хвилюють розмальовані стіни. Так їх і малювали, дурню, щоб ти хвилювався.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:39 Ответить
А навіщо бити вікна в такий страшний час? Їх же били не просто так.
показать весь комментарий
21.03.2021 22:53 Ответить
А этот активист не дурак?
показать весь комментарий
21.03.2021 21:12 Ответить
В принципі то зрозуміло було, що весною буде чергова зростання епідемії. Що, хіба головний санітар цього не знав?
показать весь комментарий
21.03.2021 21:13 Ответить
Знал. Но жадность Зели и его холуев победила здравый смысл. Вместо подготовки деньги раздерибанили по карманам.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:49 Ответить
Так має бути всім зрозуміло, що уряд і той, кого президентом називати не можна, не займаються боротьбою з ковід, а просто відсиджують місце й крадуть бабло.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:57 Ответить
истеричка
показать весь комментарий
21.03.2021 21:15 Ответить
..Вводять -ху....не вводять -ще гірше !
показать весь комментарий
21.03.2021 21:16 Ответить
Люди!!!! Не участвуйте в сборищах! Берегите себя ,родных окружающих.Пир во время чумы никого не сделал богатым и счатливым.Сегодня под Харьковом похоронили от ковида местного магната,55 летнего.Владелец сети заправок из более 80 штук.Никакие деньги не помогли.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:16 Ответить
Вірний вислів ..*Всі гроші -не заробиш ..і за собою не забереш *
показать весь комментарий
21.03.2021 21:17 Ответить
и Порошенко...
показать весь комментарий
21.03.2021 21:19 Ответить
Надо срочно вводить полный карантин.Источник: https://censor.net/ru/n3254692

А потом орать: "Власть убивает бизнес!"
показать весь комментарий
21.03.2021 21:20 Ответить
Когда все умом поймут что власти то нет .есть конгломерат еврейский или какой он там еще им насрать на проблемы общества
показать весь комментарий
21.03.2021 21:20 Ответить
..А ще є ..*.тепіли *, які сунуть свого писка у справи України !
показать весь комментарий
21.03.2021 21:24 Ответить
Такі кацапи похожі на тебе...
показать весь комментарий
21.03.2021 21:30 Ответить
кстати!? а сам вяликий Вавка??!! новый дуреман подогнали или длящийся выходной с длиной в пару недель????
показать весь комментарий
21.03.2021 21:23 Ответить
"...написал киевский активист Евгений Истребин"" Источник: https://censor.net/ru/n3254692- тобто ніхто.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:24 Ответить
Дебіле, ніхто то твоє шмаркате чмо і все його зелене шобло. А тут лише реальна статистика, цифри, які дебільні придурки з ОПи навіть помічати не хочуть,
показать весь комментарий
21.03.2021 21:27 Ответить
І все? Тяв, тяв?
показать весь комментарий
22.03.2021 08:48 Ответить
От блін, та зникни, убоге. Йди на хрін.
показать весь комментарий
22.03.2021 17:59 Ответить
Заказуха.
показать весь комментарий
21.03.2021 23:03 Ответить
Пам'ятаю тут боти обсирали за пости про буковель, так от таж сама картина що була в минулому році з лижними курортами, коли верхи розвезли по всьому світі. В цьому році вони по всій європі були закриті, крім нас. Зебіли окреме спасибі!
показать весь комментарий
21.03.2021 21:26 Ответить
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин - Цензор.НЕТ 1087
показать весь комментарий
21.03.2021 21:26 Ответить
К кому эти призывы? Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит, для наших олигархов тут много лишних и так людей.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:31 Ответить
В ряде городов Украины УПЦ Московского патриархата провела крестный ход "за спасение от пандемии". Участники были без масок и не соблюдали дистанцию.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:32 Ответить
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин - Цензор.НЕТ 8178
показать весь комментарий
21.03.2021 21:32 Ответить
В частности, в центре Харькова прошел крестный ход с молитвами за спасение от пандемии с 3000 участников. В полиции не увидели нарушений правил карантина.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:33 Ответить
Ковідна хода сектантів московітського сатанату.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:35 Ответить
..Гепінськ ..Так а чому ж місцева влада не заборонила ? .
показать весь комментарий
21.03.2021 21:48 Ответить
Местная власть эти собачьи свадьбы финансирует....Это же гундяевцы маршируют - им зелёный свет...
показать весь комментарий
21.03.2021 22:19 Ответить
не понимаю, чему тут удивляться, этот кабмин эта ситуация ну никак не касается, там давно Израиль в одном отдельно взятом кабмине, все просто сделали прививки вот и все, ну и родственникам до кучи сделали..., поэтому ситуация в какой-то там Украине их совершенно не волнует...
показать весь комментарий
21.03.2021 21:36 Ответить
Так не треба розмальовувати стіни, здійснювати тиск на слідство і суд у чисто кримінальній справі і збиратись під ОП натовпом під час локдауну у червоній зоні. Відразу декілька проблем України вирішиться.
показать весь комментарий
21.03.2021 21:43 Ответить
Вопрос к МВД.

Кто санкционировал снятие и отвод превентивной цепи охранения зданий ОПУ, что собственно и позволило части митингующих "бить и разрисовывать" ?
Митинг в защиту Стерненко, побитые стекла, обрисованный Офис президента, разбитые таблички и ни одного полицейского. Версия власти - "попытка спровоцировать насилие не удалась", "во всем виноват Порошенко".

Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали. Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
21.03.2021 21:51 Ответить
В больницах Харькова не хватает мест для больных COVID-19, реанимации переполнены

Как рассказал https://www.newsroom.kh.ua/ua/node/45064 Newsroom врач-инфекционист Владимир Корсунов, по состоянию на утро 21 марта в Харьковской областной инфекционной больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимации мест не осталось.

Экс-советник главы Харьковской облгосадминистрации, волонтер Наталья Попова сообщила, что последние две ночи больных из Харькова везли в Чугуев и Богодухов, но и они уже переполнены.
Такая же ситуация наблюдается в чернобыльской и железнодорожной больницах ХарьковаВрач-педиатр областной детской клинической больницы Марьяна Литвинова в комментариях уточнила, что изо дня в день увеличивается число детей с тяжелыми пневмониями: «Детей с тяжелыми пневмониями с каждым днем все больше. Мы на ужасном пути».

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-harkov-chto-proishodit-v-bolnicah-goroda-foto-novosti-ukrainy-50149070.html
показать весь комментарий
21.03.2021 21:51 Ответить
Та ладно вам))Для чого ця паніка???Гундяївські попи разом з юрбами своїх полудурків провили "звьозний марш" проти пандемії, значить завтра вона зникне..РПЦ ж ніколи не бреше))
показать весь комментарий
21.03.2021 22:08 Ответить
ха.. а чего Мы ждали !? Зебуины ведь прямо сказали народу по Ковиду - Дальше каждый за себя борется сам .. мы уже все - готовимся к массовой эвакуации.. держитесь там и не чихайте !!!
показать весь комментарий
21.03.2021 22:29 Ответить
Це що за активіст? Хто він такий?
показать весь комментарий
21.03.2021 23:24 Ответить
Оці графіки, таблиці - стіки роботи, а олія - 60 грн.
показать весь комментарий
21.03.2021 23:32 Ответить
ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ
➡ У всьому світі поліція, виявляється, може зупиняти безлад біля державних будівель, а наша - настільки безпорадна, що "боїться провокацій". А навіщо тоді вона потрібна? До вчорашнього дня думав, що якраз для того, щоб професійно та без крові стримувати такі провокації.

➡ Хто справжній організатор безладу та ванділізму? За всіма ознаками - "Національний корпус" та його сателіти.
Хто найбільш вірогідний замовник? Міністр внутрішніх справ.
На кого розраховано? На Зеленського та його електорат.

➡ Мета? Їх декілька, і вони на поверхні:
▪️ Маргинулізувати антипрезидентські протести та "повісити" організацію погрому на Порошенко - основного опонента Зе-влади. Про це свідчить миттєвий виступ Антона Геращенка з відповідними тезами та розповсюдження такої версії ТГ-каналами, наближеними до ОПУ.
▪️ Остаточно залякати Зеленського "реваншем Порошенко" на тлі виходу фільму про "вагнерівців". Про зв'язки Єрмака з Москвою, Зеленському вже відкрито повідомляли британці та американці, а тому - глава ОПУ та Міністр внутрішніх справ почали працювати у парі з метою переключення уваги на події, які самі спровокували.
▪️ Відволікти увагу соціуму від справи Кузьменка та Антоненка, звинувачення яким виглядають все більш абсурдними.
▪️ Наповнити інформаційний простір другорядним шумом на тлі провалу боротьби з ковідом та економічними негараздами.

➡ З огляду на викладене, вчорашня акція ідеально лягає у канву бажань президентського оточення, а саме - Єрмака та Авакова.

➡ На цьому тлі, не бачу жодного мотива бути причетним до цього "ЕС" та особисто Порошенко. Особливо, з його досвідом та стратегічним мисленням. Достатньо згадати акцію вдячності прихильників Порошенко перед АПУ у 2019-му, коли не було затоптано жодної травинки.

➡ І останнє. Тепер я наочно розумію, навіщо напередодні вчорашньої події було створено Центр протидії дезінформації. Судячи з інформаційної атаки на ПАП, у тому числі для цього.

➡ Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. Якби Джордж Орвелл ще був живий, він неодмінно додав би: "Зеленський та Єрмак - патріоти."
Бо чорне у них завжди біле, біле - то чорне, а про жовто-синє думати немає часу.
показать весь комментарий
21.03.2021 23:33 Ответить
эта иПучая власть уже дошла до красной черты.... еще немного.....
показать весь комментарий
22.03.2021 12:14 Ответить
 
 