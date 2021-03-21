За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин. ИНФОГРАФИКА
Уровень госпитализаций по Украине на 1 миллион жителей достиг 1016 пациентов. Ни в одной стране Европы не было такого. Надо срочно вводить полный карантин.
Об этом на своей странице в Facebook написал киевский активист Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки на 1581 выросли госпитализации. На вчерашнее утро на госпитализации с подозрением и подтвержденным диагнозом "Ковид" было 37698 пациентов, а на сегодняшнее утро стало 39279. Почти 40 тысяч человек. В реанимациях сейчас находятся - 2646 (+66). На ИВЛ - 1123 (+51 за два дня). Вдумайтесь в эти цифры. Это страшные цифры. Средний темп заполнения койкомест в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 пациентов каждые сутки заполняют новые больницы", - отметил он.
Истребин приводит цифры по госпитализации в регионах и обращает внимание, что в Киеве за один день заняли 215 коек - "помимо тех, что были заняты", всего - 4083 госпитализированных.
"Это одна больница среднего размера. В "красной" Житомирской и Черновицкой областях сегодня обновили рекорд госпитализаций, и это пошла третья неделя "красной" зоны. Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену, там смертность взлетела на +125%", - подчеркивает активист.
По его мнению, уже нет смысла анализировать какие-то отдельные области, так как рост пошел везде, хоть и с разными темпами.
"Карантин надо вводить по всей стране. Нет другого способа остановить рост госпитализаций. Мы просто летим со скоростью звука к катастрофе. Только карантин по всей стране, с максимальными ограничениями. Отдельно хочу сразу ответить сторонникам гибридного карантина. Я не против зеленых зон, но при одном условии, если зеленая зона готова обеспечить контроль всех въезжающих в нее граждан. Если контроля не будет, будет красная зона, но на неделю позже. Знаете, от чего мне больше всего страшно? Это от президента, Кабмина, Офиса Президента и вообще от центральной власти. Они вообще самоустранились, их не волнует что за 1 сутки 1581 человек попало в больницы. Они этого в упор не хотят замечать. Их больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой. А то, что почти 1600 человек только за 1 день оказалось в больницах, им наплевать. Их настолько тревожат граффити, что они созывают внеочередное заседание ВР, а то что уже 40 тыс. в больницах и скоро койки, врачи и реанимации закончатся, их не волнует. Уровень цинизма и неадекватности просто зашкаливает. Такое впечатление что они это делают умышленно", - размышляет Истребин.
Он уверен, что жители Украины это все видят: "Если ваше воровство, судебные порешалки большинство граждан не замечает. То весь ад и ужас, который творится в связи с эпидемией, люди видят в первую очередь. Одумайтесь, пока не поздно, пока в стране не наступила полная катастрофа. Надо срочно вводить полный карантин".
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1373629224465149958 5 ч
Щодо апдейтів по Сорду:
до 9 вечора має бути підозра, завтра вранці буде відомо, коли саме суд щодо запобіжного заходу. Влад не пам'ятає частину подій.
Через вибух хлопавки його найімовірніше накрив ПТСР, ситуація з вікном - прямий наслідок.
Триматиму в курсі.
и ты тут
в тому числі бліндажної
Сліди маленьких котячих лапок
На сніжній ковдрі полів Донбасу.
Від куль сильніший лиш натиск часу -
Проходить присмак, минає запах
І слабне пам'ять. Та не у всьому;
Котячі лапки - це там, де вдома.
І що ж насправді там гідне жалю?
Ці терикони, що тхнули падлом?
Селян місцевих брудні «оскали»?
Дороги з вирвами до шпиталю?
Я цим гидую. Набив оскому.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Тут ходжу поміж мерців беззубих,
Стискаю мовчки руків'я зброї.
Кого ж тут родить і чим тут поїть
Земля й колгоспи, заводи й клуби?
Яскравий спогад. Свинцева втома.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Гачок під пальцем, хай стане тихо,
Бо кожен постріл - мені муркує.
Війна ж триває, війна ж існує,
Таке людинне стихійне лихо…
То мій до щему єдиний спогад:
Котячі лапки - це там, де вдома.
Влад СОРД
А потом орать: "Власть убивает бизнес!"
Кто санкционировал снятие и отвод превентивной цепи охранения зданий ОПУ, что собственно и позволило части митингующих "бить и разрисовывать" ?
Митинг в защиту Стерненко, побитые стекла, обрисованный Офис президента, разбитые таблички и ни одного полицейского. Версия власти - "попытка спровоцировать насилие не удалась", "во всем виноват Порошенко".
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали. Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Как рассказал https://www.newsroom.kh.ua/ua/node/45064 Newsroom врач-инфекционист Владимир Корсунов, по состоянию на утро 21 марта в Харьковской областной инфекционной больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимации мест не осталось.
Экс-советник главы Харьковской облгосадминистрации, волонтер Наталья Попова сообщила, что последние две ночи больных из Харькова везли в Чугуев и Богодухов, но и они уже переполнены.
Такая же ситуация наблюдается в чернобыльской и железнодорожной больницах ХарьковаВрач-педиатр областной детской клинической больницы Марьяна Литвинова в комментариях уточнила, что изо дня в день увеличивается число детей с тяжелыми пневмониями: «Детей с тяжелыми пневмониями с каждым днем все больше. Мы на ужасном пути».
https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-harkov-chto-proishodit-v-bolnicah-goroda-foto-novosti-ukrainy-50149070.html
➡ У всьому світі поліція, виявляється, може зупиняти безлад біля державних будівель, а наша - настільки безпорадна, що "боїться провокацій". А навіщо тоді вона потрібна? До вчорашнього дня думав, що якраз для того, щоб професійно та без крові стримувати такі провокації.
➡ Хто справжній організатор безладу та ванділізму? За всіма ознаками - "Національний корпус" та його сателіти.
Хто найбільш вірогідний замовник? Міністр внутрішніх справ.
На кого розраховано? На Зеленського та його електорат.
➡ Мета? Їх декілька, і вони на поверхні:
▪️ Маргинулізувати антипрезидентські протести та "повісити" організацію погрому на Порошенко - основного опонента Зе-влади. Про це свідчить миттєвий виступ Антона Геращенка з відповідними тезами та розповсюдження такої версії ТГ-каналами, наближеними до ОПУ.
▪️ Остаточно залякати Зеленського "реваншем Порошенко" на тлі виходу фільму про "вагнерівців". Про зв'язки Єрмака з Москвою, Зеленському вже відкрито повідомляли британці та американці, а тому - глава ОПУ та Міністр внутрішніх справ почали працювати у парі з метою переключення уваги на події, які самі спровокували.
▪️ Відволікти увагу соціуму від справи Кузьменка та Антоненка, звинувачення яким виглядають все більш абсурдними.
▪️ Наповнити інформаційний простір другорядним шумом на тлі провалу боротьби з ковідом та економічними негараздами.
➡ З огляду на викладене, вчорашня акція ідеально лягає у канву бажань президентського оточення, а саме - Єрмака та Авакова.
➡ На цьому тлі, не бачу жодного мотива бути причетним до цього "ЕС" та особисто Порошенко. Особливо, з його досвідом та стратегічним мисленням. Достатньо згадати акцію вдячності прихильників Порошенко перед АПУ у 2019-му, коли не було затоптано жодної травинки.
➡ І останнє. Тепер я наочно розумію, навіщо напередодні вчорашньої події було створено Центр протидії дезінформації. Судячи з інформаційної атаки на ПАП, у тому числі для цього.
➡ Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. Якби Джордж Орвелл ще був живий, він неодмінно додав би: "Зеленський та Єрмак - патріоти."
Бо чорне у них завжди біле, біле - то чорне, а про жовто-синє думати немає часу.