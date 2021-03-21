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Наемники РФ на Донбассе все чаще глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

Наемники РФ на Донбассе все чаще глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 марта № 65/2021.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что патрули миссии ОБСЕ продолжают фиксировать военную технику оккупантов в районе безопасности.

"Вблизи населенного пункта Желтое, неподалеку от Луганска, была зафиксирована бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1. Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Однако вооруженные формирования РФ часто препятствуют миссии СММ ОБСЕ. На блокпосту вооруженных формирований на окраине Донецка, 2 представителя вооруженных формирований задержали движение патруля Миссии на 35 минут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток дважды открывал огонь из гранатометов по позициям ОС в районе Водяного, - пресс-центр

В последнее время враг чаще глушит беспилотники наблюдателей ОБСЕ. "Почти ежедневно Миссия фиксирует этот факт в своих ежедневных отчетах, что свидетельствует о попытке вооруженных формирований РФ дискредитировать работу СММ и помешать фиксации нарушений Минских договоренностей на временно оккупированных территориях. 19 марта, пролетая над районами Старомихайловки, что в 15 км к западу от Донецка, совершая 4 отдельных полета, БПЛА СММ малого радиуса действия каждый раз подвергался воздействию помех. В тот же день, пролетая над районами вблизи населенного пункта Молодежное на временно оккупированных территориях Луганской области, БПЛА СММ малого радиуса действия также испытал влияние помех сигнала вследствие глушения. А недалеко от населенного пункта Веселая Гора во время работы БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 30 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА. Команда Миссии вынуждена была заблаговременно прекратить работу и, приземлив БПЛА, покинула этот район", - сообщили в СЦКК.

Там отметили, что "вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований Российской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

"Подчеркиваем, подразделения Вооруженных сил Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подытоживается в сообщении.

Также смотрите: Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский. ФОТО

Наемники РФ на Донбассе все чаще глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК 01

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Топ комментарии
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Пропагандистський сюжет гетьманського аналу в рамках війни порох - зебоб. І все.
ПС. Бо для всіх здравомислячих зрозуміло, що безпілотники ефективні виключно проти противника, в якого абсолютно відсутні засоби РЕБ. І саме наявність таких засобів і вміння ними користуватись мають вирішальне значення, а не висмоктана соєвими з пальця міфічна "ідеологія" противника.
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21.03.2021 22:05
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https://youtu.be/K1lWhxEVLtE
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21.03.2021 21:44 Ответить
Пропагандистський сюжет гетьманського аналу в рамках війни порох - зебоб. І все.
ПС. Бо для всіх здравомислячих зрозуміло, що безпілотники ефективні виключно проти противника, в якого абсолютно відсутні засоби РЕБ. І саме наявність таких засобів і вміння ними користуватись мають вирішальне значення, а не висмоктана соєвими з пальця міфічна "ідеологія" противника.
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21.03.2021 22:05 Ответить
Сильно допомогла реб та ппо у Карабасі?
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22.03.2021 06:11 Ответить
Не будь малою дитиною. В Карабасі пуйло дав відмашку приструнити знахабнілого Пашиняна, перед тим продавши вірменам завідомо розкомплектоване озброєння.
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22.03.2021 20:47 Ответить
О, вже проксі поправив)))
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22.03.2021 23:25 Ответить
МАВЗОЛЕЙ заглушил речь СРАЛИНА на съезде сраного РСДРП РАБссии дохлятины
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21.03.2021 21:56 Ответить
Байден вас крыс Зелемойских давно вычислил...остались детали...БЫДЛО тупое
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21.03.2021 21:58 Ответить
В последнее время враг чаще глушит беспилотники наблюдателей ОБСЕ.Источник: https://censor.net/ru/n3254693

Вывод - кацапское ржавое железо пока еще достаточно эффективно. На заметку нашим разработчикам и эксплуатантам БПЛА.
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21.03.2021 22:02 Ответить
Вот ведь негодяи! Ведь правда жеж? Так делать нельзя, потому что это нехорошо. Им должно быть стыдно!
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21.03.2021 22:06 Ответить
Фуфло Мавзолейное ТРУПлера энд Путлера,вы приехали к финишу что СССР в 1991 году... ЧМОшники обосранные
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21.03.2021 22:06 Ответить
Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 1698
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21.03.2021 22:07 Ответить
Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3107
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21.03.2021 22:09 Ответить
Ну от я зараз повідомлювам всім набагато проще: Ви просто кажіть,що путєн- *****. А перемога буде однозначно за нами! А путєн таки- *****.
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21.03.2021 22:11 Ответить
Быдло...рюссакае,а помните это...Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9287мы сдохли за РАБссию вонючку
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21.03.2021 22:12 Ответить
В 2014 году я жил в Ясиноватой Дон.области и видел как вы падаль РЮССКАя воевали и грабили ясиноватских чуваков... не бандеровцев...ПАДАЛЬ МАВЗОЛЕЙНАЯ...
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21.03.2021 22:15 Ответить
Вас это вааабще волнует?
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21.03.2021 22:18 Ответить
Президенты Байденко и Порошенко договорились построить РЮССКИЙ мир в Крыму и на ДАУНбассе плохо вам ****** буде...
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21.03.2021 22:20 Ответить
С бандитами нельзя говорить по культурному. Один факт глушения БПЛА ОБСЕ говорит о том, что мы имеет дело с ГОПНИКАМИ. С кем договариваться?!
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21.03.2021 22:32 Ответить
Украина выступает защитником ,или адвоатом прорашистского слепого ОБСЕ.???Пора давно приглашать США и пользоватся ихними снимками спутников,разведчиков
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21.03.2021 23:19 Ответить
Если глушат беспилотники ОБСЕ---так пусть. И самогон пусть глушат---хорошо это. Даже пусть утырки и рыбу глушат---с динамитом ошибаясь в большую сторону! Зачем нам кричать об этом? Пусть ОБСЕ это наматывает себе!
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21.03.2021 23:29 Ответить
Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 663
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21.03.2021 23:50 Ответить
Підуть то підуть, тільки Байден воювать з ним своїми руками не буде, у всякому випадку на Донбасі, дурних нема. Воювать буде нашими, українськими, руками. І тільки повний ідіот може вирішити, що з нашого боку гробів буде менше. Так що нема тут чому радіти...
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22.03.2021 00:54 Ответить
Иван, здесь водки нет.
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22.03.2021 06:37 Ответить
просто в шахтах нашлись комплексы РЭБ и сепаратисты тренируются на этих дронах, а то полетят байрактары - а расчеты ни ухом ни рылом на какие кнопки жать
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22.03.2021 04:27 Ответить
 
 